Коронавирус: итоги года

Уже прошел год с момента появления новой коронавирусной инфекции. «Рабкор» предлагает своим читателям обобщение тех материалов, которые публиковались за год в этой рубрике. Всего заболело примерно 93,5 миллиона человек, 2 из которых умерло. Летальность коронавируса снизилась за год с 20% до 3% в среднем по миру. Болезнь была зарегистрирована в 217 странах. Эпидемия не затронула по крайней мере официально две страны Азии: Туркмению и Северную Корею, – и несколько стран Океании: Кирибати, Науру, Палау, Тонга и Тувалу.

Среди стран, в которых количество заболевших превысило 1 миллион, больше всего случаев заражения пришлось на США – 23 миллиона, на втором месте оказалась Индия с 10 миллионами случаев, а на третьем Бразилия с 8 миллионами. По три миллиона случаев выявили в России и Великобритании. Отметку в два миллиона случаев заражения преодолели Франция, Турция, Италия, Испания и Германия. Более 100 тысяч летальных исходов случилось в США, Бразилии, Индии и Мексике. Больше 7% населения заболело в Андорре, на Гибралтаре, в Черногории, Чехии, Сан Марино, Люксембурге, США и Словении. Смертность больше 0,13% наблюдается в Сан Марино, Бельгии, Словении, Италии, Боснии и Герцеговине, Чехии и Великобритании.

Хотя в среднем по миру летальность (отношение числа умерших к сумме выздоровевших и умерших) составляет 3%, есть страны, где она сильно выше среднего уровня. Например, в Бельгии – 30%, а во Франции 25%, в Мексике 10%. Чуть больше среднемировой – 5% – летальность в Иране, Италии и Китае. Летальность, такая же, как и в среднем по миру, наблюдается в США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Чили, Австралии, Германии и Польше. Чуть меньше среднемировой – 2% – летальность в Австрии, России, Финляндии, Пакистане, Японии и Панаме. Летальность сильно меньше среднемировой – 1% – в Индии, Турции, Дании и Люксембурге. И наконец, есть страны, где летальность еще меньше, в Израиле – 0, 9%, в Таиланде – 0,8%, а в Исландии и вовсе 0,5%.

За год появились три страны, в которых прошла первая волна коронавирусной инфекции, то есть в течение двух инкубационных периодов не было выявлено новых случаев, а также уже есть две страны, где прошла и вторая волна(см. Приложение). В двадцати пяти странах в настоящее время идет вторая волна, в в пяти странах уже идет третья, а на островах Сент-Китс и Невис даже четвертая. В основном это маленькие страны, часто острова, где эпидемия не зашла слишком далеко. Максимальное число случаев заражения среди стран, где идет вторая волна коронавирусной инфекции наблюдается в Черногории – около 54 тысяч, среди тех стран, где идет третья волна, больше всего человек заразилось в Гренаде – 132. Среди тех стран, где прошла первая или вторая волна, самое большое число случаев заражения случилось в Макао – 54.

В большинстве стран, затронутых пандемией сейчас идет первая волна, просто летом она «спадала» и у нее образовалось несколько «гребней». Однако, от страны к стране ситуация может различаться. Страны, где ситуация улучшается делятся на три группы: 51 страну, где было только одно обострение, 36 стран, переживших два усиления вспышки инфекции, и четыре страны, где таких усилений было три (см. Приложение). Причем, у большей части стран из первой группы обострение пришлось на лето, только в Китае, новой Зеландии, Сингапуре, Катаре и Кувейте эпидемия отступает с весны. Страны, где ситуация ухудшается, тоже делятся на три группы: 55 стран, в которых ситуация ухудшилась вторично, 14 стран, где ситуация ухудшилась в третий раз, также есть группа стран, где не наблюдалось улучшения. В последнюю группу входят такие страны как Бельгия, Сирия и Гваделупе.

Пандемия коронавирусной инфекции выявила значимость системы здравоохранения. Пример США, где есть частные медицинские учреждения, но отсутствует здравоохранение как система, это ярко подтверждает. Также для борьбы с инфекцией оказались важны такие параметры, как количество больничных коек и врачей на душу населения, ведь больные коронавирусом болеют долго. К тому же, как оказалось, острова, которым легче ограничить связи с внешним миром, легче переносят эпидемию. И наконец, быстрее всего вспышки инфекции проходят там, где удалось прервать цепочки заражений как можно раньше.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает после одного обострения.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Кувейт, Чили, Таджикистан, Гвинея, Афганистан, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Габон, Южный Судан, Бенин, Либерия, Оман, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Филиппины, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Колумбия, Гамбия, Намибия, Суринам, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Мозамбик, Гайана, Мьянма, Ботсвана, Тунис, Эфиопия.

Список стран, где эпидемия отступает после второго обострения:

Джибути, Замбия, Эквадор, Узбекистан, Гонконг, Австралия, Вьетнам, Перу, Сенегал, Сан-Марино, Мальдивские острова, Конго, Аруба, Бахрейн, Синт-Мартен, Никарагуа, Багамские острова, Аргентина, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Андорра, Андорра, Словения, Чехия, Швейцария, Армения, Словения, Босния и Герцеговина, Сен-Мартен, Тайвань, Папуа-Новая Гвинея, Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Шри Ланка, Ямайка, Монако.

Список стран, где эпидемия отступает после третьего обострения:

Израиль, Люксембург, Того, Польша.

Страны, где ситуация ухудшилась вторично:

Южная Корея, Германия, Иран, Малайзия, Ирак, Таиланд, Дания, Финляндия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Куба, Словакия, Латвия, Кипр, Ливан, Нигер, Коста-Рика, Венгрия, Греция, Албания, Франция, Панама, Эстония, Уругвай, Грузия, Норвегия, Парагвай, Алжир, Канада, Майотта, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Сьерра Леоне, Мавритания, Кабо-Верде, Черногория, Лесото, Кения, Гондурас, США, Ливия, Белиз, Коронное владение Джерси, Индонезия, Лихтенштейн, Гибралтар, Чад, Белоруссия, Французская Гвиана, Южно-Африканская Республика, Зимбабве, Эсватини, Малави, Руанда.

Страны, где ситуация ухудшилась в третий раз:

Шри Ланка, Иордания, Мали, Азербайджан, Македония, Доминиканская Республика, Сербия, Болгария, Япония, Хорватия, Палестина, Уганда, Ямайка, Буркина-Фасо.

Список стран, где прошла первая волна.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Вануату (1), Маршалловы острова (4), Самоа (2).

Список стран, где прошла вторая волна волна.

Макао (46), Монтсеррат (12).

Страны, где идет вторая волна:

Новая Каледония (40), Суринам (7247), Сен-Бертелеми (251), Ангилья (15), Западная Сахара (10), Камбоджа (411), Эритрея (1805), Сейшельские острова (627), Фарерские острова (647), Восточный Тимор (51), Белиз (11 419), Фолклендские острова (32), Папуа-Новая Гвинея (833), острова Теркс и Кайкос (1 011), Карибские Нидерланды (249), Черногория (54 129), Аруба (6 228), Французская Полинезия (14 526), Лаос (41), Фиджи (53), Ватикан (27), Синт-Мартен (1 607), остров Мэн (417), Бруней (174), Лихтенштейн (2 370)

Страны, где идет третья волна:

Гренада (29), Сен-Пьер и Микелон (16), Доминика (109), Британские Виргинские острова (114), Гренада (132).

Страны, где идет четвертая волна:

Острова Сент-Китс и Невис (34)

Страны, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу.