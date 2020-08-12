Сбесившийся локомотив (часть 2)

Подмосковье под управлением губернатора Воробьёва движется практически тем же градостроительным курсом, что и Москва. Главным локомотивом экономического развития здесь также назначен стройкомплекс, алгоритм зарабатывания на котором больших и быстрых денег для чиновников прост и понятен. Схема “чиновник-земля-застройщик-прибыль”, давно обкатанная в столице, расцвела и в областных кабинетах. Инвестиционная привлекательность области, понимаемая прежде всего как ничем не ограниченная возможность сверхплотной коммерческой застройки её лучших и наиболее близких к мегаполису территорий, стала главным богом, на которого губернатор и его команда молятся все последние семь лет. Разумеется, на этого бога дружно молились и их предшественники — администрации Тяжлова и Громова (Шойгу, занимавшего губернаторский пост символические полгода, в расчёт не берём). Именно при них Лесопарковый защитный пояс Москвы (ЛПЗП) подвергся первым массированным захватам, вырубкам и застройкам, а по малоэтажным подмосковным городам и посёлкам, когда-то утопавшим в зелени, прокатилась первая волна уродливой “точечной” застройки, взломавшая хорошо продуманную советскую планировку. Росчерками чиновничьих перьев подмосковные леса и сельхозугодья десятками и сотнями гектаров переводились в земли жилой застройки, торговых, промышленных и складских комплексов, а уютные внутриквартальные скверики и зелёные дворы вдруг превращались в стройплощадки для очередных высоток ПИКа, УРБАН-ГРУПП, МОРТОН, СУ-155 и прочих аффилированных с властью застройщиков.

Но если в доворобьёвский период всё это делалось с полным пониманием, что речь всё-таки идёт о криминале, чреватом определёнными рисками, то при губернаторе Воробьёве (как и при мэре Собянине в Москве), беззаконие было пролоббировано на самом высоком государственном уровне и возведено в закон, обросло соответствующими нормативными актами и стало самой сутью градостроительной политики его администрации. Именно Воробьёв инициировал массовые изменения генпланов, правил землепользования и застройки и проектов планировки подмосковных городов, призванные легализовать уже совершённую криминальную застройку и “законно” обосновать застройку будущую — в разы более масштабную. “В Москве 9 миллионов квадратных метров построили в 2015 году, в Московской области — 13,2 миллиона, из них 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Планируемый ввод жилья в 2016 году — 6 миллионов квадратных метров, — хвастался он в 2015 году, — Мы сейчас активно обсуждаем генеральные планы, в 2016 году утвердим 258 генеральных планов подмосковных городов. На особом контроле находится застройка всех городов в зоне притяжения Москвы: Химки, Мытищи, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королёв…”.

О том, как именно губернатор Воробьёв и его команда “особо контролируют” строительную сферу, убедительно говорится в коллективном письме жителей Московской области на имя Президента РФ: “Местные муниципальные и региональные власти активно лоббируют интересы застройщиков, полностью позабыв о своих прямых обязанностях действовать в интересах жителей региона. В рамках своих предвыборной кампании Андрей Воробьев обещал защитить интересы жителей и остановить строительный беспредел в Подмосковье, но ни одно из его обещаний выполнено не было. На данный момент областная администрация забрала себе все полномочия муниципалитетов по градостроительной политики и теперь все проекты по строительству новых микрорайонов проходят через личное согласование губернатора, поэтому можно смело утверждать, что Андрей Воробьев вместо того, чтобы бороться со строительным беспределом, сам его возглавил. Губернатор лично одобряет проекты планировок с повышенной плотностью и этажностью зданий и не обеспеченные должной инфраструктурой, которые ещё совсем недавно он клеймил позором и обещал навести порядок… Ограничение этажности в Подмосковье до 9 этажей было одним из основных предвыборных обещаний губернатора. Но он проявил завидную “гибкость”, вначале установив ограничение на уровне 17 этажей, а потом с легкостью разрешая нарушать и его. Единственной целью нарушения действующих нормативов является повышение прибыли застройщиков в ущерб интересам жителей… “.

