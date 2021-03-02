Пандемия обнажила вопиющие неудачи приватизации

Центральным элементом неолиберальной идеологии является продажа государственных услуг, социального обеспечения и коммунальных услуг частному сектору. Результат оказался плачевным для пользователей. Ян Нилсен и Алан Гибсон представляют наш специальный репортаж.

В основе неолиберального проекта лежала приватизация государственных служб и других государственных активов. Стратегия, первоначально реализованная в Великобритании в 1980-х годах, с тех пор завоевала весь мир. Это было и будет только об одном: смещении богатства и баланса классовых сил в пользу глобального правящего класса. Приватизация — это политический инструмент, с помощью которого мировые правящие классы вели войну на протяжении последних 40 лет. Речь не шла о высвобождении более эффективного частного сектора для замены неэффективного государственного сектора, как мы покажем ниже. Как утверждала его главный архитектор Маргарет Тэтчер, это было не для создания «акционерной демократии».

Рабочие, купившие акции во время продажи первых государственных активов, очень быстро продали их снова, так что сегодня только три процента британского населения владеют акциями. Когда в 80-е годы приватизация началась всерьез, она не имела ничего общего с правильно сформулированной экономической моделью. Так называемая формула Литтлчайлда должна была защитить приватизацию British Telecom от роста стоимости акций при их продаже на бирже. По словам его архитектора Стивена Литтлчайлда, концепция была разработана в период с 5 по 7 января 1983 года, что дало всего одну неделю на то, чтобы изложить проект правдоподобным образом, протестировать его по указанным критериям и сделать вывод, что это был лучший доступный вариант. Эта формула служила шаблоном для всех британских правил приватизационных сделок, заключенных с тех пор.

По мере того как прогрессировала пандемия Covid-19 поверхностный характер приватизации как любого значимого экономического или политического метода решения серьезных проблем стал очевиден для всех. И какое это было золотое дно для связанных и богатых людей. От British Aerospace, первой компании, которая ушла в частные руки в 1981 году, до Royal Mail в 2015 году, целых 173 отдельных предприятий и бизнеса-активов были проданы частным компаниям, что привело к невероятному перемещению богатства из государственного кошелька в частный карман. Это также означало фундаментальную перестройку британского рабочего класса. По оценке аналитиков Сеймура Пирса из Координационной группы профсоюзов, в 2014 году к 2014-2015 годам общая стоимость контрактов, переданных на аутсорсинг из государственного сектора, достигла ошеломляющих 101 млрд фунтов стерлингов.

Таким образом, налогоплательщик субсидирует прибыль в такой степени, о которой Тэтчер могла только мечтать. Поэтому неудивительно, что резкое увеличение разрыва в богатстве совпадает почти по месяцам с началом приватизационной программы. Теперь это означает, например, что трое мужчин в США, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Джефф Безос, в совокупности владеют большим состоянием, чем 160 миллионов человек, составляющих нижние 50 процентов населения этой страны. В Великобритании разрыв в богатстве также резко увеличился в эпоху приватизации. В 2016 году Управление национальной статистики подсчитало, что на 10 процентов самых богатых домохозяйств приходится 44 процента всего богатства в Великобритании.

Беднейшим 50 процентам принадлежит лишь 9 процентов. Более того, с 1984 по 2013 год доля самых высоких 0,1 процента в общем богатстве удвоилась, достигнув 9 процентов. Как средство направления все большего и большего богатства в карман капиталистов приватизация оказалась очень успешной. По всем остальным параметрам это жалкий провал, и этот факт все больше признается по всему политическому спектру. Такие институты, как Международный валютный фонд (МВФ) и авторитетная газета Financial Times, начинают сомневаться в эффективности приватизации — пандемия вынесла на поверхность все ее многочисленные недостатки. В начале октября, цитируя отчет МВФ, Financial Times писала, что это учреждение «опровергает идею, будто государственное вмешательство снижает эффективность». В статье сделан вывод о том, что «экономическое планирование и активистское государство вернулись».

В следующей статье прямо говорится: «Британия — пионер переосмысления приватизации». Реформы совершенно не помогли справиться с долгосрочным снижением глобальной прибыльности. Фактически, даже основные сторонники реформ признают, что приватизация значительно усугубила ситуацию.

