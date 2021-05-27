Эрдоган пытается преодолеть свою непопулярность

Выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известной как Стамбульская конвенция) – отчаянная попытка Эрдогана собрать вокруг себя новый избирательный блок.

Сейчас предельно ясно, что партия президента Реджепа Тайипа Эрдоган — Партия справедливости и развития — и ее союзник Народно-демократическая партия, не смогут победить на всеобщих выборах в обозримом будущем. Это прекрасно понимает Эрдоган и его группа. По данным некоторых, последовательно проведённых опросов общественного мнения, количество голосов Партии справедливости и развития составляет примерно 30%, в то время как Народно-демократическая партия сочла бы за счастье набрать хотя бы 7%.

У Эрдогана есть два выхода: либо избавиться от ограничений, не подчиняясь правилам демократии, либо продолжать борьбу с помощью новых правил. Но чтобы уничтожить любое показное проявление демократии и сохранить силу ему понадобится значительно изменить внешнеполитический курс. Допустим, обстановка на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье продолжит накаляться и порождать региональный кризис или даже военные действия. Такой расклад дел может обернуться в его пользу – он сможет править на основе закона о чрезвычайном положении без каких-либо выборов. Это, конечно же, потребовало бы заниматься серьезной дипломатической деятельностью в отношении США и России, и следовало бы учитывать других акторов, таких как Израиль, Иран и эмираты, расположенные вдоль Персидского залива.

Чтобы держать ситуацию под контролем, Эрдогану необходимо придать курдскому освободительному движению террористический облик – изобразить его как заклятого врага. Бороться с курдскими террористами – предлог, чтобы занять и оккупировать обширные территории вдоль границ с Ираком и Сирией. Но если такой переломный момент не претворится в жизнь (как произошло с вмешательством Турции в гражданскую войну в Ливии или конфликт с Египтом относительно подводной разведки углеводородов или конфликт с Грецией по вопросу исключительных экономических зон), Эрдоган довольно пластично подстроится под ситуацию, не ударив лицом в грязь.

Чтобы удержать власть, не отменяя демократию, Эрдогану нужно пресекать на корню любое взаимодействие с оппозицией. Ему следует запастись поддержкой для его существующего союзника – или сформировать альтернативную коалицию с ранее отвергнутыми союзниками. В последние месяцы, к примеру, мы увидели аккуратно спланированные предпринятые шаги расположить к себе исламское объединение «Милли Горюш» («Национальное видение»), которое на сегодняшний день представлено «Партией Счастья». Данная партия не имеет представителей в парламенте, но является местом для всех тех, кто недоволен Партией справедливости и развития и исламским консерватизмом в целом.

Собор Святой Софии, известная церковь времен Византийской империи, была преобразована в мечеть в XV веке и затем стала музеем после образования Турецкой Республики, явился мощной темой исламского реваншизма – и в том году Эрдоган обратно вернул ей статус мечети. Председатель Управления по делам религии в прошлую пятницу произнёс проповедь, держа меч, символизирующий священное завоевание. Правительство назначило хорошо известного религиозного подвижника, кто являлся профессором исламского права, главным имамом. Он в полном объёме воспользовался своей позицией, чтобы выражать своё мнение по поводу политических вопросов.

Президент Турции посетил дом экс-министра Огузхана Асильтюрка, почтенного пожилого человека, имеющего отношение к «Национальному видению». Он впервые навестил одного из своих наставников со времен формирования Партии справедливости и развития. Было официально заявлено, что встреча имеет статус «совершенно секретной» и не было сказано, о чем идёт речь. Несмотря на это было ясно, что Эрдоган исследовал возможность «сосуществования» с «Партией Счастья».

Одно из наиболее весомых возражений, высказанных «Партией Счастья» правительству, возглавляемому Эрдоганом, явилось подписание им Стамбульской Конвенции — Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием – ссылаясь на то, что она разрушает традиционные ценности исламской семьи и роль, которую мужчина и женщина играют в ней. Неожиданный выход Турции из Конвенции несколько дней назад – бальзам на душу «Партии Счастья», как и исламскому консерватизму в целом.

Эрдоган также предпринимает попытки сблизиться с «Хорошей Партией», сформированной выходцами из правой Партии националистического действия и объединившегося с бывшими членами Республиканской национальной партии, традиционной кемалистской оппозиционной партии. «Хорошая партия» сформировала союз с социал-демократами, Республиканской народной партией, и сейчас является четвертой по числу представителей от партии в парламенте.

