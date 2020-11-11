Иногда они возвращаются: левые в Боливии

Отстранение от власти правящей партии Боливии “Движение к социализму” (на исп. MovimientoalSocialismo, MAS) продлилось всего один год. Однако, вопреки масштабному давлению на сторонников свергнутого президента Эво Моралеса, им удалось с триумфом вернуться в большую политику. Это событие, не получившее масштабного освещения в отечественных медиа, значительно меняет карту политического равновесия в Латинской Америке. Несмотря на скромные экономические показатели Боливии по сравнению со своими соседями и отсутствие у нее достаточного влияния для того, чтобы вызвать шок в регионе, триумф бывшего министра Луиса Арсе имеет большое символическое значение.

Голосование является повторным после хаотичных выборов, состоявшихся в октябре 2019 года, приведших к отставке Эво Моралеса, который с 2006 года был президентом Боливии. Новые выборы были назначены после отмены результатов голосования, состоявшегося 20 октября прошлого года. Тогда Высший избирательный суд (ВИС) Боливии признал победителем действующего на тот момент президента Эво Моралеса[1]. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать эти итоги, что стало поводом к началу протестов. В стране начались массовые беспорядки, организованные противниками Моралеса. По официальным данным, в их ходе погибли три человека и более 380 были ранены. Организация американских государств заявила, что в ходе ревизии итогов голосования были обнаружены «явные манипуляции» на выборах и «значительные нарушения» в работе избирательных комиссий, в том числе были широко распространены манипуляции с данными, а также изменение и подделка записей[2]. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию. Голосование, в ходе которого Моралес добивался избрания на четвертый срок, закончилось конфликтом граждан с правительством и обвинениями последнего в мошенничестве.

Выборы дважды откладывались из-за пандемии коронавируса. Когда сенатор с консервативными взглядами Жанин Аньес заняла пост временно исполняющего обязанности президента 12 ноября 2019 года, всего через несколько дней после того, как Эво Моралес публично объявил о своей отставке, она заявила, что ее главной задачей будет привести страну к повторному проведению выборов — честных выборов.

Избирательный орган Боливии назначил новые президентские выборы на 3 мая 2020 года, но поскольку Боливия была в сложном положении в связи с Covid-19, они были отложены до 6 сентября, а затем снова перенесены на 18 октября.

Партия MAS и другие критики временного правительства Аньес обвинили его в использовании предлога пандемии для того, чтобы попытаться удержать власть. Они уверяют, что администрация Аньеса больше сосредоточилась на преследовании политических оппонентов, особенно сбежавшего Эво Моралеса и его сторонников, чем на работе по обеспечению честных выборов.

Это были первые президентские выборы с 2002 года, на которых Эво Моралес не участвовал в голосовании.

60-летний экс-президент Боливии возглавил избирательную кампанию партии MAS из своего убежища в Аргентине, поддерживая своего сторонника Арсе и делая его голос и мнение услышанными через интервью в средствах массовой информации и социальные сети.

Моралес заявил в конце сентября, что, если Луис Арсе победит на выборах, то он вернется в страну сразу же на следующий день после голосования.

Однако администрация президента США Дональда Трампа и ее союзники в Латинской Америке отнесутся к этому скептически так как Эво Моралес на протяжении всей жизни был яростным критиком американского империализма[3].

Кандидат от партии MAS Луис Арсе занимал лидирующие позиции в опросах общественного мнения с момента объявления его кандидатуры на пост президента.

53-летняя Жанин Аньес первоначально удивила многих боливийцев, включая членов ее собственного правительства, когда она объявила в январе 2020 года о том, что выставит свою кандидатуру на повторное голосование. Однако 17 сентября Аньес объявила, что она выбывает из президентской гонки, чтобы избежать “рассеивания голосов” между кандидатами, выступающими против Арсе.

11 октября другой кандидат, экс-президент Боливии с 2001-2002 Хорхе Кирога объявил о выходе из гонки. Помимо этого, было заявлено, что партия Националистически-демократическое движение (ADN) сделает то же самое, чтобы увеличить шансы на победу Арсе.

Тем не менее, правый кандидат от партии “Мы верим” Фернандо Камачо, занявший третье место в опросах общественного мнения, оставался в избирательной гонке, сохраняя опасения у оппонентов Арсе по поводу того, смогут ли они представить широкий, объединенный фронт для победы.

