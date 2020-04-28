Румыния: мечта о социальном государстве

Распад Восточного блока и СССР ознаменовал конец «Холодной войны», а вместе с ним и всей советской системы. Бархатные революции в странах Восточной Европы привели к бескровной смене режимов и последующей декоммунизации. Но только не в Румынии. В результате Румынской Революции 1989 года, когда режим Николае Чаушеску был свергнут, сам он был казнён вместе с женой. После его смерти к власти приходит временное правительство, сформированное Фронтом национального спасения. Что примечательно Фронт, по большей части, состоял из бывших партийных функционеров, находившихся ранее в оппозиции к Чаушеску. Начался процесс декоммунизации. Новая конституция от 1991 года закрепляла за гражданами Румынии права и свободы, принятые в демократическом государстве, проводилась либерализации цен и приватизация предприятий. Румыния твёрдым шагом стремилась к демократическому будущему.

Как и любое государство Центральной и Восточной Европы, Румыния в своём развитии прежде всего ориентировалась на развитые страны Западной Европы и стремилась к построению западной модели социального государства (“Welfare State” определяется как государство, выполняющее комплекс социально-защитных функций, в котором правительство принимает на себя ответственность за обеспечение основных социальных потребностей граждан[1]). Однако в силу отсутствия механизмов социального государства, присутствовавших на Западе, таких как профсоюзы, и нестабильной экономической обстановки, подобная модель оказалась крайне сложна в реализации. Стоит понимать, что в западная модель «государства всеобщего благосостояния» подразумевает собой «не столько результат осознанного выбора партийных и государственных деятелей, сколько продукт развития самого государства, его экономики, правовых институтов, следствие культурных традиций, религиозных предпочтений и т.д. Для западных теоретиков и политиков понятия «государство всеобщего благосостояния», «социальное государство», «социальное рыночное хозяйство» неразрывно связаны с представлениями о свободе и демократии, гражданском обществе, правовом государстве»[2]. Входившая же до этого в советский лагерь Румыния, не имела ни экономической ни институциональной базы для подобного рода системы. Несмотря на некоторые попытки попытки эту базу построить, Румыния до сих пор остаётся одной из самых бедных стран Евросоюза, где за чертой бедности находятся 32,5% граждан[3]. Во многом к этому привело резкое изменение экономической и социальной политики вскоре после революции. Либерализация цен и приватизация проводилась без учёта последствий, как итог привела к кризису, который лишь усугубил обстановку в стране. Однако кризис в свою очередь вызвал рост влияния профсоюзов, которые на фоне общественного недовольства организует давление на существующий политический режим.

Важно понимать, что идея «государства всеобщего благосостояния», пусть и в чём-то похожа, но всё же отличается от принятой в странах советского лагеря системы социального обеспечения ближе всего подходившей к идее «государственного патернализма»[4], которая в свою очередь подразумевает абсолютное, порою принудительное попечительство государства над своими гражданами, что в свою очередь означает бдительный присмотр, пассивность граждан и порой отсутствие альтернативных путей самоопределения. Вместе с тем, подобная система являлась универсальной и предоставлялась в равной степени всем слоям населения. И что главное, абсолютно бесплатно.

Наиболее характерные черты подобной системы присутствовали не только в СССР, но и в других государствах советского лагеря. И эта система обеспечила реальные достижения для обществ Восточной Европы, повысив не только уровень жизни, но и уровень здравоохранения, образования, квалификации, культуры.

Однако Румынии в этом плане повезло гораздо меньше. Экономическая политика Чаушеску, направленная на сокращение отставания от стран Запада, оказалась по факту провальной. Попытка форсированного строительства мощной индустрии привела к немалым человеческим жертвам и не принесла существенных плодов, а взятые для этого кредиты, фактически разорили страну. Для преодоления тяжёлой экономической ситуации пришлось прибегнуть к политике строжайшей экономии. Это означало по сути конец как социальному обеспечению широких слоёв населения. Одновременно трудящиеся столкнулись с повышением рабочих нагрузок. Массовый дефицит товаров, квоты на воду и электроэнергию порой доходили до абсурда. В такой ситуации о социальной поддержке населения со стороны государства говорить не приходилось. Вместе с тем правительство предпринимало меры по повышению рождаемости, которые в основном осуществлялись за счёт запрета на аборты и регулярные проверки.

