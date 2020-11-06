Медовый месяц в цвете сакуры: первые шаги и заявлений Суга Ёсихидэ

2020 год безусловно будет известен, как год кардинальных перестановок во власти во многих странах мира. В частности, со своих постов уходят или готовятся уходить многие политические тяжеловесы, сложившиеся, как известные государственные деятели, в первое десятилетие XXI века. Одним из таких ушедших тяжеловесов стал премьер-министр Японии, Синдзо Абе, установивший рекорд длительности пребывания в должности. Однако, в настоящее время взоры японской общественности и иностранных экспертов прикованы к его преемнику, которым стал Ёсихидэ Суга, один из ближайших соратников Абе, долгое время занимавшему должность генерального секретаря Кабинета Министров Страны Восходящего Солнца. В этой статье речь пойдет о первых политических шагах нового премьер-министра Японии, а также будут освещены возможные направления его деятельности.

Особенности осуществления и передачи государственной власти в Японии:

Прежде чем подробно описывать деятельность Ёсихидэ Суга, вкратце напомним читателям об особенностях процесса осуществления и передачи власти в японском государстве.

Официально Япония является конституционной монархией, что подразумевает главенство императора. Однако, согласно действующей Конституции Японии 1947 года император не наделен полномочиями, связанными с осуществлением государственной власти, поэтому реальная власть сосредоточена в руках парламента Японии и кабинета министров. В ведение последнего входят вопросы осуществления внешней политики, обеспечения функционирования государственного аппарата, назначения судей, составления бюджета и др. Премьер-министр осуществляет руководство деятельностью кабинета, а также выступает в качестве высшего представителя японского государства на международной арене.

Однако, по аналогии с Великобританией, кандидатура премьер-министра избирается из членов партии, набравшей большинство на выборах в парламент. В настоящий момент оно принадлежит Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), представляющей из себя скорее конгломерат, объединяющий японских политиков умеренных консервативных взглядов, нежели четко сформированную партийную структуру наподобие, к примеру, КПСС. Теоретически премьер-министром может стать любой член победившей партии, однако на практике по аналогии с европейскими странами им обычно становится ее глава. В соответствии с уставом ЛДПЯ ее председатель и по совместительству премьер-министр может оставаться в должности до 9 лет (до 2017 года максимальный срок исполнения полномочий – 6 лет).

Тем не менее, предшественник Ёсихидэ — Синдзо Абе был вынужден уйти в отставку досрочно из-за обострения хронического заболевания. Таким образом, полномочия Суга Ёсихидэ, как главы ЛДПЯ и премьер-министра, продлятся около года, до проведения новых выборов председателя ЛДПЯ, как партии, имеющей большинство в парламенте, а также выборов в Палату представителей Парламента Японии, которые должны состояться в сентябре и октябре 2021 года соответственно.

Биография Суга Ёсихида:

Не будет лишним также предоставить читателям краткую биографическую сводку действующего премьер-министра Японии. Господин Суга Ёсихидэ – выходец из семьи фермеров, в отличие от большинства японских политиков, являющихся представителями аристократических или самурайских родов. Вскоре после окончания школы уехал в Токио, где поступил на отделение политологии юридического факультета престижного университета Хосэй, получив там степень бакалавра. Вскоре после окончания университета в 1973 году Суга Ёсихидэ начал прокладывать путь в большую политику. Свою карьеру политика он начал в 1975 году в качестве секретаря депутата Парламента Хикосабуро Оконоги, который также занимал должность министра внешней торговли и промышленности в 1983-1984 гг. В 1996 г. Ёсихидэ был избран депутатом в Палату представителей (нижняя палата парламента) от ЛДПЯ, выдвинувшись от одного из районов Канагавы, впоследствии переизбирался еще семь раз. В ЛДПЯ он занимал ряд высоких постов, в т.ч. заместителя и исполняющего обязанности генерального секретаря, заместителя председателя, главы комитета по избирательной политике партии.

Всё же настоящий взлет его карьеры состоялся лишь в первое десятилетие XXI века с вступлением на пост заместителя министра по административным делам и коммуникациям в кабинете Дзюнъитиро Коидзуми. Спустя год Ёсихидэ возглавил это ведомство, а затем перешел в этом же качестве в команду сменившего Коидзуми Синдзо Абе. Еще по прошествии года он вступил в должность министра по реформе децентрализации, занимаясь вопросами укрепления полномочий муниципалитетов и развития местного самоуправления.

