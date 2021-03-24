Филиппины: президент Дутерте уничтожает местное самоуправление

Основной тенденцией в отношениях между центром власти и местным населением на Филиппинах при режиме президента Родриго Дутерте была способность президентской администрации осуществлять очень жесткий контроль над местными политиками — возможно, самый жесткий со времен диктатуры Фердинанда Маркоса (1972 -1986), когда действовал режим военного положения.

Эта тенденция проявилась уже тогда, когда Дутерте сделал поразительно мало для продвижения реформ, которые многие местные политики первоначально поддержали. Он отказался от программы федерализма, которую рекламировал в преддверии своей президентской кампании в 2016 году и которую горячо одобряли представители местных органов власти. Кроме того, президент отказался предоставить местным органам власти сверхплановую финансовую поддержку, как было обещано в знаменательном постановлении Верховного суда 2019 года о программе распределения первичных государственных доходов. Это решение, известное как постановление Манданаса, — единственная крупная победа местных политиков с тех пор, как Дутерте пришел к власти. Тем не менее, его реализация была отложена до самого конца его срока в 2022 году.

Если Дутерте не справился с поставленными задачами, почему так много местных политиков остаются ему лояльны?

В нашем отчете описывается сочетание старых и новых схем, используемых Дутерте для обеспечения его эффективного контроля над местными структурами по всему архипелагу. Эти стратегии подчеркивают склонность президента к авторитарному правлению и консолидации политической власти в центре.

С момента своего избрания в 2016 году Дутерте позиционирует себя как влиятельного патриархального босса, который проявляет решительность и непримиримость, защищая и оправдывая тех, кто ему предан, в том числе тех, кто предположительно был замешан в скандалах на высоком уровне. Гарантия политической защиты, наряду с предоставлением материальных благ, создает мощный стимул для местных политиков заискивать перед президентом и стремиться быть включенными в его широкую политическую коалицию. Не менее сильна склонность Дутерте демонизировать и нападать на тех, кто противостоит ему, включая бывших союзников, которые оказались в немилости. И, вопреки ожиданиям многих опытных политических обозревателей, харизматическая позиция Дутерте, похоже, остается очень сильной и во второй половине его правления.

Одним из механизмов контроля Дутерте над местными политиками является давняя практика раздачи больших объемов президентской помощи на местах. Эти ресурсы патронажа, предоставленные по усмотрению исполнительной власти, были значительно увеличились во время пандемии Covid-19. Помимо того, что он был гроссмейстером в этой устоявшейся практике, Дутерте также использовал четыре других ключевых средства контроля над местными политиками. Эти методы во многом беспрецедентны по масштабу и характеру.

Активное вмешательство в местную избирательную политику, направленное против тех, кто осмелился ему противостоять. Как правило, непреходящая популярность Дутерте означала, что те, кто баллотировался на пост губернатора или мэра на промежуточных выборах в мае 2019 года, часто боролись за его политическую поддержку. Это оказалось самой важной валютой для победы, и большинство поддерживаемых им местных кандидатов вышли победителями. Однако есть по крайней мере одно серьезное исключение из этого правила. В городе Себу мэр Томас Осменья вызвал гнев президента. Учитывая силу местной избирательной машины мэра, вряд ли было достаточно личной поддержки Дутерте своих местных союзников, чтобы свергнуть Осменья. Имеются хорошо задокументированные сообщения о преследованиях полицией местных кандидатов из города Себу, не связанных с президентом, включая контрольно-пропускные пункты, расположенные рядом с домом мэра, и операции в горных районах города, направленные на сокращение поддержки Осменья. По словам инсайдеров, вмешательство полиции могло сыграть решающую роль в исходе выборов, и — после трех десятилетий, в течение которых он часто был доминирующей фигурой в политике Себу, Осмена был заменен союзником Дутерте. Хотя Осмена, похоже, был самой заметной целью администрации на промежуточных выборах 2019 года, похоже, что целенаправленные словесные нападения и тактика публичного позора не были редкостью в других местах. Как пояснила журналист-расследователь Мириам Грейс Го, «практика … уничтожения местных чиновников через несколько недель или месяцев после того, как они были упомянуты в списке вовлеченных в торговлю наркотиками или прокляты президентом в его речи», может иметь сильное влияние на динамику выборов. «Если президент не любит вас, это как смертный приговор вашей кандидатуре».

