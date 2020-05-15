Скитания уральского безработного

2020 год стал кульминацией всей неолиберальной эпохи. Уже в начале года, ещё до эпидемии, найти нормальную работу стало крайне трудно. Наступившая пандемия и последовавшие за ней экономические бедствия окончательно доломали и без того хрупкий рынок труда. Для миллионов людей, привыкших рассчитывать только на себя, ребром встал вопрос о получении пособия по безработице.

Проблема в том, что порядок его получения был страшно забюрократизирован. Для признания лица безработным, ещё в первых числах апреля, требовалась личная явка в ЦЗН (центр занятости населения). Необходимо было предоставить оригиналы документов: паспорта, трудовой книжки, документа об образовании и справки о доходах с последнего места работы, заполненной по особой форме. К слову, при увольнении эту справку работодатель выдавать не обязан. По умолчанию выдают справку с тем же содержанием, но другой формы, как оказалось пригодную только для получения банковского кредита. Более того, для получения полного пособия, составляющего 75% от официальной зарплаты, но не более 9500 руб (данные на 1 апреля 2020 г, для Свердловской области), лицо должно иметь официальный стаж работы, от полугода за последний год. Для всех кто не проходит по стажу пособие полагалось минимальное – около 1700 руб/мес для Свердловской области. Причём полное пособие выплачивается до полугода, а сокращённое только до 3-х месяцев.

09.04.2020 вышло постановление правительства об упрощении порядка получения пособия. Теперь личная явка в ведомство не требовалась. Вставать на учёт в качестве безработного и подавать заявку на пособие следовало через сайт «Работа в России» (сначала нужно было зарегистрироваться на сайте «ГосУслуги» и заполнить там данные всех своих документов). А также больше не требовалось подавать справку о доходах, особой формы. Отметим что не требовалось и предоставление сканов или данных трудовой книжки. Такой опции даже нет на сайтах «Работа в России» и «ГосУслуги». А размер максимального пособия наконец подняли до одного МРОТ + региональный коэффициент. Для Свердловской области это около 14 000 руб. Требование по стажу сохранилось. Всем, кто не имеет полугодового стажа именно за последний год работы, по-прежнему полагается лишь минимальное пособие.

Возникает вопрос: что мешало власти ещё лет 15 назад привязать размер пособия к одному МРОТ? Это же логичный шаг! И почему нельзя было установить именно минимальное пособие в размере одного МРОТ? Это пособие всё равно получали единицы. Впрочем, это часть более обширного вопроса о регулировании рынка труда и социальной помощи гражданам.

Первый раз я обратился в ЦЗН за пособием в первых числах апреля. Тогда мне сразу отказали из-за отсутствия справки о доходах нужной формы.

11.04.2020 (после упрощения порядка) я решил попытать счастье повторно и заполнил необходимую форму на сайте «Работа в России». Срок рассмотрения заявление составляет 10 суток со дня подачи. 22.04.2020 Был получен ответ: отказ в признании безработным, потому что «ваш работодатель неверно или не в полном объёме указал сведения о вашем увольнении в ПФР (Пенсионный фонд России)». Как потом выяснилось в разговоре с сотрудником ЦЗН, с такой проблемой столкнулся каждый второй обратившийся за пособием. Причём ошибки могли быть допущены сразу несколькими работодателями. Показательно что такое условие получения пособия нигде не было указано публично. Получается это внутреннее, негласное правило.

Я продолжал добиваться своего. Связался с сотрудниками ЦЗН, сказал, что могу предоставить трудовую книжку, с записью об увольнении. Они ответили, что их начальство думает, как ещё упростить порядок, чтобы все нуждающиеся смогли получить пособие. И со мной свяжутся, когда этот вопрос будет решён. В ходе переписки по электронной почте мне направили скриншот базы данных ПФР о моей трудовой деятельности. Там было указано по месяцам: «работал» либо «не работал». Из таблицы было видно, что в марте и апреле я числюсь неработающим. Тем страннее что меня не признали безработным сразу же.

27 апреля мне написали и попросили направить фото документов: паспорта, трудовой книжки, документа об образовании и справки о доходах. Сделать это надлежало через форму заявления на сайте местного центра занятости. В тот же вечер я всё направил и стал ждать. Прождав несколько дней, я вновь связался с ЦЗН, чтобы уточнить, когда же мне дадут окончательный ответ. Мне ответили, что на рассмотрение документов уйдёт также 10 суток и ответ я получу 7 – 8 мая.

Вечером, 7 мая, я зашёл на сайт «Работа в России» и обнаружил что меня наконец-то признали безработным и назначили пособие. 8 мая на мой счёт поступили 2202 руб. Я написал в группу Центра занятости, дабы уточнить общий размер пособия и когда я получу остальную часть. Мне сообщили что пособие составляет 7341,99 руб в месяц. Вторую часть (видимо также 2200 руб) мне начислят только после перерегистрации по телефону, которая состоится через две недели. На вопрос, почему пособие составило меньше одного МРОТ, обещанного президентом, мне ответили: «максимальное пособие по безработице в размере МРОТ назначают гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020». Получается я должен жить на 2200 руб с 11.04.2020 до 22.05.2020 (момент изначальной подачи заявление и момент перерегистрации). Вот такую помощь получают те, кому не посчастливилось попасть в нужную дату увольнения.

В интернете я нашёл статью от гражданина, который попал в похожую ситуацию: https://vc.ru/legal/123526-ne-smog-poluchit-posobie-po-bezrabotice-onlayn

У автора трудовая книжка утеряна, поэтому он должен иными способами доказывать факт своей работы и увольнения: «В центре занятости мне посочувствовали и посоветовали оставить запрос в Пенсионный фонд (ПФР), там случайно может сохраниться эта информация. Даже пройдя авторизацию через ЕСИА (ГосУслуги) у меня в очередной раз требуют вручную ввести всю персональную информацию: прописку, ФИО. Справку выдают мгновенно. 25 лет моего официального трудового стажа в ПФР выглядят вот так: [далее идёт скан пустого бланка]».

Автор делает очень верные выводы:

«Хорошо, если ПФР не показывает, что у меня вообще было места работы, ведь я тогда точно безработный! Проблем с выплатой вообще не должно быть! В комментариях посоветовали выслать запрос в ПФР, перейти на цифровую трудовую книжку. Оказалось, что физическое лицо самостоятельно это сделать не может, только работодатель. Но ведь его уже нет! Да и зачем вообще делать запрос? Почему ПФР не оцифрует трудовые книжки всех граждан РФ самостоятельно из своих архивов? Судя по всему, я не только не получу пособие по безработице, но еще не буду получать пенсию только потому, что у меня нет какой-то бумажки.

После всей этой истории у меня остались вопросы к Правительству РФ, которое уже не один десяток лет вкладывает миллиарды в развитие цифрового государства:

Почему нигде не зарегистрированы данные о моих дипломах и получении государственного образования?

Почему нигде не зарегистрированы данные о моем официальном трудоустройстве?

Почему на каждом государственном сайте требуют повторно вводить всю информацию вручную и прикладывать копии бумажных документов: паспорт, ФИО, дату рождения, прописку. Даже если я авторизуюсь через ГосУслуги?

Почему государственная система не может идентифицировать мой рабочий статус и просто не начислит пособие по безработице автоматически?

Пошарьте, плиз, эту статью по соцсетям. Может случится чудо, поступит указ сверху, чтобы чиновники наконец-то отладили работу государственной цифровой платформы, чтобы граждане РФ имели доступ к своим персональным данным нажатием одной кнопки; чтобы дипломы, прописка, трудовой стаж и дата рождения подгружались автоматически, не нужно было посещать лично никакие конторы, а пособие по безработице выплачивались автоматически».

От себя добавлю, что давно было необходимо ввести единый универсальный документ, содержащий все необходимые данные и номера, будет то ИНН или СНИЛС, нежели иметь кучу отдельных бумажек.

На самом деле данные об официальном стаже есть в ПФР и ФНС, т.к. с зарплаты платятся налоги и делаются отчисления в социальные фонды. Работники центра занятости сами подтвердили, что имеют доступ к базе данных ПФР и видят сведения о работе.

Столкнувшись с неэффективностью работы нынешней системы социальной защиты безработных, я сформулировал следующие предложения:

1) Все документы и данные о занятости и образовании должны быть оцифрованы государственной системой и любое ведомство, как и сам гражданин должны иметь к ним свободный доступ 24/7.

2) Пособие по безработице должно выплачиваться по электронному заявлению, упрощённой формы, при авторизации в ГосУслугах. Все данные лица нужное ведомство смотрит самостоятельно.

3) Рассмотрение заявления не должно занимать больше суток, а начисление пособия – не более 3-х суток с момента подачи заявления. Пособие надлежит выплачивать двумя равными долями, дважды в месяц.

4) Размер пособия в любом случае должен быть не меньше одного МРОТ + региональный коэффициент. И начисляться до полугода, пока гражданин не найдёт работу.

Сейчас «адресность» социальной помощи не позволяет большинству нуждающихся получить необходимую помощь. Чтобы чего-то добиться от государства, приходится несколько недель потратить на заполнение заявлений, переписку, общение по телефону, отправку сканов документов. Многие люди, особенно пожилого возраста, просто не разберутся в этих бюрократических перипетиях и останутся ни с чем. Хуже того – многое в вопросе получения пособия зависит от бывших работодателей: правильно ли они направляли всю информацию о работнике в государственные ведомства. Выдали ли они при увольнении необходимую справку. И право на социальную помощь теряется в бюрократическом бермудском треугольнике: между работником, работодателем и чиновниками. Напрашивается вывод: система пособий по безработице изначально строилась властью по таким принципам, чтобы отсечь от помощи большинство нуждающихся. И менять её нужно радикально и срочно.

Артем Ерофонов