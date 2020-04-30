Если Северной Корее предстоит смена лидера, кто заменит Кима?

Северная Корея никогда не объявляла, кто последует за лидером Ким Чен Ыном в случае его недееспособности, и, не имея подробностей о его маленьких детях, аналитики говорят, что его сестра и лоялисты могут сформировать регентство до тех пор, пока преемник не станет достаточно взрослым, чтобы взять власть.

Южнокорейские и китайские чиновники публично ставят под сомнение сообщения о том, что Ким был тяжело болен после сердечно-сосудистой процедуры, после того, как его отсутствие на ключевом государственном юбилейном мероприятии 15 апреля спровоцировало спекуляции о его здоровье.

Но сообщения средств массовой информации вызвали вопросы о том, кто займет место вождя, если Ким, как полагают, около 36 лет, наследственный лидер в третьем поколении, серьезно заболеет или умрет. Он стал лидером, когда его отец Ким Чен Ил умер в 2011 году от сердечного приступа.

Каждая смена человека на вершине власти в Северной Корее повышала вероятность вакуума в руководстве или краха династии Кимов, которая правит страной с момента ее основания в 1948 году.

До сих пор каждый из трех Кимов, правивших Северной Кореей, бросал вызов ожиданиям, держась за власть железной хваткой. Но при Ким Чен Ыне арсенал ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореи существенно вырос, вызывая опасения, кто будет их контролировать.

Ниже перечислены ключевые фигуры в северокорейском руководстве, и какую роль они могут сыграть в любом переходном процессе.

Ким Ё-Джон

Младшая сестра Кима была наиболее заметна вокруг лидера за последние два года, формально занимая должность заместителя директора могущественного ЦК правящей Трудовой партии, но неофициально — начальника штаба ее брата.

В этом месяце Ким Ё-Джон была назначена кандидатом в члены могущественного Политбюро ЦК правящей Трудовой партии, продолжая свое восхождение по иерархии руководства.

Сестра лидера, которой, как полагают, 31 год, имеет твердый контроль над ключевыми функциями партии, что делает ее главным источником власти, стоящим за коллективным руководством.

“Ким Ё-Джон на данный момент будет главной базой власти с контролем над организацией и управлением, судебной системой и общественной безопасностью”, — сказала Чо Хан Бум из Корейского института Национального объединения, финансируемого правительством аналитического центра в Сеуле.

Группа старейшин

В прошлом году Чхве Рён Хэ стал номинальным главой государства Северной Кореи на посту председателя Президиума Высшего народного собрания.

Это положило конец десятилетиям службы в партии правящей семьи Ким, после того, как он стал влиятельным политическим главой армии при молодом лидере.

Чхве и Пак Понг Чжу, один из членов Политбюро и бывший премьер-министр страны, который курировал стремление Севера ввести больше элементов рынка для оживления своей экономики, скорее всего, будут фигурами, ведущими коллективное руководство, говорят аналитики.

Вице-председателю партии и бывшему главному ядерному посланнику, не связанному с династией Ким, Ким Ёнчолу и министру иностранных дел Ри Сон Гвону может быть поручено решение дипломатических вопросов, включая застопорившиеся переговоры с США по денуклеаризации, поскольку они сыграли ключевую роль в саммитах Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Разошедшиеся братья, тетя

По словам Тхэ Ён Хо, бывшего заместителя посла Северной Кореи в Лондоне, перебежавшего на юг, Ким Чен Чхоль является старшим братом лидера, но не входил в состав руководства страны, вместо этого ведя спокойную жизнь, занимаясь музыкой.

Считается, что он не заинтересован в общественной жизни и вряд ли станет главным ее представителем, хотя некоторые аналитики утверждают, что он поддерживает связи с братьями и сестрами и мог бы играть более активную общественную роль в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Ким Кён Хой когда-то была влиятельной фигурой в руководстве страны, когда страной правил ее брат Ким Чен Ир. Но ее не видели с тех пор, как в 2013 году Ким Чен Ын казнил ее мужа, Чан Сонг Тхэк, который когда-то считался вторым самым влиятельным человеком в стране. Она долго болела, но ненадолго появилась в начале этого года на гала-представлении вместе со своим племянником.

Четвертое поколение

Считается, что у Ким Чен Ына трое детей от Ри Сол Чжу, самый младший из них родился в 2017 году, по данным Национальной службы разведки Юга.

Самый старший из них — 10-летний сын, а это значит, что любому из троих понадобилась бы помощь родственников или политических опекунов, если бы он стал наследственным лидером в четвертом поколении.

Ким Чен Ил в течение 20 лет ухаживал за лидером страны, в то время как Ким Чен Ыну оставалось чуть больше года на подготовку, в связи с внезапной смертью от сердечного приступа его отца.

“Ким Ё Чжон вряд ли возьмет на себя управление страной, но мог бы помочь построить режим опекуна в качестве посредника до тех пор, пока дети не вырастут, а Ким Чен Чхоль может вернуться на помощь на некоторое время”, — сказал Го Мён Хён, научный сотрудник Азиатского института политических исследований в Сеуле.

Материал агнтства Рейтер: https://www.aol.co.uk/news/2020/04/26/heir-unapparent-if-north-korea-faces-succession-who-might-repl/

Перевод А.Ф. Хисматулиной