Переворот в Боливии

Спустя несколько месяцев после государственного переворота в Боливии правительство Жанин Аньез вступило в союз с радикально правыми силами по всему региону — и посмеялось над западными рассказами о «демократизации».

Внешняя политика, область, почти целиком подконтрольная исполнительной власти, стала для фактического президента Боливии Жанин Аньез, у которой нет парламентского большинства, идеальной площадкой для реализации своей радикальной программы. Спустя несколько дней после прихода к власти правительство Аньез разорвало отношения с Венесуэлой и выслало венесуэльских дипломатов, а вместо этого признало самопровозглашённое правительство Хуана Гуайдо. Кроме того, Боливия поспешно вышла из альянса АЛБА и вступила в группу Лимы, созданную как правый противовес этому альянсу. Вскоре Боливия возобновила дипломатические отношения с Израилем и восстановила тесные связи с США, которые ослабли после того, как в 2008 г. американский посол был уличён в тайных переговорах с лидерами оппозиции на фоне широко развернувшегося сепаратистского движения, направленного на свержение правительства Моралеса.

Жанин Аньез, малоизвестный сенатор, чья партия на прошедших выборах набрала около 4% голосов, вступила в должность после того, как в результате переворота 10 ноября был свергнут демократически избранный президент Эво Моралес. Довольно скоро стало ясно, что недостаток демократической легитимности не помешает ей вести себя так, будто у неё имеется народный мандат на то, чтобы вести страну в новую эру. Она отказалась играть роль «мудрого смотрителя» (как это принято называть у сторонников переворота), чья задача — обеспечить функционирование государственных институтов, необходимых для проведения выборов в максимально сжатые сроки. Вместо этого она предпочла править.

После неоднократных обещаний не участвовать в президентской гонке, 24 января Ж. Аньез объявила, что выставляет свою кандидатуру на выборы. Кандидаты в президенты Карлос Меса и Хорхе Кирога выразили своё неудоволетворение решением Аньез. Действительно, её выдвижение раскалывает правые силы в напряжённой предвыборной гонке, в которой фаворитами становятся кандидаты от «Движения к социализму» (MAS), партии Моралеса. Сторонники переворота как в самой Боливии, так и вне её, обеспокоены тем, что политические амбиции Аньез дискредитируют образ заговорщиков как бескорыстных политических активистов, стремящихся исключительно к «демократизации», а не к собственному возвышению.

Интернационализация внутренней политики

Для правого поворота в Боливии характерна неразрывная связь между внешней политикой и гонениями на партию MAS и её лидеров внутри страны. После переворота правительство распорядилось арестовать Моралеса по обвинению в «терроризме» и «мятеже». Десятки чиновников правительства Моралеса и лидеров MAS либо бежали из страны в поисках политического убежища, либо были арестованы. В течение суток после того, как партия MAS объявила, что её кандидатом на предстоящих выборах станет бывший министр финансов Луис Арсе, нынешнее правительство Боливии выдвинуло против него обвинение в «коррупции». Когда на прошлой неделе он вернулся в Боливию, его арестовали прямо в аэропорту. Бывший министр и его заместитель, которым МИД Боливии гарантировал безопасность, чтобы они могли покинуть мексиканское посольство и выехать в аэропорт, были задержаны и избиты. Столь вопиющее нарушение международного права — сначала обещать политическим беженцам безопасность передвижения, а затем, по выходе из убежища, захватывать их — вызвало крупный международный скандал, благодаря которому задержанные были отпущены.

За этой эскалацией «внутренней войны» — печально известной латиноамериканской доктрины безопасности, которой придерживались военные диктатуры 60-х—70-х гг. XX в. — стоит министр внутренних дел Артуро Мурильо. Мурильо не скрывает, что устанавливает международные связи, направленные на искоренение подрывных элементов и террористов: «Мы пригласили израильских экспертов помочь нам. Они уже имели дело с террористами и знают, как с ними справиться».

