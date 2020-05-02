Когда Нефтяные Рынки Становятся Вирусными

Экологические аспекты COVID-19 приобретают более значимое место во многих дискуссиях, причем несколько важных моментов в понимании причин пандемии связаны с капиталистическим агробизнесом, повсеместной утратой биоразнообразия и разрушением природных экосистем. Однако есть еще один элемент “экологии” COVID-19, который заслуживает гораздо большего внимания: способы, которыми нарастающая пандемия пересекается с глубоким шоком для индустрии ископаемого топлива и одновременно ускоряет её развитие. В результате этого шока глобальные нефтяные рынки переживают беспрецедентную трансформацию, и хотя долгосрочные траектории остаются неясными, этот момент, несомненно, будет определять бущее нефти и перспективы смягчения последствий изменения климата на десятилетия вперед.

Поскольку государства, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, оказались в той или иной форме заблокированными, а также в результате одновременного закрытия крупных секторов мировой обрабатывающей промышленности, транспорта и розничной торговли, спрос на нефть и нефтепродукты упал до исторического минимума. Действительно, было подсчитано, что только сокращение использования автомобилей в США привело к поразительному падению мирового спроса на нефть на 5 процентов – примерно так же, как если бы вся Европа, Африка и Ближний Восток одновременно прекратили водить автомобили. Исполнительный директор Международной Энергетической Ассоциации Фатих Бироль 25 марта подсчитал, что мировой спрос на нефть может упасть примерно на 20 миллионов баррелей в день, и теперь этот прогноз был пересмотрен до 30 миллионов баррелей в день. Это падение мирового энергопотребления не имеет себе равных ни по скорости, ни по глубине, превосходя все другие крупные кризисы прошлого столетия, включая депрессию 1929 года и глобальный финансовый крах 2008 года.

И точно так же, как спрос на энергоносители находится в свободном падении, мировые поставки нефти, похоже, значительно увеличатся после того как в начале марта, что Россия и Саудовская Аравия сняли ограничения на уровни добычи нефти. В сочетании с последствиями пандемии эта “нефтяная война” подтолкнула мировые цены на нефть к многолетним минимумам и заставила производителей спешить найти место для хранения своей нефти на суше и на море, а не продавать ее в убыток. Поскольку глобальные хранилища быстро приближаются к полной загрузке, некоторые нефтетрейдеры фактически теперь ожидают, что производители заплатят им за то, что они заберут у них нефть. Все эти факторы заставили аналитиков прогнозировать рекордное число банкротств среди нефтяных компаний на 2020 год, что может поставить под угрозу целый ряд важных банков и финансовых институтов, как это было в 2008 году.

Но что может означать этот чрезвычайный шок энергетических рынков для будущего индустрии ископаемого топлива и возможностей прекращения зависимости от нефти? Некоторые комментаторы предположили, что все это может быть в какой-то мере даже новостью в контексте катастрофы COVID-19 – пандемия может “убить нефтяную промышленность и помочь спасти климат”, как было объявлено 1 апреля в газете «Guardian», с гибелью многих мелких производителей нефти и ослаблением нефтяных компаний, таких как Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и BP, мы приближаемся прекращению использования ископаемого топлива.

Однако такие радужные сценарии склонны абстрагироваться от реальности катастрофического капитализма, который неумолимо связан с добычей и эксплуатацией ископаемых видов топлива и который глубоко внедрил “большую нефть” во все аспекты нашей повседневной жизни. Как и всегда во время резких перемен, конечный путь, который мы выберем из этих многочисленных, пересекающихся кризисов — обвала цен на нефть, серьезного экономического спада и пандемии вируса, — будет зависеть от наших возможностей создать эффективные политические альтернативы капиталу, связанному с извлечением полезных ископаемых. Мы должны внимательно следить за возможными победителями и проигравшими, которые могут возникнуть в этот текущий момент, и остерегаться отождествлять временный (хотя и серьезный) коллапс нефтяной экономики с гибелью самой системы.

