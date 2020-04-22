Коронавирус добрался до Индии

Отважные независимые журналисты призывают правительство к ответственности. В то время как сейчас распространение коронавируса COVID-19 в большей мере сосредоточено на Европе и США, Индия в конечном итоге может оказаться самой пострадавшей страной от этой инфекционной болезни.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди мало что сделало для противостояния кризису за исключением блестящей PR-кампании. В действительности же ряд политических шагов Дели мог поспособствовать распространению этого опасного вируса.

24 марта Моди без всякого предупреждения объявил о трехнедельном общенациональном карантине. Еще до того, как премьер-министр закончил свое обращение к народу, жители города, в основном средний класс, высыпали на улицы, чтобы запастись едой и лекарствами, тем самым, вероятно, ускоряя распространение коронавируса.

В результате изоляции десятки миллионов людей мгновенно стали безработными, и многие из них отправились в свои родные деревни. Поскольку общественный транспорт перестал работать, люди самостоятельно стали совершать перемещения более чем на 300 миль. Однако во многих деревнях не принимают незнакомцев, поэтому где мигранты получат еду и воду, остается только гадать.

О хаосе, вызванном распоряжением от 24 марта, сообщили только несколько независимых СМИ. В целом, он остался незамеченным. Используя комбинацию методов финансового давления и прямой цензуры, Моди и его правая партия Бхаратия Джаната (БДП) заставили замолчать большую часть средств массовой информации. Газеты и телерадиокомпании пришли к выводу, что критика политики премьера или БДП приводит к потере правительственной рекламы, являющейся основным источником дохода. Моди также подал дорогостоящие и трудные для борьбы налоговые иски против оппозиционных СМИ.

В случае с коронавирусом правительство добилось от Верховного Суда предписания всем СМИ публиковать “официальную версию” кризиса здравоохранения, которая предполагает публикацию только положительных новостей.

Успех, достигнутый БДП в сдерживании освещения ситуации 17 000 индийскими газетами, 100 000 журналами и 178 телевизионными новостными каналами, был резко осужден организациями средств массовой информации. “Репортеры без границ” оценивают уровень свободы слова в Индии как низкий – так, страна находится на 140 месте из 180 по индексу свободы прессы.

Репортаж о сельской нищете

Нарендра Моди возглавил громкую кампанию по созданию регионального ответа на кризис COVID-19. Его правительство фактически свело борьбу с вирусом к пиар-кампании.

15 марта Моди созвал телеконференцию Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) для создания фонда экстренной помощи в связи с пандемией коронавируса и обмена медицинской информацией. 26 марта Моди расширил усилия по вступлению в G-20, международный форум правительств и глав банков государств с наиболее развивающейся экономикой, который включает в себя Европейский Союз.

Но есть подозрение, что региональные и международные усилия Моди больше связаны с восстановлением репутации его правительства, чем с противостоянием кризису здравоохранения.

Односторонний захват Моди штата Джамму и Кашмир (что нарушает индийскую конституцию) и последующее подавление любого оппозиционного восстания из-за этого захвата были широко осуждены на международном уровне. Недавний шаг правительства Моди по пересмотру понятия “гражданство”, в частности, исключение мусульман из списка беженцев, которые могут получить гражданство Индии, также подвергся широкой критике. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала этот закон нарушением ряда международных соглашений, участником которых является Индия.

Моди почти не поддерживал отношения ни с СААРК, ни с “Большой двадцаткой”, и правительство почти не предпринимало никаких действий по решению проблем на своей территории. Система общественного здравоохранения Индии и в лучшие времена остается хрупкой: на каждые 1000 человек приходится всего 0,5 больничных койки. В Италии, где складывается серьезная эпидемиологическая ситуация, этот показатель почти в семь раз выше.

Но это не значит, что Моди получает бесплатный пропуск в клуб респектабельных политиков.

Одним из важных независимых источников информации о кризисе Covid-19 является Rural India Online, часть Народного архива сельской Индии (PARI), сеть репортеров и фотожурналистов, которые сообщают о сельских жителях, составляющих 70 процентов населения.

П. Сайнат, основатель и редактор PARI, а также лауреат престижной премии Рамона Магсайсая и глобальной премии Amnesty International в области прав человека, резко критикует действия правительства Моди. Репортеры Пари освещали то, что основные СМИ подверглись угрозам со стороны правительства по поводу освещения реальной ситуации в стране: огромное количество бедных, которые вышли на дороги, чтобы вернуться домой, раковые больные, спящие вне больниц в надежде получить лечение, и поденщики, которые не могут позволить себе пропустить какую-либо работу. Один из них сказал репортеру Пари Шраддхе Агарвалу: “мыло не спасет нас, если мы умрем от голода первыми.”

Репортеры Пари также сделали ряд репортажей об индийских медработниках, лишь немногие из них были снабжены перчатками или масками. “Правительство говорит, что надо постоянно мыть руки, — сообщил мумбайский санитар Арчана Чабускван репортеру PARI Джиоти Шиноли. — И как же мы это сделаем?” Отмечается, что дезинфицирующие средства для рук слишком дороги (Чабускван зарабатывает всего 2,63 доллара в день), водоснабжение слабое, а социальное дистанцирование невозможно. “Нам приходится делить общественный туалет с сотнями людей,” – добавила Чабускван.

Если медработники действительно заболеют — или, если уж на то пошло, любой из 20 миллионов жителей Мумбаи — они окажутся в беде. В настоящее время государственные больницы располагают 400 аппаратами искусственной вентиляции легких и 1000 койками интенсивной терапии для всего города.

Власть ультраправых

Кризис здравоохранения в Индии длится уже давно. И хотя действия правительства Моди почти наверняка усугубят нынешний кризис, за последние 30 лет и правые, и центристы сократили расходы на здравоохранение и приватизировали большую часть системы.

“У нас одни из самых низких расходов на здравоохранение — всего лишь 1,2 процента (как доля ВВП) в мире”, — пишет индийский журналист Палагумми Сайнат. Почти четверть миллиона индийцев ежегодно умирают от туберкулеза, а 100 000 детей — от диареи. США тратят на здравоохранение около 17 процентов своего ВВП.

По словам Сайната “расходы на здравоохранение по всей Индии сегодня, возможно, являются самым быстрорастущим компонентом долга сельской семьи”. Исследование, проведенное Фондом общественного здравоохранения Индии, показало, что в 2011-2012 годах около 55 миллионов человек были на грани нищеты из-за расходов на здравоохранение, а 38 миллионов – только из-за расходов на медицину.

Именно с этим сталкивается значительная часть 1,3-миллиардного населения Индии, во время распространения COVID-19 – жители вряд ли получат большую помощь от БДП или правительства Моди.

Когда Китай, наконец, публично заявил об опасности, которую представляет собой коронавирус, в Индии вспыхнули беспорядки, вызванные некоторыми членами кабинета премьера. Более 50 человек были убиты в Нью-Дели и сотни ранены, когда правые толпы, организованные Раштирией Сваямсевак Сангх (RSS), бесчинствовали на улицах.

РСС — организация, которую философ и политический комментатор Айджаз Ахмад называет “старейшей, крупнейшей и наиболее успешной ультраправой группой в современном мире”, — это реальная сила, стоящая за Моди. БДП-это в значительной степени фронт для РСС, индуистской фундаменталистской организации, которая, по словам Ахмеда, “глубоко иерархична и скрытна”.

Нисходящий, не предупреждающий декрет о коронавирусе типичен для того, как функционирует RSS. В 2016 году — опять же без всякого предупреждения — Моди в одностороннем порядке отменил все банкноты номиналом 500 и 1000 рупий, ввергнув страну в валютный хаос и еще больше обнищав большое количество бедных индийцев.

Главная цель РСС — создание индуистски ориентированного государства,и она не стесняется использовать для этого насилие, будь то погромы или убийство. За последние несколько лет боевики убили нескольких видных противников РСС, причем эти убийства так и не были раскрыты.

Акцент на религию перекосил приоритеты правительства. Главный министр самого густонаселенного штата Индии, Уттар-Прадеш, потратил 91 миллион долларов на строительство огромной статуи бога Рама, в то же время не меняя скорой медицинской помощи.

Поскольку большая часть основной индийской прессы либо кооптирована, либо запугана, именно альтернативные источники, такие как Народный архив сельской Индии, подхватили слабину и сообщили о том, что происходит с подавляющим большинством индийцев, живущих за пределами огромных мегаполисов, а также о том, с чем сталкиваются жители трущоб и городские санитарии.

Конец безнаказанности?

До сих пор Моди и РСС избегали необходимости отвечать за рост насилия и социальные приоритеты, которые увеличивали разрыв между богатыми и бедными. Но COVID-19 может это изменить.

Пари выдвинуло ряд требований по преодолению нынешнего кризиса, включая немедленное распределение излишков зерна, переход от товарных культур к продовольственным культурам и национализацию частных медицинских учреждений по всей стране.

Кризис COVID-19 — это третья пандемическая болезнь со времен Великого гриппа 1918-20 годов, который, возможно, убил до 100 миллионов человек. Но изменение климата создает условия, благоприятствующие росту таких болезней, как коронавирус, и переносчиков таких патогенов, как лихорадка денге и малярия.

Следующая пандемия уже не за горами, и если не будут предприняты целенаправленные усилия по улучшению системы здравоохранения, то это лишь вопрос времени, прежде чем последует очередной мега-убийца.

Конн Хэллинан

Перевод Анны Павловой

Источник https://fpif.org/the-coronavirus-comes-for-india/