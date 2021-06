Что значат США для Японии

История послевоенной Японии неразрывно связана с Соединенными Штатами. С периода оккупации до сегодняшних дней, влияние США на политику Японии всегда было и остаётся колоссальным. Ещё в 1951 году государства заключили Японо-американский договор безопасности, который дал Соединённым Штатам право размещать в Японии и вблизи ее свои вооруженные силы. Дальнейшее развитие японо-американских стратегических отношений произошло в 1960-м году, когда стороны подписали и ратифицировали Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности. По сравнению с Договором 1951 года он давал Японии куда больше свободы: была изъята статья о подавлении беспорядков американскими вооруженными силами, был дан импульс дальнейшему наращиванию военного потенциала, создан институт двусторонних консультаций, введено ограничение по сроку действия договора (10 лет), включена статья об экономическом сотрудничестве. Но назвать его равноправным сложно: США сохранили право на размещение своих войск в Японии, в документе ничего не говорилось о проблеме возвращения острова Окинава (его вернули только в 1971 году) или о вопросе размещения в Японии американского ядерного оружия. Однако несмотря на это, Договор 1960 года и теперь остается фундаментальным документом, определяющим развитие японо-американского сотрудничества в сфере обороны.

С тех пор стороны активно развивали взаимоотношения во всех сферах, начиная с военно-стратегической и заканчивая сферой культуры. К 1980-м годах Япония стала по-настоящему развитым государством и военным союзником США. Именно тогда слово «союз» было применено к японо-американскому сотрудничеству в области безопасности впервые — во время визита премьер-министра Дзэнко Судзуки в США и его встречи с президентом Дж. Картером в 1981 году[1].

Однако после распада СССР и окончания Холодной войны, японское руководство задумалось об изменении международной обстановки. Опасаясь, что США могут отвернуться от своего азиатского партнера по борьбе с более не актуальной «советской угрозой», некоторое время Япония разрабатывала программу формирования многостороннего механизма по поддержанию региональной стабильности. Во время войны в Персидском заливе 1990-1991 гг. Япония поначалу воздержалась от какой-либо поддержки американских операций, в том числе «Бури в пустыне», за исключением предоставления многонациональному воинскому контингенту финансовой помощи в размере 13 млрд долларов[2]. США раскритиковали японский «уход от ответственности», а мировое сообщество раскритиковало сам факт участия Японии в войне, что привело к принятию в 1992 году Закона о международном сотрудничестве по обеспечению мира и попытке таким образом примирить оба лагеря.

В рамках этого Закона Япония посылала гуманитарную помощь в Анголу и Камбоджу в 1992 г., Мозамбик в 1993 г., Руанду и Конго в 1994 г., Голанские Высоты в 1996 г., Восточный Тимор в 1999, 2002 и 2007 гг., Непал в 2007 г., Южный Судан в 2008 и 2011 гг., Гаити в 2010 г. и т.д.[3]. Миротворческая политика Япония во многом перекликается с интересами Соединённых Штатов. Например, в 2003 году японское правительство поддержало решение президента Буша развернуть без санкции СБ ООН военную операцию в Ираке и направило туда подразделения своих «сил самообороны». Однако намного чаще отправок воинского контингента Япония по-прежнему ограничивается внушительными контрибуциями и финансовой помощью пострадавшим.

В июне 2006 года премьер-министр Коидзуми и президент Буш приняли документ, получивший наименование «Японо-американский альянс нового века». В этом документе зафиксированы общение стратегические цели и интересы двух стран, а также обозначены направления совместной деятельности по противодействию общим угрозам, прежде всего международному терроризму и распространению оружия массового уничтожения, по укреплению двусторонних отношений в области обеспечения безопасности. Под концептуальную базу японо-американских отношений в XXI веке была подведена и дополнительная законодательная основа, в том числе принятый в парламенте Японии в 2003 году закон о мерах по обеспечению мира и независимости, а также безопасности Японии, закон об учреждении Совета национальной безопасности при премьер-министре и др.

26 сентября 2020 года Ёсихидэ Суга заявил в своей первой речи на посту премьер-министра, что считает союз с США основой своей внешней политики и намерен с опорой на него развивать отношения со странами прилегающего региона[4], таким образом в очередной раз закрепив важность отношений с Соединенными Штатами для Страны восходящего солнца и на современном этапе.

Во многом эта зависимость объясняется тем, что не имея собственной армии и ядерного оружия, Страна восходящего солнца вынуждена рассчитывать на помощь США и на их «ядерный зонтик». В частности, с целью защититься от КНДР, которая в Голубой книге по дипломатии обозначена как единственная «угроза» национальной безопасности Японии. Взамен на эту защиту Страна подходящего солнца выступает в поддержку американских международных инициатив. На полях Организации Объединенных Наций, например, эта поддержка выражается в голосовании Японии в пользу различных резолюций, предложенных США и вынесении про-западных проектов. Пожалуй, одна из немногих точек, по которым желания Японии и США расходятся на данном направлении, это реформа Совета Безопасности ООН и пересмотр Устава.

Япония совместно с Бразилией, Индией и ФРГ (так называемая «группа четырех»), в мае 2005 года распространила проект резолюции Генассамблеи ООН[5], в соответствии с которым предлагалось в том же году обеспечить расширение СБ ООН до 25 членов. При этом планировалось, что Азия получит 2 постоянных и 1 непостоянное место; Африка — 2 постоянных и 1 непостоянное место; Западная Европа — 1 постоянное и 1 непостоянное место, и Латинская Америка — 1 постоянное и 1 непостоянное место. Проект «четверки» не получил достаточно тёплого приема международным сообществом, и скорее послужил толчком для создания множества новых, альтернативных проектов и концепций.