Ближний Восток, Россия и американская нефть

За возникновением глобального капитализма, ориентированного на нефть, стоит долгая и сложная история. Эта история охватывает вытеснение угля нефтью и газом в начале XX века, подъем ближневосточных производителей нефти (во главе с Саудовской Аравией) в послевоенный период, многочисленные войны и революции, значительные колебания мировых цен на нефть в 1970-х и 1980-х годах, а также серьезные сдвиги в структуре мировой нефтяной промышленности. Важно отметить, что эта история также тесно связана с тем, как развивались мировые финансы в послевоенный период – факт, который часто замалчивают те, кто слишком много внимания уделяют нефти как физическому товару. Потоки так называемых “нефтедолларов” были существенными для появления новых финансовых рынков (таких как Евромаркеты) начиная с 1960-х годов, роста англо-американского финансового доминирования и моделей долговой зависимости, которые продолжают омрачать отношения между странами Севера и Юга. Короче говоря, к концу XX века нефть проникла во все аспекты глобального капитализма.

Начиная с начала 2000-х годов мировые цены на нефть неуклонно росли на фоне растущего мирового спроса, связанного с ростом Китая. Цены резко упали в 2008 году с началом мирового экономического кризиса, но вскоре возобновили свою восходящую траекторию и в конечном итоге достигли пика в районе 114 долларов за баррель в середине 2014 года. Это было финансовым благом для большинства ближневосточных экспортеров нефти (и имело серьезные последствия для политической динамики более широкого ближневосточного региона), но продолжительный период роста цен также принес пользу маргинальным производителям в других частях мира. Самое главное, что в этот продолжительный период высоких цен на нефть инвестиции в разработку так называемых “нетрадиционных” запасов нефти и газа — запасов, которые трудно и значительно дороже добывать, чем традиционные ископаемые виды топлива, — были серьезно стимулированы.

Особое значение здесь имеет американский горючий сланец, сырая нефть, которая скрывается в сланце или песчанике с низкой проницаемостью и которая обычно добывается путем разрыва породы под давлением жидкости (отсюда и термин “гидроразрыв”). Существует множество способов расчета “безубыточной” стоимости добычи сланца, и эта цифра меняется в зависимости от конкретного нефтяного месторождения и преобладающих затрат на технологии, рабочую силу, налоги и т. д. Но часто котируемая цифра заключается в том, что большинство американских производителей сланца требуют цену в 45 долларов или более, чтобы получить прибыль. Напротив, стоимость добычи Саудовской нефти составляет около 4 долларов США за баррель, а Российской — около 10 долларов США за баррель. Эти сравнения нужно толковать осторожно, поскольку Саудовская Аравия и Россия – государства, а не компании, и они сильно зависят от нефтегазовых доходов для удовлетворения своих бюджетных потребностей — в этом смысле “безубыточная цена” нефти для этих государств гораздо выше и колеблется в зависимости от уровня государственных расходов. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что стабильно высокие цены на нефть на протяжении большей части первых двух десятилетий нового тысячелетия способствовали привлечению крупных инвестиций в разработку сланцевых месторождений и значительному совершенствованию технологий добычи этих нетрадиционных видов сырья.

Это, конечно же, была абсолютная экологическая и социальная катастрофа, которая основывалась в основном на неоднократном развертывании поддерживаемого государством насилия против коренного населения в США (и Канаде), чтобы освободить место для трубопроводных маршрутов и другой инфраструктуры. Но результатом стал впечатляющий ажиотаж внутренней добычи нефти в США. В период с 2009 по 2014 год добыча сланцевой нефти в США утроилась, что вывело Соединенные Штаты на первое место среди мировых производителей нефти. Примечательно, что США стали чистым экспортером нефти в начале 2011 года и обогнали Саудовскую Аравию, чтобы стать крупнейшим производителем нефти в мире в 2013 году – позиция, которую они сохраняли до сих пор, и это очень далеко от панических предсказаний ‘энергетической зависимости”, которыми были отмечены политические дебаты в США в первые годы нового тысячелетия.

ОПЕК+ и война цен на нефть 2020 года

Однако огромный рост мировых запасов нефти, вызванный этим дополнительным производством в США, вкупе с умеренным спросом на энергоносители в Китае, растущей глобальной экономикой и переходом к более широкому использованию возобновляемых источников энергии резко положил конец периоду высоких мировых цен на нефть в середине 2014 года. Цена на нефть марки Brent упала на 70% в 2015 году, в конечном итоге достигнув дна на уровне около 30 долларов за баррель в начале 2016 года. Это было самое большое падение цен на нефть за последние три десятилетия. Поскольку США переживают первое снижение годовой добычи нефти с 2008 года, многие более мелкие компании и компании с высоким уровнем заемных средств пошли на дно – в 2015 году, по оценкам Управления энергетической информации США (EIA), совокупные потери крупных публично торгуемых производителей на суше достигли ошеломляющих 67 миллиардов долларов.

