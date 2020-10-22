Королевские деньги: Таиланд разделился по вопросу о 40 миллиардах долларов

Роль и богатство короля Таиланда, пребывающего в Германии, находится под беспрецедентным вниманием на фоне национальных протестов.

Маленькое объявление вызвало большой скандал. В незапланированном коммюнике, опубликованном на официальном сайте в субботу, 16 июня 2018 года, сообщалось, что Бюро королевского имущества передало в руки нового короля Тайланда Маха Ваджиралонгкорна весь свой портфель активов королевской семьи стоимостью в десятки миллиардов долларов, хранящиеся более 80 лет от имени монархии и нации.

“Все активы должны быть переданы в собственность Его Величества, для дальнейшего управления по усмотрению Его Величества”, — заявлено в разъяснении Бюро про закон о королевской собственности, принятый в прошлом году. Также было сказано, что эти активы “теперь будут храниться от имени Его Величества” и облагаться налогом.

Это был необычный шаг. Благосостояние короля Таиланда оценивается в более чем 40 млрд. долларов. Помимо участков элитной недвижимости в центре Бангкока, в королевском владении находятся огромные пакеты акций крупнейшей в Тайланде промышленной компании Siam Cement Group (SCG) и одного из ее крупнейших кредиторов Siam Commercial Bank (SCB). Передача прав собственности от Бюро королевского имущества непосредственно королю закрепила за ним статус одного из богатейших монархов мира.

Строгие ограничения на то, что может и не может быть сказано о королевской семье Таиланда — в частности, закон lèse majesté, который предусматривает максимальный 15-летний тюремный срок за высказывание или публикацию чего-либо, что может быть истолковано как оскорбление королевской семьи — означали, что о передаче прав собственности практически не сообщалось. Никто, в том числе Financial Times, не задавался вопросом, почему это было необходимо, и не выражал озабоченности по поводу концентрации контроля над этими средствами в руках нынешнего главы государства Таиланда.

Но два года спустя, на фоне волны общенациональных протестов, тайцы нарушают свое молчание по поводу имущества 68-летнего короля и щедрых государственных субсидий, которыми пользуются королевские учреждения. Протестующие студенты задаются вопросом, почему государственные средства передаются королю, который проводит больше времени в Германии, чем в Таиланде, — проблема, которую большинство тайских СМИ стараются не освещать. В манифесте из 10 пунктов, содержащим требования реформ монархии, есть призывы к сокращению королевского бюджета “из-за экономического положения страны” — намек на пандемию коронавируса — а также к прекращению королевских благотворительных проектов, которые финансируются из средств налогоплательщиков, и отделению личных средств короля от активов короны.

«Это самая большая проблема в Таиланде», — говорит Парит Чиварак, один из самых радикальных протестующих студентов, выступающих за реформу монархии. Королевская семья теперь может вмешиваться в политику, потому что у них появились достаточные средства. Если мы не будем говорить об этом сейчас, то когда еще?

Воодушевленные критики

Трудно переоценить влияние подобного рода критики в стране, где королевская семья до недавнего времени считалась неприкосновенной. Однако табу нарушаются не скрывающей своих взглядов и, по мнению многих тайцев, радикальной группой молодых лидеров, которые ставят под сомнение основы политического строя Таиланда. В качестве провокационного шага в сентябре они установили мемориальную доску рядом с королевским дворцом, заявив, что Таиланд “принадлежит народу, а не королю, поскольку они обманули нас”.

Анон Нампа, один из главенствующих лидеров протеста, характеризует новый бюджет королевской семьи как “чрезмерный” и считает, что он был “неоправданно увеличен”. Сосредоточение внимания общественности на богатствах короля связано с тем, что власти Таиланда, сумевшие ограничить распространение коронавируса на уровне чуть более 3600 зарегистрированных случаев, сейчас сталкиваются с рецессией, которая сделала миллионы тайцев безработными и сильно сказалась на экономике страны, сильно зависящей от туризма и экспорта.

На митинге 20 сентября господин Парит призвал бойкотировать Siam Commercial Bank, который он назвал “денежным котлом феодализма”. “Вы наполняете карманы немца”, — сказал он, используя слово, которым некоторые антиправительственные тайцы называют короля. “Закройте свой счет в SCB, вытащите все свои деньги и сожгите свою банковскую книжку.”

