Мораторий на конъюнктуру

История с попыткой объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ получает своё развитие. С одной стороны, инициатива федеральной власти наткнулась на ожидаемое недовольство и сопротивление жителей обоих регионов, в первую очередь Ненецкого автономного округа. Что касается Архангельской области, то тут сопротивление объединению не так сильно, но в целом уровень недовольства федеральной властью, вызванный в первую очередь попыткой открытия огромной свалки в Шиесе, чрезвычайно высок.

Не исключаю, что одной из целей объединения регионов, помимо экономических (чтобы богатый нефтью НАО кормил Архангельскую область), а также электоральных (малым партиям относительно легко пройти в парламент НАО и тем самым попасть на федеральные выборы без сбора подписей) было желание разбавить протестную Архангельскую область более лояльным НАО. Но в результате этого протестные настроения жителей НАО достигли уровня Архангельской области. Так что если объединение этих двух регионов состоится, то Администрация Президента получит огромную полосу недовольства от Соловецких островов до Полярного Урала.

Но в эту историю вбрасываются всё новые сюжеты. В частности, раздаются голоса о том, что надо объединить не два, а три региона. Помимо Архангельской области и НАО в процесс объединения предлагается включить ещё и Республику Коми. Видать кто-то в Кремле хочет сделать весь север Европейской части России огромной горячей точкой. Этот проект видеться совсем уж нереалистичным. Если упразднения автономных округов в современной России уже происходили неоднократно, то упразднение автономной республики это что-то новое. Если и в более спокойные и стабильные времена федеральная власть не решалась идти на упразднение какой-либо автономной республики, то сейчас для того, чтобы успешно провести эту операцию, сил нет совсем.

Однако опасно не только возможное упразднение Республики Коми, но и даже разговоры об этом как о возможном, пусть даже и не самом вероятном, варианте развития событий. Ведь если можно вести разговор об упразднении Республики Коми, то становиться возможным разговор об объединении Мордовии и Нижегородской области или же о слиянии Калмыкии и Астраханской области. Если эта тема получит дальнейшее развитие, то это может вызвать всплеск национализма и сепаратизма. Это добавит нестабильности в и без того не простую политическую ситуацию.

В тоже время если отвлечься от конъюнктурной шумихи, то становиться в очередной раз понятно, что всё новое – это хорошо забытое старое. В 1929-1936 годах в составе СССР и РСФСР существовал такой регион как Северный Край. В его состав входили территории современных Архангельской и Вологодской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Вообще вся сталинская эпоха характеризовалась достаточно интенсивным процессом административно-территориальных преобразований.

Довоенное время характеризовалось укрупнением регионов. Так к примеру первый в мире космонавт Ю. А. Гагарин родился на территории Западной области РСФСР, в состав которой входили территории нынешних Брянской, Смоленской и частично Тверской, Псковской и Калужской и других областей. Горьковский край включал в свой состав помимо территорий нынешней Нижегородской области входили земли, ныне находящиеся полностью или частично в составе Владимирской, Кировской областей, Республик Чувашия, Удмуртия и Марий Эл. По своему масштабу все эти административные единицы были чем-то средним между современным российским регионом и федеральным округом.

Напротив, в конце войны и после её окончания, напротив, шёл процесс разукрупнения областей. К примеру, в 1940-х и 1950-х существовали Великолукская, Арзамасская и другие области, позднее упразднённые и включённые в состав более крупных регионов. А в целом то время области, края и другие регионы обрели свои современные границы.

Одной из главных особенностей российского федерализма является то, что он был спущен сверху в результате принятия Конституции РСФСР 1918 года. Территориальный массив российского государства формировался не в условиях какого-никакого федерализма, а в условиях самодержавной монархической власти. Образно говоря, российского государство возникло не как заключение союзного договора русских княжеств и татарских ханств и прочих государств, расположенных на просторах Евразии, а результате присоединения различных земель к Московскому государству.

Этим Россия отличается от США или Швейцарии, где федерализм был создан снизу, по воле штатов и кантонов. Там федеральная власть не имеет достаточного объёма полномочий и возможностей для того чтобы упразднять регионы или как-то ещё перетрясать структуру административно-территориального устройства. В России же центральная власть во все времена осуществляла административные реформы сверху. При этом во времена СССР эти реформы осуществились в соответствии с определенными стратегиями. В 1920-е годы это было национально-территориальное размежевание. Формировались союзные республики, а также автономные республики, области и округа в их составе. В 1930-е, как мы уже отмечали выше, шёл процесс укрупнения регионов, а в 1940-е, напротив, разукрупнения.

Насколько были верны те или иные стратегии преобразований административно-территориальной структуры — вопрос отдельный. Но в любом случае наличие определенной стратегии лучше, чем проведение этих реформ исходя из сиюминутной конъюнктуры. А ведь именно с этим мы сталкиваемся, когда речь заходит о сегодняшнем проекте слияния регионов на севере европейской части России. Не случайно эти инициативы вбрасываются именно во время эпидемии короновируса, когда граждане лишены и без того скромных возможностей влиять на принятие политических решений подобного рода.

Нуждается ли современная Россия в преобразованиях структуры административно-территориального устройства? Скорее да, чем нет. Но эти преобразования должны проводиться в рамках определённой стратегии и на всей территории государства. Эта стратегия может заключаться в переходе от национально-территориальной к национально-культурной автономии, в сглаживании перекосов между регионами по территории, населению или экономическому потенциалу, а также исходя из иных стратегических постулатов.

Один из вариантов стратегии реформы административно-территориального деления заключается в образовании нового типа административно-территориальных структур между федерацией и регионами. Формально они уже созданы в виде федеральных округов. Но они не являются полноценными административными единицами. У них нет полноценных органов власти и управления, в частности они не имеют парламентов или иных представительных органов, состоящих из депутатов, избранных населением данного федерального округа или делегированных туда парламентами регионов, входящих в состав соответствующего федерального округа. Превращение федеральных округов в полноценные административно-территориальные единицы может быть одним из путей будущих реформ административно-территориального устройства Российской Федерации.

Возвращаясь к сегодняшним реалиям, зафиксируем тот факт, что нынешние потуги к объединению северных регионов не основаны ни на какой стратегии и ни на какой концепции. От таких непродуманных и конъюнктурных преобразований ничего хорошего ни для жителей этих регионов, ни для страны в целом ждать не приходиться. Для того чтобы эти преобразования пошли на пользу стране, они должны производиться на основе чётко определённой стратегии. И эту стратегию должны поддержать граждане России непосредственно на референдуме или путём голосования за ту политическую партию, в программе которой эта стратегия прописана. А до выработки полноценной стратегии реформ в этой сфере государственного строительства на все эти преобразования должен быть наложен жёсткий мораторий. Если этот мораторий не готова наложить федеральная власть, то это должно сделать само российское общество. И в нынешних условиях у него достаточно сил для этого. Главное поверить в свои силы и почувствовать силу и сплочённость.