Американские производители нефти были не единственными, кто пострадал от ценового поражения 2014-2016 годов. Все крупные экспортеры нефти столкнулись с растущим дефицитом бюджета и истощением своих резервов – в том числе Саудовская Аравия, которая сожгла более трети своих валютных резервов между пиком цен на нефть в 2014 году и концом 2016 года. Перед лицом этого растущего финансового давления два ведущих мировых производителя нефти — Россия и Саудовская Аравия — предприняли шаги по укреплению мировых цен на нефть путем серии скоординированных сокращений добычи. Этот фактический альянс был официально закреплен во взаимном пакте, получившем название ОПЕК+, который был создан между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 11 странами, не входящими в ОПЕК, в декабре 2016 года. Пока она не распалась в начале марта этого года, ОПЕК+ успешно удерживала цены на нефть в узком диапазоне около $50-$80.

Для американских нефтяных компаний, которые не были связаны никакими из этих международных соглашений, ОПЕК+ оказалась чрезвычайно удачной. После резкого падения цен в 2015 году в нефтяной промышленности США произошла волна консолидации и банкротств, а стабилизация относительно высоких цен на нефть способствовала оживлению внутренней разведки и добычи нефти. Действительно, к январю 2020 года суточная добыча нефти в США должна была составить более 12,7 млн баррелей, что почти на 45% больше, чем в декабре 2016 года, по сравнению с менее чем 5 млн баррелей в день в 2008 году. Эти цифры наглядно демонстрируют, что в то время как большинство крупнейших нефтедобывающих стран мира стремились ограничить свои уровни добычи в соответствии с ОПЕК+, американские нефтяные компании были фактически оставлены свободными для беспрепятственного увеличения своего уровня добычи. Как отметил Кит Джонсон в своей статье для журнала “Внешняя политика” от 27 марта “ни одна страна не добавила больше нефти к глобальному избытку в последние годы, чем Соединенные Штаты — и, несмотря на недавнее падение цен на сырую нефть, американские производители все еще увеличивают объем производства.”

Однако 6 марта этого года альянс ОПЕК+ должен был эффектно распасться после того, как Россия отклонила призыв ОПЕК сократить мировую добычу нефти еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Россия не только отказала в просьбе ОПЕК, но и объявила, что больше не будет соблюдать первоначальное соглашение от декабря 2016 года. Это решение было без промедления встречено контратакой Саудовской Аравии 8 Марта — ошеломляющим заявлением о том, что королевство также больше не привержено согласованным ограничениям добычи и будет стремиться увеличить свои поставки нефти до 12,3 млн баррелей в день в апреле (по сравнению с 9,7 млн баррелей в день в марте), а затем как можно скорее увеличить свои производственные мощности до 13 млн баррелей в день. В связи с перспективой того, что на мировые нефтяные рынки поступит еще несколько миллионов баррелей ежедневных поставок, цена ключевого международного эталона нефти-нефти марки Brent за 48 часов упала более чем на 30 процентов. Мировые фондовые рынки также резко упали, а индекс Dow Jones Industrial Average 9 марта упал на рекордные 2000 пунктов, что стало самым большим внутридневным убытком за всю историю.

Что послужило спусковым крючком для решения России и Саудовской Аравии уйти из ОПЕК+ остается неясным. Некоторые наблюдатели предполагают, что Россия, возможно, стремилась отомстить за американские санкции, которые были наложены на крупнейшую российскую нефтяную компанию “Роснефть” в феврале. Другие утверждают, что решение России нужно понимать в контексте ее собственной внутренней политики, а Путин стремится заручиться поддержкой российских элит, тесно связанных с нефтяной промышленностью и давно выступающих против ОПЕК+. Другие аналитики охарактеризовали действия России и Саудовской Аравии “мастерским ходом в теории игр”, который обе страны полностью предвидели еще до мартовских заявлений.

