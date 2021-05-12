Эстонская политика в «ковидную эпоху»

Впервые мир услышал о коронавирусной инфекции в декабре 2019 года, но тогда еще никто и представить не мог, что все обернется закрытыми границами, остановкой грузовых поставок и крахом мировой экономической системы, не говоря уже о политических разногласиях между странами. И если крупные страны с развитой экономикой более или менее справлялись с ситуацией и могли позволить себе долгосрочные локдауны внутри страны и комендантский час, то маленьким странам, чья экономика в большей своей степени зависит от стабильности в Евросоюзе, пришлось намного хуже. Такой «маленькой» страной является и Эстония.

Когда весной стало расти количество заболевших, Эстония по примеру других стран 12 марта объявила о чрезвычайном положении. Это означало приостановку публичных собраний, концертов, работу спортивных комплексов, школы и ВУЗы перешли на дистанционное обучение. Также действовал особый контроль на границе. С 17 марта граница закрылась.

Однако что же предшествовало такому серьезному решению?

Еще в конце февраля министр социальных дел Танель Кийк (Центристская Партия) на основании решения правительства сформировал рабочую группу из представителей разных министерств, которые будут предлагать шаги, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Эстонии. Уже в марте М.Страндберг (Партия «Зеленых») и К. Идла (эксперт по технологиям) с оглядкой на другие страны призвали не тянуть и перейти на дистанционное обучение и удаленную работу, тем более что страна располагает всеми необходимыми технологиями и платформами.

Однако пока правительство, сформированное коалицией Центристской партии, Isamaa (“Отечество”) и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), занималось тем, что формировало комиссию, чтобы выявить влияние коронавируса на экономику, а также выработать решения, шло время, а ясности так и не было.

6 марта 2020 в СМИ просочилась информация о возможном закрытии школ сроком до двух недель. В то же время оптимистичное заявление главы Департамента здоровья Мерике Юрило (от 8 марта 2020), что к весне вирус отступит, оказалось весьма опрометчивым. А два дня спустя министр финансов Эстонии Мартин Хельме (Консервативная народная партия Эстонии EKRE) заявил, что Эстония вошла в фазу нового экономического кризиса.

«Цифры говорят, что такого низкого падения не было с 2008 года. Это очень трагично. Баланс предприятий снижается, и банки начинают отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, не могут этого сделать». – описывает Хельме влияние коронавируса и нефтяной войны на экономический рынок.

Однако наибольшее, на мой взгляд, недоумение вызвало заявление министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Партия Isamaa) который сказал: «… Эстония просит пострадавших от коронавируса граждан не приезжать в Эстонию»

12 марта 2020 на заседании Рийгикогу (парламента) премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Партия Реформ) сказал, что Эстония достигла бедственного положения. На вопрос, что делать университетам, которые не могут принять студентов из других стран, ввиду эпидемиологической ситуации, он ответил, что все в руках самих университетов. Споры в Рийгикогу также вызвал вопрос о проведении концерта Филиппа Киркорова на катке Тондираба вместимостью 7500 человек. Ратас высказал мнение, что пока о запрете говорить преждевременно, тогда, как Вилья Тоомасти (депутат от Партии Реформ) заняла противоположную позицию.

Так как распространение вируса на всей территории Эстонии не удалось взять под контроль, было объявлено чрезвычайное положение. Как это комментирует газета “Postimees” (13.03.2020 15:53):

«К 19.00 у собравшихся министров не было выбора, и они стали принимать последовательные решения, как уменьшить распространение вируса: запретить общественные (массовые) собрания, закрыть школы, театры, музеи, кино, установить на границе особые санитарный контроль…»

Все это сопровождалось новыми решениями, как например, ограничение продажи алкоголя по всей Эстонии в ресторанах, тавернах, барах и других заведениях общественного питания с 22.00 до 10.00.

Председатель Партии Реформ Кая Каллас в интервью Радио 4 на вопрос: «Не слишком ли поздно ввели в Эстонии чрезвычайное положение?» ответила следующее:

«Один день точно был потерян. 12 марта премьер-министр сделал политическое заявление, но решения не принял. Чрезвычайное положение – это не самоцель. Оно позволяет ввести меры, которые в обычное время не ввести. Например, закрыть школы. Наверное, школы нужно было сразу закрыть, чтобы после февральских каникул дети в них не вернулись».

«Действительно, ограничения очень жесткие. Ограничивается свобода предпринимательской деятельности, свобода передвижения, свобода общения. Это очень суровое испытание, и понимаю, что правительству трудно принимать такие решения. С другой стороны, сначала эти меры были относительно мягкие, и люди не до конца осознали всю серьезность сложившейся ситуации. На улицах, в магазинах было полно народу».

«По закону решения принимает руководитель чрезвычайного положения. И сейчас это премьер-министр. По сути, закон о чрезвычайном положении в Эстонии до сих пор не применялся. Действие этого закона никогда не проверялось на практике, и теперь мы видим целый ряд узких мест этого закона».

