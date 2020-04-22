Кир Стармер — новый лидер британских лейбористов

Стармер обошел Ребекку Лонг-Бейли и Лайзу Нэнди, чтобы заменить Корбина на посту руководителя партии, Анджела Райнер становится его заместителем заместителем.

Сэр Кир Стармер выиграл выборы лейбористского руководства, набрав более 56% голосов и положив конец практически пятилетнему сроку Джереми Корбина во главе партии.

Стармер, бывший глава Королевской прокуратурской службы, выиграл в первом круге, будучи главным кандидатом у членов партии, профсоюзов и зарегистрированных сторонников, набрав в целом 490,731 голосов. Его ближайший соперник, Ребекка Лонг-Бейли, получила 28% от всех голосов, а Лайза Нэнди получила 16% в финальной стадии выборной гонки.

Анджела Райнер была выбрана заместителем главы партии в третьем круге, набрав 53% голосов, в то время как доктор Розена Эллин-Хан сенсационно заняла второе место с 28%, а Ричард Бургон набрал 21%.

Первой задачей Стармера станет ответ на призыв Бориса Джонсона к лидерам всех партий работать сообща, чтобы преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса.

Говоря о результатах выборов, Стармер отметил, что собирается конструктивно работать с правительством и что его победа пришлась «на уникальный момент в истории», когда нормальная жизнь приостановилась.

Также он сказал, что понимает масштаб задач, стоящих перед ним, во время, когда консерваторы имеют близкую к историческому максимуму поддержку.

«Мы проиграли четверо выборов подряд. Мы терпим неудачу в нашей исторической миссии», — отметил он в видеообращении. «Не сомневайтесь, я понимаю масштаб задачи, серьезность положения, в котором мы находимся».

«Перед нами стоит гора, которую мы должны покорить, но мы покорим ее, и я сделаю все возможное, чтобы воссоединить нас по всей стране, восстановить связь с нашим обществом и избирателями, создать коалицию по всем нашим городам и регионам со всеми вероисповеданиями и общинами, коалицию, которая будет представлять всю страну».

«Где требуются изменения, мы будем меняться. Где требуется переосмысление, мы будем переосмысливать».

Победа Стармера положила конец эпохе Корбина, во время которой партия совершила резкий поворот налево. Корбиновское левое крыло партии поддержало Лонг-Бейли в качестве главы и Бургона в качестве заместителя, но они не смогли составить реальной конкуренции победителям, что свидетельствует о желании членов и сторонников партии к изменению направления политики, связанной с поражением лейбористов в выборах в декабре.

Бывший секретарь по Брекситу в теневом кабинете считается более мягким левым, чем Корбин, но он пообещал сторонникам бывшего лидера не отклоняться слишком далеко от радикальной политической программы национализации и борьбы с жесткой экономией, проводившейся его предшественником.

Член парламента от Холборна и Сент Панкраса теперь начнет формирование теневого кабинета и команды советников, в которую, как ожидается, будут привлечены представители всех крыльев партии в попытке подвести черту под фракционностью, которая преследовала лейбористов в последние годы. Он также предложил дать роль в теневом кабинете Лонг-Бейли и Нэнди.

Стармер, который играл важную роль в продвижении позиции партии о необходимости второго референдума, столкнется совсем не с проблемой Брексита, а с тем, как как лейбористы в качестве оппозициия должны ответить на кризис, спровоцированный коронавирусом, и на его последствия.

Незадолго до оглашения результатов премьер-министр написал всем лидерам оппозиционных сил следующее: «Как лидеры партий мы должны работать вместе во время чрезвычайного положения в стране. Поэтому я хотел бы пригласить всех лидеров оппозиции на брифинг со мной, главным врачом и главным научным советником на следующей неделе».

В своем заявлении при вступлении в должность Стармер отметил, что лейбористы «будут конструктивно взаимодействовать с правительством, а не быть оппозицией ради оппозиции» во время кризиса. «Не зарабатывать политические очки или выдвигать нереальные требования. Но со смелостью поддержать там, где это правильно».

«Но мы будем проверять все выдвигаемые аргументы. Мы прольем свет на все критические вопросы, и если мы увидим ошибки, или нерешительность правительства, или что вещи происходят не так быстро, как должны, мы рассмотрим их и публично заявим об этом».

Райнер заявила, что это будет «долгая и сложная дорога вперед, но мы должны быть едины перед лицом кризиса, чтобы предложить лучшее будущее для наших граждан, которые его заслуживают».

«Ситуация в стране резко поменялась в последние месяцы, но наши ценности остаются такими же и даже более важными, чем когда-либо», — сказала она.

«Это те ценности, которые мы будем отражать в наших действиях в качестве оппозиции и движения – защищая наши общественные службы, наших работников и тех, кто обслуживает интересы людей, а также общество, в котором люди работают вместе и заботятся друг о друге».

Стармер и Райнер были поздравлены множеством профсоюзов и связанных с партией групп, включая бывших сторонников Корбина.

Группа Unite, которая поддержала Лонг-Бейли и является крупнейшим донором лейбористов, подчеркнула свои обещания «опираться на радикализм нашей партии».

Лен МакКласки, генеральный директор Unite отметил: «Сейчас это долг нашего движения поддерживать их в этом, так как они двигаются вперед, чтобы наша партия сыграла свою роль в нашей национальной политической жизни в эти беспрецедентные времена».

Momentum, массовая группа сторонников Корбина, опубликовала заявление, обозначающее их намерение проследить, чтобы Стаммер выполнял данные обещания, такие как сохранение поддержки государственной собственности на национальные службы, «зеленый новый курс», отмена платы за обучение, закрытие иммиграционных центров, как и требование обложить налогом наиболее богатые пять процентов населения.

«Его мандат заключается в том, чтобы опираться на преобразовательский взгляд Джереми, а это означает назначение широкого теневого кабинета, который верит в эту политику и будет работать с ее членами, чтобы воплотить политику в жизнь», — сказал представитель.

«В этой новой эре Momentum будет играть новую роль. Мы будем следить за Киром, чтобы убедиться, что он держит свои обещания, отстаивает большие идеи, такие как «зеленый новый курс», укреплять позиции членов парламента от лейбористской партии и делать все возможное, чтобы избралось лейбористское правительство».

Роуэна Мэйсон

Перевод Никиты Свистунова

Источник: The Guardian (https://www.theguardian.com/politics/2020/apr/04/keir-starmer-wins-labour-leadership-election)