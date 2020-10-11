Политический кризис в Израиле 2019-2020 гг.

Израиль – относительно молодое государство. 14 мая 2020 года ему исполнится 72 года. Для истории государства это относительно небольшой период. Если же исходить из понимания социального времени, то есть измерять его событиями, которые произошли за этот период, то длительность молодого еврейского государства существенно продлевается, особенно, если эти события носят военный характер. Государство Израиль за этот относительно короткий период пережило ряд вооруженных конфликтов, названных потом арабо-израильскими войнами, хотя в некоторых из них были задействованы и другие стороны. Количество и содержание конфликтов, а точнее войн, свидетельствуют о высоком градусе непримиримости сторон и необходимости посреднических усилий со стороны авторитетного мирового сообщества для стабилизации отношений.

Кахоль-лаван

Партиями устойчивости Израиля, Еш Атид и Телем был сформирован альянс для участия в выборах в Кнессет в апреле 2019 года. Альянс возглавлял Бенни Ганц. Этот политик был близко знаком с жизнью еврейского народа перед тем как выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра Израиля. Его семья пережила холокост, была вынуждена основать поселение для дальнейшей жизни. Он с юношеских лет проявлял интерес к политике. Имеет степень бакалавра истории и магистра политологии Университета Тель-Авива (Израиль) и степень магистра по управлению национальными ресурсами Университета национальной обороны США. Университет имени Бар-Илана (Израиль) присвоил ему докторскую степень за его заслуги перед израильским обществом и Государством Израиль.

Чуть позже он связал свою жизнь с военной сферой. В 1977 г. Бенни Ганц вступил в ряды десантных войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Принимал участие в боевых действиях в Бейруте в ходе Первой ливанской войны 1982 г. Руководил операцией «Соломон» по вывозу эфиопских евреев в Израиль (в 1974-1991 гг. в Эфиопии шла гражданская война). В 2000 г. во время второй интифады (народное спонтанное протестное движение палестинцев против израильской оккупации) был командующим территориальной дивизии Западного берега реки Иордан. В 2001 г. получил звание генерал-майора, в 2002 г. стал командующим Северным военным округом. В 2005 г. возглавил командование сухопутных войск, в 2007-2009 гг. работал военным атташе в США. В феврале 2011 г. Ганц стал начальником Генштаба, получив звание генерал-лейтенанта. Занимал этот пост до 2015 г. Бенни Ганц как военный знал цену мирной жизни израильтян. Он был близок к политическим элитам и с профессиональной точки зрения оценивал то или иное решение правительства. Затем его взгляды нашли отражение в политической программе партии.

27 декабря 2018 года была зарегистрирована партия Хосен ле-Исраэль (Израильская партия устойчивости). Образованию этой партии способствовало несколько причин: в сентябре 2018 года Бенни Ганц объявил, что планирует связать свою жизнь с политикой и в декабре того же года 20-й Кнессет вынес решение о роспуске и необходимости проведения досрочных выборов. Сторону оппозиции Биньямина Нетаньяху также представляет Моше Яалон. Осведомленный о том, что Нетаньяху собирается уволить его, Моше сыграл на опережение и в мае 2016 подал в отставку с поста министра обороны. А в январе 2019 года Яалон зарегистрировал новую партию Телем и объявил о союзе с Хосен ле-Исраэль. В 2012 году Яир Лапид основывает партию Еш Атид. Партия подвергает критике политику Нетаньяху и партии Ликуд и также представляет собой оппозицию. 21 февраля 2019 года, в последний день представления списков избирателей в Кнессет, Еш-Атид, Телем и Хосен ле-Исраэль объявили, что они сформируют блок для предстоящих выборов.

6 марта 2019 года Кахоль-лаван обнародовал свою предвыборную программу, которая включает в себя 24 пункта, большинство из них направлены на решение социально-экономических вопросов. Если эта фракция будет формировать правительство, то Ганц будет премьер-министром до ноября 2021 года, а Лапид — министром иностранных дел и лидер партии Телем Моше Яалан вступит в должность министра обороны. Основой партийной программы выступил принцип укрепления поселений, что позволило бы нормализовать жизнь израильтян. Партия «Кахоль-лаван» собиралась также инициировать принятие закона, ограничивающего срок пребывания на посту главы правительства восемью годами или тремя сроками (в зависимости от того, что короче). Другой урок, извлеченный из правления Биньямина Нетаньяху, сформулирован Йавом Сегаловичем и касается плана по борьбе с коррупцией. Сегалович — отставной генерал полиции, возглавлявший следственный отдел и создавший специальное подразделение по борьбе с коррупцией “Лахав 433”. Программа предусматривает формирование рабочей группы по предотвращению коррупции в органах власти. Предлагается изучить предыдущие коррупционные дела и принять законы, защищающие борцов с коррупцией.