На следующий день Центральный банк Таиланда поспешил заявить, что не заметил никакого всплеска изъятий средств из SCB. В стране, где отсутствуют объективные опросы общественного мнения, невозможно оценить уровень поддержки призыва студентов к тщательному изучению королевских денег и финансов. Однако можно с уверенностью сказать, что монархия и сложившийся политический статус-кво пользуются значительной поддержкой.

Многие тайцы, даже те, кто выступает против поддерживаемого военными правительства Прают Чан-Оча, считают, что студенты перестарались с призывами к обузданию монархии, и что они вступают на опасную территорию в стране с историей переворотов и политического кровопролития.

Откровенность студентов придала смелости другим тайцам. Депутаты от Move Forward, бывшей Future Forward, самой открытой оппозиционной партии Таиланда, воспользовались своими полномочиями в парламенте для инициации проверки расходов на содержание королевской семьи. Они отмечают, что они резко выросли с тех пор, как король занял трон после смерти своего отца, короля Пхумипона Адульядета в 2016 году.

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас затронул вопрос о пребывании короля в стране, отражая растущее недовольство в Берлине по мере эскалации протестов в Таиланде. “Мы ясно дали понять, что тайская политика не должна вестись с немецкой земли”, — сказал Маас в ответ на вопрос депутата бундестага. «Мы всегда будем противодействовать попыткам наших гостей вести свои государственные дела с территории ФРГ».

Королевский законопроект

Несмотря на то, что тайский король проводит большую часть своего времени в Германии, он предпринял решительные шаги по укреплению власти и богатства королевских учреждений в Бангкоке с момента восшествия на престол.

В 2017 году, когда был принят закон об королевском имуществе, король объединил бывший королевский двор с Тайным советом и службой личной безопасности, чтобы создать единый Королевский офис. В прошлом году он издал указ о передаче двух армейских полков под управление Королевского офиса, поставив их под свой непосредственное командование.

“Это деньги налогоплательщиков, их расход должен быть прозрачным”, — говорит Танаторн Хуангруангкит, который возглавлял Future Forward до того, как власти распустили партию в феврале, но выступает в качестве советника комитета. “А это далеко не так.”

Согласно бюджету Таиланда, расходы на королевский офис в этом году составят почти 9 млрд бат ($290 млн), что более чем вдвое превышает бюджет 2018 года, составивший 4,2 млрд бат.

Move Forward также поставила под сомнение королевские расходы, оплачиваемые другими правительственными ведомствами, в том числе 1,2 млрд бат от министерства обороны и 1,6 млрд бат от тайской полиции на королевскую безопасность, а также 7 млрд бат, выделенных на королевские проекты развития и благотворительные мероприятия. Также партия сделала запрос об использовании самолетов Королевского офиса, в ответ на что г-н Прают предоставил им инвентарный список из 38 самолетов и вертолетов, зарезервированных для королевского использования.

Танаторн также критически относится к передаче контроля над активами королевской семьи Таиланда королю, указывая, что теперь он является ведущим корпоративным акционером через доли Королевского бюро в SCG и SCB, и все еще обладает повышенным юридическим статусом. “Теперь король – самостоятельный игрок на рынке. Это просто неправильно. Это недемократично”, – говорит Танаторн.

Королевское бюро имущества, ставшее своеобразным фондом суверенного благосостояния, возникло на основе Тайного бюро ассигнаций, органа, занимавшегося содержанием членов королевской семьи, начавших инвестировать в экономику Сиама (как тогда называлась страна), во время её модернизации более века назад. Оно было учреждено в 1930-х годах, когда в результате восстания Таиланд обрел независимость, получив свое нынешнее наименование и став конституционной монархией, и предусматривало четкое разделение своих активов на подконтрольные непосредственно правящему монарху и королевской семье.

В период подъема экономики Таиланда в 80-е годы фонд стал ведущим инвестором на фондовой бирже и в промышленности. CPB возглавлялся министром финансов до 2018 года, когда король назначил его председателем главу ВВС Таиланда Сатитпонга Суквимола, который теперь также возглавляет SCG.

“Требования протестующих провести аудит финансов короля беспрецедентны, так, как и то, что король свободно использует средства, ранее находившиеся в собственности государства”, — говорит Тамара Лоос, профессор истории и исследований Юго-Восточной Азии в Корнельском университете.