Убийства мэров и других местных политиков в рамках так называемой «войны с наркотиками». Крепкому контролю Дутерте над местными политическими структурами способствует также его эффективное применение запугивания. Центральным элементом его президентства является кампания «войны с наркотиками», в ходе которой были убиты тысячи людей. С 2016 года было убито более двух десятков местных чиновников; одним из последних — в декабре 2020 года — был мэр города к югу от Манилы, который был включен в президентский «наркосписок». Атмосфера страха при режиме Дутерте изменила динамику власти между центром и местностями, с гораздо меньшим пространством для маневра на субнациональном уровне. В течение почти пяти лет местным политикам приходилось сталкиваться с ужасающими примерами того, что происходит с теми, кто попадает в немилость президента.

Удержание средств у барангаев (деревень и городских районов) в поддержку усиленной антикоммунистической кампании по подавлению восстания. Политический аппарат Дутерте подкрепляется его огромным влиянием на силы безопасности страны, как на Вооруженные силы Филиппин (ВСФ), так и на Национальную полицию Филиппин (НПФ). В том, что считалось «подачками для генералов», в бюджете на 2021 год для Национальной оперативной группы Дутерте по прекращению местного коммунистического повстанческого движения (НОГ-ПМКВК) было выделено ошеломляющие 16,44 миллиарда песо (примерно 342 миллиона долларов США). Примечательно, что средства для этой целевой группы по борьбе с повстанцами были внесены в Фонд поддержки местных органов власти в размере 28,82 млрд. Фунтов, выделенный на проекты барангая. НОГ-ПМКВК, созданный президентом в 2018 году, теперь управляет фондами, и те барангаи, которые считаются внедренными, могут получить доступ к фонду только после того, НОГ-ПМКВК подтвердит, что их юрисдикция очищена от повстанцев. Благодаря прямому вмешательству целевой группы в дела барангаев, этот фонд рассматривается как инструмент не только для того, чтобы попытаться положить конец повстанцам, но и для контроля над лидерами барангаев.

Издание «Приказов с указанием причин» в рамках очень существенного усиления надзора со стороны национального правительства над своими субнациональными единицами. При режиме Дутерте, особенно после того, как в 2018 году отставной генерал филиппинской армии Эдуардо Аньо возглавил Департамент внутренних дел и местного самоуправления (ДВДМС), можно наблюдать более широкое использование «приказов о предъявлении обвинений» (ППО) против местных чиновников, которым предъявляются обвинения или жалобы на неправильные или незаконные действия. В установленный срок они должны объяснить, почему против них не следует возбуждать административные дела. В противном случае Управление омбудсмена автоматически возбуждает административное дело против соответствующих местных должностных лиц; Уголовные обвинения также могут быть предъявлены в соответствующих случаях Национальным бюро расследований Министерства юстиции. ДВДМС активизировало использование ППО в период пандемии Covid-19, поскольку местные органы власти были привлечены к различным нарушениям карантинных протоколов и директив, изданных национальным правительством.

Поскольку в нашем отчете рассматриваются многочисленные способы, которыми президент Дутерте пользуется своей властью, становится ясно, что он значительно укрепил свой контроль над местными структурами и что многие субнациональные политики, похоже, не хотят с ним ссориться. Президент оказался очень искусным не только в стандартной игре по распределению ресурсов покровительства, но и в предоставлении политической защиты тем, кто ему лоялен, и в поношении тех, кто противостоит ему.

Теперь внимание власти обращается на выборы в мае 2022 года, на которых Дутерте будет стремиться содействовать победе своего преемника, кем бы он ни был. Для достижения этой цели Дутерте будет стремиться к тому, чтобы его нынешняя власть над местными политиками сохранялась и что они поддержали кандидата, которого он выбирает. До тех пор, пока он сохраняет свой высокий уровень популярности, чему способствуют угрозы принуждения (как явные, так и явные) против тех, кто осмеливается пересечь его, Дутерте будет продолжать иметь доступ к местным органам власти по всему архипелагу, чтобы подавить любую значительную угрозу оппозиции, а также предлагая ценную поддержку тем, кто стекается в его лагерь. Если Дутерте удастся избрать своего названного кандидата, вполне возможно, что многие из его чрезвычайно эффективных стратегий президентского контроля над местными политиками могут сохраниться и в следующей администрации.

Вина Гера и Пол Хатчкрофт

Перевод Никиты Гурова

Оригинал статьи: https://www.newmandala.org/dutertes-tight-grip-over-local-politicians-can-it-endure/?fbclid=IwAR024KJU7ul7yL8G2XvUIkCC5iInI1fTZ30mQUMNgSPGfw45uiJLrs9S9Pg