Аналогичные мнения высказываются гражданами и на интернет-форумах практически всех крупнейших подмосковных городов. “Для обхода законодательства все средства хороши, включая даже программы расселения ветхого жилья. Под этим предлогом десятки тысяч наших жителей лишились придомовых территорий. Власти и застройщики часто пользуются плохим состоянием нашего жилого фонда и манипулируют этим, уплотняя застройку под видом будущего расселения из ветхого жилья. В результате плотность застройки без обеспечения инфраструктурой растет. Под программу расселения можно впихнуть дом там, где его не может быть по определению. Расселяют всего 3-5 семей, а остальным предлагают ещё подождать, когда новую высотку построят во дворе чьего-то дома…”

“Когда громко хрустят 100 млрд рублей, про законные основания можно забыть. Я предполагаю, что в своё время областные власти дали гарантии застройщику, а исполнителем гарантий назначили одинцовские власти. Ничем другим их бесстыжую суету объяснить нельзя. Основанием для изменений в генплан стал проект планировки территории, подготовленный застройщиком! Вдумайтесь! Генеральный план поселения меняется в угоду коммерческих интересов конкретного застройщика! Если это не коррупция, то что тогда коррупция?!”. “Градостроительный совет Московской области стал согласовывать самые скандальные и противозаконные стройки в совершенно немыслимом количестве, даже те, которые ранее были отменены из-за протестов населения. Такого количества застройки и в такие короткие сроки ещё не было! Подмосковье этого просто не выдержит! В Химках свирепствует точечная застройка: массово строят жилые комплексы, магазины, офисные центры — и это несмотря на нехватку социальной инфраструктуры! Не строят ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, уничтожают последние оставшиеся скверы и уменьшают территории парков. Губернатор Андрей Воробьев вместо того, чтобы следить за порядком и пресекать беззаконие, всячески одобряет массовую хищническую застройку без какой-либо инфраструктуры, согласовывает застройку парковых зон, скверов, береговой линии. Прокуратура, правительство Московской области, местная администрация, суды – все цинично и нагло отказываются видеть нарушения и защищать права жителей, дают беспрепятственно уничтожать территории города даже ради возведения мелких магазинов и ларьков. Жители моего города беззащитны и обозлены, они потеряли доверие и уважение к государству, закону, власти – так как люди, действующие от имени государства и закона, демонстрируют абсолютную беспринципность, лживость, отсутствие всяких представлений о чести мундира. Когда кончится этот кошмар и в Химках снова начнут приводить ситуацию в соответствие с законом, а не прихотями частных компаний?”.

Мнение жителей во многом разделяют эксперты. “Инфраструктура Московской области, как социальная, так и транспортная — больное место. Достаточно вспомнить “каменные джунгли” Павшинской поймы в Красногорске. Этот масштабный проект стал уже своего рода синонимом непродуманного строительства. При возведении района почти на 30 тыс. жителей не были предусмотрены ни нормальные выезды, ни парковки, ни объекты социальной инфраструктуры”,- свидетельствует председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Такая же ситуация в Балашихе, которую застраивают высотными домами эконом-класса, в результате транспортная ситуация ухудшается. Высокая плотность застройки — в Реутово, Химках, Одинцово, Юбилейном (в 2014 году вошел в состав Королева) и Железнодорожном (входит в Балашиху). Активно застраиваются Люберцы… “Бывает, что посреди голого поля возникает несколько корпусов. При этом страдает окружающая среда, никакого загородного образа жизни, который обещают многие застройщики, никакой экологии…” — считает генеральный директор агентства недвижимости Point Estate Тимур Сайфутдинов.