В конце концов, с началом Бархатных революций, доведённый до ручки народ Румынии восстал. Систему, которая возникла впоследствии, можно в чём-то сравнить с современной российской: после не слишком успешной политики приватизации, как производственных, так и социальных предприятий, и вызванного этим кризиса, государство пошло на восстановление ряда функций социального обеспечения, характерных для СССР. Прежде всего речь идёт о бесплатном начальном и среднем образовании, бесплатной медицинской помощи и государственной гарантии размера минимальной пенсии. Однако стоит понимать, что на тот момент подобные практики уже были распространены и в странах Запада и во многом новая система социального обеспечения, копировала именно западные образцы, с учётом окружающей действительности.

Здравоохранение в Румынии переживает не лучшие времена, несмотря на формальную бесплатность, качество оставляет желать лучшего: на законодательном уровне оно никак не регулируется. Мониторинг оказываемой помощи фокусируется в основном на финансовых аспектах и объёме, а её качество оценивается чисто формально и только в момент подписания контракта. По уровню здравоохранения Румыния занимает последнее место в Евросоюзе, несмотря на большие расходы на него. В целом можно сказать, что главной проблемой румынского здравоохранения остаётся коррупция[5]. Наиболее характерно эти недостатки демонстрируются на фоне эпидемии коронавируса, когда государственная система здравоохранения не смогла справится с вспышкой на территории страны в целом, и в округе Сучава в частности.

Основным координатором реализации социальной политики в Румынии сегодня является Министерство труда, семьи и социальной защиты. В его подчинении находится ряд правительственных структур, воплощающих социальную политику государства. В реализации своей социальной политики, Румыния прежде всего отталкивается от принципов, продвигаемых Евросоюзом.

Беда в том, что декларации и намерения, провозглашаемые государством, на практике оборачиваются куда менее впечатляющими результатами. Отставание Румынии от ведущих стран Европейского Союза остается печальным, но очевидным фактом после трех десятилетий реформ и евроинтеграции.

Вадим Казаков

Источники:

Webster’s desk Dictionary of the English Language. — N.Y., 1990.

Г.М. Иванова «Советская модель “Государства Благосостояния”: общее и особенное» //Труды института Российской истории РАН, Номер: 13 Год: 2015 Страницы: 293-309.

Сергей Демьянов «Жизнь на пути всех зол. Взгляд на историю Румынии и Молдавии» //Litres, 2018

Политический атлас современности. Румыния (http://www.hyno.ru)

https://tsargrad.tv

ru

М. И. Веренич. Постсоциалистические трансформации социальной политики Румынии в составе ЕС: от качества жизни граждан к государству благосостояния // Социологический альманах. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postsotsialisticheskie-transformatsii-sotsialnoy-politiki-rumynii-v-sostave-es-ot-kachestva-zhizni-grazhdan-k-gosudarstvu

[1]

Webster’s desk Dictionary of the English Language. — N.Y., 1990. — P. 1020.

[2]

Г.М. Иванова «Советская модель “Государства Благосостояния”: общее и особенное» //Труды института Российской истории РАН, Номер: 13 Год: 2015 Страница 294

[3]

https://tsargrad.tv: «Члены ЕС за гранью бедности: Евросоюз назвал свои беднейшие страны» 16.10.19 (https://tsargrad.tv/news/chleny-es-za-granju-bednosti-evrosojuz-nazval-svoi-bednejshie-strany_221980)

[4]

Г.М. Иванова «Советская модель “Государства Благосостояния”: общее и особенное» //Труды института Российской истории РАН, Номер: 13 Год: 2015 Страница 296.

[5]

aif.ru: «Здравоохранение Румынии. Что мешает развитию медицины в стране» 18.04.2017 (https://aif.ru/society/healthcare/zdravoohranenie_rumynii_chto_meshaet_razvitiyu_mediciny_v_strane)