Что же касается того, что подобный подход уже приводил к многочисленным нарушениям прав человека, то это, по словам Патрисио Апарисио, посла правительства Аньез в Организации американских государств, не более чем «ложь и обман». Апарисио считает, что доклад Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR), в котором была осуждена резня в Сенкате, есть результат работы «консультантов и функционеров, принадлежащих к тому типу международного левачества, которое пустило корни во многих межамериканских институтах; такого рода люди не заинтересованы в правде».

Наряду с отрицанием фактов нарушения прав человека, правительство Аньез заняло жёсткую позицию по отношению к тем странам, которые принимают активные меры, направленные на защиту жертв гонений в Боливии. Хорхе Кирога, «международный представитель» Аньез, ещё в январе отказавшийся от участия в президентской гонке, назвал мексианского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора «трусом», «бандитом» и «негодяем» за то, что тот предоставил политическое убежище Моралесу. Ж. Аньез даже не попыталась дезавуировать откровенные заявления своего представителя. Не прошло и недели после выступления Кироги с его цветастыми оскорблениями, как Аньез выслала из страны мексиканского посла, а вместе с ним — испанского консула и поверенного в делах, по причине того, что эти страны помогали бывшим боливийским чиновникам спасаться от преследований.

Ещё один конфликт произошёл у Аньез с Аргентиной, в которой недавно к власти пришло левое правительство и где сейчас пребывает в изгнании Моралес. Есть немалая доля иронии в том, что в день, когда демократически избранный президент Аргентины Альберто Фернандес приносил присягу, Ж. Аньез, пришедшая к власти благодаря перевороту, заявила, что тот «не уважает демократию».

Дружественный сосед

Решающую роль в усилении крестового похода Ж. Аньез против левых сыграла международная обстановка. Бразильское правительство единодушно выступило с поддержкой и одобрением переворота в Боливии. Министр иностранных дел Израиля в своём выступлении подтвердил значение бразильского влияния, признав роль «помощи бразильского президента Жаира Болсонару и его министра иностранных дел» в восстановлении дипломатических отношений между Боливией и Израилем. Естественно, он подчёркивал также важность случившегося переворота: «Уход президента Моралеса, который был враждебен Израилю, и приход правительства, по отношению к Израилю дружественного, способствует большей плодотворности дипломатического процесса».

Если даже оставить в стороне ситуацию с Израилем, то очевидно, что бразильский президент вполне удовлетворён происходящим в соседней Боливии. Болсонару — католик, которого на выборах 2018 г. поддержали многочисленные евангелические церкви, однако Аньез, в действительности, ещё более интересный персонаж: убеждённая праворадикальная евангелистка, ненавидящая прогрессивные тенденции, а также исторически сложившееся в Латинской Америке отделение церкви от государства.

Болсонару пытался оказать помощь Аньез различными способами, включая облегчение условий импорта боливийского природного газа в Бразилию. В декабре 2019 г. истекал срок 20-летнего контракта между бразильской компанией Petrobras и YPFB, боливийской государственной нефтегазовой компанией. Переговоры, которые до переворота проходили на фоне быстро снижающегося спроса на газ в Бразилии, зашли в тупик. Однако уже к декабрю компания Petrobas заключила временную сделку с YPFB, которая дала боливийскому правительству столь необходимую отсрочку до того момента, когда будет подготовлен более долговременный контракт. В январе бразильский министр энергетики и добывающей промышленности пошёл ещё дальше, наделив аффилированную с YPFB компанию правом импортировать газ и торговать им на бразильском рынке, что согласуется с попытками Болсонару ограничить монополию Petrobras на импорт газа в Бразилию. Ограничения на объёмы свободно продаваемого в Бразилии газа останутся в силе, однако лимиты будут ежегодно возрастать.