Независимо от непосредственных конъюнктурных факторов, долгосрочный стратегический мотив, стоящий за решением России и Саудовской Аравии, очевиден. В течение нескольких лет обе страны видели, как американские производители нефти, не стесненные никакими производственными ограничениями, продолжают завоевывать долю рынка за их счет. Угрожая затопить мир еще большим количеством нефти (и здесь действия Саудовской Аравии особенно решительны из-за ее уникальной способности быстро наращивать производственные мощности), они добились того, что цена на нефть значительно упадет. Саудовской Аравии и России придется “терпеть боль” от низких цен на нефть в течение нескольких лет; тем временем дорогостоящие американские производители будут прижаты к стенке.

Война цен на нефть сталкивается с COVID-19

Однако в дни, последовавшие за этим шоком массовых поставок на мировые нефтяные рынки, быстро стало очевидно, что в результате растущего распространения COVID-19 за пределами Китая надвигается гораздо более сильный удар по ценам на нефть. Для производителей нефти цунами разрушения спроса значительно усилило последствия заявлений Саудовской Аравии и России и подтолкнуло цены на нефть к однозначным показателям. К 29 марта цена американской эталонной нефти West Texas Intermediate (WTI) упала более чем на 60 процентов с начала года, опустившись ниже 20 долларов за баррель, самого низкого уровня за 18 лет. Международный эталон Brent упал до 23,03 доллара за баррель, самого низкого уровня с 2002 года. Важно, что эти эталонные цены часто не отражают реальную цену, которую баррель нефти стоит на физическом рынке — трейдеры сообщают о продаже некоторых видов нефти всего по 8 долларов за баррель. На фоне прогнозов в 10 долларов за баррель нефтяные компании начали сокращать свои расходы на дальнейшее освоение, строительство буровой установки и капитальные затраты.

В условиях крайне низких цен, производители нефти стараются запасти нефть в надежде получить прибыль, когда в будущем цены вырастут. Проблема, однако, заключается в том, что места хранения сильно ограничены (особенно на суше), и существуют логистические и технические расходы, связанные с доставкой нефти туда, где ее можно безопасно хранить. Аналитики подсчитали, что около трех четвертей мирового объема хранилищ уже используется, и эти пределы будут достигнуты к концу мая. Ведущие трубопроводные компании в США были обеспокоены тем, что к середине марта производители нефти могут попытаться использовать свою инфраструктуру для хранения нефти, а не переправлять ее куда-либо еще, и поэтому стали настаивать на получении итогового счёта, прежде чем принимать новую нефть. А поскольку закрытие или временная остановка нефтяных скважин обходится дорого (а аренда земли иногда содержит положения, требующие непрерывной добычи), нефтяные компании могут предпочесть отдать свой товар, а не останавливать работу; действительно, в середине марта трейдеры предлагали цену за нефть Wyoming Asphalt Sour (используемую в основном для производства битума) по отрицательным 19 центам за баррель, фактически предлагая производителям доплачивать за то, чтобы у них купили нефть.

Все это создает огромное давление по всему процессу производства и сбыта нефти, от производителей сырой нефти (компаний и стран) до нефтепереработки и нефтехимической промышленности. Почти наверняка в ближайшие недели начнётся банкротство фирм и закрытие нефтяных скважин, и, скорее всего, основные банкротства будут среди тех производителей, которые полагаются на относительно высокие цены на нефть, например американские и канадские компании, занимающиеся добычей из нефтеносных песков и сланцев. Действительно, этот прогноз был подтвержден в мартовском ежемесячном исследовании по нефти и газу Федерального резервного банка Далласа, где респонденты отрасли отметили, что перспектива «отечественной нефтегазовой отрасли никогда не была мрачнее» — это было «идеальным штормом бедствия» и «самый худший обвал цен на энергоносители за всю жизнь».

Нефть и финансы

Но картирование потенциальных траекторий этого пандемического краха требует более тщательного изучения связей между нефтяной промышленностью и экономикой в более широком смысле. Здесь решающее значение имеет глубокая взаимосвязь между компаниями, связанными с энергетикой, и финансовыми рынками, наиболее очевидная в США, где за последние годы чрезвычайно возросла эффективность энергетических компаний. Значительная часть долговых обязательств данных компаний — не только производителей сырой нефти, но и компаний, занимающихся обслуживанием нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих предприятий и других фирм промежуточного этапа, таких как трубопроводные компании, была оценена ниже инвестиционного уровня. Поразительно, что энергетические компании являлись крупнейшими эмитентами «мусорных облигаций» в США в течение 10 из последних 11 лет, и в настоящее время составляют более 11 процентов всего рынка «мусорных облигаций» США. Проблема усугубляется значительным объемом необеспеченного долга (долга, не покрытого каким-либо обеспечением) американских энергетических компаний; эта цифра впервые превысила уровень обеспеченного долга в 2016 году, достигнув 70 миллиардов долларов в декабре 2019 года по сравнению с 1 миллиардом долларов в 2015 году.