Служба пробации: преступное поведение

Неолиберальная вера в то, что только частный сектор может предоставлять государственные услуги, была доведена до невероятных размеров бывшим министром юстиции консервативной партии Крисом Грейлингом. В 2014 году он с «головокружительной скоростью» провел приватизацию основной части Службы пробации, игнорируя предупреждения множества экспертов по правовым вопросам и профсоюза сотрудников тюрем, хотя они доказывали, что такой шаг будет иметь катастрофические последствия. Надзор за 150 000 правонарушителей с низким и средним уровнем риска был передан 21 частной компании. Известным приватизаторам, таким как Sodexo и Interserve, были переданы 11 новых компаний по надзору за людьми, осужденными за не особо тяжкие преступления.

Другие фирмы, выигравшие некоторые из контрактов на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов, к сожалению, включали в свой состав сотрудников службы пробации, которые явно не видели альтернативы, кроме как участвовать в торгах просто для того, чтобы сохранить свои рабочие места. По крайней мере, однако, эти группы кое-что знали о службе пробации. Две крупные аутсорсинговые корпорации, G4S и Serco, не участвовали в торгах. Это произошло потому, что в то время Управление по борьбе с серьезным мошенничеством расследовало их завышение цен на контракты с электронными метками на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов — яркая иллюстрация коррупции, которую порождает неолиберализм. Неизбежно «реорганизация» была действительно катастрофической. К 2018 году количество людей в Англии и Уэльсе, обвиненных в серьезных правонарушениях, находящихся под наблюдением в рамках новой службы, увеличилось на 20%.

Это составило более 600 человек, которые совершили преступления, в том числе убийства, непредумышленное убийство и изнасилование. Серийный насильник Джозеф Макканн продолжил насиловать новые жертвы в возрасте от 11 до 71 после того, как был ошибочно освобожден из тюрьмы в феврале 2019 года. Лерой Кэмпбелл изнасиловал и убил медсестру, снова после того, как был ошибочно освобожден в 2016 году. Обнаружен независимый мониторинг приватизированной системы что «стремительно растущее» число преступников пришлось вернуть в тюрьму, что количество повторных преступлений резко возросло и что некоторые преступники просто пропали без вести.

Комитет по государственным счетам сообщил в мае 2019 года, что новое подразделение Grayling привело к созданию службы, которая была «недофинансирована, хрупка и не пользовалась доверием судов». Несколько дней спустя министр юстиции Дэвид Гауке объявил о ренационализации службы. Контракты включали пункт о «отравленной таблетке» в размере 300 миллионов фунтов стерлингов, гарантирующий компаниям ожидаемую прибыль в случае прекращения их 10-летних контрактов. Это и другие соображения означали, что стоимость их спасения отрасли от последствий приватизации составила более 500 миллионов фунтов стерлингов. Но даже тогда тори не могли не закачивать больше денег в карманы крупного бизнеса. У каждой из 11 новых региональных служб будет «инновационный партнер», конкурирующий за государственные контракты на сумму 280 миллионов фунтов стерлингов.

Что делает эту печальную сагу еще более скандальной, так это то, как лейбористские кабинеты Блэра и Брауна повторно подготовили Службу пробации для продажи Grayling. Шэрон Прайс, бывший сотрудник службы пробации в Шеффилде, вспоминает, как служба следовала своему основополагающему кредо, сформулированному в 1907 году — «Совет, поддержка, дружба». Как пояснил журнал службы пробации в 2010 году, при Блэре это постепенно было заменено на «Сообщество, реабилитация и наказание». При новом Министерстве юстиции эта служба была гораздо более тесно связана с тюремной службой и, что особенно важно, с полицией. Прайс вспоминает, как совместные встречи между сотрудниками службы пробации, социальными работниками, полицией и так далее, которые когда-то проводились под председательством службы, постепенно переходили в руки полиции, и как это сильно повлияло на уровень информации о людях, находящихся под наблюдением.

Большая централизация службы привела к увеличению бюрократии. И с этим начал преобладать аспект наказания. Прайс вспоминает, как ему говорили, что надо человека считать нарушителем надзора, если он опаздывал на встречу на десять минут. Приватизация Grayling разделила сервис на две части: результат ужасного компромисса между тори, которые хотели приватизировать всё, и либеральными демократами, которые выступали за частичную распродажу. «Это был кошмар», — говорит Прайс.