Партийная программа Кахоль-Лаван

Безопасность

Прекращение платежей ХАМАСу. Противодействие Ирану. Возвращение к сохранению секретности оперативных действий израильских сил безопасности за пределами страны. Не будет второго одностороннего размежевания. Государственные решения исторического значения должны быть вынесены на референдум или на голосование в Кнессете, для принятия необходимо минимум две трети голосов. Проведение региональной конференции с участием арабских стран, заинтересованных в стабильности на Ближнем Востоке. Oтделениe от палестинцев при двух базовых условиях: только при сохранении интересов безопасности государства и только при наличии гарантии возможности полной свободы действий ЦАХАЛа. Сохранение еврейского большинства в Израиле и поддержание еврейского характера государства; усиление поселенческих анклавов. Иорданская граница останется восточной «границей безопасности». Иерусалим — единая и неделимая столица Израиля.

Гражданские права

Доступный гиюр для репатриантов, не признанных евреями по Галахе, Облегчение подтверждения квалификации для врачей-репатриантов, получивших учёную степень за границей. Возможность гражданских захоронений. Гражданские браки.

Религия и государство

Суббота останется особым выходным; городские и региональные органы управления, по усмотрению, могут разрешить работу общественного транспорта по субботам. Отменa запретa на работу магазинов по субботам. Закон о всеобщем армейском призыве. Закон о еврейском характере государства: введение пункта о равноправии в этот основной закон.

Соцобеспечение и трудовая деятельность

Увеличение пособия по старости. Увеличение социальной надбавки для пожилых людей и её привязка к росту средней заработной платы в стране. Изменение закона о Битуах Леуми, чтобы создать стимул для пожилых людей продолжать трудовую деятельность после наступления пенсионного возраста. Изменение закона о снижении пособия по старости, в случае если пожилой человек зарабатывает более 5646 шекелей в месяц. Скидка для пожилых при пользовании общественным транспортом — от 50% и вплоть до бесплатного проезда. Решение проблем беженцев Катастрофы, которые репатриировались в Израиль после 1953 года. Увеличение числа дневных центров терапии для пожилых людей. Пенсионные выплаты для репатриантов, которым полагаются пенсии в странах исхода. Репатрианты — приоритетная группа населения при получении социального жилья.

26 марта 2020 года председатель блока Кахоль-Лаван Бенни Ганц выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Кнессета – в рамках сделки с Ликудом по формированию правительства национального единства. Из-за этого входящие в блок партии Еш Атид (под руководством Яира Лапида) и Телем (под руководством Моше Яалона) подали просьбу об отделении от партии Хосен ле-Исраэль, которой руководит Бени Ганц.

Роспуск Кнессета 20-го созыва

26 декабря 2018 года парламент Израиля принял законопроект о роспуске и назначении досрочных выборов. Законопроекты были одобрены во втором и третьем чтении 102 из 120 членами Кнессета. Досрочные выборы было решено провести 9 апреля 2019 года. Причиной роспуска стали разногласия по поводу правительственного законопроекта, выдвинутого премьер-министром Биньямином Нетаньяху, о призыве в армию ортодоксальных евреев. Но несколько депутатов от ультраортодоксальной партии Агудат Исраэль отказались поддержать законопроект. Блок Ликуд и другие члены коалиции попытались решить вопрос и привлечь для поддержки законопроекта депутатов от оппозиции. Однако старания оказались тщетными.

Досрочные выборы и роспуск Кнессета 21-го созыва

Выборы в Кнессет 21-го созыва прошли 9 апреля 2019 года. Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ликуд получила 26,45% голосов избирателей и начала переговоры о создании коалиции. 29 мая истек 42-дневный срок, отведенный законом премьеру на формирование новой правительственной коалиции по итогам выборов 9 апреля. Нетаньяху в отведенное время не удалось договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий, которые получили 65 из 120 мест в Кнессете 21-го созыва. Переговоры по поиску компромисса, который позволил бы премьеру создать правительственную коалицию, завершились менее чем за час до голосования по закону о роспуске Кнессета. Нетаньяху в среду вечером сделал “последнее предложение” по компромиссу между партией русскоязычных израильтян “Наш дом — Израиль” во главе с бывшим министром обороны Авигдором Либерманом и двумя ультрарелигиозными партиями ШАС и Яхадут ха-Тора вокруг утверждения законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. Либерман, у которого пять мест в парламенте 21-го созыва, настаивал, чтобы документ, принятый в предварительном чтении еще в прошлом году предыдущим составом палаты, был утвержден без изменений. Религиозные партии отказались при таком варианте входить в коалицию. Повторные парламентские выборы были назначены на 17 сентября 2019 года.