На фоне снижения спроса вследствие COVID-19, усиленное решением России и Саудовской Аравии о повышении уровня производства, многие компании, связанные с энергетикой, сталкиваются с неизбежным снижением финансовых рейтингов. 16 марта UBS Group подсчитала, что до 140 миллиардов долларов облигаций, выпущенных энергетическими компаниями США, рискуют стать «падшими ангелами», то есть потерять свой инвестиционный статус. Поскольку этот долг понижен до уровня мусорных облигаций, увеличение предложения будет способствовать снижению цен облигаций при одновременном повышении их доходности (процент, выплачиваемый по облигации, который в случае облигаций движется обратно пропорционально цене). Одним из возможных последствий является кризис ликвидности, когда энергетическим компаниям не только очень трудно найти покупателей по их долгам – критический вопрос, поскольку многие из них должны пересмотреть свои долговые обязательства в течение 2020 года, – но и вынуждены платить гораздо более высокие процентные ставки по своим облигациям.

Чистый результат, несомненно, будет заключаться в резком увеличении числа банкротств среди таких энергетических компаний США в течение 2020 и 2021 годов. Действительно, первая из этих драм произошла 1 апреля с подачи заявления о банкротстве компании Whiting Petroluem, крупнейшей независимой нефтяной компании в Северной Дакоте (второй по величине нефтедобывающий штат США). В бухгалтерских книгах Whiting числилось более 2,8 млрд долларов долга, но всего за несколько дней до подачи заявления ее топ-менеджеры присудили себе премию в размере 14,6 млн долларов, а генеральный директор компании ушел с немедленной выплатой 6,4 млн долларов — ему повезло больше, чем трети сотрудников компании, уволенных в июле прошлого года. Whiting почти наверняка является первой в грядущей волне банкротств энергетических компаний; действительно, 3 апреля Rystad Energy подсчитала, что если нефть будет продолжать оставаться на уровне 20 долларов за баррель, то более 500 фирм обанкротятся в течение 2020-21 годов, что является самым большим числом таких крахов в современной истории.

Эти дефолты могут серьезно дестабилизировать другие части финансовой системы. Пенсионные фонды, страховые компании, банки и другие финансовые учреждения держат большие объемы долговых обязательств за электроэнергию и могут подвергнуться риску в случае большой волны корпоративных дефолтов – более мелкие региональные банки США, в частности, сильно подвержены влиянию нефтегазового сектора. В последние годы также широко распространена практика секьюритизации корпоративных кредитов с высоким уровнем заемных средств — т. е. объединение большого количества рискованных корпоративных кредитов, которые затем продаются в виде ценных бумаг, известных как залоговые кредитные обязательств. Хотя трудно разделить залоговые кредитные обязательства по секторам или определить с какой-либо точностью, кто их держит, волна дефолтов среди нефтяных и газовых компаний может обрушиться на финансовые рынки примерно так же, как это произошло с ипотечными ценными бумагами в 2008 году. Такая взаимозависимость с финансовыми рынками, конечно, не является уникальной для отрасли ископаемого топлива. Однако этот сектор особенно резко выделяется среди потенциальных мин, которыми сегодня усеяны финансовые рынки. Очень высокий уровень необеспеченного долга, преобладание среди категорий мусорных облигаций и проблемных долговых обязательств, а также шок, вызванный падением цен на нефть, все это в совокупности делает данный сектор вероятным кандидатом на распространение серьезного финансового стресса в других частях мировой экономики (во многом как сектор недвижимости в 2008-2009 годах).

