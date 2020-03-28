Путин проиграл «удалёнщикам»

Несмотря на указ президента о недельных выходных, IT-компании не захотели останавливать цифровое производство. Чем закончилось противостояние платформ с государством и почему в этой ситуации больше всего пострадали рядовые работники?

Можно долгие годы закрывать глаза на политику, можно ничего не понимать в экономике, но одного уже не опровергнешь: эпоха сменилась, в марте мы словно проснулись в ином измерении и запомним этот месяц на всю жизнь. Окружающий мир стряхнул с себя пелену застоя. Даже быт пропитался моральными дилеммами.

В среду днём Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил следующую неделю выходной. Многие наёмные рабочие обрадовались, но айтишники, которые уже пару недель трудятся удалённо, напряглись. Вопрос о том, заставят ли их работать вопреки указу, моментально загудел в воздухе.

Если говорить честно и откровенно, то отмена удалённой работы на распространение коронавируса никак бы не повлияла. В случае с айтишниками риск даже вырос. Сидеть всю неделю дома тяжело, рано или поздно привыкшие к ударному труду и продуктивности айтишники полезли бы на улицу — подхватывать пресловутый коронавирус. А так сидят себе за ноутбуками, пишут код, проектируют новые интерфейсы. Созваниваются в Zoom попить чайку.

Но сложнее всего пришлось менеджменту IT-компаний. Недельный простой сулил убытки, а неработающие сограждане резко нагрузят сервисы. Сервера упадут, их нужно будет поднимать. Увеличатся обращения в техническую поддержку, которая не отдыхает даже в новогодние праздники. Кому-то нужно править срочные баги.

Как рассказать айтишникам, что вся Россия не работает, но они — не вся Россия? Здесь понадобились убедительные оправдания.

Понадобились они, конечно, не всем. Те компании, что не пекутся о репутации, наплевали на распоряжение правительства и объявили неделю рабочей. В их числе, по слухам, «Лаборатория Касперского». Непослушание лояльной режиму компании в этом случае показательно.

Но если недобросовестные компании нарушили указ, не моргнув, то что было делать тем, кто печётся о репутации? Они не могли выгнать сотрудников на работу директивно; айтишники — народ избалованный и обидчивый, шансы подорвать доверительные отношения со специалистами были высоки. В условиях дикого кадрового голода ошибка могла обернуться долгосрочными проблемами. Сменить компанию, где царит принудиловка, для айтишника не проблема. Проблема — быстро найти ушедшему специалисту равноценную замену.

Первым на раскалённой сковороде зашипел Яндекс. Компания причислила себя к круглосуточному сервису и попросила сотрудников поработать волонтёрами. Естественно, привязала свою позицию к так любимой айтишниками социальной значимости продуктов. В частности, к Яндекс.Такси и Яндекс.Еде.

«Мы поиск и агрегатор актуальной информации, мы доставка товаров, еды и лекарств, мы безопасное такси, мы наконец кино по вечерам. Мы — «градообразующее» предприятие. Нам обязательно нужно работать»

Неужели таксисты и доставщики будут работать? На них указ Путина не распространяется?

Впрочем, вернёмся к IT. Рядовых рабочих должны волновать этические проблемы иного рода. Среди айтишников много либеральных оппозиционеров: людей, выступающих за свободную конкуренцию, независимые суды, борьбу с коррупцией и — за беспрекословное соблюдение прав и законов.

Но можем ли мы требовать от государства соблюдения прав и законов, если сами нарушаем их при первой же вероятности потерпеть убытки? И почему IT-компании вместо переадресации своего негодования государству призывают айтишников «работать ещё больше и лучше»? И, в конце концов, если компания игнорирует абсурдный указ, связанный с вирусом, то почему в следующий раз она не должна игнорировать притянутый за уши «День единства», день Конституции, безразличный бизнесу Первомай?

Это далеко не все вопросы, навеянные заявлением Яндекса. Фраза Худавердяна «Я и мои подчиненные — остаемся» была призвана превратить вертикальную директиву в призыв на совместный подвиг. И многие на этот призыв откликнулись. Лояльные айтишники оперировали тезисом «Мы все плывём в одной лодке, убытки скажутся на нас самих». Остальную часть работников компании невольно поставили перед сложным этическим выбором: ослушаться указа правительства и работать всю неделю, либо «предать» компанию и отдыхать.

Дело в том, что ведущие IT-компании давно перешли на работу по методологии Scrum. Коллектив разделён на маленькие команды полного цикла; любой не вышедший на работу сотрудник перекладывает свою часть работы на остальную команду, теряет уважение и подставляет людей, с которыми ежедневно работает бок о бок.

Но тяжёлый этический выбор делать не пришлось. В пятницу власть в очередной раз удивила нас глубиной своего сумасшествия. Дмитрий Песков заявил:

«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми по максимуму».

Выходит, что Путин дал гражданам выходные, которые не выходные, а нерабочие дни, в которые мы должны работать удалённо.

Те из айтишников, кто уже сделал трудный выбор и отказался работать волонтёром, раскрыли рты. Через несколько часов Минтруд добавил в исключения «организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи». Естественно, IT-компании тут же отменили все просьбы о помощи и объявили следующую неделю рабочей.

Очередной юридический нонсенс доказал две вещи.

Кажется, власть окончательно потеряла чувство реального и не способна договориться даже между собой. Путину уже приходится не только лично приезжать в Госдуму и опровергать досрочные выборы, но и отменять собственные решения на следующий день. При этом президент способен обнулить собственные сроки и ввести в обход ТК РФ новое понятие «нерабочие дни», которым невозможно оперировать ни для составлении документации, ни для защиты своих прав. И это в условиях пандемии и жёсткого экономического кризиса.

А наёмные сотрудники, способные трудиться удалённо, поняли: как только возникает угроза потерять прибыль, белые и пушистые компании «нового типа» с печеньками и расширенным пакетом ДМС превращаются в старых добрых капиталистов, готовых нарушать закон и давить на собственных сотрудников. Ведь давить на рабочих намного легче, нежели на государство. Намёки на рост безработицы, грядущие сокращения и настойчивые призывы продемонстрировать лояльность посыпались практически моментально.

Печально не то, что государство устроило нам очередной спектакль. Печально то, что в тяжёлой ситуации работники остались с этическими проблемами один на один. В таких случаях помог бы профсоюз, но представить его эффективность в условиях крайней сытости IT-сферы относительно остальной России сложно.

При всей растерянности понимаешь, насколько сильно тучи сгущаются над менее стабильными секторами. Заведения Петербурга уже «сокращают» маркетологов, шеф-поваров и линейный персонал (читай — выгоняют на улицу, т.к. большинство зарплат в ресторанной сфере «чёрные» или «серые»). Пока айтишники размышляют о справедливости принуждения к труду, бармены и официанты, прочитав данную статью, лишь грустно усмехаются. Прекариат начинает мечтать о лишней работёнке, в том числе — в путинскую неделю выходных… нет, нерабочих дней, в которые нужно работать. С сохранением зарплаты.

Последние два дня показали прежде всего уровень разобщённости трудовых масс в России. Защищать нас особо некому, сложные вопросы приходится решать в одиночку.

Да, мир бурлит… И вместе с тем сдувает пыль с таблички, на которой красуется подзабытая за годы путинского застоя надпись: «Будет весело и страшно».