Ирландский левый прорыв

Если верить опросам общественного мнения, благодаря сегодняшним ирландским выборам можно наблюдать, как молодые избиратели и представители рабочего класса стекаются к партии Шинн Фейн (Sinn Féin) и другим левым партиям в исторически рекордном числе, нанося удар по доминирующим правым партиям страны.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар ясно утверждал: в ирландской политике никогда не было «классовой войны, и она не должна начинаться сейчас». Конечно, в ирландской политике всегда была классовая война — просто Варадкары и ему подобные выигрывали ее почти столетие.

К сожалению для политического статуса Варадкара, причиной того, что он вынужден был признать наличие классовой борьбы, состоит в том, что уже слишком поздно что-то исправлять в системе. Судя по всему, сегодняшние выборы изменят ирландскую политику, поскольку в стране наблюдается отсутствие четкого политического раскола между левыми и правыми, зато наблюдается доминирование двух партий центра или правоцентристов. Теперь же здесь появляется масса людей, настроенных голосовать за партии левых. В частности, Шинн Фейн, согласно последним опросам, самая популярная партия среди всех, кроме людей старше 55 лет, смогла получить большинство голосов на национальных выборах и сдтолкнуть традиционную правящую дуополию партий Фианна Файл (Fianna Fáil) и Фине Гэл (Fine Gael) на второе и третье место.

Выборы стали чем-то вроде катастрофы для Варадкара, правительство которого с 2016 года полагалось на соглашение о доверии и поддержке с крупнейшей оппозиционной партией Фианна Файл. Он надеялся, что сочетание относительного успеха в борьбе с Брекситом и стабильного восстановления в сфере занятости и других экономических показателей приведет к его возврату в новый состав парламента с растущим большинством, способным сформировать стабильное правительство, возможно привлекая некоторые меньшие партии. Тем временем, лидер Фианна Файл, Майкл Мартин, надеялся извлечь выгоду из внутренних проблем, таких как здравоохранение и жилищный вопрос, обещая небольшое увеличение финансирования. Оба выглядят разочарованными в своих амбициях.

Вместо этого выборы превратились в гонку трех лошадей, когда Шинн Фейн поднялась на десять с лишним строчек вверх, набрав голоса со всего спектра и вызвав панику среди либеральных комментаторов. Брексит доказал свою незначимость для большинства людей, и только 3% считают его самой важной проблемой. Мартин был прав, полагая, что ирландские кризисы в области здравоохранения и жилищного вопроса будут определять выборы, но недооценил привлекательность левых из Шинн Фейн для электората. Манифест Шинн Фейн под названием «Пусть трудящиеся отдохнут: манифест для перемен» обещает создать Ирландскую национальную службу здравоохранения, более или менее явно основанную на британской системе здравоохранения, а также выделить «6,5 млрд. евро с целью предоставить более 100 000 общественных домов на государственной земле», чтобы разрешить жилищный кризис.

С начала избирательной кампании Шинн Фейн выросла с менее чем 15% в опросах до 25%. Были и другие возможности для ирландских прорывов в левом крыле, но это почти наверняка самая большая возможность с момента основания государства.

Предпосылки

Чтобы понять, какого масштаба сдвиг произошел, надо сказать, что общая доля голосов в Фианна Фейл и Фине Гэл регулярно превышала 80% в большинстве выборов, начиная с 1930-х годов, одна или другая возглавляла каждое правительство. И это несмотря на то, что политические разногласия между партиями носят исторический характер и основаны больше на идентичности, чем на политике. Разделение восходит к обретению независимости в результате гражданской войны 1922-1923 гг. вокруг вопросов, которые давно перестали иметь какое-либо политическое значение.

Хотя обе партии имеют широкие круги последователей и хамелеоноподобные тенденции, в целом, Фианна Файл занимает больше интервенционистские экономические позиции и консервативные социальные позиции, в то время как Фине Гэл сочетает глубокую привязанность к закону и порядку с неолиберальной экономической политикой и растущим социальным либерализмом. Последнее было особенно очевидно после побед референдума о равенстве браков и правах на аборты в последнее десятилетие при правительствах, возглавляемых Фине Гэл.

Обе стороны разделяют веру в «ирландскую модель» экономического развития, которая прежде всего зависит от прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Чтобы дать представление о том, насколько важны ПИИ для экономики страны, Центральное статистическое управление Ирландии разработало новые способы измерения ВВП Ирландии, поскольку ПИИ сильно искажают оценки. По данным Всемирного банка ПИИ составляли 16,87% ВВП Ирландии в 2018 году по сравнению с 2,05% ВВП Великобритании.