Оценивая благосостояние короля

Оценка стоимости благосостояния короля, в значительной степени является относится к области догадок, поскольку отчетные данные полной инвентаризации активов королевской семьи не публикуются. В последний раз CPB опубликовал годовой отчет в 2017 году. Он включал информацию об инвестиционных проектах, таких как деревня Лангсуан (позже переименованная в деревню Синдхорн), элитной недвижимости и развитии розничной торговли в центральном деловом районе Бангкока, а также общественных работах и благотворительных проектах фонда.

Корпоративные активы короля легче оценить: он владеет 23,4% акций Siam Commercial Bank стоимостью $1,7 млрд и 33,6% акций Siam Cement Group стоимостью $4,5 млрд. Однако самым большим активом CPB является недвижимость, в основном в Бангкоке, но также и в центральных районах Таиланда и других регионах.

В полуофициальной биографии бывшего короля Тайланда “Король Пхумипон Адульядет: дело всей жизни”, было подсчитано, что только одна недвижимость Бангкока в то время стоило около $33 млрд, и что высокая оценка активов под контролем Королевского бюро составляла около $37 млрд. Согласно данным книги при предыдущем монархе Бюро владело 3230 акрами в Бангкоке и еще 13 200 акрами за пределами столицы.

В 2012 году, Forbes, опубликовала статью о бывшем короле Таиланда “Баланс Его Величества” и оценив его состояние более чем в 30 миллиардов долларов, объявила Пхумпиона самым богатым монархом в мире. В ответ на это тайское посольство в Вашингтоне выступило с критикой редакции из-за включения ею активов Королевского бюро, “находящихся в доверительном управлении для нации”, в свой расчет личного состояния короля.

Министерство иностранных дел Таиланда отказалось от комментариев, а представитель правительства не ответил на запрос о комментариях. Когда Financial Times упомянула о богатстве короля в недавней статье, тайское посольство в Лондоне написало газете: “Утверждение того, что в распоряжении Его Величество короля находятся миллиарды долларов, является необоснованным”. В письме отмечалось, что Королевское бюро “управляется советом директоров”, который работает над “поддержанием баланса между финансовой стабильностью активов, а также созданием социальных доходов в интересах всех заинтересованных сторон”.

Немецкая дилемма

Интерес к резиденции короля Ваджиралонгкорна в Германии, которая является основным поводом публикаций местных СМИ, в последнее время усилился, так как чиновники задавали неловкие вопросы не только о политической роли короля, но и о налоговых последствиях его пребывания в стране. По словам местных политиков, на момент смерти отца монарх жил в вилле в Тутцинге недалеко от озера Старнберг, примерно в 40 км от Мюнхена. В последнее время немецкие СМИ широко сообщали о том, что король снимает гостиницу в Гармиш-Партенкирхене в Баварских Альпах.

В апреле два члена парламента от партии “Зеленые” в Баварском земельном законодательном собрании, Клаудиа Келер и Тим Паргент, обратились к правительству с письменным вопросом о том, должен ли король Таиланла уплатить за налог на наследство.

Правительство Баварии в своих ответах сослалось на защиту частной жизни в Германии, связанную с налогообложением и “государственными интересами в иностранных делах”. Однако, по словам Паргента, он установил, что король должен был уплатить налог на наследство. Конечно, остается вопрос дипломатического иммунитета, однако тайский король не является дипломатом, а его резиденция в Тутцинге не является консульством.

“Вопрос покрывается налоговой тайной”, — говорит г-н Паргент. “И я не жду окончательного ответа по официальным каналам. Однако через наши вопросы мы смогли хотя бы немного пролить свет на этот вопрос”.

В Бангкоке г-н Танатхорн и депутаты от его бывшей партии исчерпали свои запросы на обсуждение текущего бюджета. Но, по их словам, в следующем году они поднимут вопрос королевских расходов. Что все-таки ясно, по мнению оппозиционера, так это статус королевских активов. “В 2018 году нам ясно дали понять, кому все же принадлежит Королевское бюро”.

Джон Рид

Перевод с английского Комордин Дмитрий Валерьевич

Источник: https://www.ft.com/content/251d8aea-6939-4166-afe6-2df0176e0f8f