Напряженность в преддверии голосования накапливались в течение нескольких месяцев, и международные организации, включая Европейский Союз и Организацию Объединенных Наций, призывали все стороны избегать конфронтации.

Временное правительство процитировало информацию служб разведки, где утверждалось, что партия MAS и союзные группировки готовят насильственные действия, если Арсе не победит, и заявило, что вооруженные силы “готовы” к такой возможности.

В итоге всё голосование показало уверенную победу Арсе в первом же туре выборов. Так, по информации телеканала Unitel, кандидат от «Движения к социализму» набирал 52,4% голосов, его основной соперник из партии «Гражданское сообщество» Карлос Меса — 31,5%, а представитель правого альянса «Мы верим» Луис Фернандо Камачо — 14,1%[4]. Арсе одержал сокрушительную победу, получив большинство голосов в пяти из девяти департаментов Боливии. Также опрос показал, что Арсе получил более 65% голосов в Ла-Пасе, 63% в Кочабамбе, 62% в Оруро и 51% в Потоси[5].

“Я благодарю боливийский народ за его демократическую приверженность. Мы будем чтить Боливию. Мы будем делать все для боливийцев, а также построим правительство национального единства”[6], – написал Арсе в соцсетях, после итогов голосования.

Кандидат от партии «Гражданское сообщество» Карлос Меса, занявший второе место, признал поражение и назвал 20-процентное преимущество Арсе “неопровержимым”.Тот факт, что Меса так быстро уступил, станет облегчением для тех, кто опасался, что воскресные выборы могут снова привести к неделям протеста в разделенной стране.

Бывший министр экономики Арсе был признан как на национальном и международном уровне в качестве главного архитектора экономического роста Боливии, достигнутого страной в период 2006-2019 годов, в течение которого ВВП Боливии вырос на 343%, с 9573 до 42401 млн долл. чуть более чем за десятилетие, согласно данным Всемирного банка и МВФ. Он курировал национализацию горнодобывающей и газовой промышленности Боливии, а также помог создать региональный Фонд развития инфраструктурных и социальных проектов (Banco del Sur). Тем не менее, Боливия при правлении Моралеса, несмотря на действительно ранее принимавшиеся им эффективные меры по снижению бедности и неграмотности и продемонстрированные какое-то время высокие показатели экономического роста (что считают основной заслугой побеждающего сейчас Луиса Арсе), осталась одним из беднейших государств Латинской Америки[7].

Луис Арсе, заявивший о своей победе вскоре после обнародования результатов, также взял примирительную ноту и подчеркнул, что он будет стремиться объединить страну.

Новому президенту придется столкнуться с сильным сопротивлением со стороны представителей среднего класса, проголосовавших за других кандидатов в минувшее воскресенье, и в то же время с требованиями о трудоустройстве и благополучии своих избирателей, большинство из которых являются членами малообеспеченных семей и крайне уязвимыми перед коронавирусом[8].

Повестка дня нового правительства Боливии будет не простой. К экономическому кризису добавятся и другие нерешенные вопросы, такие как ситуация с бывшим президентом Эво Моралесом, лидером партии MAS, который объявил о своем намерении вернуться в Боливию.

Сейчас главная задача для нового правительства Арсе— попытаться повторить успех того времени, когда он в должности министра финансов в период с 2006 по 2016 год смог привести к росту экономику страны. Однако сейчас совсем иной и неблагоприятный экономический сценарий. В течение первых двух кварталов экономика Боливии сократилась на 10%, что является худшим экономическим спадом за всю историю страны.

Другая большая проблема Арсе будет заключаться в обеспечении стабильного управления страной, гибко реагируя на бурные настроения среднего класса, которые раньше аплодировали свержению Эво Моралеса, а теперь опасаются мести от MAS. “Страной необходимо руководить согласованно, прислушиваясь и достигая договоренностей, чтобы найти оптимальные решения и выйти из кризиса”, — сказал главный пресс-секретарь MAS Себастьян Мишель. “Нет времени на обиды и месть, мы должны договориться о путях вывода страны из сложной экономической ситуации”[9], — добавил он.