Победители, проигравшие… и климат

Несомненно, что все части индустрии ископаемого топлива столкнутся с серьезным кризисом в течение оставшейся части этого года и в 2021 году – но что это может означать для нашего экологического будущего? К сожалению — если только капитал, ориентированный на производство полезных ископаемых, не может быть эффективно побежден сейчас — вероятным сценарием является то, что значительная волна банкротств в энергетическом секторе фактически ускорит дальнейшую централизацию контроля со стороны крупнейших нефтяных компаний. «Большие нефтяные компании» – Exxon, Shell, BP и некоторые другие — находятся в гораздо лучшем положении, чтобы пережить этот кризис, чем другие мелкие производители. Они, как правило, являются вертикально интегрированными фирмами, т. е. они активны по всей цепочке создания стоимости энергии, включая переработку, и поэтому некоторые из их потерь в добыче сырой нефти будут компенсированы более низкой стоимостью топливных ресурсов для их последующей деятельности. Как истинно глобальные фирмы, они имеют запасы и активы, распределенные по всему миру, а не только в более дорогих сланцевых месторождениях США. В финансовом отношении эти фирмы также имеют тенденцию иметь гораздо более глубокие карманы, и их перспективы тесно вплетены в более широкие финансовые рынки (включая пенсионные фонды) – в Великобритании, например, на долю BP и Shell приходится значительная пятая часть всех дивидендов FTSE.

Именно такой сценарий развития событий ожидают ведущие финансовые компании в ближайшие 12-18 месяцев. Goldman Sachs, например, недавно отметил, что в то время как нынешний кризис, несомненно, “изменит правила игры для отрасли”, вероятный результат заключается в том, что “крупные нефтяные компании консолидируют лучшие активы в отрасли и избавятся от худших … когда отрасль выйдет из этого спада, будет меньше компаний с более высоким качеством активов”. Межотраслевые споры по поводу государственной поддержки слабеющей сланцевой промышленности в США также отражают этот возможный исход. Здесь, как тщательно документирует Джастин Микулка, крупные нефтяные компании, такие как Exxon, стремились ускорить крах мелких производителей и решительно выступали против любой государственной поддержки сланцевой промышленности. Микулка цитирует генерального директора одной из сланцевых компаний, Pioneer Natural Resources, который сказал CNBC, что попытки привлечь администрацию Трампа к поддержке сланцевых производителей не увенчались успехом, потому что “у нас была оппозиция со стороны Exxon, которая контролирует API [American Petroleum Institute] и TXOGA [Texas Oil and Gas Association] … они предпочитают, чтобы все независимые компании обанкротились и собирали объедки.”

По этой причине текущий момент представляет собой реальную опасность для кампаний в защиту климата. В США, например, администрация Трампа согласилась ослабить экологические нормы для электростанций, фабрик и других промышленных объектов – главным образом, позволяя этим загрязнителям “самоконтролировать” свои собственные уровни загрязнения, согласно недавнему докладу в “New York Times”. Эта новая политика была развернута Агентством по охране окружающей среды в рамках кризиса COVID-19, но, что характерно, она также была одним из ключевых требований, выдвинутых американским нефтяным институтом в письме, направленном этими крупными нефтяными лоббистами администрации Трампа 20 марта. И не только индустрия ископаемого топлива, которая пытается использовать кризис для снижения экологических норм, крупные банки и финансовые фирмы также настаивают на смягчении требований к отчетности об изменении климата и отсрочке проведения “стресс-тестов” на изменение климата.

Сценарий, который предполагает подрыв (и без того недостаточных) экологических норм и волну консолидации промышленности, в конечном счете ставит крупную нефть в более выгодное положение для капитализации из пост-вирусного мира. Хотя цены на нефть сегодня находятся на исторически низком уровне, в долгосрочной перспективе они там не останутся. Одним из критических последствий сегодняшних огромных разрушений спроса на нефть является то, что большинство ведущих нефтяных компаний объявляют о резком сокращении своих капитальных затрат на нефтеразведку и разработку проектов. Для крупных нефтяных компаний эти первоначальные сокращения составили в среднем около 20% за последние несколько недель; они еще выше в сланцевой промышленности, где один консультант по энергетике ожидает 40-процентного снижения расходов в течение 2020 года. Возобновление или ввод новой добычи нефти в эксплуатацию после остановки проектов или закрытия нефтяных скважин требует значительных затрат времени и средств, и по этой причине последствия сегодняшних сокращений капитальных вложений будут ощущаться в ограничениях поставок в течение некоторого времени в будущем. Это создает большую вероятность резкого скачка цен по мере выхода из этого кризиса — результат, который будет стимулировать новую волну инвестиций и расширения добычи ископаемых видов топлива во всем мире (во многом так же, как это произошло в недавней истории сланцевой добычи США).