«Поскольку служба теперь была разделена на две части, количество бюрократии было смехотворным не только при перемещении документов между частями, но и внутри каждой из них». В 2010 г. журнал Probation Journal завершил свой отчет, заявив, что «исправительный дрейф» службы «был особенно пагубным не только потому, что он поглотил и, в свою очередь, отразил акцент на наказании и контроле, но и потому, что он поощрял отмену испытательного срока в один день — на сегодняшней основе, от семей правонарушителей, их сообществ и до недавнего времени этих партнерских соглашений в сообществах на местном уровне». Грейлинг пошел еще дальше, нанеся серьезный ущерб тому, что когда-то было ценным общественным служением.

Неудачи

Carillion, аутсорсинговая компания, скандально рухнула в 2018 году, оставив практически нулевую стоимость для кредиторов, включая ее многочисленных пенсионеров, а также бесчисленное количество незавершенных рабочих мест.

Компания «Южный крест», работающая в сфере прямых инвестиций, рухнула, в результате чего около 30 000 пожилых и уязвимых людей в домах престарелых, которыми она владела, внезапно столкнулись с тем, что им некуда обратиться за помощью.

Ужасная неспособность G4S обеспечить безопасность лондонской Олимпиады — несмотря на обещания — стала общеизвестна. Правительство должно было вмешаться.

Неправильное управление железной дорогой привело к тому, что Railtrack погрузил в хаос всю железнодорожную сеть. Компания была ликвидирована, что вынудило правительство основать Network Rail в знак признания того, что прибыль и безопасность железных дорог несовместимы.

Государственно-частное партнерство на лондонском метрополитене имело катастрофические последствия, когда работы были в итоге проведены без участия частников, «собственными силами» после огромных расходов для налогоплательщика и неудобств для путешествующих людей.

Детские ясли и присмотр за детьми: продается по самой высокой цене

Дети оказываются жертвами провалов неолиберальной приватизации дошкольных учреждений. В 2018 году обозреватель «Guardian» Гэри Юнг писал о последствиях этих неудач для жизни детей, находящихся под опекой. Он рассказал, как местные власти были вынуждены перейти от оказания комплексной помощи детям из групп риска к покупке услуг в частном секторе. Истории серьезных проблем детей публикуются на веб-сайтах, где частные компании предлагают им помощь. Чем больше обеспокоен ребенок, тем выше ставка.

В результате дети оказываются за сотни миль от дома, семьи, друзей и других источников поддержки. Неудивительно, что это привело к стремительному росту числа лиц, скрывающихся из мест размещения, что подвергает детей еще большему ущербу и опасности. Двадцать лет назад большая часть государственных учреждений по уходу за детьми младшего возраста предоставлялась либо местными советами, либо общественными яслями, финансируемыми за счет грантов. Но за два десятилетия вырос рынок коммерческих услуг по уходу за детьми. Сегодня на частный сектор приходится 84 процента услуг по уходу за детьми в возрасте трех лет и младше, при этом на рынке доминируют все большие частные сети яслей. По мере роста спроса на услуги по уходу за детьми крупные компании привлекают все больше внимания.

Предоставление услуг по уходу за детьми раннего возраста рассматривается как «горячий рынок». Между тем, небольшие общинные ясли изо всех сил пытались справиться с ситуацией, поскольку их основной источник дохода сместился с грантов на плату, которую платят родители. Недавний отчет TUC показал, что в результате этого сдвига расходы по уходу за детьми в Англии выросли в семь раз быстрее, чем заработная плата. Таким образом, дети из малообеспеченных семей с меньшей вероятностью будут посещать учреждения дошкольного образования, хотя они и получат от этого максимальную пользу. Пандемия оказала разрушительное воздействие на ясли и обеспечение детей раннего возраста, и многие из них были закрыты. Из более чем 3000 яслей, дошкольных учреждений и детских садов, опрошенных в мае альянсом Early Years Alliance, каждый четвертый сказал, что им придется окончательно закрыть в течение следующего года из-за финансовых проблем. Даже дети с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями не избегают тисков рынка. Сочетание расширяющихся услуг частного сектора и десятилетий жесткой экономии часто лишает этих детей услуг, в которых они нуждаются.

