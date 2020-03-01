Сделка Трампа и операция Израиля в Газе

Во вторник 28 января после трех лет разработки были, наконец раскрыты детали ”Сделки века”. Так называется мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта. План предусматривает сосуществование двух государств — еврейского государства Израиль и преимущественной арабской Палестины.

Почему Трампу именно сейчас это понадобилось?

Положение Трампа не блестящее — в этом году в США должны состояться выборы, а в Сенате обсуждали дело об импичменте президента. Трампу нужно было обратить внимание избирателей на что-нибудь другое, например, на свои активные действия во внешней политике. Кроме того, 2 марте должны состояться парламентские выборы в Израиле и Трамп решил подыграть своему партнеру — премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, с которым его связывают крепкие отношения партнерства.

Что такое арабо-израильский конфликт?

Арабо-израильский конфликт — это противостояние между рядом арабских стран, а также арабскими военизированными группировками, поддерживаемыми частью коренного арабского населения подконтрольных Израилю палестинских территорий, с одной стороны, и сионистским движением, а затем и Государством Израиль, с другой. Сионисты хотели построить в Палестине еврейское государство и добились этого. Палестинцев, которые не хотели жить в таком государстве, данный вариант не устраивал. В итоге вооруженные столкновения продолжаются в регионе уже около столетия. План ООН рекомендовал создание на территории Палестины двух государств: еврейского и арабского. Государство Израиль было создано в 1948 году, однако арабское государство в Палестине так и не было построено. После арабо-израильской войны 1967 года и по настоящий момент Израиль удерживает ряд территорий, на которых это государство должно было быть создано.

Правда, существует Палестинская национальная администрация или Палестинская Автономия. Она была создана в 1994 году. Но, фактически, Государство Палестина в настоящее время не имеет реального суверенитета. Государственные структуры сформированы только частично (например, нет армии, хотя есть полиция). Территории Западного берега реки Иордан и Восточный Иерусалим контролируются Армией обороны Израиля (АОИ). Сектор Газа и Западный берег реки Иордан представляют собой два анклава, разделённые территорией Израиля. При этом руководство ПА не контролирует Газу. Последняя находится под управлением воинственной организации исламистов ХАМАС. В каждом секторе Палестины образовано независимое «правительство». Причем Газа находится в израильской военной блокаде.

Израиль контролирует потоки товаров, поступающие на палестинские территории, исходя из своих экономических интересов. На Западном берегу против воли местного населения строятся израильские поселения, в которых проживает уже 600 тыс израильтян (против 3-х миллионов арабов-палестинцев). Израильские войска контролируют передвижение между палестинскими селами и городами, так что переход из одного района в другой может сопровождаться многочасовыми очередями и обысками. Любой палестинский араб может быть задержан, арестован на неопределенное время израильской армией или даже застрелен, если армия сочтет его действия опасными, а его собственность может быть конфискована. Короче говоря, все прелести военной оккупации. При этом израильского гражданства у палестинцев нет (а значит нет и вытекающих из него гражданских и социальных прав) и им его никто не предлагает, хотя многие палестинцы работают на израильских предприятиях. Есть и другие проблемы: спорный статус Иерусалима (на этот город, который является священным для трех религий — христианства, иудаизма и ислама — претендуют и Израиль, и палестинцы: каждый видит там свою столицу), а так же вопрос о палестинских беженцах, которые бежали из своих домов после захвата их израильской армией в ходе арабо-израильской войны 1948-1949 годов и в результате прямого насилия израильских военных (беженцев и их потомков насчитывается около 5 млн).

Палестинцы жалуются на нарушения прав человека и на то, что в условиях военной оккупации их экономика не может развиваться. Они требуют ухода израильской армии и поселений, возвращения к границам до войны 1967 года, создания независимого палестинского государства и права беженцев на возвращение.

Израиль обвиняет палестинцев в обстрелах и терроризме, включая ракетные атаки из Газы на мирные израильские города, и продолжает прежнюю политику, отвечая на палестинские обстрелы бомбежками Газы.

Так что же предложил Трамп? Вот ключевые моменты:

Безопасность: Израиль по-прежнему будет решать вопросы безопасности на территориях от реки Иордан до Средиземного моря. Армия обороны Израиля не уходит с Западного берега. План предусматривает создание демилитаризованного (т.е. лишенного армии) Палестинского государства, живущего бок о бок с Израилем. Таким образом, израильская оккупация Западного реки Иордан сохраняется, а у палестинцев будет некое государство без собственной армии на оккупированных Израилем территориях. Палестинцам предлагают официально согласиться с этим.