Чтобы ещё наглядней представить разрушительную мощь той градостроительной бомбы, которая закладывается сегодня властями под всё Подмосковье, достаточно привести в пример судьбу Красногорска — его фактической столицы. В 1991 году в Красногорске было 90 тысяч жителей. В советское время он был одним из самых грамотно спланированных, зелёных и комфортных для жизни подмосковных городов. К 2013 году, в основном за счёт криминальной “точечной” застройки 90-х и “нулевых”, его население выросло до 120 тысяч и эта прибавка в 30 тысяч новых горожан для красногорцев была весьма ощутима: на дорогах стало больше машин, увеличилась нагрузка на социальную и коммунальную инфраструктуру. Но именно с появлением на должности губернатора области Воробьёва всей прежней относительно благополучной красногорской жизни пришёл конец. Население Красногорска сегодня, по официальным данным, уже зашкаливает за 180 тысяч человек, по неофициальным — за 300 тысяч и выше. Только лишь в новом микрорайоне Павшинская пойма, сверхплотно застроенном высотками, уже, по факту, проживает около 100 тысяч человек. Согласно проекта нового Генплана, разработанного по указанию губернатора Воробьёва и представленного на обсуждение общественности в 2018 году, в ближайшие 20 лет Красногорск должен утроить (!) своё население и превратиться в мегаполис. Ради этой “высокой” инвестиционной цели его поля, луга, леса, парки, охранные зоны водных объектов, объектов культурного наследия и даже санитарные зоны кладбищ должны уйти под тотальную коммерческую застройку, а сам город превратиться в загазованный каменный мешок. “Вопрос: на чём основаны эти грандиозные планы? Ответ: да ни на чём, кроме патологической жадности коррумпированных чиновников и их застройщиков. Они противоречат даже тем планам развития Красногорска, которые раньше принимала сама администрация! Возьмём, к примеру, действующий генплан Красногорска. Какие базовые параметры в него закладывались? Предусматривался рост численности населения к 2025 году до 190 тысяч человек при динамике ежегодного прироста населения 5 тысяч. При этом подчёркивалось, что в Красногорске больше нет резервных территорий для застройки и все свободные площадки заняты. Сегодня, в ноябре 2018 года, население Красногорска уже, по факту, превысило 300 тысяч человек — и город оказался в ситуации, экстремальной во всех отношениях. Транспортный коллапс, отсутствие работы, крайний износ инфраструктуры, созданной в советское время и не рассчитанной на такие нагрузки. В Красногорске огромный дефицит мощностей водозаборных сооружений и насосных станций, а также дефицит чистой воды. Объём сточных вод, поступающих в централизованную систему канализации города, давно превышает её пропускную способность, из-за чего постоянно случаются аварии. В 1999 году таких аварий было 324, сегодня — свыше 1500, то есть прирост почти в пять раз! В настоящее время жилфонд (многоквартирный и индивидуальный) округа составляет 7 487,8 тыс. кв.м. Новым Генпланом предлагается увеличить объём застройки до 21 028,9 тыс. кв.м.! На той же территории хотят разместить ещё ТРИ Красногорска, т.е. около миллиона человек! При этом отсутствуют показатели обеспеченности населения социальными благами (детскими, образовательными, медицинскими учреждениями и т.д.), необходимым количеством рабочих мест, коммунальными ресурсами: электро-, водо- и теплоснабжения и т.д. ЖКХ уже сейчас работает на пределе своих возможностей и требует срочного обновления: крайне изношены трубы, не хватает мощности котельных и другого оборудования. Мы в итоге к чему сегодня пришли?! К тому, что новый Генплан основан исключительно на уже выданных областной и городской администрациями разрешениях на коммерческое строительство, на инвестконтрактах! То есть в нём вместо разумного градостроительного баланса, основанного на учёте реальности – инженерно-технической, социально-демографической, экологической, какой угодно – присутствуют лишь коррупционные “хотелки” воробьёвских чиновников и их застройщиков, ошалевших от вседозволенности…“.