В Англии не было предоставлено услуг на сумму 1,2 миллиарда фунтов стерлингов из-за того, что государственное финансирование не успевало за растущим спросом. В прошлом году Национальный союз образования подсчитал, что девять из десяти местных органов власти испытывали «серьезную» нехватку финансовых средств по статье помощи детям с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями. Семьи страдают от увеличения времени ожидания для отправки оценок и от сокращения числа специалистов и вспомогательного персонала. Рост стоимости частных образовательных услуг усугубил проблему.

В 2017 году образовательный журнал «Schools Week» показал, что нехватка мест, финансируемых государством, вынуждает местные советы тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на отправку учеников в дорогостоящие частные учреждения. По оценкам, в 2011 году только около двух пятых (43,6 процента) учеников с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями посещали государственные средние школы. К январю 2019 года эта доля упала примерно до трети (34,2 процента). Этот переход к частному обеспечению вызван жадностью, а не потребностью, и может только сделать ситуацию невыносимой для этих детей и их семей.

Вода: прибыль, а не качество

С момента приватизации в 1989 году английские компании водоснабжения в среднем передавали акционерам услуг на более 2 миллиардов фунтов стерлингов в год. Выплата дивидендов акционерам материнских компаний в период с 1991 по 2019 год составила 57 миллиардов фунтов стерлингов — почти половину суммы, которую они потратили на техническое обслуживание и улучшение трубопроводов и очистных сооружений страны за тот же период. Продолжая выплачивать огромные дивиденды, фирмы не смогли провести значительных работ по развитию национальной инфраструктуры для улучшения системы водоснабжения и канализации. Когда промышленность была распродана, правительство списало все долги. Но девять приватизированных компаний водоснабжения в Англии накопили долги в 48 миллиардов фунтов стерлингов за последние три десятилетия — почти столько же, сколько выплачено акционерам, согласно анализу Дэвида Холла и Карола Йервуда из Международного исследовательского отдела общественных услуг.

В прошлом году долг стоил фирмам 1,3 миллиарда фунтов стерлингов процентов. Водные компании берут в долг, чтобы выплатить своим акционерам, а не инвестировать в инфраструктурные проекты. Согласно анализу, их капитальные затраты в размере 123 млрд фунтов стерлингов за три десятилетия были профинансированы за счет счетов клиентов. Взлетела зарплата директоров. Прибыль девяти самых высокооплачиваемых директоров компаний водоснабжения в прошлом году выросла на 8,8% и составила 12,9 млн фунтов стерлингов. В отличие от этого, согласно анализу, государственная компания Scottish Water с 2002 года инвестировала в инфраструктуру примерно на 35 процентов больше, чем приватизированные английские компании водоснабжения.

Он берет с людей на 14 процентов меньше и не приносит дивидендов. Услуги, предоставляемые компаниями водоснабжения, страдают из-за упора на прибыль акционеров. Согласно исследованию «Guardian», в прошлом году компании по водоснабжению в Англии сбрасывали неочищенные сточные воды в реки более 200 000 раз, а необработанные человеческие отходы сбрасывались в ручьи. Среди загрязненных водных путей были Темза, Виндраш, протекающая через Котсуолдс и Оксфордшир, река Чесс, меловой поток в Бакингемшире, Эйвон в Бристоле, Северн и река Уорф в Илкли, Западный Йоркшир.

Эшли Смит из группы кампании Windrush Against Sewage Pollution сказала, что система — это «лицензия на загрязнение». Большая часть канализационной инфраструктуры была установлена более полувека назад, и инвестиции не успевают за ее ухудшением. Согласно одной из оценок, при нынешних темпах обновления на обновление и замену стареющих активов потребуется 800 лет. Срок службы типичной канализационной системы составляет 80 лет. Между тем, есть еще больше опасностей, поскольку современные исследования показывают, что Covid-19 может попадать в реки через сточные воды.

Ян Нилсен и Алан Гибсон

Оригинал статьи: https://socialistreview.org.uk/462/pandemic-has-exposed-abject-failures-privatisation

Перевод Марии Ефимовой