Выступив против проектов резолюций «четверки» и африканских государств, США тем не менее поддерживают претензии Японии (и Бразилии) на членство в Совете Безопасности ООН. Президент Дж. Буш-младший в выступлении на общеполитической дискуссии 62-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2007 г. отметил Японию (и только ее) как «хорошо подготовленного» кандидата на получение постоянного членства в Совете Безопасности[6].

По мнению США, Японии уже достигла «нужного» уровня экономики, вносит весомый финансовый вклад в бюджет ООН и участвует в миротворческих операциях. Германия не уступает Японии по многим показателям, но несколько более сдержана в своих миротворческих действиях — в частности, не участвовала в операции в Ираке. В частности именно этим объясняется нежелание США видеть Германию среди постоянных членов Совета Безопасности. В отношении Индии, которая может наладить сотрудничество с Китаем, потенциальным противником США, у американцев также существует некая настороженность. Против Индии выступает также Пакистан. Против Японии настроены обе Кореи и Китай. Китай, кроме того, не одобряет и инициативу «четверки», утверждая, что все решения, касающиеся вопроса расширения Совета Безопасности ООН, должны приниматься исключительно на демократических принципах и на основе общего согласия.

С другой стороны, американцы не выражают одобрения перспективе расширения Совета Безопасности. Если число стран, входящих в Совет безопасности ООН на постоянной основе, вырастет, то для того чтобы США смогли получать одобрение своей внешней политике, им потребуется значительно больше времени и усилий. США возражают против расширения географии операций по поддержанию мира, проводимых ООН, создания постоянных миротворческих сил, рассчитывая на собственные ресурсы, а также на союзников по НАТО.

Основная риторика Соединённых Штатов заключается в том, что с самого основания ООН они были и остаются ее основными донорами, чей ежегодный вклад стабильно составляет 22% от общего бюджета Организации. Иными словами, при любых изменениях в структуре ООН они, вероятно, останутся наиболее влиятельным ее членом, хотя бы в силу сугубо финансовых причин.

Япония солидарно с США голосует в ООН по большинству резолюций, в том числе направленных против России, и выступает против или воздерживается по проектам, которые предлагает Москва. Например, позиционируя себя в качестве апологета ядерного разоружения, Токио тем не менее проголосовал против[7] внесенного Россией в декабре 2018 г. проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Территория Японии активно используется американскими военными силами для размещения элементов глобальной системы противоракетной обороны (ПРО). Начиная с 2006 г. США развернули в Японии две станции радиолокационного слежения[8] (в городах Цугару и Кётанго), покрывающие значительные территории России и Китая и способные обнаруживать и отслеживать объекты размером с бейсбольный мяч на удалении около 4,7 тыс. км. Помимо того, Токио активно подключился к испытаниям системы противоракетной обороны «Aegis» морского базирования. В декабре 2017 г. правительство Японии утвердило решение о развертывании на острове Хонсю до конца 2023 г. двух комплексов «сухопутной» версии системы «Aegis Ashore»[9].

Во время президенства Дональда Трампа многие аспекты японо-американского альянса подверглись испытанию на прочность. 45-ый Президент США активно развивал отношения с Республикой Кореей и КНДР, изменил политику своего государства в ООН, сократил довольно значительную часть инвестиций во многие международные организации, вышел из ряда международных договоров, в том числе по разоружению. Однако теперь, с приходом к власти в Соединённых Штатах консервативно-демократически настроенного кабинета Джо Байдена, можно ожидать, что японо-американские отношения вернутся в своё обыкновенное русло.

Подобное можно сказать и о премьер-министре Японии Ёсихидэ Суга — в отличие от его во многом про-российски настроенного предшественника, он уже дал знать, отношения с кем на международной арене считает основополагающими для своего государства.

Отношения Японии и Соединённых Штатов были центральными во внешней политике Страны восходящего солнца на протяжении 70 лет, и есть основания предположить, что это не изменится и в ближайшие годы. Однако Япония переживает всеобъемлющий спад темпов развития и серьезный демографический кризис, и, возможно, именно новый подход к вопросам внутренней и внешней политики мог бы помочь ей преодолеть эти трудности.

Комарова Анастасия

[1]В. И. Бунин. Японо-американский союз безопасности, Москва, 2000. – С. 122.

[2]Secretariat of the International Peace Cooperation Headquarters: «20 Years since the Enactment of the International Peace Cooperation Law». URL: http://www.pko.go.jp/pko_e/result/years.html. Дата обращения: 04.03.2021.

[3]Там же.

[4]«Новый японский премьер провозгласил союз с США основой своей внешней политики». ТАСС, 26.10.2020. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9814557. Дата обращения: 12.04.2021.

[5]Сайт ООН. Пятьдесят девятая сессия. Пункт 53 повестки дня. Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении его членского состава и связанные с этим вопросы. URL:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N05/410/82/DOC/N0541082.DOC. Дата обращения: 17.04.2021.

[6]Д. Кику. Япония и Совет Безопасности ООН: амбиции Токио поубавились» (01.03.2019). РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yaponiya-i-sovet-bezopasnosti-oon-ambitsii-tokio-poubavilis/. Дата обращения: 12.04.2021.

[7]Новостное агенство ТАСС: «Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию в поддержку ДРСМД». URL:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5942456. Дата обращения: 22.04.2021.

[8]Новостное агенство ТАСС: «США завершили развертывание второй станции радиолокационного слежения системы ПРО в Японии». URL:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1675294. Дата обращения: 22.04.2021.

[9]Новостное агенство ТАСС: «Что такое Aegis Ashore и чем он опасен для России». URL:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4796438. Дата обращения: 22.04.2021.