Выборы и роспуск Кнессета 22-го созыва 12 декабря 2019 года.

17 сентября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 22-го созыва. В ночь на 18 сентября сайт ЦИК начал публикацию предварительных результатов подсчета голосов. После подсчета 91% голосов Кахоль Лаван получает 33 мандата, Ликуд – 32 места. После выборов в кнессет 22 созыва мандат на формирование кабинета министров президент Реувен Ривлин передал лидерам двух крупнейших фракций: Ликуд и Кахоль-Лаван. Никто из них не сумел добиться необходимой поддержки парламентского большинства. Кнессет распался после того как ни один из парламентариев не смог обеспечить 61 подпись для формирования правительства в течение 21-дневного периода времени, выделенного для этого. Тогда депутаты Кнессета 11 декабря 2019 года было проведено голосование за законопроект о роспуске Кнессета 22-го созыва и назначении выборов в Кнессет 23-го созыва на 2 марта 2020 года. 12 декабря депутаты окончательно утвердили законопроекты во втором и третьем чтении. При этом 94 депутата проголосовали «за» и никто не проголосовал «против».

Досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва 2 марта 2020 года.

2 марта 2020 года состоялись досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва. Это третьи подряд выборы в течение 11 месяцев, так как ни по итогам апрельских выборов в кнессет 21 созыва, ни по итогам сентябрьского голосования в кнессет 22 созыва ни одна из ведущих политических сил не смогла создать коалиционное правительство. Около трех десятков политических партий и блоков претендовали на 120 мест в парламенте. В связи с коронавирусной инфекцией были предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасных выборов. Таким образом, в день голосования карантин обязаны соблюдать более 5,5 тысячи израильтян. Для того, чтобы они могли реализовать своё избирательное право, для них были организованы 16 специальных палаток для голосования, расположенных в отдалении от мест скопления людей и рассредоточенных по всей стране, где голосующие были отделены от членов избирательных комиссий прозрачной перегородкой. Избирателям выдавали специальный защитный комплект, включающий маску, перчатки, одноразовую ручку. После голосования эти предметы были уничтожены. Прибывать на процедуру голосования избирателям, находящимся на карантине, разрешалось только на личном транспорте.

Партия Процент голосов Количество мандатов Ликуд 28,52 36 Кахоль-Лаван 24,66 33 Объединенный арабский список 15,26 15 Яадут ха-Тора 6,62 9 ШАС 7,62 7 Наш дом – Израиль 5,65 7 Авода-Гешер-МЕРЕЦ 5,42 7 Ямина 5,34 6 Оцма йегудит 0,43 0

Результаты выборов в Израиле показали, что страна устала от бесконечных выборов, а победа Ликуда доказывает, что Биньямин Нетаньяху остается лидером страны, несмотря на политические скандалы. Конечно, предпринимались попытки оспорить лидерство Нетаньяху в самой партии, однако они не увенчались успехом. Голос за Ликуд подразумевает голос за Нетаньху. Также стоит отметить существенное изменение состава Кнессета. Треть состава депутатов составляют женщины. До 1999 года в Кнессете было не более 11 женщин. В кнессете побит рекорд и по числу арабских депутатов. Их будет 17 в связи с усилением позиций объединившихся арабских партий. В кнессете 14 созыва было 14 нееврейских депутатов.

Предвыборная деятельность Нетаньяху

Выборы в Израиле проходили на фоне обсуждения международным сообществом, включая арабские страны, “сделки века” Дональда Трампа, которую американский президент представил в Вашингтоне 28 января 2020 года. План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Основные соперники правящей партии “Ликуд” на выборах — партия “Кахоль-Лаван” — также приветствовала “сделку века”, лишив себя таким образом поддержки арабских партий, которые после сентябрьских выборов рекомендовали лидера блока Бени Ганца на пост премьер-министра.