«Мы – маленькая страна с открытой экономикой. Это значит, что наша экономика сильно зависит от экономики наших партнеров по экспорту. Например, где-то работает автомобильный завод, для которого какой-нибудь эстонский завод производит автомобильные стекла. Доставка грузов остановлена – стекла туда не отправить. Да и люди перестали покупать автомобили. И работники этого завода, который на первый взгляд вообще никак не связан с коронавирусом, тоже останутся без работы. Как мы сможем снова запустить все эти процессы? Отличие от прошлого экономического кризиса состоит в том, что в тот раз экспортные рынки не закрылись.У нас 80% экономики зависит от экспорта. Так что поводов для беспокойства много».

Притом президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказала критику в адрес Европейского Союза по вопросам поставок товаров. По ее мнению, нужно вести переговоры с ЕС, чтобы сделать возможным пропуск товаров через границы. Например, Германия, которая способствовала возвращению граждан Эстонии на родину, готова была сотрудничать с Эстонией по вопросам грузовых перевозок.

Подводя небольшой итог можно сказать, что коронавирус оказал сильное негативное влияние на экономику: упадок рынка недвижимости, повышение цен на топливо, банкротство некоторых туристических объектов, не говоря уже про рост безработицы по всей Эстонии. Более того, прекращение авиасообщения привело к тому, что авиакомпания Nordica вынуждена была просить у государства огромный кредит (от 5 до 10 миллионов евро). Помимо авиакомпании государство также одобрило кредит эстонской судоходной компании Tallink. Внешняя политика также пострадала. В эпоху, когда каждая страна «сама за себя» не на кого было положиться, и не ку кого было попросить помощи. Однако уже в мае, когда вирус стал немного отступать, было принято решение ослабить ограничения на границе с Финляндией и восстановить свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы.

В мае 2020 года в дискуссионной передаче “Кто кого?” на телеканале ETV+ состоялась онлайн встреча представителей правительственной коалиции Центристской партии, Isamaa (“Отечество”) и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

При новой коалиции снизили акциз на алкоголь, вступила в силу аптечная реформа и был принят закон о реформе второй пенсионной ступени, который, правда, отказалась подписать президент Керсти Кальюлайд, и теперь точку в споре поставит Госсуд. По мнению Ханно Певкура (депутат от Партии Реформ) за этот год было больше скандалов, спровоцированных EKRE. Именно громкие заявления Марта Хельме негативно сказались на внешней политике Эстонии и на международных отношениях, в целом. В своей речи он ссылается на декабрьское заявление Хельме о финском правительстве. Катри Райк (Социал-демократическая партия) также высказала мнение, что политике EKRE присущ популизм. В целом, однако, эта была удачная коалиция, которая, несмотря на идеологические разногласия, умела находить консенсус во время пандемии. Опрос показал, что русскоязычные избиратели благосклонно относились к этой коалиции, в частности, из-за отмены законопроекта о переходе русскоязычных школ на эстонский язык обучения. Тем не менее, окончательная точка в этом вопросе не была поставлена. Партия Isamaa согласилась отсрочить этот законопроект, но не отменить его.

Деятельность коалиции во время чрезвычайного положения заключалась в поиске решений и составлении плана по выходу из кризиса. Оппозиция заявила о своей готовности помочь в составлении этого плана. Эстонии пришлось брать кредиты, соответственно вырос внешний долг. Как сказал Ханно Певкур (Партия Реформ) некоторые решения оказалась правильными, другие, возможно, не совсем. Например, он признал, что необходимо было оказать финансовую поддержку сельскому хозяйству, но добавил, что считает нецелесообразным выплаты (25 млн. евро) в культурную сферу. Однако, по его мнению, Эстония успешно справилась, и во многом благодаря маленьким масштабам страны. Несмотря на разногласия между партиями (Партии Реформ и EKRE) не прекращалась деятельность крупного проекта Rail Baltic. Март Луйк (член Рийгикогу, Партия Isamaa) согласился с тем, что правительство действовало достаточно успешно, так как принятые ограничение не носили жесткий характер, как в других европейских странах, но помогли взять распространение вируса под контроль. Конечно, некоторое время было непонятно, что делать со школами: открывать или нет. Люди пребывали в неведении, однако как правильно выразился Март Луйк, это был первый раз, когда в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, и государству приходилось справляться не только с внутренними проблемами, но и нести ответственность за решения, касающиеся непосредственно ограничений и коронавируса.

17 мая в Эстонии завершилось чрезвычайное положение.

Кая Каллас прокомментировала это следующим образом:

«Последние недели чрезвычайного положения характеризуются политической растерянностью, противоречащими заявлениями и совершенно необдуманным подходом к смягчению ограничений. Ясно, что в какой-то момент у членов правительства просто закончились идеи и планы, и ни одной хорошей мысли не последовало».

Летом заболеваемость упала до самых минимальных значений, но ограничения на въезд сохранялись. Эстония внимательно прислушивалась к рекомендациям Совета Европейского союза по открытию границ и возобновлению авиасообщения. Притом сохранялись ограничения для театров и кинотеатров.

7 августа запрет на ночную продажу алкоголя был снова введен в Тартумаа, где вспышка заболевания началась с одного ночного клуба, а затем очаги обнаружили еще в двух клубах. 22 августа ограничения ввели в Ида-Вирумаа, где заражение произошло в баре в Йыхви.

Летний период можно назвать периодом некоторого «затишья»: чиновники обсуждали политику Юри Ратаса, делали предсказания относительно будущего Эстонии и строили планы по выходу из кризиса. В СМИ просочилась информация о том, что во время чрезвычайного положения правительство ограничило допуск к информации Департаменту здоровья. Об этом в интервью газете «Eesti Päevaleht» сказал покинувший летом должность главы отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай. По его словам имел место конфликт между Департаментом здоровья и правительством, и правительство фактически принимало решения, не прислушиваясь к рекомендациям.

На фоне снижения популярности Центристской Партии, возросла популярность EKRE.

Что касается внешней политики, то Эстония продолжила тесно сотрудничать с Финляндией по обмену информации относительно коронавируса. Эстония не признала результаты выборов президента Лукашенко в Республике Беларусь. Новостной портал err опубликовал новость «Эстония инициировала обсуждение в Совете безопасности ООН ситуации в Белоруссии». Представлявший Эстонию министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) в своем выступлении выразил глубокую обеспокоенность чрезмерным применением силы белорусскими властями во время мирных протестов, вызванных фальсификацией результатов выборов: «Мы видели, что происходит в разных странах мира, когда свободные и честные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей».

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В сентябре вновь наблюдался рост заболевших, однако дети и студенты начали учебный год в традиционном (очном) формате. В это время правительство пыталось определить порог количества инфицированных на 100 000, чтобы либо запретить поездки в отдельные страны, либо разрешить. 10. 09 Эстония повысила коэффициент заражения коронавирусом до 25 на 100 000 человек. Были продлены ограничения на ночную продажу алкоголя, причем теперь они носили общеобязательный характер и распространялись на всю Эстонию. Департамент здоровья просил воздерживаться от поездок в страны с высоким риском заражения.

22 сентября Правительство призвало людей вести себя осторожно ввиду быстрого распространения вируса.

«Мы верим в разумное поведение людей, которое помогло нам успешно справиться с вспышкой весной», – сообщило правительство.

В начале октября стало известно о случае заражения в Рийгикогу, и в связи с этим последующее заседание было решено провести в дистанционном формате.

В то же время не существовало однозначного решения относительно карантина для пребывающих пассажиров из стран Балтии и Финляндии. Руководители отелей выразили опасение, что ужесточение условий на въезд в Финляндию нанесен серьезный урон туристическому сектору.

По словам председателя правления Союза отелей и ресторанов Эстонии, Айна Кяппа, с начала этого месяца и по сегодняшний день общий оборот отелей столицы упал на 74%.

«Ассоциация туристических компаний Эстонии обратилась к канцлеру юстиции и рассматривает возможность обращения в суд в связи с решениями Министерства экономики и коммуникаций, запрещающими прямые рейсы в третьи страны».

Притом на фоне заболеваемости аэропорт продолжал обслуживать международные рейсы (14 в день, затем их число сократилось до 12).

В это время обострился конфликт между партиями. Оппозиция намерена была инициировать вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) ввиду его некомпетентных заявлений. Высказывание министра внутренних дел о сексуальных меньшинствах в интервью немецкому изданию Deutsche Welle вызвало большой резонанс, как в обществе, так и в правительстве. Коалиционные партии неделю вели переговоры, и в результате правительство устояло.

Министр социальных дел Танель Кийк внес предложение в правительство (от 12 октября 2020) сократить продолжительность самоизоляции. Кийк отметил, что разные европейские страны подошли к этому вопросу по-разному. Например, по данным Управления здравоохранения Финляндии (THL), как добровольный карантин, так и предписанная врачом изоляция будут сокращены с 14 до 10 дней.

Позже в ноябре он добавил:

«Для того, чтобы снова взять вирус под контроль, прилагать усилия следует всему обществу».

20 октября 2020 лидер партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер дал развернутой интервью “Esimesele stuudiole”, где рассказал о ситуации внутри правительства.

«Следует признать, что отношения внутри коалиции напряженные и нет того доверия, которое бы позволило сплоченной работе, что единой коалиции так необходимо.