Иерусалим: большая часть сохранится под контролем Израиля и останется израильской столицей. Палестинцы так же получат столицу в Иерусалиме, основанную в нескольких северных и восточных кварталах города, которые находятся за пределами израильского барьера безопасности. Возможно, речь идет о нескольких пригородных районах, где есть арабские поселения. Но, фактически, почти весь город остается израильским. Если же палестинцы не примут это решение, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Но разницы особой нет, в любом случае город остается израильским – весь или почти весь.

Границы государств: Израиль сохраняет за собой 20% территории Западного берега реки Иордан, аннексирует их, и потеряет небольшое количество земли в пустыне Негев, недалеко от границы между Газой и Египтом. Палестинцы получат шанс на создание государства на 80% Западного берега и в Газе. Израиль сохранит контроль над всеми границами этого государства, а у палестинцев его не будет.

Поселения: Израиль сохранит долину реки Иордан и все израильские поселения на Западном берегу, включая их периметры безопасности, установленные военными. Армия обороны Израиля (АОИ) будет охранять их.

Палестинские беженцы: Никто не вернется в свои дома, оставшиеся на территории Израиля, однако, ограниченное число палестинских беженцев и их потомков будет допущено в Палестинское государство. Разумеется, с разрешения АОИ, которая будет отвечать за вопросы безопасности в Палестине.

Палестинское государство: план не предусматривает немедленного признания Палестинского государства. Оно возникнет только через четыре года, если палестинцы примут план Трампа, а Хамас и Исламский джихад — группировки, укрепившиеся в Газе — сложат оружие. Если эти условия будут выполнены, США признают Палестинское государство и осуществят экономический план по оказанию ему помощи на сумму 50 млрд долларов. Кроме того, американский план призывает палестинцев уважать права человека и отказаться от коррупции. При этом президент Трамп не требует, чтобы Израиль уважал права человека и отказался от коррупции. Хотя, генпрокуратура Израиля в 2019 году предъявила официальные обвинения в коррупции премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Что касается прав человека, то Ричард Фальк, профессор международного права в Принстонском университете, специальный докладчик ООН по правам человека в Палестине и еврей по происхождению, заявил, что палестинцы – жертвы «израильской» дискриминации и преступных действий, палестинцы изолированы и подвергаются политике апартеида на своей родной земле. Фальк так же подчеркнул, что «они («израильтяне») осуществляют насильственные действия в отношении палестинцев, систематически дискриминируют их по расовой и этнической принадлежности».

Реакция Израиля: “Мы готовы начать переговоры о мире”

Президент США Дональд Трамп обнародовал свою “Сделку века” вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме. Мирный план по словам Трампа, уже поддержали Нетаньяху (лидер правящей партии Ликуд) и его главный соперник, глава ведущей оппозиционной партии (Бело-голубые) Бенни Ганц. “Если палестинцы действительно готовы заключить мир с еврейским государством, — сказал Нетаньяху, — Израиль будет там. Израиль готов немедленно начать переговоры о мире”. И в самом деле — более выгодного Израилю мирного плана не предлагала еще ни одна администрация США. Ведь план означает, что все останется почти так, как есть — израильская оккупация сохранится, как и поселения, а Палестина будет государством без армии, контролируемым Израилем.

Особенно выгодно предложение Трампа для Нетаньяху. Дело в том, что 28 января, как раз перед тем, как премьер-министр должен был встретиться с президентом Дональдом Трампом в Белом доме для обнародования долгожданного мирного плана, произошло важное событие. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил Нетаньяху обвинение по трем делам, связанным с коррупцией, злоупотреблением доверием и мошенничеством. Это событие запускает процесс судебного разбирательства против лидера страны, которое, вероятно, начнется через несколько недель, незадолго до или вскоре после после мартовских выборов в израильский парламент (Кнессет). Но теперь у Нетаньяху появились возможности для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от своих проблем с законом и сосредоточиться на мирном плане.

Реакция Палестины: “Пощечина века”

Палестинской Автономии план не выгоден, ровно по тем же причинам, по которым он выгоден Израилю — для палестинцев ничего не меняется. Было бы странно, если бы они просто согласились оставить все как есть, поставив под этим свою подпись. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал сделку “пощечиной века” и заявил, что “палестинский народ отправит её в мусорную корзину истории”.

ХАМАС в Газе так же высказался против плана Трампа. Там начались протесты против Сделки века — их участники жгут портреты Трампа и Нетаньяху. Демонстрации протеста проходят так же на Западном Берегу реки Иордан. В Газе все оказалось серьезнее. Местное отделение группировки палестинский Исламский Джихад (ИД) подвергло Израиль ракетным обстрелам. Израильтяне в ответ начали бомбежки Газы. Маленькая война перед выборами так же может подбросить 1-2 процента голосов премьер-министру Нетаньяху.