Разрыв с Кубой

И здесь примером послужила Бразилия. Ломая всяческие табу во внешней политике, прибегая к провокационным высказываниям, выступая против сложившегося либерального консенсуса и навешивая на мультилатерализм ярлык «культурного марксизма», Болсонару, подобно Трампу, облегчил небольшим государствам задачу подражать своей экстремальной политике. Демонстративное ухудшение отношений с Кубой, обставленное агрессивной риторикой — хороший тому пример. Когда Болсонару выступил с резкими нападками против кубинской программы «Больше врачей», заявляя, будто «среди них много террористов», — в результате чего Бразилию покинули более 8000 врачей — он указал другим странам путь для аналогичных действий. В ноябре 2019 г. Эквадор и Боливия свернули своё сотрудничество с островом свободы, и к концу года все кубинские врачи из обеих стран вернулись на родину.

При голосовании на ежегодной Генеральной ассамблее ООН в 2019 г. Бразилия была одной из трёх стан, поддержавших предложенное Соединёнными Штатами эмбарго на торговлю с Кубой. Таким образом, правительство Болсонару нарушило исторически сложившуюся в Бразилии традицию придерживаться принципов мультилатерализма и многолетнюю практику противостояния экономическому давлению на Кубу со стороны США. Однако Ж. Аньез пошла ещё дальше и 24 января 2020 г. объявила о разрыве отношений. В результате Боливия стала одной из трёх стран (помимо Израиля и Южной Кореи), у которых нет дипломатических отношений с Кубой, и единственной таковой в Западном полушарии.

Куба на протяжении десятилетий преодолевала дипломатические противоречия времён Холодной войны. Кубинское правительство не стеснялось поднимать голос в защиту себя или союзников в случаях угрозы или нападения, однако при этом выработало осторожный подход во избежание потенциальной критики. Решение же Боливии о разрыве отношений возрождает реалии совершенно другой эпохи.

Даже администрация Трампа, возобновившая действие III раздела закона Хелмса-Бёртона для усиления экономического давления на Кубу, ещё не решилась разорвать дипломатические отношения, установленные предшественником нынешнего президента. Нельзя, впрочем, утверждать, что гонения на левых, развязанные в Боливии, не находят сердечного одобрения в Вашингтоне. Влияние Марко Рубио на всё, что связано с Латинской Америкой, а также расчёты — не всегда верные — которыми руководствовался Трамп на протяжении своей президентской кампании продолжают подпитывать агрессивную политику администрации США в этом регионе. В конце концов, боливийская политика, возрождающая атмосферу Холодной войны, представляющая собой шаг назад в тёмное, недемократическое прошлое, вполне соответствует духу доктрины Монро и не противоречит взглядам Трампа на Латинскую Америку как на «задворки» США.

Несколько недель назад Карен Лонгарик, министр иностранных дел правительства Аньез, была тепло принята госсекретарём США Майком Помпео. Не менее радушно встречал её Луис Альмагро, генеральный секретарь ОАГ. Лонгарик отметила его «решающую роль в защите демократии и верховенства закона», а также официально объявила, что Боливия поддержит его кандидатуру во время перевыборов главы Организации. Вмешательство ОАГ имело ключевое значение в компрометации выборов в октябре 2019 г. и раздувании сомнительных историй о подтасовках на выборах, что в немалой степени способствовало свержению Мадуро. Чуть позже К. Лонгарик выступала на конференции в рамках организации Межамериканского диалога с докладом о важности укрепления внеидеологической внешней политики. В тот самый день были разорваны дипломатические отношения с Кубой, однако ни одного неудобного вопроса Лонгарик задано не было.

Ж. Аньез за короткий срок превратилась из «смотрителя» с неясными перспективами в кандидата в президенты с растущей международной поддержкой. Главным козырем её стратегии стала агрессивная и фанатичная внешняя политика. Региональная и международная обстановка сегодня такова, что в её рамках ультраправый экстремизм не только не приводит к изоляции, но и становится политически выгодным — не удивительно поэтому, что Жанин Аньез чувствует себя настолько уверенно.

Гийом Лонг (Guillaume Long)

Опубликовано в британской газете «Tribune»: https://tribunemag.co.uk/2020/02/bolivias-coup-in-practice

Перевод: Виктор Журавлёв