Опять же, я рекомендую не относиться к этому очень серьезно, потому что мое предчувствие говорит, что сейчас ни один партнер по коалиции, ни EKRE, ни Центристская партия, в настоящее время не ведет никаких параллельных переговоров, несмотря на то, что тот или иной сделал заявления о том, что они готовы перейти в оппозицию или готовы создать новую коалицию с кем-то другим»

3 ноября в русскоязычной прессе появилась информация о том, что правительство Эстонии пока не планирует вводить новые ограничения. «В настоящее время у правительства нет предложений о введении особого положения. Я не считаю это пропорциональной текущей ситуации мерой. Мы можем опираться на весенний опыт. У нас гораздо больше средств защиты, гораздо больше возможностей для тестирования, к ухудшению ситуации подготовились и эстонские больницы», – отметил Кийк. Однако уже 04.11 Юри Ратас заявил, что «в Эстонии ситуация сейчас тяжелая и очень серьезная. За последние десять дней заболеваемость сильно выросла». Но это ещё не всё.

«Вдобавок, у меня еще большая просьба. Нам придется отказаться от празднований Рождества и Нового года из-за контактов во время праздников. Также люди могут скачать мобильное приложение Hoia» (которое отлеживает контакты).

А 09 ноября Кая Каллас в интервью относительно споров в коалиции сказала: «Эстонии уже нанесен очень большой ущерб. К сожалению, так будет продолжаться до тех пор, пока EKRE находится в правительстве. Министр финансов и председатель EKRE Мартин Хельме тоже участвовал в радиопрограмме и также утверждал, что выборы президента США были сфальсифицированы. Он согласился со всем сказанным»

11 ноября в Эстонии было зарегистрировано 374 случая заболевания (максимальный прирост с начала пандемии), однако правительство не приняло окончательного решения относительно ограничений. По словам Танеля Кийка правительство выбрало путь сдерживания и не хочет закрывать страну.

Индрек Киислер (журналист, редактор новостей) в интервью заявил:

«Все эксперты предупреждали, что коронавирус вернется. Таким образом, было несколько месяцев, чтобы продумать основные сценарии и шаги, которые необходимо предпринять, когда наступит новая волна. Однако пресс-конференция главы государства во вторник показала, что неразбериха еще больше, чем весной.

Весной правительство хотело сделать ношение масок обязательным, но отказалось, так как с юридической точки зрения все было запутано. Канцлер юстиции Юлле Мадисе заявила, что требовать закрытие лица в Эстонии невозможно».

Распоряжением городской управы Нарвы с четверга, 12 ноября, все муниципальные школы переходят на дистанционное обучение, и останавливается работа школ по интересам.

В качестве поддержки правительство выделило 8 млн евро Больничной кассе. Эти деньги пошли на оплату дополнительных рабочих часов работникам здравоохранения и на реорганизацию медицинских учреждений.

На рынке недвижимости ситуация немного улучшилась, но так и не достигла показателей предыдущего года.

В связи с распространением вируса местные власти на свое усмотрение вводили ограничения (например, переводили школы на дистанционное обучение), пока правительство искало приемлемое решение и вело переговоры с ЕС о закупке вакцин.

Второго декабря состоялась пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк дал полный обзор ситуации в Эстонии.

«Государство перегружено. Если проблема возникает в одном регионе, она влияет на всю страну, – сказал он. – Эстония выбрала путь доверия к своим жителям. Мы видим, что в больницах Ида-Вирумаа возникли сложности. Запущена акция вербовки медиков. У нас есть проблема с персоналом. Болеют и медработники. Мы планируем взять 50 добровольцев».

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма: «середина недели показала большие цифры. Сегодня появился новый рекорд – 524 зараженных. Показатель заражаемости составляет 335 человек на 100 000 жителей страны».

В декабре были приняты новые ограничения. В частности, требование 50%-ной заполняемости, правило “2+2″, кинотеатры, театры и концертные залы смогут продолжать работу на прежних условиях до 22:00, в мероприятиях на свежем воздухе смогут участвовать до 500 человек.

Притом СПА оставались открытыми. Премьер-министр Юри Ратас заявил на пресс-конференции в Ида-Вирумаа, что необходимо учитывать социально-экономические последствия, а также влияние на занятость. Также на повестке дня стоял острый вопрос со школами. По заявлению Ратаса заражение происходило на всей школьных ступенях, поэтому было принято решение перевести школы на дистанционное обучение. Кая Каллас в свою очередь подвергла это решение острой критике.

По мнению Евгения Осиновского (председатель Социал-демократической партии) правительство не оправдало себя во время пандемии. Поправка о компенсации больничного с первых дней болезни могла вступить в силу только с первого января, когда у больниц не останется ресурсов. Также не понятны меры по борьбе с распространением вируса. Согласно его заявлению, эксперты рекомендовали правительству уже в сентябре принимать меры, тогда как правительство занималось тем, что обсуждало эти меры, но не принимало.

Все это привело к тому, что рейтинг Партии Реформ упал до самого низкого уровня с начала выборов. Правительство приходилось либо вводить новые ограничения, либо оправдываться за то, что эти ограничения не были введены.

Танель Кийик прокомментировал жесткие меры в Латвии и Литве следующим образом: «строгие ограничения могут повлечь за собой протесты, поэтому в Эстонии не планируется введение ограничений».

