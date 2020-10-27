Полиция против протестующих в Таиланде

Демонстранты объявили о своём намерении оставаться во временном лагере у Дома правительства как минимум в течение трёх дней: таким образом они планировали оказать давление на премьер-министра Праюта Чан-Оча. В то же время противники демонстраций из числа т.н. «желтых рубашек», лояльных действующей королевской власти, прекратили свои акции в поддержку монархии (прим. в Таиланде желтый – традиционный цвет королевской семьи).

Кроме отставки бывшего организатора государственного переворота с поста премьер-министра, сторонники Кхана Ратсадон (Народная партия), ранее известной как движение «Свободные люди», требуют смены конституции страны и реформы таиландской монархии.

«Мы добрались до нашей цели», — объявил лидер протестов Анон Нампа после того как колона демонстрантов прибыла к Дому правительства, где расположен офис премьер-министра. Марш протеста начался у Монумента Демократии в Бангкоке и продлился около четырех часов. По словам одного из лидеров движения, в протестных акциях были задействованы около 300 тыс. человек, однако, по официальным данным, участниками шествия стали всего несколько десятков тысяч граждан.

Руководители протеста утверждали, что митинги у Дома правительства с требованием отставки генерала Праюта продлятся минимум трое суток.

Сторонники монархии выстроились вдоль улицы Ратчадамнеон-Авеню, чтобы выразить свою поддержку Его Величеству Королю Раме X, когда королевский кортеж выдвинулся из дворца Дусит к месту проведения религиозных мероприятий в Большом дворце.

Сувит Тонгпрасерт, ранее известный как монах-активист Прабудда Исара, объявил, что «желторубашечники» разойдутся, после того как король вернется в свою резиденцию.

Сам премьер-министр в этот момент находился в провинции Патхумтхани, чтобы возглавить деятельность волонтеров, инициированную Его Величеством. Офис Праюта был закрыт в четверг 15 октября.

Тем временем,13 октября во время протестов у Монумента Демократии в Бангкоке был задержан политический активист Джатупат Бунпаттаракса по прозвищу «Дай Дао Дин» и ещё 20 человек. Содержание известного оппозиционера под стражей было продлено на 12 дней, после того как Уголовный суд удовлетворил запрос полиции о задержании Джатупата для расследования предполагаемых нарушений.

Как сообщает Критсаданг Нутчарат, юрист правозащитной организации Thai Lawyers for Human Rights, господину Джатупату предъявлено 12 обвинений в связи с протестами 13 октября, а 19 другим задержанным — 10 обвинений.

14 октября активиста доставили из штаб-квартиры Пограничной полиции 1-го района в Патхумтхани, где он был задержан накануне вечером, в здание Уголовного суда на улице Ратчадаписек-роуд в Бангкоке.

По словам юриста, одному из демонстрантов еще не были предъявлены обвинения, так как полиции сперва необходимо завершить все правовые процедуры, установленные Актом о стимулировании развития молодежи в отношении расследования дел несовершеннолетних подозреваемых.

Кроме того, Критсаданг Нутчарат уточнила, какие именно дополнительные обвинения предъявлены господину Джатупату: он обвиняется в организации и проведении массовых собраний численностью более 10 человек, повлекших за собой общественные беспорядки, а также в совместной организации общественных собраний без предварительного разрешения властей, что является нарушением закона об общественных собраниях.

Остальные десять обвинений, выдвинутых против г-на Джатупата и других 19 протестующих выглядят следующим образом: нарушение запрета массовых мероприятий численностью больше 10 человек; организация общественных беспорядков по предварительному сговору; организация деятельности, представляющей риск распространения инфекции; сговор с целью блокирования транспортных магистралей; сговор с целью препятствовать движению транспорта; нарушение закона о поддержании чистоты в общественных местах; применение физического насилия в отношении третьих лиц; сговор с целью нанесения ущерба собственности; сопротивление приказам органов безопасности и использование громкоговорителей без разрешения.

Правительство Таиланда запретило гражданам собираться группами более пяти человек, а также публиковать новости или посты в соцсетях, содержание которых может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Спустя три месяца эскалации протестных акций протестующие стали лагерем у Дома правительства Таиланда, требуя отставки правительства. Правительство также заявило, что оно начало разгонять демонстрации после того, как протестующие заблокировали дорогу королевскому кортежу.

Государственное телевещание заявило, что: «Введение чрезвычайного положения необходимо для эффективного разрешения сложившейся ситуации, а также должного обеспечения мира и порядка».

За этим заявлением последовал указ о чрезвычайном положении, предусматривающий запрет массовых собраний и наделяющий власти полномочиями препятствовать передвижению граждан.

Этот указ также запрещает «публиковать новости и иную информацию в СМИ и соцсетях, ставящую цель вызвать страх или намеренно исказить информацию, создавая недопонимание, которое нанесет ущерб национальной безопасности, миру или порядку».

Вскоре после того, как указ о чрезвычайном положении вступил в силу, полиция начала разгонять протестующих, ставших лагерем у Дома Правительства. Некоторые протестующие попытались оказать сопротивление, возводя импровизированные баррикады из мусорных баков, но их быстро разогнали. К рассвету сотни полицейских заняли близлежащие улицы и муниципальные учреждения начали работы по очистке улиц от мусора.

По сведениям Thai Lawyers for Human Rights по меньшей мере три лидера протестующих были задержаны. Полиция пока никак не комментировала задержания.

Правозащитная организация Thai Lawyers for Human Rights назвала имена задержанных. Это Парит Чирават, правозащитник Арнон Нампа и Панупонг Джаднок. По имеющейся информации, господин Нампа был арестован по обвинениям, связанным с речью, которую он сделал в Чиангмае. Сведения о причинах ареста остальных лидеров протеста отсутствуют.

В Бангкоке протестовало около 10000 таиландцев.

Протестующие стремятся отстранить от власти Праюта Чан-Оча, захватившего власть в результате государственного переворота, предпринятого с целью покончить с политическим кризисом, раздиравшим страну на протяжении 10 лет.

Они также требуют принятия новой конституции и реформирования монархии.

Кирилл Мамонтов, Роман Китаев

Источники:

https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2002531/police-clear-protest-as-emergency-decree-bans-gatherings,

https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2002123/protesters-vow-to-stay-3-days-at-govt-house-to-oust-prayut