Взрывной рост территории столичного региона, сопровождаемый бездумной и агрессивной коммерческой застройкой Москвы и Московской области, привёл к взрывному росту его населения и, как следствие — к лавинообразному нарастанию экологических проблем, которые ряд ведущих российских экспертов всё чаще называют “экологической катастрофой” и даже “коллапсом”. Фактическое уничтожение Лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП), шедшее одновременно с бурной автомобилизацией региона (на автомобили приходится до 95 процентов вредных выбросов в атмосферу), привело к экстремальному загрязнению его воздушного бассейна и почв. Согласно официальным данным, по абсолютному количеству выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (свыше 1 млн.тонн в год) Москва в границах МКАД уже уверенно обошла Красноярск, Череповец, Липецк, Новокузнецк и другие крупнейшие промышленные центры РФ, пропустив вперёд лишь Норильск (2 млн. тонн в год). Так, к примеру, вдоль всех главных автомагистралей столицы и области ПДК (предельно-допустимые концентрации) по диоксидам азота в воздухе и почвах превышены от 5 до 15 раз. По содержанию нефтепродуктов и тяжёлым металлам в реках Москве, Истре, Сходне и др. превышение ПДК уже достигает 3 раз, по азоту – 3,6 раз, нитратам – 5 до 15 раз, меди — 10 раз, цинку- 5,8 раз; аммиаку — 4,7 раза, нитритам – до 6 раз.

Новые объёмы жилого, складского и промышленного строительства, вводимые на территориях Подмосковья и Новой Москвы, подключаются к канализационным сетям ещё советской постройки, уже предельно изношенным и не имеющим необходимых мощностей, либо оборудуются локальными очистными системами, зачастую крайне неэффективными. В результате миллионы тонн коммунальных и производственных стоков ежегодно сбрасываются непосредственно на ландшафты, отравляя почву и уничтожая водные экосистемы столичного региона. По словам замначальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО Константина Елисеева, в Московской области 855 очистных сооружений и порядка 90% из них требуют ремонта и реконструкции. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, здесь необходимо реконструировать 70–80% очистных сооружений, на эти цели требуются сотни миллиардов рублей. “У нас 300 рек и по каждой реке нужно провести работу. В течение 30–40 лет такая работа не проводилась…” Как следствие, практически все малые реки столичного региона (Сетунь, Яуза, Пехорка, Сходня, Банька, Воря, Десна, Ликова и др.) превращены, по факту, в сточные канавы и опасны для населения, а экологическое состояние больших рек (река Москва, Ока, Клязьма, Волга), связанных с ними общими бассейнами, постоянно ухудшается.

“Застройщики выступают в тесной связке с коррумпированными чиновниками, добиваясь от них разрешения не строить сопутствующую инфраструктуру. А ведь это не только школы, детские сады и парковки, но и очистные. Вместо них застройщики ставят разные бутафорские конструкции, т.н. “локальные очистные”, а канализационную трубу прямо через них выводят в ближайшую речку и считают, что дело сделано. Так случилось с нашим микрорайоном от компании “Мортон”, который убил когда-то чистейшую речку Ликову. Вонь стоит такая, что окна открыть невозможно. При такой ситуации Москва и Подмосковье обречены. Бюджету сложно пополняться еще как-то. Производства разрушены и с них налогов особо не возьмёшь, остаётся драть деньги с горожан, многочисленных офисов и торговых центров. И позволять застраивать дальше всё, что можно и нельзя…” – описывает свою ситуацию один покупателей квартиры в ЖК “Солнцево-парк” рядом с Внуково.