В декабре 2012 г. после возвращения Абе на пост премьер-министра, Суга Ёсихидэ стал генеральным секретарем Кабинета министров, поставив рекорд пребывания на этом посту за всю историю страны. На новой должности господин Есихидэ занимался вопросами освещения политики правительства в прессе, координацией деятельности министерств, разведки и других правительственных структур. С 2014 года Ёсихидэ сочетал пост государственного секретаря с постом министра по вопросам снижения бремени американских баз на Окинаве. С 2018 г. он также стал исполнять обязанности министра по делам похищенных японских граждан, курируя вопрос установления судьбы граждан Японии, похищенных спецслужбами КНДР в 1977- 1983 годах.

Как могут отметить читатели, большинство постов, занимаемых Суга Ёсихидэ, имели отношение ко внутренней политике Японии. В отличие от Синдзо Абе, его генеральный секретарь предпочитал находиться в тени, осуществляя управление колоссальной бюрократической машиной Страны Восходящего Солнца, не привлекая внимания широкой международной общественности. Однако будет ошибочно считать, что Суга Есихидэ не был причастен к решению вопросов внешней политики, что ясно демонстрируется в приведенной выше сводке. На смену Синдзо Абе пришел политик с весьма богатым реноме, свидетельствующем о значительном опыте решения государственных вопросов.

Первые шаги: внутренняя политика:

Составив у читателей предварительное представление о Суга Ёсихидэ, перейдем к непосредственной теме статьи. Из биографии премьер-министра, следует его более близкое знакомство с вопросами внутренней политики. Такой опыт безусловно будет востребован на фоне сложной ситуации в Японии, столкнувшейся не только с длительным экономическим застоем, усугубляющимся на фоне пандемии короновируса, но и со старением населения. Жесткие ограничительные меры, введенные правительством Абе в разгар первой вспышки Covid-19 способствовали снижению числа заражений, однако не смогли предотвратить возвращение рецессии японской экономики.

В своих заявлениях после вступления в должность Суга Есихидэ анонсировал ряд мер по восстановлению экономики страны, которые будут предприняты в случае его избрания. К ним относились увеличение субсидирования японского сельского хозяйства и туристической отрасли, информатизация общества, реформы принципов управления компаниями, расширение области покрытия государственной медицинской страховки на вопросы, связанные с лечением бесплодия.

Однако основным источником этого исследования выступит программная речь нового премьер-министра, с которой тот выступил по случаю созыва чрезвычайной сессии парламента Японии 26 октября 2020 года. В своем выступлении Ёсихидэ Суга обозначил в качестве основной цели построение посткоронавирусной Японии. Прийти к этому, по его мнению, можно путем воплощения семи внутриполитических приоритетов, к которым относятся:

Борьба с коронавирусом

Информатизация Японии

Переход Японии к «чистой энергетике» к 2050 году

Поддержка экономической деятельности в регионах

Привлечение в страну новых специалистов

Обеспечение социальной стабильности в стране.

Совершенствование системы реагирования на природные катаклизмы

Ниже будут вкратце расписаны анонсированные и уже предпринятые меры по реализации этих приоритетов:

Борьба с коронавирусом: Японское правительство обещает наладить поставки вакцины от Covid-19 в общий оборот уже в первой половине 2021 года. Граждане пожилого возраста, лица, страдающие хроническими заболеваниями, а также работники медицинской сферы по возможности будут снабжаться вакциной за счет государства.

Информатизация Японии: По мнению нового японского правительства, создание информационного общества в Стране Восходящего Солнца позволит ей не только продуктивно функционировать в условиях коронавируса, но создаст условия для дальнейшего роста государства. В рамках политики информатизации Японии предлагается повсеместное внедрение электронных идентификационных карт, к которым будут привязаны не только паспортные данные граждан, но также страховой полис и водительские права. Также планируется развить функционал дистанционного образования, что включает в себя обеспечение японских детей необходимыми средствами для работы в Интернете и разработку образовательных курсов, приспособленных для проведения в онлайн-режиме. Предполагается дальнейший переход к автоматизации японских предприятий с применением роботов, в первую очередь в сферах здравоохранения и наукоемких технологий. Специально для воплощения в жизнь повестки информатизации японского общества правительство планирует создать специальное Агентство информатизации Японии к концу 2021 года.