Подводя небольшой итог можно сказать, что во время осенней вспышки правительство сработало не так, как хотелось бы. Внутрипартийные противоречия, желание по возможности следовать «срединному» пути и поскорее выйти из кризиса лишь усугубило ситуацию. Я считаю, что эстонское правительство было попросту не готово к новой волне коронавируса. Более того, во время первой вспышки вируса, когда решено было «закрыть» страну, государство инвестировало большие суммы в сектора, которые сильнее пострадали от ограничений. Теперь же это было сделать сложнее, так как не хватало ресурсов, поэтому страна до какого-то времени могла довольствоваться локальными ограничениями, пока ситуация не ухудшилась настолько, что у правительства не осталось выбора.

Государственный бюджет на 2021 год принят с огромным минусом. Дефицит почти в 2 млрд евро означает, что 15% всех государственных расходов и инвестиций будут осуществлены за счет кредита. Больничной кассе катастрофически не хватает денег, и в ближайшие годы, предполагается, дефицит будет только расти.

После Рождества и Нового года уровень заболеваемости вновь подскочил, однако уже с 18-го января в Ида-Вирумаа и Харьюмаа было решено открыть заведения общепита с 6.00 – 18.00, а с 25-го января школы вернулись в обычный формат обучения. Однако в Нарве в муниципальных школах учеников оставили на дистанционном обучении до начала февраля.

Что касается внутренней политики, то ситуация также оставляла желать лучшего.

В январе Урмас Круузе (член правительства, Партия Реформ), Антс Лаанеотс (член Рийгикогу, Партия Реформ) и Юри Яансон (член Рийгикогу, Партия Реформ) представили предложение о поправке к референдуму о браке, которая включала в себя вопрос: «В Эстонской Республике было бы лучше жить, если бы страна была в составе России?»

Предложение о поправке вызвало недовольство членов правительства, его осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр финансов Мартин Хельме (EKRE), а также министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa).

Вот как прокомментировал это предложение Юри Ратас: «в первом разделе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония – самостоятельная и независимая демократическая республика, где носителем верховной власти является народ. Самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы».

Рейнсалу в свою очередь обвинил реформистов в попытке дискредитировать государство.

13 января 2021 Юри Ратас подал в отставку, а в конце января Партией Реформ и Центристской Партией было сформировано новое правительство. Премьер-министром стала Кая Каллас (Партия Реформ). EKRE подвергла жесткой критике новую коалицию.

«Это правительство снижало налоги, развивало экономику, повышало пенсии, провело пенсионную реформу, притормозило гомосексуальные браки и хотело дать людям слово в формировании ценностной политики нашего государства», – говорится в заявлении EKRE относительно Центристской Партии.

«В правительство теперь вернется Партия реформ, чья история совпадает с историей политической коррупции, махинаций и лжи в Эстонии”, и которая проводила “провальную экономическую политику, приведшую к эмиграции из Эстонии около 100 000 человек”».

В то же время рейтинг Центристской Партии среди русскоязычных избирателей упал. Это связано с целым рядом факторов, из которых один из главных — опасения в Ида-Вирумаа по поводу потери рабочих мест из-за климатической политики.

По мнению Стамберга, на избирателей Центристской партии негативно повлияло создание коалиции с Партией реформ. Социолог отметил, что русскоязычные избиратели не забыли историю с переносом “Бронзового солдата”. Влияние на рейтинг оказывает также “Зеленый курс” и вероятное исчезновение рабочих мест в Ида-Вирумаа, поскольку размер обещанных средств из “Фонда справедливого перехода” несравним с суммами, которые оборачиваются в энергетическом секторе на северо-востоке Эстонии. При этом план по созданию новых рабочих мест для местного населения отсутствует.

В интервью эстонскому радио Vikerraadio политологи Мари-Лиис Якобсон и Мартин Мёлдер дали следующую оценку новому правительству.

«По сравнению с «Отечеством» и Социал-демократической партией или Консервативной Партией Эстонии, ни та ни другая, по мнению Мёлдера, не является идеологически ориентированной партией, что облегчает взаимодействие между ними и возможно это стало причиной, почему они решили в пользу коалиции.

Сейчас Центристская партия из-за коррупционного скандала находится в более слабой позиции, что облегчает создание коалиции для Партии реформ», – сказал Мёлдер.

В пятницу, 22 января Эстония провела неформальное виртуальное заседание Совета Безопасности ООН на высоком уровне в поддержку свободы СМИ в Белоруссии. Рейнсалу предложил создать международный механизм по расследованию преступлений, совершенных против мирных демонстрантов в Белоруссии. За этим последовало заявление из Министерства иностранных дел Белоруссии, в котором содержались обвинение Эстонии в цинизме и двуличие. Со-организаторами заседания выступили Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Украина

В феврале министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс осудила визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, отметив, что время для этого визита выбрано неудачно.

«Ожидалось, что Европейский союз осудит продолжающуюся агрессию России на Востоке Украины, аннексию Крыма и пренебрежение Минскими соглашениями со стороны России. К сожалению, этого не случилось».

На следующий день МИД России объявил, что высылает эстонского дипломата в ответ на заявление Эстонии о том, что российский дипломат объявлен персоной нон грата. Мария Захарова отметила, что новое правительство Эстонии выслало российского дипломата из страны совершенно необоснованно. МИД Эстонии сообщило ERR, что не могут комментировать высылку дипломатов.

С февраля правительство унифицировало ограничения, а уже вначале марта пришли тревожные новости, что Эстония обогнала по заболеваемости Литву. Притом что кампания по вакцинации официально началась с 27-го декабря. Новые ограничения вступили в силу с 22 февраля. Решено было закрыть СПА, действовал запрет на массовые мероприятия, школы и университеты перешли на дистанционный формат обучения.

Оппозиция обвинила премьер-министра в том, что у нее нет четкого плана.

«На самом деле нужно ставить четкие цели и этих целей до сих пор как у прошлого правительства, так и у нового правительства нет. Правительство отклонило часть мер и мы видим, что рост заболеваемости продолжается. Я надеюсь все же, что на этой неделе правительству, наконец, удастся системно управлять ситуацией», – сказал депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Евгений Осиновский.

«Премьер-министр предпочитает говорить о решениях и ошибках прошлого правительства, но мы слишком мало узнали сегодня о действиях нынешнего кабинета. Например, готово ли правительство быстро вносить коррективы в план вакцинации? Не знаем, об этом нам не говорили. Или возьмем установленные ограничения – они очень нелогичные и неясные» – отметил депутат Рийгикогу от партии “Отечество” Хелир-Валдор Сеэдер.

На этом фоне продолжались выяснения территориальных границ с Россией, и обсуждался план по переходу русских школ на эстонский язык обучения.

В интервью программе “Особый взгляд” на Радио 4 Кая Каллас рассказала о ближайших планах по унификации эстоноязычного образования.

«Действительно мы договорились о том, что запустим план действий по эстоноязычному образованию. Что это значит? Это значит, что мы хотим унифицировать эстонское образование. Мы знаем, что в эстонских школах дети получают более хорошее образование. Это показывают тесты PISA и разные результаты школ. Конечная цель заключается в том, чтобы в Эстонии жили люди, хорошо владеющие эстонским языком, которые могут участвовать в жизни общества, получать хорошие рабочие места, то есть чтобы у нас не возникало сегрегации».

В начале марта на повестке дня стоял острый вопрос по ужесточению ограничений. В сравнении с весной прошлого года кумулятивная заболеваемость составляла 10/100000, теперь же эта отметка была выше в сто раз. Евгений Осиновский в передаче “Кто кого?” на телеканале ETV+ сказал, что в данном случае нет смысла обговаривать часы работы кафе и ресторанов (как делает Кая Каллас), нужно вводить новые меры.

У правительства также не было единого мнения по поводу локдауна. Например, Танель Кийк выступал против закрытия младших классов и детских садов, тогда как Кая Каллас имела противоположное мнение.

С 11 марта правительство ввело новый локдаун.

Владельцы ресторанов общественного питания не довольны текущими решениями. Касса по безработице вместо того, чтобы покрыть заработную плату за два месяца, как это было год назад, едва покрывает за один. Банкротство грозит также культурной сфере (музеям и галереям), если правительство не сможет их поддержать финансами.

«Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе», – заявил председатель EKRE Мартин Хельме. По оценке правления EKRE, в сложившейся ситуации государственная граница должна быть закрыта минимум на четыре недели.

В конце марта Кая Каллас заявила, что если не удастся остановить распространение вируса, то страна останется закрытой на целое лето:

«Экономика стоит, социальная коммуникация стоит, все стоит».

Ее заявление было подвергнуто критике со стороны членов Рийгикогу.

10 апреля Март Хельме сообщил в интервью, что хочет учредить в Рийгикогу группу поддержки выхода Эстонии из Европейского Союза.

«План медленно созревал, я всегда поддерживал Европейский Союз, как экономический, так и межгосударственный союз. Но мы видим, как Европейский Союз превращается в идеологический и федералистский орган. В Европейском Союзе буквально нарушаются договоры и договор о присоединении Эстонии».

Эксперт по коммуникациям Рауль Ребане прокомментировал в социальных сетях желание вице-председателя EKRE Марта Хельме покинуть Европейский Союз.

«Желание Марта Хельме создать в Рийгикогу группу в поддержку выхода из Европейского Союза является очень важным политическим заявлением» – сказал он.

«Риск того, что после какой-нибудь ссоры вернется предыдущая коалиция центристов, EKRE и «Отечества» сведен к минимуму, потому что привлечь EKRE теперь будет невозможно».