Как это может отразиться за пределами США и на судьбе крупных, глобально диверсифицированных нефтяных компаний? Здесь нам также необходимо провести различие между более мощными нефтедобывающими государствами и другими более бедными экспортерами нефти. Нет никаких сомнений в том, что такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства Персидского залива, несомненно, столкнутся с ростом дефицита и усилением давления на государственные расходы в течение длительного периода низких цен на нефть. Однако эти государства имеют относительно низкий уровень существующей задолженности и могут довольно дешево занимать средства на международных рынках. Специфическая классовая структура стран Персидского залива (подавляющая зависимость от временных трудящихся-мигрантов, которые составляют более 50% рабочей силы стран региона) также означает, что любое резкое экономическое сокращение может быть частично компенсировано путем простой отправки трудящихся-мигрантов домой (как это произошло в Дубае после кризиса 2008 года). Действительно, как и возможное усиление «большой нефти» в результате этого кризиса, страны Персидского залива могли бы еще больше укрепить свои позиции, если бы активы в соседних странах стали более дешевыми в пост-вирусном мире. Одним из важных рынков здесь является Индия, где компании со штаб-квартирами в Персидском заливе продолжают делать значительные успехи в ожидании бума будущего спроса на энергоносители. Важное значение имеет также стратегическое включение стран Персидского залива в торговые и финансовые сети, связанные с Китаем. Сырая нефть и нефтехимия по-прежнему занимают центральное место в этих связях, и работа над ключевыми проектами в этих секторах продолжается на протяжении всего нынешнего кризиса (например, нефтеперерабатывающий завод Ruwais в Абу-Даби, который после завершения строительства станет крупнейшим интегрированным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводом в мире).

Более бедные экспортеры нефти столкнутся с гораздо более серьезными проблемами в результате нынешнего падения цен на нефть. К ним относятся Эквадор, Венесуэла и Иран – последние две страны также борются с жестокими санкциями, введенными США. Таким государствам, как Нигерия, где на долю нефти приходится 57 процентов государственных доходов и более 90 процентов поступлений в иностранной валюте, будет чрезвычайно трудно удовлетворить бюджетные потребности, что будет иметь смертельные последствия в разгар нынешней пандемии. Аналогичным образом, в Ираке, где экспорт нефти составляет 90 процентов государственных доходов и значительная часть населения зависит от государственного сектора в плане заработной платы или пенсий, трудно предвидеть, как будет решаться ожидаемый дефицит финансирования. Однако проблемы, с которыми сталкиваются эти страны, не следует винить в низких ценах на нефть; вместо этого наряду с пандемией необходимо вспомнить давнее наследие колониализма, разрушения, вызванные войнами и оккупацией под руководством Запада, а также отношения долга и зависимости, которые связывают эти страны с центрами глобальной экономики. Нигерия, например, может зависеть от нефти в значительной степени как источника государственных доходов, но более половины этих доходов тратится просто на обслуживание существующего внешнего долга. Любая попытка выйти за пределы зависимости от ископаемого топлива на глобальном уровне должна бросить вызов этой горючей смеси нефти, долга и финансов.

На момент написания этой статьи речь шла о возможной сделке между США, Саудовской Аравией и Россией по поводу уровня добычи нефти. Маловероятно, что такая сделка будет иметь какое-либо устойчивое влияние на цену нефти, учитывая огромное падение спроса, которое произошло в последние недели. Некоторые наблюдатели отмечают иронию ситуации, когда ведущие республиканцы, которые ранее призывали к роспуску ОПЕК из-за ее “картельного” поведения, теперь требуют большего рыночного сговора с Саудовской Аравией и Россией по поводу цен. Безусловно, нет никаких сомнений в том, что взаимоусиливающие кризисы пандемии COVID-19 и глобального экономического спада действительно провоцируют целый ряд неожиданных политических сдвигов, странных коалиций и новых возможностей для политических перемен. Но этот момент также является одним из тех, когда ранее существовавшие механизмы могут быть переработаны и консолидированы в интересах наиболее могущественных сил – мы сталкиваемся с очень реальной опасностью ободренной и возрождающейся нефтяной промышленности, все более централизованной в наших политических и экономических системах. Такое развитие событий привело бы к катастрофическим последствиям на фоне нынешней пандемии.

Адам Хенай

Источник: https://socialistproject.ca/2020/04/when-oil-markets-go-viral/

Перевели: Анастасия Ганьшина и Екатерина Новожилова