Построение в Японии «зеленой экономики» к 2050 году: Курс Японии на создание системы «зеленой» экономики, несущей минимальную нагрузку на окружающую среду, был объявлен Синдзо Абе еще в 2012 году. Он предполагал снижение доли ядерной энергетики (хотя от нее полностью так и не отказались) и разработку альтернативных источников энергии (в основном геотермальных), под эгидой как государственных, так и частных предприятий. Суга Есихидэ развивает эту повестку, предлагая полностью отказаться от энергетических производств, осуществляющих выбросы углекислого газа в атмосферу, к 2050 году. Правительство предполагает начать активные исследования возможностей более активного задействования солнечной энергии и оптимизации способов переработки и повторного использования отходов производств уже в ближайшее время. Суга Ёсихидэ также подчеркивает, что информатизация общества в значительной мере поспособствует ускорению процессов перехода на «чистую» энергетику.

Поддержка экономической деятельности в регионах: Правительство планирует поднять доходность сельского хозяйства в регионах до уровня в два триллиона йен к 2025 году и пять триллионов йен к 2030 году. До конца года Министерство сельского хозяйства, рыбной ловли и лесных хозяйств Японии представит подробный план развития сельского хозяйства в регионах.

Привлечение в промышленность новых специалистов: Еще одним важным условие для восстановления роста японской экономики считается оптимизация кадровой политики. Премьер-министр подчеркнул свое стремление превратить Японию в «азиатский, а затем и мировой финансовый центр». Для достижения этого правительство планирует не только начать реорганизацию принципов управления японскими предприятиями, в том числе путем поощрения карьерного роста женщин, иностранцев и сотрудников, перешедших из одних японских компаний в другие, но и активно способствовать приезду в Японию иностранных специалистов. В рамках выполнения этой повестки уже с первого ноября 2020 года Япония откроет границы для бизнесменов и студентов стажеров с целью улучшения процессов обмена опытом. Безусловно, приезжающие должны будут соблюдать все необходимые процедуры борьбы с коронавирусом.

Обеспечение социального благополучия в стране: С целью ликвидации проблемы пониженной рождаемости в стране правительство Японии намеревается облегчить процедуру оформления отпуска по уходу за ребенком для служащих государственных и частных учреждений и продлить его на один месяц. Также государство готово покрыть расходы на лечение бесплодия в рамках государственной медицинской страховки. Вместе с этим планируется ликвидация очередей на запись в детские сады, которая станет возможным с расширением числа дошкольных учреждений в регионах и привлечением туда безработного женского населения.

Совершенствование системы реагирования на природные катаклизмы: Правительство планирует выделить значительные средства на поддержание функционирования системы природных защитных сооружений (дамб), а также увеличивать размеры компенсаций жертвам стихийных бедствий и их семьям.

Что также будет интересно читателям, так это положительно сдержанная реакция японских парламентариев на предложения господина Ёсихидэ. Оппозиционные партии благосклонно отнеслись к ряду предложений правительства, в частности переходу к «зеленой экономике» и мерам социальной поддержки населения. Куда больше они сосредоточились на обсуждении отказа правительства в присвоении членства в Научном совете Японии шести ученым, который был произведен по личной инициативе нового премьер-министра. Считается, что это произошло по причине масштабной критики деятельности правительства Синдзо Абе, исходившей от всех шести кандидатов. Показательно, что Суга Есихидэ предпочел обойти проблемную тему, сославшись на то, что никто не может обязать премьер-министра одобрить принятие тех или иных кандидатур в Научный совет.

Как в целом видно из содержания курса, представленного новым правительством, Суга Есихидэ предлагает дальнейшее развитие тенденций, выстроенных Абе в ходе воплощения в жизнь знаменитой «Абеномики». Хоть на первый взгляд масштаб заявленных преобразований поражает, стоит отметить, что в большинстве своем они представляют линии на далекую перспективу, над воплощением которых еще следует проделать значительную работу. Также, рассуждая об обозначенных направлениях внутренней политики нового Кабинета министров, стоит учитывать ограниченность его полномочий по времени. С учетом обозначенного премьер-министром стремления провести перенесённые Летние олимпийские игры в Токио в 2021 году и надвигающихся выборов у Суга Ёсихидэ остается не так много времени для решительных шагов, которые могли бы положить начало заявленным им реформам без ущерба для собственной популярности и обеспечить переизбрание ему и ЛДПЯ.