Формирование 35-го правительства

Биньямин Нетаньяху сформировал новое коалиционное правительство по итогам парламентских выборов 2 марта 2020 года. Правительство было одобрено Кнессетом 17 мая. В тот же день правительство дало присягу. В результате получилась необычная конфигурация власти. Лидер блока Кахоль-Лаван Бени Ганц и глава партии Ликуд Биньямин Нетаньяху подписали соглашение о формировании правительства. Его характеризуют как правительство национального единства. В стране появляются в буквальном смысле слова два премьер-министра. Ближайшие полтора года на этом посту останется Нетаньяху. В это время Бени Ганц будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра и министра обороны, а также спикера Кнессета. Осенью 2021 года Ганц сменит Нетаньяху на посту главы правительства и пробудет им тоже полтора года. А Нетаньяху перейдет на должность заместителя премьер-министра. Далее новые парламентские выборы. Из этого положения больше всех выгоду извлекает Биньямин Нетаньяху. Левые яро выступали за уход Нетаньяху с поста премьер-министра. Выдвигались обвинения в коррупции (фигурирует в трех уголовных делах). Однако, Нетаньяху спасала должность главы правительства. В ноябре генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что принял решение предъявить Нетаньяху обвинения по «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы “Безек” в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе “Walla!”. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам “2000” и “1000”. “Дело 1000” касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а также в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам. Постановление Высшего суда справедливости Израиля (БАГАЦ) от 1993 года предусматривает увольнение министров, которым предъявляются обвинения по уголовным делам, но это требование не распространяется на председателя правительства, который формально имеет право оставаться на своей должности до момента признания его виновности судом. В связи с этим представители ряда правозащитных организаций подали иск в БАГАЦ для того, чтобы лишить Нетаньяху возможности продолжать политическую карьеру после выборов 2 марта. Правые, в свою очередь, также поддерживали идею ухода Нетаньяху, так как считали, что он достаточно долго занимает данный пост. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поставил рекорд по продолжительности пребывания на этом посту, оставив позади одного из отцов-основателей страны Давида Бен-Гуриона. Нетаньяху непрерывно руководит правительством Израиля с 31 марта 2009 года. Волна коронавируса существенно сказалась на израильтянах. Было крайне важно решить политических кризис. Кризис решен. Правительство сформировано. Теперь оно может решить социальные вопросы населения. Одним из акторов, способствовавших разрешению спора, выступил Бенни Ганц. Он согласился снять одно из ключевых программных требований левых — об уходе Нетаньяху, ради общей борьбы с кризисом. Такая уступчивость уже сейчас привела к фактическому распаду Кахоль-Лаван.

Решения нового правительства

35-е правительство Израиля было сформировано после трех последовательных раундов выборов в период с 2019г по 2020г. «Народ хотел единства, и он его получил», — объявил действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также он подчеркнул, что правительство «продолжит борьбу против попыток Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии и его попыток получить ядерное оружие». Кабинет министров продолжит борьбу против действий Международного суда в Гааге, который пытается привлечь Израиль к ответственности за строительство детского сада в Гило (еврейское поселение в Восточном Иерусалиме) и домов в поселении Шило (на Западном берегу реки Иордан).

На повестке дня перед правительством стоит проблема борьбы с коронавирусной инфекцией. Было принято противоречивое решение относительно полного закрытия границ государства. 24 сентября правительство утвердило предложение по введению в стране «герметичного» карантина. Это второй за год жесткий карантин. С 25 сентября по 11 октября (до окончания праздника Симхат Тора) полностью прекращается работа государственного и частного сектора за исключением жизнеобеспечивающих структур. Молитвы и демонстрации разрешены только на открытом пространстве группами не более 20 человек. Причем каждый участник должен находиться на расстоянии не более 1 км от места жительства. Однако, стоит учитывать, что министр финансов Исраэль Кац (Ликуд), министр науки и технологий Изхар Шай, министр по стратегическим вопросам Орит Фаркаш-Хакоэн (оба Кахоль-Лаван), министр экономики Амир Перец и министр труда и благосостояния Ицик Шмули (Авода) проголосовали против. Затем, 25 сентября правительство Израиля приняло решение по вводу ограничения на вылет из страны. Граждане могли покинуть страну до 25 сентября 14:00. Но израильтяне могут беспрепятственно вернуться в страну. На данном этапе остается лишь следить за новостями, чтобы сделать вывод об эффективности деятельности нового коалиционного правительства.

Автор: студентка Московского

государственного лингвистического

университета им. Мориса Тореза

Плиева Милена

Список используемой литературы: