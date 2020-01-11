«День сурка» питерского “Метростроя”

К концу 2019 года ситуация на “Метрострое” в Санкт-Петербурге ничуть не изменилась, если не сказать, стала хуже. Опять банкротства, опять задержки зарплат работникам, опять семьи ломают голову, где и как зарабатывать на жизнь. Еще в декабре 2018 рабочим пообещали решение всех проблем: впредь, мол, ситуация с задержками зарплат по полгода не повторится, но вот опять «старая песня».

Напомним, что еще в марте 2018 задолженность за несколько месяцев перед рабочими только в СМУ-11 составляла 70 млн рублей. Очередные задержки начались с октября 2018. В канун Нового года, 26 декабря, рабочие все того же СМУ-11 устроили забастовку. Тогда администрация Петербурга была вынуждена сесть за стол переговоров и начать выплачивать долги по зарплате. Однако, как всегда, власти нашли убедительные аргументы, что именно рабочие должны войти в положение “Метростроя”, который уже на тот момент был “без пяти минут” банкрот. Прежде всего организация должна была погасить огромные долги перед другими организациями (197 млн Ленметрогипротрансу, 11 млн банку Санкт-Петербурга, 230 млн Россельхозбанку), а потом уже перейти к выплатам зарплат. Стоит отметить, что на выплаты рабочим город выделил всего 142 млн из необходимых 480, однако и эти деньги было решено выплачивать не на прямую, а через созданные комиссии по трудовым спорам (КТС). Кроме того, работникам нужно было подавать заявление в КТС о невыплате зарплат (то есть, не успел подать заявление – остался без денег). К истории с зарплатами добавлялись еще и громкие заявления о планируемом расторжении контрактов между администрацией Петербурга и «Метростроем». Причиной разрыва администрация города называла систематическое невыполнение взятых на себя обязательств по строительству метро (срыв сроков строительства, более 1000 недоделок, неграмотный, по заявлениям властей, менеджмент и неправильные решения). В ответ на громкие обвинения «Метрострой» отвечал не менее серьезными претензиями (такими как, например, затягивание приемки).

Судьба “Метростроя” весь этот год висела на волоске. Точно также полная неопределенность была и у работников организации – их трудоустройство на прямую зависит от того, будет ли жить «горе-компания» или нет. Но об этом администрация во главе с тогдашним вице-губернатором Николаем Бондаренко не подумала. Или не захотела думать… С начала 2019 все пребывали в ожидании выборов губернатора Санкт-Петербурга (в начале года временно исполняющим обязанности губернатора был г-н А.Беглов). В январе Смольный порывался завершить отношения с компанией и к 22 января уже официально уведомил подрядчика о расторжении контрактов на строительство трех линий подземки. Общая стоимость соглашений превышала 85 млрд рублей. К слову, решение повергло экспертов в шок: они называли его политизированным и ожидали еще более длительных задержек с вводом новых станций. Однако уже буквально через неделю прозвучало заявление о том, что администрация Петербурга «передумала» и никакого расторжения контрактов не будет.

Тем временем, строительство метро шло в привычном режиме: все также не хватало материалов, спецодежды, механизмов, все также задерживали зарплаты. Велась подготовка к открытию в конце лета трех новых станций: “Проспект Славы”, “Дунайская” и “Шушары”. Но чем ближе была заветная дата, тем дальше отодвигались сроки. Сначала открытие назначили на 1 сентября, потом перенесли на 5 число. Но и тогда торжественной церемонии не получилось: приехавший г-н Беглов сразу же все отменил, объясняя это тем, что все готово, “чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно“, но вот “во внештатной ситуации могут быть проблемы”, поэтому было принято решение “продолжать тестовый режим метро” и “работать без пассажиров”.

Отметим, что новые станции планировали открыть еще в 2018 году, но оказалось, что Ростехнадзор до сих пор не выдал разрешение на их эксплуатацию. Г-н Беглов очень старался показать новые станции в преддверие выборов губернатора, но к тому времени они были абсолютно не готовы к эксплуатации. Список недоделок насчитывал 2000 пунктов, худшая ситуация была на станции «Дунайская». По оценкам экспертов, сдать ее в надлежащем виде можно было не раньше, чем в конце декабря 2019.

Но вот 18 сентября прошла инаугурация, и уже 2 октября Ростехнадзор выдал разрешение. 4 октября станции всё-таки открыли. Хотелось бы знать, почему позиция столь серьезного органа поменялась, как флюгер. Но мы можем только гадать, что послужило причиной смены решения. Тем временем, слова специалистов о недоделках подтвердились тут же: практически сразу Дунайская начала течь, в буквальном смысле слова. Видео, как заливает станцию, быстро начали расходиться по интернету.