Всё больший вклад в надвигающийся экологический коллапс региона вносит мусорная проблема. Как уже говорилось, в рамках советских генпланов Москвы была создана эффективная для своего времени система раздельного сбора и утилизации столичных бытовых и производственных отходов, однако в начале 90-х она была уничтожена. Вся мусорная отрасль почти на три десятилетия оказалась в руках коррумпированных чиновников и крышующих их ОПГ, состав которых варьировался от откровенных бандитов до представителей силовых структур. Как следствие, на бывшие советские полигоны свозились все виды бытовых, промышленных, медицинских и биологических отходов без разбора, какой-либо контроль за их утилизацией со стороны государства был полностью утрачен. Кроме того, в 90-е годы возникли принципиально новые виды мусора (полиэтилен, полистирол, пенопласт и т.п.), разлагающиеся крайне медленно (до 500 лет) и выделяющие при сгорании смертельно опасные яды: диоксины, бензопирены и т.д. Помимо четырёх десятков официальных полигонов в Подмосковье возникли также тысячи т.н. “нелегальных” свалок, ставших результатом сговора местного криминалитета с коррумпированными главами городских и поселковых администраций. Зачастую территорией такой свалки становились бывшие сельхозугодья, леса или даже водоохранные зоны. Они огораживались и годами принимали сотни тысяч тонн мусора, отравляя всё вокруг на многие километры. В 2013 году губернатор Воробьёв насчитал в Московской области свыше 2000 таких свалок, по данным ОНФ (Программа “Назови свалку”) их уже свыше 20 тысяч. Общий объём бытового и промышленного мусора, накопленного на свалках столичного региона (официальных и неофициальных), на сегодня составляет примерно 5-6 млрд. тонн — т.е. 15-20 процентов от общероссийских 30 млрд. тонн. Ежегодно к нему прибавляется ещё примерно 13 млн. тонн.

Поскольку все эти свалки не имеют экранирования, химические продукты, ими выделяемые (свалочные газы, ядовитый фильтрат и т.п.), попадают непосредственно в атмосферу, почвы и водные объекты, а время разложения находящихся в их теле компонентов составляет до 800 лет, можно утверждать, что Московский регион является сегодня не только самой замусоренной территорией России, но и, как следствие, зоной чрезвычайной экологической опасности на столетия вперёд.

Попытки решить мусорную проблему, предпринимавшиеся властями Москвы и области в последние годы, реальных результатов не дали. Демонстративное закрытие нескольких переполненных полигонов привело лишь к перераспределению постоянно нарастающих объёмов мусора на другие полигоны, также переполненные. Вместо современной индустрии раздельного сбора и переработки отходов на основе НДТ (наилучших доступных технологий), создать которую Москва и область были обязаны ещё к 2019 году в рамках нацпроекта “Экология”, их руководством был взят курс на мусоросжигание и продолжение захоранивания отходов уже не только на территории столичного региона, но и на вывоз их в соседние Калужскую, Владимирскую области и даже в Архангельскую области.

Это решение лишь усугубило ситуацию. 4 мусоросжигательных завода, построенные по устаревшим технологиям 70-х годов и отравляющие диоксинами и бензопиренами территории в радиусе 100 км, стали ещё одним ударом по экологии столичного региона и здоровью его жителей. “Если к продуктам разложения свалок добавить ещё продукты сжигания, то будет такая смесь, что не позавидуешь никому. И никакие маски населению не помогут. Потому что маски — это имитация каких-то защитных мер. Индивидуальные средства защиты хороши, когда ты забежал и выбежал. Но не когда ты спишь, дети спят и этим дышат… Ночью дышать практически невозможно, температурная инверсия прижимает всю эту массу выбросов к земле, концентрация усиливается. И люди, особенно пожилые или с сердечной недостаточностью, и тем более дети, чувствуют это особенно остро. И могут умереть… В Московской области есть четыре действующих завода. Вся область накрыта выделениями от них и Москва, конечно. Европа отказывается от этих технологий, а нам рассказывают, причем не специалисты, что мусоросжигательные заводы – это правильно. Жгут сероводород плюс хлорорганические соединения, которых в мусоре в избытке. Значит, диоксины в воздухе гарантированы. И разговор о том, что там санитарно-защитная зона 1,5 километра – это ни о чем. Необходимо поле в 100 километров, чтобы на жилые районы не распространялись примеси бензопирена и диоксинов. Они чрезвычайно токсичны для человека и относятся к первому, самому опасному классу экотоксикантов. Эти вещества могут годами находиться в окружающей среде и в живых организмах, не изменяясь, не разрушаясь, в полной мере проявляя свои ядовитые свойства. Мы сейчас говорим не об острых, часто смертельных отравлениях, вызванных массированным воздействием токсина, а о длительном воздействии на организм в малых дозах. Механизм действия экотоксикантов заключается в нарушении либо прекращении согласованной работы органов и систем. Например, диоксин блокирует рецепторы и вместо нормального отклика клеток, мы получаем патологический. Все это сопровождается разрушениями ДНК без возможности нормального восстановления. Длительное проживание в экологически неблагополучных регионах приводит к повышению риска бесплодия, спонтанных абортов и рождения детей с аномалиями развития. Кроме поражения репродуктивной системы, для этих факторов характерно токсическое влияние на нервную, иммунную, сердечно-сосудистую систему. Они также являются причиной развития иммунодефицита, центральных и периферических нарушений нервной системы, развития патологии органов желудочно-кишечного тракта. Некоторые исследования указывают на прямое участие диоксина и бензопирена в развитии онкологических заболеваний…” — считает Андрей Пешков, заслуженный эколог РФ.