В этом отношении для Эрдогана важен курдский вопрос. Как большинство социал-демократов, «Хорошая Партия», кажется, поддерживает атаку на курдское движение за независимость, не комментируя грубейшие акты беззакония, совершаемые вооружёнными отрядами.

Эрдоган пытается разбить избирательный блок Республиканской народной партии и «Хорошей Партии», используя заметное различие между ними в отношении войны в Курдистане. Например, он воспользовался неудачной спасательной операцией по освобождению турецких солдат, захваченных и удерживаемых Курдской Рабочей Партией. Четвёртый день операции в середине февраля закончился кровопролитием. Все военнопленные, как армейский состав и партизаны Курдской Рабочей партии, погибли в Иракском Курдистане.

Эрдоган был уверен в хорошем исходе дел. Он объявил в одном из своих обращений к народу, что вернётся с хорошими новостями. Но когда настал тот самый день и было ясно, что операция провалилась, он решил поручить своему министру обороны навести порядок – тот презентовал ситуацию как успех.

Народная демократическая партия и выборы

В ситуации предвыборной обстановки, левая прокурдская Народная демократическая партия, как минимум, удерживала процент своих голосов и, возможно, обзаводилась некоторой поддержкой из числа недовольного городского среднего класса.

Но сейчас Эрдоган принял юридические меры по запрету НДП. Он прекрасно осведомлен о том, что ликвидация Народной демократической партии мало что бы изменила, так как партия, которая заменит ее уже появилась на свет. Государственный прокурор возбудил судебный иск в Верховном суде, но массовая демонстрация в честь Новруза, курдского новогоднего праздника, помогла проиллюстрировать эту проблему. Курды не запуганы притеснением со стороны государства.

Понадобится тщательная подготовка, чтобы уничтожить Народную демократическую партию, разрушить парламентскую политику курдов и добиться уверенной победы Эрдогана на выборах, которые должны состояться в 2023. Ему придётся обессилить партию, посадив ее выдающихся лидеров. Между тем, Селахаттин Демирташ, бывший сопредседатель Народной демократической партии, всё еще находится в тюрьме, несмотря на решение Конституционного суда, не говоря даже про Международный суд по правам человека. Демирташ был приговорён к дополнительным трём годам заключения за клевету на президента.

Почти все избранные мэры курдских городов находятся сейчас в тюрьме, будучи заменены новыми лицами, назначенными Эрдоганом. Большинство членов парламента от Народной демократической партии, которые проводили переговоры по налаживанию дружественных отношений с правительством, так же были посажены в тюрьму. Даже прославленный исламский защитник прав человека, Омер Фарук Гергерлиоглу, экс-лидер «Ассоциации за права человека и солидарность с угнетенными» и член парламента от НДП, был осуждён по сфабрикованному делу и лишен парламентской неприкосновенности. Он предпринял попытку устроить акцию протеста в штаб-квартире Народной демократической партии. Однако он попал в засаду рано утром и был задержан правоохранителями, в процессе ритуального омовения, готовясь к утренним молитвам.

Приготовления к фальсификации выборов последовали незамедлительно. Границы Диярбакыр, провинции на юге Турции, были изменены по указу президента, со значительной долей населения, отправленного в провинцию Муш для избирательных целей. Этого достаточно, чтобы изменить баланс в пользу Эрдогана. Можно ожидать, что последуют многие другие махинации, включая сам закон о выборах. Избирательный порог в 10% от всенародного голосования для получения места в парламенте сейчас является препятствием для Партии национального действия, нынешней союзницы Эрдогана. Рассматривается вопрос о сокращении его до 7 или даже до 5%. Также новая система, основанная на одномандатных избирательных округах, может воплотиться в жизнь.

В то время как маневры Эрдогана и его союзников довольно просты, ответ оппозиции не ясен совсем. Отсутствие левой партии с ясной, демократической программой очевидно. Надежда, что Народная демократическая партия осуществит эту роль, оказались несостоятельными в ситуации, где любая поддержка курдского освободительного движения рассматривается как посягательство на национальный интерес Турции. Нам предстоит проделать долгий путь, чтобы объединить усилия.

Эсен Услу (EsenUslu)

Перевод Елены Алымовой

Источник: https://weeklyworker.co.uk/worker/1340/erdogan-tries-to-cheat-unpopularity/