Первые шаги: внешняя политика:

Бесспорно, внешнеполитическая деятельность Японии куда более часто попадает во внимание россиян. Как и в случае с внутренне политикой, она активно продолжает линии, принятые к исполнению Синдзо Абе, о чем Суга Ёсихидэ заявил еще при проведении избирательной кампании на пост председателя ЛДПЯ. Предшественник Ёсихидэ стремился постепенно отойти от следования в фарватере политики США, сложившегося по итогам заключенного в 1951 японо-американского союза, укрепить влияние Японии в странах Юго-Восточной Азии в противовес Китаю, а также вести активные переговоры с Россией по разрешению поставленной Японией проблемы принадлежности южных Курильских островов. В ходе состоявшихся вскоре после избрания телефонных разговоров нового премьер-министра с Дональдом Трампом, Ангелой Меркель, Си Цзиньпинем, Владимиром Путиным и другими главами государств, Суга Ёсихидэ последовательно заверил своих собеседников в готовности продолжать внешнюю политику Абе.

Первым официальным выступлением Суга Ёсихидэ на международной арене в новом качестве стала речь, посвященная семидесятипятилетию Генеральной Ассамблеи ООН. В этом выступлении, длившемся около 15 минут, премьер-министр Японии последовательно обозначил позицию Японии по борьбе с коронавирусом, ставшей одним из основных мотивов его выступления. Обратим внимание читателей на следующий аспект этого выступления, а именно заявление Суга Ёсихидэ об открытии Японией в течение следующих двух лет программы специальных займов для борьбы с последствия пандемии COVID-19, размер которой составит около полутора миллиардов долларов. Значительную часть своей речи премьер-министр уделил отношениям с Корейской Народной Демократической Республикой, не только затронув претензии японского правительства по поводу пропавших японских граждан, но и выразив готовность к встрече с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, дабы обсудить проблемы регионального мира и стабильности.

Не меньше внимания привлекает первый государственный визит Суга Ёсихидэ, в рамках которого премьер-министр посетил Вьетнам и Индонезию. Этим шагом он не только подчеркyл заявленную преемственность линии Абе на строительство «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» но и продемонстрировав свою готовность к ведению самостоятельной политики, становящуюся все более необходимой в свете нарастающих политических разногласий внутри США. В своем заявлении по итогам визитов премьер-министр подчеркнул, что сторонам удалось договориться об увеличении экономической поддержки от Японии, направленной на помощь в ликвидации последствий эпидемии коронавируса. Ранее упомянутое выступление премьер-министра перед Генассамблеей ООН даст читателям представление о возможных механизмах оказания этой поддержки. Также премьер-министр упомянул о достигнутых договоренностях по поставкам оборонной продукции в посещенные им страны.

Но куда более любопытным является выступление премьер-министра перед студентами Вьетнамско-Японского университета. В этой речи Суга Ёсихидэ подробно осветил историю взаимодействия Японии и АСЕАН, в ряде моментов которой принимал личное участие, содействуя принятию законов, облегчавших торговлю и сотрудничество двух центров силы. Завершил он свою речь приглашением вьетнамских студентов на трудоустройство в Японию, а также выражением обеспокоенности по поводу нестабильности ситуации в регионе из-за спора в Южно-Китайском море и призывами к совместным действиям Японии и АСЕАН по разрешению ситуации и обеспечению верховенства права. Показательным также стало отсутствие всякого упоминания о месте и роли Китая в строящемся «Индо-Тихоокеанском регионе», что, безусловно, не было расценено положительно в Пекине.

Содержание этих заявлений и объявленных политических шагов безусловно укладываются в повестку активизации Японии в Юго-Восточной Азии. Начав ведение внешней политики с АТР, Суга Ёсихидэ, безусловно избрал удобнейшее из представленных на суд парламента направлений внешней политики. Такая позиция ценна тем, что дает ему возможность добиться видимых результатов в течение года, опираясь на которые, премьер-министр сохраняет возможности для переизбрания. Маловероятно, что Ёсихидэ удастся добиться значительных подвижек в вопросах взаимоотношения Японии с США и Россией, поскольку для решения настолько сложных проблем года явно недостаточно.

Выводы:

По итогам первого месяца своего пребывания в должности Суга Ёсихидэ позиционирует себя, как решительного политика, отпирающегося на достижения предшественника. Учитывая несколько неожиданную отставку Синдзо Абе и отсутствие склонности японских политических кругов к резкому изменению политической программы, подобный итог был ожидаем. Политическая программа Ёсихидэ является логичным продолжением курса «Абеномики», к созданию которого он сам был непосредственно причастен. Тем не менее даже колоссального опыта пребывания во власти и имеющегося базиса успехов Абе может оказаться недостаточно для триумфа премьер-министра над оппозицией в сентябре следующего года. Однако, «медовый месяц» у господина Ёсихидэ прошел весьма неплохо, что говорит о продуманном заделе на будущее Японии.

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