По мнению известного биолога и редактора “Красной книги природы Москвы” Бориса Самойлова, масштабное применение в столичном регионе противогололёдных реагентов приводит к массовой гибели деревьев и кустарников – главной составляющей зелёных буферных зон, защищающих жителей от неблагоприятного воздействия постоянно возрастающего автомобильного трафика. “Автомобиль как источник техногенного воздействия имеет определенную зону поражения. Чем интенсивнее движение, тем зона поражения больше. Действуют два фактора – выхлопы и противогололедные реагенты. Все это поднимается в воздух, образуется взвесь, которая в виде эмульсии оседает на ветки. Хвоя за одну зиму покрывается соляной пленкой, которая ее сжигает… Это хлорсодержащие реагенты, губительные для всего живого. И если бы еще сыпали дозировано при экстремальных условиях, когда лед создает опасность. Вместо этого реагент сыплют на снег, он разжижается, автомобильными колёсами поднимается в воздух, травит все живое. Мы специально смотрели: когда на МКАДе ночью машины идут на больших скоростях, зона поражения вверх – до тридцати метров. В Кузьминском лесопарке, например, сосны все сожжены, березы все сожжены. Москва – единственный город, который сыпет эти противогололедные реагенты в таком количестве, нигде в мире такого нет…“.

Прямым следствием пагубной для столичного региона градостроительной политики, проводимой его руководством в лице Собянина и Воробьёва, стал резкий рост заболеваемости среди жителей Москвы и области. “Именно экология послужила тому, что москвичи опережают все остальные города России по заболеваемости (аллергии, астма, всевозможные высыпания, болезни сердца и органов дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта). Кроме того, наблюдается высокий уровень смертности детей и пожилых людей, особенно в периоды повышенного смога. Причинами летального исхода становятся проблемы с системой кровообращения, злокачественные опухоли. Угарный газ и токсины от выхлопов машин проводят к развитию у местных жителей хронических отравлений вредными веществами. Иммунная система подвергается разрушению, как следствие – постоянные простудные и аллергические заболевания…“.

Совершенно очевидно, что градостроительно-коммунальный рубеж противоэпидемической обороны Московской агломерации разделил печальную судьбу её медицинского и водно-лесопаркового рубежей. Масштабы и темпы его уничтожения поражают. Такое ощущение, что администрации Собянина и Воробьёва негласно соревнуются друг с другом в том, кто быстрее и беспощадней переуплотнит и перенаселит свои регионы, создаст больше новых мусорных свалок и установит самые опасные мусоросжигательные заводы, вырубит самые ценные природные территории и застроит водоохранные зоны, и т.п.

На месте города-сада, каким были Москва и область ещё лет тридцать назад, сегодня воздвигся настоящий город-ад, загазованный каменный мешок, где давно не живут, а с трудом выживают десятки миллионов наших граждан.

Сергей Менжерицкий