Палестинские официальные лица и политические фракции поклялись работать над срывом ”Сделки века“, под тем предлогом, что она направлен на “ликвидацию палестинского дела”. И нет никаких признаков того, что палестинцы могут в обозримом будущем изменить свое отношение.

А что же те 50 млрд, которые предлагает Трамп? Палестинцы говорят, что в условиях, когда израильская армия контролирует дороги и другие стратегические объекты, а так же может изымать собственность, им эти деньги ничего не дают. Все равно Палестина не сможет их инвестировать по своему усмотрению.

Есть ли в этом смысл, кроме решения личных проблем Трампа и Нетаньяху?

Да, есть. Израиль использует стратегию, которую находит эффективной. Он говорит палестинцам: “Мы победили. Мы неизмеримо сильнее и за нами вся мощь Америки. Просто примите это.” Цель в том, чтобы полностью сломить волю руководства ПА, параллельно предложив им пряник — 50 миллиардов долларов, которые можно освоить. Впрочем и с этими деньгами не все просто — Трамп их сам не дает, а рассчитывает собрать с богатых арабских стран в течении какого-то времени… так что, это вполне может оказаться блефом.

Что теперь будет?

У президента США есть обычай принуждать партнеров к переговорам. Трамп в большинстве случаев избегает военных операций, но использует экономические санкции. Возможно, он введет против Палестинской Автономии санкции, которые ухудшат положение этого так и не состоявшегося государства.

Что касается Нетаньяху, то с высокой вероятностью он использует отказ палестинцев от Сделки века как повод для аннексии как минимум части территории Западного Берега. Это так же отвлечет внимание израильских избирателей от судебного процесса над премьер-министром и укрепит в стране военно-патриотические настроения, которые на руку действующему лидеру государства.

Поэтому, фактически, план можно рассматривать как предлог для аннексии и создания — теперь уже юридически оформленной — системы бантустанов, как называли в ЮАР гигантские гетто для лишенных прав черных. Ведь никто не предлагает большинству палестинцев израильское гражданство и какие бы то ни было права. Деутат Кнессета Офер Кассиф заявил, что это не мирный план, а план войны. Кассиф добавил, что все еврейские поселения на Западном берегу являются незаконными и, используя термин из истории Южной Африки, сказал, что они “создают палестинские бантустаны”.

Бантустан, слово на африкаанском языке, которое означает “Черная Родина”, был идеей, согласно которой некоторые земли в Южной Африке, управляемые белыми, могут быть объявлены независимыми и служить домом для черного населения этой страны. Слово банту также означает людей на некоторых языках, включая суахили, зулу и шона. Этот термин стал очень распространенным, и хотя некоторые зоны, управляемые черными, были объявлены независимыми, это широко понималось как мистификация, и в 1994 году, когда система апартеида была отменена, эти зоны были снова включены в Южную Африку. Кассиф предупредил, что план Трампа делает “апартеид на оккупированных [Израилем] землях официальной частью израильского законодательства”.

Руководство ПА не может принять такой план просто потому, что в этом случае его сметет палестинское восстание, затем восстание будет подавлено израильтянами и руководство ПА окажется нигде.

Но восстание может случиться и теперь, хотя и со значительно меньшей вероятностью. На палестинской улице растет влияние радикальных исламистов из группировки Исламский Джихад, тесно связанной с главным противников Израиля — Ираном. Они используют ситуацию для воинственных заявлений и для обоснования обстрелов Израиля.

Накануне войны в Газе

В настоящее время существует 95-процентная вероятность того, что Израиль в ближайшем будущем начнет военную кампанию против управляемого ХАМАС сектора Газа. Об этом заявил министр обороны Нафтали Беннетт газете Джерузалем пост.

“Я пришел к выводу, что есть 95% вероятность того, что мы должны будем начать большую кампанию по перезагрузке Газы”, – сказал он менее чем через день после того, как почти 100 ракет были выпущены по югу Израиля в ходе последнего раунда насилия между Израилем и палестинским Исламским джихадом (ИД).

“Мы готовы, и планы были сформулированы вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и военными, – добавил Беннетт. – Мы дадим террористам последний шанс сохранить спокойствие. Но я им не верю. Они лжецы, убийцы, и нам придется действовать. Это всегда последнее средство – воевать. Но на этот раз все произойдет в соответствии с очень ясным видением следующего дня.”

Беннет так же намекает, что операция в Газе “будет полностью отличаться“ от прошлых кампаний, но она так же включает перспективу того, как Газа будет выглядеть ”на следующий день“, после того, как она станет ”совершенно другой”. Возможно имеется в виду тотальная зачистка и оккупация Газы. И это так же является следствием Сделки Века.