В заключение хочется сказать, что, на мой взгляд, эстонскому правительству не хватает самостоятельности. Нежелание брать на себя ответственность и принимать серьезные решения в какой-то степени подрывают репутацию государства.

Я считаю, это происходит от того, что в Эстонии власть ближе к народу, и любое недовольство, в частности, протесты оказывают сильное влияние на правительство, поэтому с одной стороны на лицо желание «всем угодить», а с другой – рост заболеваемости и необходимость действовать жестко. Если во время первой волны коронавируса существовала проблема тестирования населения, то во время второй волны была уже другая проблема – проблема вакцинации. Нестабильность в ЕС, сбои поставок вакцин, отношение самих людей к вакцинации – все это, сыграло существенную роль. Из-за роста заболеваемости правительству пришлось прибегнуть к локдауну. Экономика государства не была рассчитана на чрезвычайные ситуации, и если в первую волну более-менее удалось избежать серьезных последствий, то сейчас ввиду локдауна прогнозы самые неутешительные. Возможно, если бы правительство сразу приняло необходимые меры и ввело ограничения, то ситуация на сегодняшний день была бы лучше. В любом случае, Эстонии предстоит большая работа по восстановлению экономики и выходу из кризиса.

Анна Бугакова

Материалы взяты из ERR (Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация) иPostimees (Эстонская общественно-политическая ежедневная газета)

Приложение 1

Правительство запускает экономический пакет на 2 миллиарда евро

В четверг правительство решило запустить пакет мер на два миллиарда евро по стимулированию экономики Эстонии, сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Объем пакета экономической поддержки составляет два миллиарда евро, что составляет почти семь процентов нашего ВВП. Его цель – смягчить начальную фазу кризиса, помочь предприятиям и рабочим, обеспечить работу экономики и ее рост, чтобы минимизировать банкротства», – сказал Ратас. пресс-конференция правительства в четверг.

Самую большую часть составляет ссуда на оборотный капитал в размере 500 миллионов евро, которую государство предоставит компаниям через Kredex.

Он также включает в себя средства в размере 250 миллионов для поддержки рынка труда, которые будут выданы работникам, уволенным по сокращению в результате кризиса. Совет Кассы по безработице согласился в среду вечером, что во избежание увольнений в компаниях, находящихся в затруднительном положении, Касса по безработице планирует возместить 70 процентов заработной платы в течение двух месяцев.

Правительство также приняло решение о возмещении больничных дней с первого по третий день болезни в период с марта по май.

Кроме того, государство временно приостанавливает зачисления на вторую пенсионную ступень.

Согласно объявлению правительства об экономическом пакете, опубликованном в четверг, он предусматривает отсрочку уплаты налоговой задолженности на 18 месяцев, временное приостановление действия второго уровня накопительной пенсии, отказ от аванса за второй квартал для частных предпринимателей и частичную компенсацию отмененных мероприятий.

Описание мер правительства:

Кредитная гарантия для облегчения графиков погашения уже выданных банковских кредитов – в размере 1 миллиарда евро (максимальная сумма 600 миллионов евро) при соблюдении следующих условий:

1) если банк упрощает график погашения существующей банковской ссуды, необеспеченной SA KredEx, SA KredEx предоставляет свое поручительство по ссуде;

2) максимальная сумма гарантии составляет пять миллионов евро на компанию,

3) при возможности фиксированная гарантия восстанавливается или ставка гарантии увеличивается до 80 процентов от гарантированного обязательства

Кредит на пополнение оборотного капитала SA KredEx – в размере 500 миллионов евро на следующих условиях:

1) SA KredEx предоставляет компании ссуду на оборотный капитал для преодоления проблем с ликвидностью, вызванных вспышкой коронавирусом, в том числе, при необходимости, для оплаты платежей по банковскому кредиту,

2) максимальная сумма кредита составляет пять миллионов евро на компанию,

3) процентная ставка около четырех процентов годовых;

Инвестиционный кредит SA KredEx – в размере 50 миллионов евро на следующих условиях:

1) SA KredEx предоставляет компании инвестиционный заем, чтобы воспользоваться новыми бизнес-возможностями, как возникшими в результате распространения коронавируса, так и другими.

2) максимальная сумма кредита составляет пять миллионов евро на компанию,

3) процентная ставка около четырех процентов годовых;

Предоставляемая Кассой по безработице услуга на рынке труда, для поддержки пониженной заработной платы – в размере 250 миллионов евро, при следующих условиях:

1) пособие может быть использовано каждым квалифицированным работодателем в течение двух месяцев в период с марта по май 2020 года,

2) пособие выплачивается в размере до 1000 евро в месяц на каждого работника, нуждающегося в пособии,

3) пособие обычно рассчитывается как 70 процентов брутто-заработной платы работника за предыдущие 12 месяцев плюс заработная плата, выплачиваемая работодателем работнику, в размере не менее 150 евро брутто. Касса по безработице и работодатель уплачивают все налоги на заработную плату и пособия.