Чтобы облегчить ситуацию, Ирландия имеет номинальную ставку корпоративного налога в размере 12,5%, крайне низкую по европейским стандартам. Тем не менее, Ирландия также в настоящее время находится в суде с Европейской комиссией в попытке отказаться принять налоговый счет компании Apple на сумму 14,3 млрд. евро, так как ирландское государство заключило милую налоговую сделку с Apple, чтобы еще больше уменьшить и без того низкую ставку корпоративного налога в размере 12,5%. Европейская комиссия сочла это незаконной государственной деятельностью.

Проще говоря, ирландская модель сочетает в себе невероятно низкий уровень налогообложения для многонациональных компаний и полную приверженность Европейскому союзу, что делает Ирландию привлекательной де-факто налоговой гаванью для компаний, которые хотят получить доступ к общему европейскому рынку без налоговых ставок в европейском стиле. В качестве дополнительного бонуса, особенно для американских компаний, к которым это обращается, Ирландия является англоязычной страной.

Эта модель связана с более общим неолиберальным подходом к государственной политике, подытоженным цитатой бывшего премьер-министра Фине Гэл Энды Кенни о том, что Ирландия «лучшая маленькая страна в мире, в которой можно вести бизнес». Этот подход приводит к большому частному рынку медицинского страхования и практически нулевому новому государственному жилищному строительству за последнее десятилетие. Неравенство в области здравоохранения в Ирландии было отмечено в европейском отчете в 2018 году, в частности, что Ирландия остается «единственной западноевропейской страной, не имеющей всеобщего охвата медицинским обслуживанием первичной медицинской помощи». В сфере жилья общее количество бездомных в течение многих лет колебалось около 10 000, в том числе более 3000 детей.

Что касается Фианна Файл и Фине Гэл, то эту модель можно осуществить не до конца. Шинн Фейн, напротив, представляет собой потенциально самую большую проблему для статус-кво, сложившегося за последние десятилетия — хотя еще неизвестно, готовы ли они полностью с этим покончить.

От Армалита до урны

Путь Шинн Фейн из политического крыла Ирландской республиканской армии (ИРА) во время Смуты на севере Ирландии к тому, чтобы оказаться на пороге правительства, был долгим. Переход республиканского движения к парламентской политике началось всерьез в начале 80-х годов, во время и после голодовки заключенных республиканцев в Ольсере.

Кандидаты от Шинн Фейн на удивление хорошо участвовали в выборах на севере и юге Ирландии во время голодовки, что свидетельствует о потенциале как политического, так и военного успеха. Их новая стратегия была подытожена директором по связям с общественностью Шинн Фейн Данни Моррисоном в 1981 году: «Кто здесь действительно верит, что мы можем выиграть войну с помощью урны для голосования? Или кто-нибудь здесь возразит, если с бюллетенем в одной руке и ружьем в другой руке мы возьмем власть в Ирландии?»

В течение последующих двух десятилетий, как опасались более жесткие республиканцы, Армалит (вооруженная борьба) был исключен из этого уравнения, и с момента заключения Соглашения Страстной пятницы 1998 года Шинн Фейн была полна решимости завоевать власть только с помощью урны для голосования. Они доказали свое мастерство в избирательной политике, увеличив свою долю голосов почти на всех выборах, в которых они участвовали, увеличившись на юге с одного места в 1997 году до 23 к 2016 году.

Они отодвинули на второй план более умеренную националистическую Социал-демократическую и рабочую партию на севере, взяв на себя ведущую роль в правительстве там в 2007 году. В то же время на юге Шинн Фейн поворачивал вправо — предлагая программу снижения налогов во время всеобщих выборов 2007 года. Но глубокий и катастрофический финансовый кризис в Ирландии после 2008 года коренным образом изменил политический ландшафт, и вскоре Шинн Фейн стала крупнейшей и наиболее устойчивой силой, выступившей против жесткой экономии на юге.

Меры жесткой экономии, введенные вначале коалицией Фианны Фай и Зеленой партии, а затем коалицией с Фине Гэл, создали условия для стремительного подъема Шинн Фейн. К 2014 и 15 годам, с ростом массового ирландского движения Right2Water, Шинн Фейн открыто сравнивала себя с испанским Podemos и греческим Syriza. Им помог катастрофический крах Лейбористской партии, которая, по-видимому, сама на короткое время предложила левую альтернативу в первые годы программы жесткой экономии “Тройки” в Ирландии, прежде чем перейти к навязыванию этой же политики наряду с Фине Гэл. Они повторили путь греческой соцпартии ПАСОК, упав с 37 мест в 2011 году до 7 в 2016 году, что сократило пространство для левоцентристов и позволило Шинн Фейн стать гегемонистской партией левых в Ирландии.

Как часто бывало, Шинн Фейн выбрала подходящий момент для достижения этой позиции. Начиная с 2014 года Ирландия, которая в течение многих лет была «эмблемой» жесткой экономии, поддерживаемой Европейским союзом, была охвачена массовыми акциями протеста против введения платы за воду и предполагаемой приватизации. Эти протесты вызвали всеобщее протестное движение против жесткой экономии и против истеблишмента и вывели сотни тысяч людей на улицы. Движение было рассеяно — но настроения, стоящие за ним, никогда не исчезали полностью.

На этих выборах также произошел заметный сдвиг в сторону классовой политики. В опросе «Irish Times», в котором используются социальные оценки NRS, Фианна Файл и Фине Гэл получают 40-50% голосов в социальных категориях ABC, представляющих людей на высших и средних профессиональных, руководящих, административных и административных должностях — по сути, от среднего до высшего класса. (Фианна Файл также получает 43% голосов фермеров.) Тем временем, Шинн Фейн получит 30-40% голосов групп C2 и DE, представляющих людей с квалифицированным, полуквалифицированным и неквалифицированным ручным трудом. Хотя эти прогнозируемые доли голосов не являются идеальным представителем класса, особенно в сочетании с анализом данных Европейского социального опроса, опубликованным в журнале «Village», который показывает, что с конца 2000-х годов отношение к перераспределительной политике оказывает все более сильное влияние на намерения избирателей.

Расширение левых

Короче говоря, в Ирландии наступает долгожданное и предсказуемое появление идеологического и классового раскола. На протяжении большей части истории государства именно социал-демократическая Ирландская лейбористская партия стремилась сломить господство Фианны Файл и Фине Гэл. Лейбористская партия была глубоко консервативной по европейским меркам и совершенно привержена прихотям католической церкви — ее лидеры были членами реакционной католической светской организации «Рыцари святого Колумба» с 1932 по 1977 год. Она также неоднократно вступала в коалиции, чтобы поддержать правительства Фианны Файл или Фине Гэл.

Лейбористы отступили, но все еще есть какой-то левоцентристский электорат зеленых, которые стали пережили некоторое возрождение, и социал-демократов. Каждый из них может в какой-то степени извлечь выгоду из роста Шинн Фейн в ходе последних выборов. Единственная осмысленная сила слева от Шин Фейн — это объединение троцкистских партий, известных как «Люди важнее прибыли — солидарность». Они показали некоторый рост за последнее десятилетие и участвуют в выборах с шестью кандидатами. На последних местных и европейских выборах, однако, их голоса резко упали. Другим фактором слева являются независимые социалисты, такие как Джоан Коллинз, Кэтрин Коннолли, Томас Прингл и Симус Хили. Локальная избирательная система Ирландии дает шансы независимым кандидатам, но зачастую неравномерно.

Подъем Шинн Фейн на этих выборах был настолько резким, что партия не выдвинула достаточного количества кандидатов, чтобы воспользоваться результатами, которые, согласно опросам, они достигнут. Фактически, партия выдвигает только 42 кандидата, когда для формирования правительства требуется 80. Это означает, что передача мест от Шинн Фейн может иметь решающее значение при выборе различных прогрессивных депутатов в других местах.

Но ясно, что политика в Ирландии меняется. Это больше не страна, в которой доминирует католическая церковь, не подвергая сомнению неолиберальную экономику или не имея значимого политического выбора. Крайне маловероятно, что в Ирландии после этих выборов будет левое правительство, но вполне возможно, что оно будет в ближайшем будущем. Преодолеть дуополию Фианны Файл и Фине Гэл было бы историческим достижением.

Даже если Фианны Файл и Фине Гэл вернутся в правительство, им, вероятно, придется сделать это вместе и при значительно уменьшенном количестве депутатов. Возможна другая коалиция с лейбористами или зелеными, но она только закроет пространство для левоцентристов.

Четкая классовая политика и идеологические разногласия между левыми и правыми наконец-то вспыхнули в Ирландии спустя десятилетия после большей части остальной Европы. Если Шинн Фейн избежит ошибки столь многих левых партий, которые поддерживали правые коалиции, то, несомненно ждать первое левое правительство Ирландии придется недолго.

Ойсин Коултер

Источник: https://tribunemag.co.uk/2020/02/irelands-left-breakthrough

Перевод с английского Валерии Емашевой и Никиты Ненашева