«Плохое отношение у людей к новым станциям. Они видят все недоделки. Станции текут. Многие винят работяг», — рассказывают редакции издания «Рабочий Контроль» работники «Метростроя». Отношение граждан к такому качеству работ можно понять, хотя причина таких результатов кроется в организации работы, которая зависит от руководства. Из-за того, что необходимо было как можно скорее открыть станции перед выборами, Смольный урезал сроки перед «Метростроем», который в свою очередь ставил задачу работать как можно быстрее перед рабочими. В результате, операции, которые требуют определенного времени, выполнялись наспех, что, естественно, повлияло на качество выполненной работы.

«Работа за спасибо»

Пока открывались станции работы велись и на других объектах, причем по большей части «за спасибо». На сентябрь 2019 задержки зарплат практически по всем СМУ имелись еще с июня месяца. Кое-где долги выплачивали раз в два месяца и в неполном объеме: в частности, 30-31 августа СМУ-17 перевело работникам 47% от долга за июнь, 6 сентября работники Управления-15 получили 30% от долга за июль. Только в конце сентября – в начале октября начали переводить остатки за июнь и июль Управлению-10. Работники были вынуждены искать подработки или вовсе увольняться – нечем кормить ни себя, ни семьи. Чем дольше были задержки, тем меньше у метростроителей оставалось желания и сил работать.

1 октября сотрудники Управления-15 подали обращение к депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому. 25 октября ответные письма были направлены председателю комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрию Чернейко и работникам, подававшим обращение. Ответ содержал и следующее:

“В связи с изложенным, прошу:

– дать поручение о рассмотрении вопроса о невыплате заработной платы работникам ЗАО “Управление-15 Метростроя” на заседании комиссии (по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по зарплате работникам организаций);

– рекомендовать исполнительным органам государственной власти учесть факт невыплаты заработной платы работникам ЗАО “Управление-15 Метростроя” при размещении государственного заказа.”

В ноябре терпение лопнуло у строителей СМУ-11 на строящейся станции метро «Горный институт»: рабочие объявили голодовку и отказались выходить на поверхность. Причина протеста – отсутствие зарплат с июня месяца. Люди не видели своих денег еще от обанкротившегося БСК, из которого их перевели в СМУ-11, а тут задержки и в новом управлении. Обанкрочены или в стадии банкротства сейчас находятся: СМУ-10, СМУ-17, СМУ-15, Тоннельный отряд-3, СМУ-9. Только с одного ТО-3 фискалы требуют 101 млн рублей налоговых платежей. Банкротство ТО-3 поставило под вопрос строительство метро на Красносельско-Калининской (коричневой) линии. В «Метрострое» поспешили заверить, что готовы обеспечить трудоустройство сотрудников отряда в сфере создания подземки. Но сделано было все как всегда «по уму».

Вот что нам рассказал один из работников по поводу данного «обеспечения трудоустройства»:

«10 ноября прошло собрание с ТО-3. Сказали, что с 14 ноября все должны написать заявление на увольнение и сразу на прием в Управление Механизации. Однако очевидно, что в туда столько народу не надо. Сначала думали, что речь идет только о слесарях, так как народу очень много. Сказали, что сроки на увольнение с 14 по 22 ноября. 27 у ТО-3 уже суд. Уже 26 ноября мне предложили уволиться по соглашению сторон, но без трудоустройства в УМ. Я отказался. Просил дать сфотографировать соглашение, на которое они ссылаются, чтобы проконсультироваться у юриста. Не дали, даже прочитать не дали. По сути, сами подписали, без моей подписи. Знаю, что некоторые также отказались писать на увольнение по собственному».

Очевидно, что людей обманывали – абсолютно всех трудоустраивать в УМ никто не собирался. Работников заставляли подписывать бумаги на увольнение, не давая им ознакомиться с соответствующими документами и, порой, даже доводя до скандала и не выпуская работников из отдела кадров, пока те не распишутся. Нам известно, что ни трудовая инспекция, ни прокуратура пока никак не отреагировали на данный случай незаконных, по сути, увольнений в ТО-3.

Из обанкроченных управлений рабочих либо увольняют (в том числе и методами, описанными выше), либо переводят в ГСУ, где ситуация с зарплатами не меняется, и в начале декабря около 40 работников этого управления написали о приостановке работы по 142 статье. На плаву пока держатся еще несколько управлений (например, СМУ-13), однако «Метрострой» умирает: очень много работников, в том числе и опытных, и высококвалифицированных, либо уволились сами, либо были уволены. Увольняют людей или переводят на низкооплачиваемую работу в том числе и за «активную» деятельность, так репрессиям со стороны начальства подверглись многие работники, которые в декабре 2018 приходили к Смольному.

Что же ждет «Метрострой» в скором будущем?

Как было уже сказано, практически все управления уже ликвидированы, да и сам “Метрострой” уже продолжительное время на волоске от банкротства. В начале ноября петербургский проектный институт «Ленметрогипротранс» заявил о намерении идти в арбитражный суд за признанием ОАО «Метрострой» банкротом. Напомним, что ранее аналогичные извещения выпустил Сбербанк, а также крупный дорожный строитель «АБЗ-Дорстрой». Всего за 2019 год на «Метрострой» было подано 220 исков на общую сумму 5,8 млрд рублей. В следующем году на развитие метро в Петербурге выделено 13,7 млрд. руб. Из них на постройку 8 станций потратят 12,7 млрд руб., разработка проектов обойдется в 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Сумма в 13,7 млрд вдвое превосходит затраты в 2017.

В пресс-службе отмечают, что на будущий год предусмотрено окончание проектировочных работ по 17 платформам, в список которых попали: часть фиолетовой ветки, часть третьей линии (Невско-Василеостровская), зона на шестой Красносельско-Калининской коричневой ветке. Также будет продолжаться проектирование части Лахтинско-Правобережной 4-й ветки и двух станций на красной Кировско-Выборгской ветке и участка на 6-й линии – Красносельско-Калининской.

Как видим, планы у администрации Петербурга поистине наполеоновские. Развитая транспортная схема, безусловно, необходима гражданам, и поэтому планы по развитию сетки метро петербуржцы только приветствуют. Но еще больше они, несомненно, будут рады, если работы смогут выполнять в срок и качественно, во что при нынешнем положении дел в «Метрострое» верится с трудом. Бардак и отсутствие денег на материалы, на достойную оплату работ строителям уж точно не поспособствуют выполнению поставленных целей. Напрашивается вопрос: кто будет строить метро дальше? Найдут «Метрострою» замену или нет, если все-таки разорвут контракты? Но сколько времени на это потребуется, и почему нельзя было решить вопрос «Метростроя» раньше?

Стоит сказать, что несмотря на, казалось бы, неразрешимую ситуацию, кое-какое движение в «высоких кабинетах» все-таки началось. Видимо, обращения, голодовки, приостановки работ и качество открытых наспех станций заставили «власть имущих» открыть глаза и обратить внимание на происходящее.

Вот что 19 ноября сообщил секретариат вице-премьера Т. Голиковой:

«Вопрос обеспечения нарушенных трудовых прав работников ОАО «Метрострой», его подрядных и субподрядных организаций в части оплаты труда, в том числе погашение задолженности по заработной плате работникам организаций, задействованных в строительстве метрополитена Санкт-Петербурга, находится на совместном контроле Роструда, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга».

Тут же стало известно, что прокуратура обнаружила факт хищения 360 млн рублей со стороны должностных лиц из числа руководителей ОАО «Метрострой» и ООО «СУ-121». Такую же сумму в январе 2019 года вменяла «Метрострою» налоговая инспекция по одному из эпизодов, касающемуся вывоза грунтов со стройки Фрунзенского радиуса.

9 декабря сотрудники Следственного управления УФСБ и Службы контрразведывательного обеспечения объектов на транспорте проводили обыски в офисах «Метростроя». А дальше стали «лететь головы» и выясняться интересные вещи.

Выяснилось, что Смольный вновь намерен расторгнуть контракт с «Метростроем». В числе потенциальных подрядчиков строительства метро в Петербурге называют (как и тогда в 2018 году) «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, компании Бориса и Аркадия Ротенбергов. В середине этого года о желании прокладывать в Петербурге метро заявила китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC). Как видим, потенциальных «недоброжелателей» у «Метростроя» хоть отбавляй.

А пока конкуренты прицеливались, г-на Н. Александрова, так «прекрасно» управляющего «Метростроем», до 8 февраля 2020 взял под стражу Дзержинский районный суд. Также задержан до 6 февраля 2020 Анатолий Болотов, генеральный директор ООО «Безопасные технологии и разработки» (БТР). По версии следствия, «до ноября 2017 года Николай Александров объединился с Анатолием Болотовым и руководителем филиала Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко для хищения денежных средств «Метростроя» путём заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения госконтрактов, подписанных в 2013 и 2014 годах». Речь здесь идёт о щебне, который так и не был доставлен на стройку Фрунзенского радиуса. Ущерб оценивается не менее чем в 178. млн рублей.

Н. Александрова обвиняют по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Сам Александров вину не признал и даже просил отправить его под домашний арест, предложив в залог нежилое помещение стоимостью 25 млн рублей(неудивительно теперь, почему метростроевцы не получают денег уже столько месяцев). Однако, его адвокат в суде заявил, что арест приведет к банкротству предприятия и к 4 000 безработных. Такое заявление, мягко говоря, звучит странно: при том же Александрове без работы итак остались более 1000 человек, (сейчас оставшихся работников насчитывается около 2000). Доказать, что коллапс без Александрова случится, адвокаты не смогли. Видимо, в данном вопросе уже бесполезно что-то доказывать, ведь коллапс был уже, когда уважаемый Николай Вадимович был на свободе. Сам бывший руководитель «Метростроя» заявил, что «он открытый человек и никуда бежать не собирается, следствию противодействовать не будет». Что интересно, назвать свои средние доходы и расходы в месяц обвиняемый не смог. Видимо, суммы настолько превышают мыслимые, что бедняга просто запутался считать в уме.

Уже 19 декабря к обязанностям врио генерального директора «Метростроя» приступил Сергей Харлашкин. Одно из первых официальных сообщений было следующее:

“Задача №1: Выплата заработной платы метростроителям находится под постоянным контролем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На сегодняшний день подготовлены и изданы постановления Правительства СПб, предусматривающие приемку и оплату работ в объемах, заложенных лимитами контрактов на 2019 год, по новому распределению. Это позволит до конца текущего года ликвидировать задолженность по заработной плате и закупить строительные материалы для продолжения работ на строящихся участках метрополитена”.

Однако и после этого заявления долги перечислялись на счета людям все также маленькими порциями.

Рабочие, организовывайтесь в профсоюз!

28 декабря в Петербурге Ленинградским профсоюзом строителей метрополитена и коммунистами из РКРП-РОТ-ФРОНТ был организован митинг, на котором более 30 работников «Метростроя» требовали выплаты всех долгов по зарплатам и гарантий дальнейшего трудоустройства. Одно сообщение о митинге заставило руководство организации несколько ускориться с выплатами, а 28 числа лично Харлашкин заявил о том, что все долги будут выплачены в ближайшие три дня – то есть до 1 января. Но мало того, что долги опять выплатили не всем, так еще и вылезла какая-то ошибка. Сообщение от официальных представителей организации следующего содержания появилось в группе «Метростроя» 31 декабря в 12:39:

«Только, что выяснилось, что все деньги ЗАО “Управление-15” из банка ВТБ возвращаются обратно приставам. Уже вернулось 1,5 млн. как неопознанные. Выяснилось, что у приставов подгрузилось все с ошибкой, они все это видели, но не связавшись все равно отправили на банк. Приставы Ладожского района принимают 09.01.2020 г. после обеда. Желающие могут обратиться к ним. А так будут посылать опять деньги на карточки после 09.01.2020 г».

Оперативность и компетентность приставов в данной ситуации просто не может не удивлять. «Метрострой» опять не выполнил свои обещания, хотя перевести долги всем нынешним и бывшим работникам организации для властей Петербурга не составляет большого труда. Кроме того, трудятся работники «Метростроя» и во время новогодних праздников (https://vk.com/wall-49593139_56627). Интересно, будет ли во время оплачена их работа в этот раз, не спрашивая уже о том, будет ли она выплачена в повышенном объеме, как полагается (153 статья ТК РФ).

Работникам «Метростроя» необходимо усиливать свой независимый профсоюз, необходимо действовать вместе и идти до конца. Сначала за выплаты всех долгов по зарплатам, затем за обеспечение гарантий трудоустройства и далее – за введение рабочего контроля на «Метрострое» и участие в управлении организации. Даже если сегодня вся зарплата будет выплачена, никто не дает вам гарантий, что завтра ситуация не повторится уже в сотый раз. Каким бы хорошим человеком лично ни был Харлашкин, или кто угодно на его месте, есть масса объективных причин, по которым возможно очередное банкротство «Метростроя». А это значит – опять задержки зарплат и опять «работа за спасибо».

Не надоела ли такая жизнь? Не проще ли начать принимать участие в жизни своего предприятия для своего же блага? Не надоело ли вам работать при постоянной нехватке материалов и сокращении сроков работ? Не пора ли навести порядок? Это возможно сделать, но только если коллектив осознает в этом необходимость, а также осознает необходимость слаженных действий.

Ирина Бойко

Источник: https://vk.com/@rabochy_kontrol-den-surka-ili-kuda-katitsya-metrostroi-sankt-peterburga