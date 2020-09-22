Фейсбук банит радикальных левых

Фейсбук объявил, что готовятся массовые баны пользовательских групп — при этом анархистские организации ставятся на одну доску с боевыми подразделениями белых супрематистов.

19 августа 2020 г. Фейсбук объявил о расширении своей «Политики в отношении опасных личностей и организаций»: сотни страниц, связанных с деятельностью групп, которые, как утверждается, пропагандируют насилие, были удалены или заблокированы. Было забанено около 800 групп, связанных с теорией QAnon, посредством которых распространялась вредоносная дезинформация и популяризировались потенциально опасные теории заговора. Кроме того, Фейсбук заблокировал страницы радикально-правых боевиков, например, Гражданской гвардии Нью-Мексико, вооружённой карательной организации, чьи главари щеголяют в татуировках со свастикой.

Наряду с группами белых супрематистов, открыто призывающих к геноциду — что представляет самую настоящую угрозу для чернокожих, индейцев и прочих не-белых, — Фейсбук заблокировал также многочисленные страницы антифашистских и антикапиталистических новостных агентств, организаций и информационных центров. Такое решение вполне соответствует стилю, которого уже давно придерживается администрация Трампа — и которому не осмеливается противостоять ни одно мейнстримное СМИ — проводить откровенно ложные параллели между расистско-фашистскими организациями и антифашистами, вступающими в активную борьбу с ними.

Среди прочих была забанена страница антифашистской новостной и исследовательской группы «It’s Going Down», медийной платформы, на которой публикуются новости, аналитика и доклады о ходе общественной борьбы, а также различные расследования, благодаря которым выявляются сетевые организации белых супрематистов и неонацистов. Кроме того, была заблокирована страница группы «Crimethinc», выступающей в качестве бастиона лево-анархистской публицистики и мысли начиная с 90-х гг. прошлого века. Забанены были также страницы групп, организующихся на базе продолжающихся массовых антирасистских бунтов, в том числе страница «Молодёжного освободительного фронта Тихоокеанского Северо-Запада», группы молодёжных коллективов Северо-Запада США, участвующих в прямых протестных акциях.

«Сваливать анархистов и антифашистов в одну кучу с праворадикальными боевиками, открыто поддерживающими нынешнюю администрацию — это стратегический ход с целью запутать дело, — говорится в заявлении группы «Crimethinc», опубликованном в ответ на баны. — Это то же самое, что сделал генеральный прокурор Уильям Барр, поставив перед департаментом юстиции задачу сосредоточиться на „антиправительственных экстремистах“: под это определение подпадают равным образом и самопровозглашённые фашисты, и антифашисты».

Как на теоретическом уровне, так и путём принятия определённых политических решений, правительство обходит вниманием и преуменьшает роль экстремизма, основанного на идеях превосходства белой расы, и в то же время преувеличивает опасность со стороны радикальных левых.

Фейсбук в своей политике недавних банов действует по той же схеме.

Демонизация антифашистов сделалась основным элементом предвыборной пропаганды Трампа в 2020 г., которая ведётся с целью как криминализации протестного движения, так и делигитимизации освободительной борьбы чернокожих. Вслед за недопустимыми событиями в Шарлоттсвилле и Вирджинии, а также маршем «Объединённых правых» в 2017 г., Трамп, как известно, похвалил «очень славных» членов коалиции белых супрематистов и возложил вину за насилие со смертельным исходом, развязанное радикальными правыми, на «обе стороны» — и эта позиция в президентской политике с тех пор приобрела только более отчётливые очертания.

Решение Фейсбука приравнивать левые платформы, выступающие за социальную справедливость, к группам боевиков расистского толка — не более чем продолжение политики правительства. «На протяжении нескольких месяцев в серии постов в социальных сетях Трамп требовал применения крутых мер, недвусмысленно обвиняя анархистов и антифашистов в разворачивании волны протестов, вызванных полицейским произволом в США и прокатившихся по всей стране», — говорится в заявлении группы «Crimethinc».

Как я уже писала ранее, Тед Круз, сенатор-республиканец из Техаса, председательствовал на слушаниях сенатского судебного комитета, посвящённых проблеме «пресечения анархистского насилия» и более всего напоминавших фарс. Сенатор раз за разом попрекал демократов за то, что они не сумели обвинить «антифу» в убийстве, которое в действительности совершили правые радикалы — и отказывался признавать свою неправоту. На этих слушаниях были упомянуты группы «Crimethinc» и «It’s Going Down» в рамках необоснованных заявлений об угрозе со стороны радикальных левых.

За три десятилетия, прошедших с момента основания группы «Crimethinc» бан Фейсбука стал «первым случившимся из чего-то подобного», — как сказал один из участников этой группы, пожелавший остаться анонимным из опасений мести со стороны правых радикалов и нежелания привлекать к себе внимание правительства. Разумеется, ни одна из антифашистских групп, забаненных Фейсбуком, не ожидала ничего хорошего со стороны этого левиафана социальных сетей. «Мы совершенно не удивлены этим шагом и испытываем глубокую личную неприязнь к Фейсбуку», — говорится в твиттере группы «It’s Going Down», где отмечается также, что Фейсбук, тем не менее, «не более чем средство коммуникации».

И дело здесь не только в моральном облике подленькой монополии Марка Цукерберга, сколько в укреплении ложного тождества, благодаря которому, с одной стороны, удушается антифашистское протестное движение в эпоху правительственного произвола и разгула фашизма.

Стоит повторять ad nauseam[1], что за последние 30 лет правые радикалы совершили 329 убийств; на счету же у антифашистов нет ни одного. В период с 2009 по 2018 гг. белые супрематисты и правые радикалы совершили 73% убийств на почве экстремизма в США — и это не говоря ещё о санкционированных государством убийствах на почве расовой вражды, за которые ответственна полиция.

Нет сомнения, что некоторые из левых платформ, чьи страницы были заблокированы в ходе инициированной Фейсбуком зачистки, призывали к беспорядкам и протестам. Практика антифы, безусловно, включает в себя стремление к силовому противостоянию с белыми супрематистами на улицах. Однако политика банов Фейсбука, вторя трамповским мифам, приравнивает «насилие» в ходе беспорядков, организованных антифой, к насилию, развязанному неонацистами, убивающими иммигрантов и не-белых.

«Такой способ мышления неизменно приравнивает беспорядки и порчу собственности к деятельности праворадикальных движений, участники которых стремятся, в первую очередь, к тому, чтобы калечить и убивать целые общественные группы», — говорится в твите группы «It’s Going Down».

Считать, что даже воинствующие антифашистские и антирасистские организации развязывают насилие, сравнимое с тем, что творят боевые подразделения белых супрематистов — как это недвусмысленно делает Фейсбук — всё равно, что приравнивать человеческую жизнь к вещи.

Наташа Леннард (Natasha Lennard)

Перевод с английского Виктора Журавлёва

Оригинал: https://theintercept.com/2020/08/20/facebook-bans-antifascist-pages/

[1] До отвращения, до тошноты (лат.) — примеч. перев.