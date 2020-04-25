Спасти командира Кима. Что происходит в КНДР?

Руководство Северной Кореи в своей традиционной манере хранит молчание, в то время как ходят слухи, что Ким Чен Ын борется за свою жизнь после экстренной операции на сердце.

Государственные СМИ создают картину, что все идет как обычно, с отчетами о достижениях Кима и публикацией его старых или недатированных цитат по вопросам экономики.

Как обычно, имя Кима пестрит на страницах государственной газеты «Родонг Синмун», но не было опубликовано никакой действительной информации о его местонахождении, что подпитывает сообщения о том, что он тяжело болен.

Тем не менее, газета утверждает, что Ким послал подарки на день рождения выдающимся гражданам страны, правда, не уточняя, когда.

Сегодня на первых полосах официального новостного издания KCNA были статьи о разработке спортивного инвентаря и сборе фруктов.

Те, кто следит за Северной Кореей из-за рубежа, считают невозможным разобраться в слухах о здоровье лидера.

Очевидно, что сообщать о делах в стране династии Ким невероятно сложно, учитывая строгий контроль за раскрытием информации.

Жив или мертв?

Во вторник было заявлено, что неизвестно, жив ли Ким после предполагаемой операции.

Один из высокопоставленных источников в Белом доме сообщил, что ему сказали, что чиновники Трампа уже выясняют, кто будет претендовать на пост лидера.

Однако и Южная Корея, и Китай позже заявили, что считают сообщения о том, что Ким Чен Ын находится в “серьезной опасности”, необоснованными.

«У нас нет информации, чтобы подтвердить слухи о проблеме со здоровьем председателя Ким Чен Ына», — заявил официальный представитель президента Южной Кореи Кан Мин Сок.

Также он добавлил: «Кроме того, в Северной Корее не было обнаружено никаких необычных событий».

36-летний верховный лидер Северной Кореи пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля, впервые вызвав беспокойство о его здоровье, и его в последний раз видели 11 апреля.

Утверждается, что он в настоящее время восстанавливается на вилле в курортном городе Хянсан после прохождения «хирургической процедуры на сердечно-сосудистой системе» 12 апреля.

Согласно отчетам из данного региона Северной Кореи, состояние здоровья Ким в последние месяцы ухудшилось из-за сильного курения, избыточного веса и переутомления.

Дональд Трамп предложил свою поддержку старому оппоненту Киму после сообщений о тяжелом здоровье лидера.

Выступая на пресс-конференции, Трамп сказал: «У меня были с ним очень хорошие взаимоотношения. Я могу только сказать это, я желаю ему всего наилучшего, потому что, если он находится в таком состоянии, о котором говорится в сообщениях и в новостях, то вы понимаете, что это очень серьезно. Я говорил это и говорил много раз. Если бы кто-то еще был на этом посту, мы бы прямо сейчас воевали с Северной Кореей».

Президент также использовал эту тему, чтобы ударить по CNN, заявив, что сообщения «не были подтверждены», и что он видел новости в сети, не слишком доверяя им

Он добавил: «Но это звучит очень серьезно.»

«Я просто надеюсь, что у него все хорошо. У меня были очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

«Я хотел бы узнать, что у него все хорошо. Я не знаю, правдивы ли отчеты».

Если отчеты подтвердятся, будущее ядерной державы висит на волоске, поскольку Ким, похоже, не объявил преемника.

Одной из тех, кто хотел бы занять пост у руля, является жаждущая власти сестра лидера Ким Ё Чжон.

Трамп и Ким имели довольно хорошие отношения после первоначальной напряженности вокруг ядерного потенциала Северной Кореи.

В июне 2019 года Трамп стал первым действующим президентом США, который вступил в Северную Корею, пересекая линию перемирия 1953 года, разделяющую Северную и Южную Корею, для встречи с Ким Чен Ыном.

Однако эксперты по Северной Корее полагают, что жесткая позиция государства-изгоя и его ядерная программа будут продолжаться — даже без «Рокетмена», Ким Чен Ына.

Робин Келли, профессор Пусанского национального университета, сказал изданию Bloomberg: «Я был бы удивлен, если бы в Северной Корее не было другого бескомпромиссного политика, который более или менее сохранил бы Северную Корею такой, какая она есть, поэтому я не уверен, что Северная Корея внезапно развалится»

«Мы должны признать, что Северная Корея достаточно стабильна и будет с нами некоторое время».

Йон Локкетт

Перевод Никиты Свистунова

Источник: https://www.thesun.co.uk/news/11451536/north-korea-silent-kim-jong-un-health/