На пресс-конференции премьер-министр Ратас также перечислил три условия, два из которых, если они будут выполнены, будут использованы для поддержки компании с марта по май.

Помощь выплачивается компаниям, отвечающим двум из трех критериев:

– чей оборот или доход уменьшились не менее чем на 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года;

– которые не могут дать работу, по меньшей мере, 30% населению в результате распространения коронавируса;

– снизили заработную плату не менее, чем на 30% не менее 30% сотрудникам.

Поддержка выплачивается только тем сотрудникам, которым предприятие не может дать работу или чья зарплата уже уменьшилась в связи с уменьшением нагрузки.

С марта по май государство возмещает работнику первые три дня болезни по всем больничным листам в период с марта по май.

Кроме того:

Сельские предприятия могут обратиться в Фонд развития села за гарантией (до 50 миллионов евро), ссудой на оборотный капитал (до 100 миллионов евро) или земельным капиталом (до 50 миллионов евро).

Для самозанятых лиц будет введена мера авансовой социальной налоговой помощи.

Государство компенсирует часть прямых затрат на культурные и спортивные мероприятия, которые должны были пройти в марте-апреле, но были отменены из-за COVID-19, в размере до трех миллионов евро.

Члены правительства поддержали предложения министра финансов приостановить начисление налоговых процентов государством на два месяца и разрешить отсрочку налоговой задолженности по более низкой процентной ставке, чем в настоящее время.

Будет дополнительный бюджет

Министру финансов Мартину Хельме было поручено инициировать подготовку проекта дополнительного бюджета государства на 2020 год и представить проект дополнительного бюджета в Кабинет министров для обсуждения и принятия решения не позднее 16 апреля.

Хельме сказал на пресс-конференции в четверг, что дополнительный бюджет запустит второй пакет мер помощи. «Это первая часть нашего пакета мер», – сказал он, имея в виду меры, введенные Ратасом. «Будет другая часть, связанная с дополнительным бюджетом, там мы поговорим о вещах с более длинным планом – инвестиционном пакете и налоговой части», – отметил Хельме.

Он также сообщил, что в настоящее время ведется сбор информации по проектам, подготовленным Министерством экономики и коммуникаций и органами местного самоуправления, на реализацию которых пока не нашлось денег, и рассматривается, какие из них пойдут на работу.

{Valitsus käivitab kahe miljardi euro suuruse majandusmeetmete paketi https://www.err.ee/1066009/valitsus-kaivitab-kahe-miljardi-euro-suuruse-majandusmeetmete-paketi}

Приложение 2

Совет Кассы по безработице поддерживает сохранение меры заработной платы в июне.

Собравшийся в среду совет Кассы по безработице решил поддержать продолжение текущей меры в июне. Однако Совет также предложил немного ужесточить текущие условия.

«Мы поддерживаем продолжение меры, но мы должны несколько ужесточить условия», – сказал председатель совета, министр социальных дел Танель Кийк.

По словам Кийка, компании, обращающиеся за поддержкой по заработной плате в июне, должны соответствовать более строгим требованиям, чем раньше. Если до сих пор при подаче заявки на эту меру требовалось снижение оборота на 30 процентов, то в июне уже снижение на 50 процентов или если у компании нет работы, чтобы предложить 50 процентам сотрудников, и зарплата сотрудников упала, по меньшей мере, на 30 процентов или до минимальной заработной платы.

Максимальный размер компенсации также будет снижен до 50 процентов и не более 800 евро, тогда как ранее предел составлял 70 процентов и не более 1000 евро.

По словам министра, правительство должно оценить, подходит ли им предложение Совета. Одновременно с этим Совет хочет обсудить с правительством, что будет в июле-августе. «Финансовые возможности кассы по безработице неизбежно ограничены», – сказал Кийк.

Отели и рестораны приветствуют решение о продлении меры поддержки.

По словам председателя правления Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов Айна Кяппа, решение наблюдательного совета Кассы по безработице можно только приветствовать, и даже более строгие ограничения понятны.

«Это очень приветствуется, потому что снова наш сектор находится в большой беде, и в последний раз мы вместе с министром Танелем Кийком сделали акцент на том, как важно продолжить эти меры поддержки и предложили тем, кто ходатайствует о получении этой меры, чтобы снижение оборота было больше, чем 30 процентов» – сказал Кяпп.

«Мы также понимаем, что выплачиваемые суммы уменьшились. Нет бесконечных возможностей заплатить большие деньги, но это хорошее решение, которое оказывает большую поддержку сектору и большую помощь», – добавил он.

По словам Кяппа, выплата поддержки сектору может продолжаться до конца года, но в июне и июле ее обязательно нужно продолжить. «Сегодня у нас открыты страны Балтии, может быть, нам действительно удастся открыть и границу с Финляндией», – отметил Кяпп.

{Töötukassa nõukogu toetab juunis palgameetmega jätkamist https://www.err.ee/1089252/tootukassa-noukogu-toetab-juunis-palgameetmega-jatkamist}