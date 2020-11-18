Находка: олигархам деньги, горожанам загрязнения

Российские власти постоянно говорят о развитии Дальнего Востока и об огромных инвестициях, которые туда направляют. Но способствуют ли эти инвестиции развитию региона? Попробуем оценить это на примере проекта по строительству Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ).

Перед нами крупный инвестиционный проект, сопоставим с четырьмя космодромами «Восточный». И вроде как должно быть всё просчитано, но на деле обоснование целесообразности проекта выглядит более чем сомнительным.

Начнём с самого простого. С каких пор заводы строят на горе? Может спутали завод с замком? В советском учебнике «Экономика градостроительства» 1981 г. под редакцией А.П. Борисова говорится: «значительный уклон местности: от 5 до 8% увеличивает затраты при строительстве на 2-6% и эксплуатацию на 2-9%; от 8 до 12% — на 4-7 % и 5-10%». НЗМУ строят на горе с уклоном 15-20%. При таких уклонах даже массовая жилищная застройка не ведётся. При этом за нефтепортом «Козьмино» есть территория с незначительным уклоном, где поместится даже несколько заводов. Да и общественное возмущение было бы слабее, если завод строили вдали от береговой линии.

Почему строят далеко от источника сырья и потребителя? С логистической точки зрения проще разместить завод в портах Сахалина рядом с добычей природного газа, чем трубопроводом с Сахалина снабжать газом завод в Находке. Ну или в хабаровском глубоководном порту Де-Кастри, рядом с которым проходит газопровод. К тому же в Китай идёт газопровод «Сила Сибири». То есть Китай и сам может спокойно наращивать производство метанола, если учесть, что Китай является главным потребителем. Из этого возникает следующий вопрос.

Где маркетинговый анализ? Оценка окупаемости завода основывается на положительном прогнозе. Но прогнозы не всегда сбываются. Особенно положительные. Поэтому необходима оценка и негативного прогноза. К тому же прогноз строится на предположении о неуклонном увеличении производства метанола в мире. Это так. Но для анализа нужна оценка не производства метанола, а импорт метанола, который возрастает медленней, чем производство. Так что каким образом завод будет окупаться, если импорт и цена не вырастут.

И где техническое обоснование 1500 высококвалифицированных рабочих мест, если речь идёт только о производстве метанола? В томской компании «Сибметахим» с производством до 1 млн тонн метанола в год числится 450 сотрудников. В самарской компании «ТОМЕТ» с производством 1 млн тонн метанола в год числится 200 сотрудников. Гонконгская фирма Sirius Holding планировала производство 7 млн тонн метанола в год в Хабаровском крае при создании 500 рабочих мест. То есть производить в 3 раза больше метанола и в 3 раза меньше сотрудников, чем на находкинском заводе. К тому же, когда строительство НЗМУ только обсуждалось, обещали и вовсе 2000 рабочих мест.

К тому же где оценка рынка труда? Получается, что нет никакой разницы между производством консервов и метанола. Но если в Находке нет необходимых специалистов, следовательно, завод и не создаёт для города рабочие места, а создаёт их для других. Хотя местным найдутся низкооплачиваемые должности вспомогательного персонала и в администрации предприятия. А остальные инженеры будут приглашены из центральной России. Отсюда и такая высокая средняя начисляемая зарплата. Местным будут платить 20 тыс. руб, а московским специалистам 200 тыс. руб, а средняя начисляемая зарплата на заводе составит 110 тыс. руб.

И самый актуальный вопрос. Где оценка экологических рисков? Даже если аварии маловероятны, но всё же они вероятны. Поэтому даже по маловероятным авариям необходима оценка. Какой ущерб будет нанесён и во сколько обойдётся устранение последствий аварии. Ведь АЭС тоже безвредное производство электроэнергии, пока не случится авария. Тем более оценка завода даётся не о безвредности предприятия, а о безопасности предприятия. То есть загрязнения должны быть в пределах допустимых норм. Но сами загрязнения будут в любом случае.

К тому же загрязнения зависят не от технологий, а от соблюдения законодательства. Именно судебная власть в развитых странах заставляет предприятия быть экологичными, когда за нарушения приходится выплачивать серьёзные компенсации населению. А без судебной власти и с передовыми технологиями можно загрязнять.

И главное: кто инвестор? Окупаемость с учётом инфляции оценивается в 22 года. Но это явно при завышенных ожиданиях от рынка. Передовые же технологии морально устареют уже через 15 лет. То есть завод не успеет окупиться к тому моменту, когда оборудование уже перестанет быть передовым. Конечно, при таком сроке окупаемости никто не будет вкладывать, кроме группы ВЭБ и ВТБ, которые принадлежат государству. А по «фабрике проектного финансирования» государство берёт на себя все риски и 80% инвестиций. Этим можно объяснить, почему в портах Ленинградской области проект по производству до 2 млн тонн метанола оценивает в 100 млрд руб, а в Находке в 400 млрд руб. Проект такой дорогой, потому что стремятся разбогатеть на строительстве НЗМУ, а не на производстве метанола.

Вообще на сколько такой проект нужен государству? Никто не делает долгосрочные вложения в экспорт. Такие крупные вложения можно было оценить как долгосрочная перспектива, если бы продукция шла бы на внутренний рынок. Например, увеличение производство минеральных удобрений повлечёт за собой рост доходов в сельском хозяйстве и так далее. В таком случае можно закрыть глаза на долгий срок окупаемости. Но в экспорт вкладывают, когда капитал окупится быстрей, чем на внутреннем рынке. А окупаемость промышленных предприятий происходит за 5-7 лет, максимум 10 лет. Окупаемость свыше 15 лет являются фундаментальные вложения, в науку или транспортную и городскую инфраструктуру.

Но такие долгосрочные вложения оправдывают налоговыми поступлениями. Налоговые отчисления с государственных денег не сделают казну богаче. Конечно, если бы данные вложения были чистыми зарубежными вложениями, то в таком случае государство стало бы богаче. А так, куда бы государство не вложило 400 млрд руб, в любом случае получит с них налоговые отчисления. А вложить есть куда. На 400 млрд руб в Приморском крае можно увеличить количество дорог местного значения в 3 раза, а это улучшит работу местных предприятий, что соответственно увеличит налоговые поступления.

Да и не станет НЗМУ таким уж важным налогоплательщиком для города. После десяти лет «налоговых каникул» завод будет платить налогов всех уровней на сумму 14,5 млрд руб. Из них только 140 млн руб, то есть 1% налогов завод заплатит в городскую казну. Что увеличит городской бюджет через десять лет всего лишь на 3,5%. Например, угольный терминал «Порт Восточный» в 2018 г в городскую казну заплатил 270 млн руб, в два раза больше.

Зачем же нужен НЗМУ? Нефтехимия является капиталоемкой отраслью, а значит, на строительстве можно обогащаться вне зависимости от дальнейшей судьбы завода. Поэтому «инвестора» и не волнует загрязнения, из-за которых в будущем с населением будут конфликты, что выльется в дополнительные издержки. Перед нами типичный экономический проект постсоветской России: строительство обогатит подрядчиков, а что случится дальше никого не волнует.