Самому Моралесу грозит 30 судебных процессов и расследований, одни из которых связаны с политическими преступлениями, такими как подстрекательство к мятежу и терроризм, а другие — с обычными преступлениями, как, например, два случая предполагаемого изнасилования, возбужденные против него временным правительством Жанин Аньес.

Проблемы Эво Моралеса — не единственные, с которыми Арсе придется иметь дело. Существуют сотни судебных процессов против бывших министров и членов партии MAS. Кроме того, семь высокопоставленных чиновников MAS застряли в резиденции посла Мексики в Ла-Пасе, потому что Аньес отказалась предоставить им безопасный выезд из страны.

В веб-интервью телеканалу CNN Арсе рассказал, что у MAS “есть собственная программа, а также стратегия выхода из кризиса, которую демонстрировали боливийскому народу на протяжении всей избирательной кампании, а правые оппозиционные партии участвовали в прошлогоднем государственном перевороте, ссылались только на претензии к деяниям Эво Моралеса 14 лет назад”[10]. К сожалению, эта ненависть стала основой избирательной программы правых партий, когда населению были нужны предложения по выходу из глубокого кризиса, которую переживает страна.

Противники партии MAS утверждают, что Арсе — не более чем марионетка для бывшего президента Боливии, который, по их мнению, теперь будет стремиться вернуться домой. Но Арсе пытался публично дистанцироваться от Моралеса во время предвыборной кампании, и в понедельник сторонники заявили, что новый президент Боливии, никому не обязан.

Правительство Арсе будет стремиться поддержать три сектора, которые создают больше всего рабочих мест: в сфере производства, сельского хозяйства и внутреннего туризма. Таким образом, он надеется решить самую насущную проблему: отсутствие рабочих мест, особенно среди молодежи.

Боливия может похвастаться крупнейшими в мире литиевыми ресурсами, которые еще не были экспортированы. Литий — это минерал, без которого невозможно производить аккумуляторы, компьютеры и электромобили, которые обещают сократить выбросы углерода и приостановить загрязнение окружающей среды, поэтому некоторые считают это “новым видом нефти”.

Миссия наблюдателей Организации американских государств не заметила признаков фальсификации. “Люди голосовали свободно, и результат был ясным и убедительным, что придает большую легитимность новому правительству, боливийским институтам и избирательному процессу”, — отметил глава миссии Мануэль Гонсалес[11].

Наблюдатели от Европейского Союза, Центра Картера и неправительственного Межамериканского союза избирательных организаций также не нашли к чему придраться.

21 октября новоизбранный президент Боливии Луис Арсе заявил о своём намерении восстановить связи с такими дружественными странами, как Куба, Венесуэла и Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Большинство проголосовало за социалистов по той причине, так как при их власти был рост экономики, рост ВВП на душу населения, снижался уровень бедности и нищеты. Если бы у власти остались правые, то страну ожидала бы приватизация, урезание социальных прав и другие подобные меры, типичные для правых политических сил. Также свою роль в упадке рейтинга правых сыграли ряд громких коррупционных скандалов, серьезный удар по экономике из-за пандемии коронавируса COVID-19, а также правый уклон внутренней политики — в частности, награждение ветеранов, которые несут ответственность за гибель Эрнесто Че Гевары[12].

Дмитрий Коморин

[1]https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9758017?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1603360211000

[2]https://aif.ru/politics/world/mest_moralesa_storonniki_svernutogo_prezidenta_vyigrali_v_bolivii

[3]https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54552921

[4]https://turbo.gazeta.ru/politics/2020/10/19_a_13324225.shtml

[5]https://www.theguardian.com/world/2020/oct/19/bolivia-election-exit-polls-suggest-thumping-win-evo-morales-party-luis-arce

[6]https://www.elmundo.es/internacional/2020/10/19/5f8de7b321efa036798b45cb.html

[7]https://www.svoboda.org/a/30901409.html

[8]https://elpais.com/internacional/2020-10-20/economia-y-gobernabilidad-los-retos-del-futuro-gobierno-del-mas-en-bolivia.html

[9]Там же.

[10]https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/20/luis-arce-en-aristegui-no-tenemos-pensado-incluir-a-evo-morales-en-el-gabinete/

[11]https://rg.ru/2020/10/22/stal-izvesten-novyj-prezident-bolivii.html

[12]https://turbo.gazeta.ru/politics/2020/10/19_a_13324225.shtml