Новая надежда польских левых

Состоявшиеся в середине октября 2019 года парламентские выборы в Польше, на этот раз заслужили чуть более пристальное внимание со стороны политических аналитиков и сторонников левых идей. На первый взгляд могло бы показаться, что существенных изменений на политической сцене не наблюдается: большинство мест в Сейме сохранила за собой партия Ярослава Качинского – «Право и Справедливость»[1], технические (или по крайней мере чуть более значимые чем просто коррективы) перестановки в правительстве[2] также не получается назвать многообещающими, и всё же надежда была, и возможно даже остаётся.

Уже на протяжении длительного времени раздаются голоса, что польское общество в своём большинстве зависит от государства. Как указывает польский ЦИК число избирателей на парламентских выборах составляло чуть более 30,2 млн человек, с учётом того, что всё население страны оценивается Главным статистическим ведомством в районе 38,4 млн[3]. Несмотря на рост популяции, количество избирателей по сравнению с предыдущими выборами не сильно изменилось. Тогда, перед выборами 2015 г, по мнению аналитиков, экономическое благополучие почти 60% поляков зависело от бюджетной сферы[4]. На этом фоне всё более заметным стало отсутствие явного противостояния между либеральной и социальной ценностными ориентациями, что отразилось на предвыборной компании. Будущие кандидаты всех партий начали прибегать к манипуляциям с социальными лозунгами, умело спекулируя на чаяниях общества в надежде заручиться поддержкой, а значит и голосами на предстоящих выборах. Сторонники рыночной свободы усматривали в этом, конечно же, в первую очередь наследие психологии времён ПНР, а никак не сложное экономическое положение широких слоёв общества и выраженное чувство социальной незащищённости. Но тогда политический пиар и маркетинг одержали верх над здравым смыслом, и в нижней палате польского парламента не оказалось никого левой принадлежности. При том, что впервые выстроивший левую избирательную коалицию Союз левых демократов не сумел даже преодолеть 8% избирательный порог, который требуется коалиции. Важно, что на тех выборах был представлен выступавшей отдельно избирательный комитет новой левой силы – партия «Вместе», которая отказалась вступать в коалицию с СЛД. Они не смогли в одиночку преодолеть даже 5% порог. С учётом принципиальных настроений в польском обществе и дифференциации левых течений по признаку защиты марихуаны и сексуальных меньшинств, казалось, что занавес большой политики над левыми опустился навсегда. К счастью время идёт, а всё течёт и меняется.

В преддверие выборов этого года стали ощущаться определённые подвижки в польском обществе. Ранее политический дискурс строился на, так сказать «оптике принадлежности» — личной ориентации партийного лидера. Дональд Туск – олицетворяющий с одной стороны проевропейскую позицию, но с другой стороны ищущий простой коммерческой выгоды всюду, где её можно найти, противостоял Ярославу Качинскому – символу всех польских патриотов, отстаивающем католические ценности и непримиримому врагу всего исторически антипольского. По сути политические воззрения двух кандидатов друг другу не противоречили, а если к этому добавить общее политическое происхождение, приправленное правоцентристской ориентацией обеих партий, выбор даже не стоял. И «Право и Справедливость», и «Гражданская Платформа» – как гласит старая шутка одно и то же, но вид с разных сторон. Первые акцент ставили на своём консерватизме, другие на благополучии граждан. Тогда в экспертном сообществе сформировалась идея, что польская политическая арена пошла по пути американского развития, подразумевающего существование двух основных партий, к одной из которых будет примыкать Польская крестьянская партия (стабильно попадающая в парламент с минимальным достаточным количеством голосов), обеспечивающая то одной, то другой стороне большинство в зависимости от внутригосударственной общественной конъюнктуры. Начали появляться мнения, что польское общество разделено на две части, полярно отдалённых друг от друга, а критерием раскола является всего лишь личное уважение или неприязнь к лидеру той или другой политической партии. При том, как выразился в одном из интервью мэр Варшавы Рафал Тшасковски, для первых важны европейские ценности, они открыты и толерантны, а для вторых важен протекционизм, эти люди более закрыты, напуганы, а основой для их убеждений выступают страх и предубеждения[5].

Но как всегда жизнь оказывается куда сложнее и многообразнее в своих проявлениях, и вместо банальной поляризации мнений, мы имеем дело с широким спектром взглядов на политическую жизнь страны. Отдельные эксперты так оценивали общественное-политическое положение Польши непосредственно накануне парламентских выборов 4 годами ранее: картина появления двух новых партий – правой популистской Кукиз’15 и сильно либеральной правоцентристской Современной партии Ришарда Петру (последняя в определённый момент по данным соцопросов обгоняла Гражданскую Платформу[6]), а также сражающуюся за существование партию аграриев и самое главное без левых. Сейчас Современная прекратила существование, у левых есть шанс заполучить несколько мандатов[7], а Кукиз объединился с Польской аграрной партией кажется лишь ради сохранения кресла парламентария лично для себя.

В выборах 2019 г. участие принимает лишь 5 общепольских комитетов – за всю историю выборов в современной Польше это минимальный показатель — симптом стабилизации польской политической сцены. В данных обстоятельствах весь политический процесс стал двигаться в направлении нормализации и достижения точки равновесия, принимая характерные для политики других стран ЕС черты, с присущей им тенденцией усиления правых взглядов, но где левые далеки от того, чтобы сказать своё последнее слово. На первый план высунулись политические преференции и понимание предлагаемой политической программы, а в тени скрылся принцип голосования на любого, кто сможет остановить ПиС. Поэтому пять лет назад многие избиратели левых взглядов проголосовали за ГП, и именно поэтому, потеряв свой главный предвыборный козырь, «Гражданская платформа» ради сохранения позиций принялась активно «леветь»[8]. Хотя дело может быть ещё и в том, что по мнению некоторых кандидатов от левых, кто принимал участие в нынешних выборах, дихотомия левые-правые, или бинарный выбор либерализм-консерватизм в результате правления ПиС перестали быть актуальными. Один из обозревателей, социолог Павел Чацек, основываясь на результатах проводимых опросов, предложил иную трактовку, выделив пять групп избирателей: умеренные традиционалисты, религиозные патриоты, мужественные традиционалисты, открытые граждане, открытые вдумчивые поляки[9]. Хотя по инерции, сохранившейся с предыдущего периода, предвыборная компания всё ещё основывалась на принципе «докажи несостоятельность оппонента», который характерен для двухпартийной политической системы (что отчётливо видно на примере США), на этот раз пришлось сначала выбрать целевую аудиторию, а вот сторонников из других групп привлекали по-разному. ГП и ПиС всё также состязались в искусстве игры «очерни соперника», а вот оппозиции (главным образом левая) продемонстрировала возможность отказаться от участия в подобного рода забавах, и благодаря проработанной, чётко сформулированной программе, нашла достаточное количество сподвижников, чтобы завоевать устойчивое третье место.

К этому надо добавить изживающих себя аграриев (даже современные прогрессивные фермеры, потихонечку начинают отзываться о них с презрением, утверждая, что непонятно чьи интересы они пытаются представлять)[10], а также не совсем выгодный метод распределения мандатов (если применить, например, систему Сент-Лагю, то лидеры выборов получили бы несколько меньше мест в парламенте, а вот левые, аграрии и конфедераты в совокупности стали бы второй по величине силой в Сейме[11]), и получаем пока не триумф, но уверенное возвращение на политический пьедестал левых сил.

Путь из небытия был труден и тернист, и проходил он в условиях социальной стабильности, на фоне поступательного общественно-экономического развития[12], что означает отсутствие больших потрясений и маргинализации отдельных социальных групп. В левой среде это, похоже в наше время, проявляется возникновением хипстеризирующих интеллектуалов, которые хотя и прибегают к употреблению марксисткой риторики, тем не менее будучи продуктом национальной культуры, переносят её на почву частных (далеко не локальных, но цивилизационно укоренённых) случаев, в результате чего не остаётся места на дискуссии об экономике, влиянии человеческого труда на ценность продуктов и прочей «маловажной белиберды». Эти группы превращают рассуждение на темы марксизма, которых апогеем является борьба за власть, в образ жизни, что чётко видно на примере Польши. Тем временем для тех, для кого политика в демократическом капиталистическом обществе инструмент сделать первые шаги в правильном направлении, выборы – вполне практическая вещь.

Если в 2015 г. объединённая под знамёнами СЛД коалиция не смогла преодолеть порога вхождения в парламент, так как часть избирателей польстилась идейной программой новоиспечённой партии «Вместе» (благодаря чему последняя набрала более 3%, что позволило получать государственные дотации для партий)[13], в 2019 г. на выборах в Европарламент СЛД примкнул к объединению ГП и аграриев, однако, союз просуществовал недолго – сначала аграрии отвалились, а затем и лидер ГП – Гжегож Схетина дал чёткий сигнал: поворот налево будет умеренным и контролируемым. В это же время Роберт Бедронь принял для себя решение перейти с локального уровня политики на общенациональный, и из самоуправления перейти в парламент, для чего создал партию, а Адриан Зандберг, возглавляющий Вместе, принял решение переориентации политической линии партии, что означало отход от идейности, благодаря которой они достигли своего нынешнего положения, которое является пределом. В этих политических реалиях победил чистый прагматизм, что привело к возникновению общественного проекта – «Левые»[14], куда вошли фактически все серьёзные левые силы. Правда в выборах принимал участие избирательный комитет – СЛД, что объяснялось нехваткой времени (хотя это означало, что гос. финансирование пойдёт именно СЛД), но создание после завершения выборов единого парламентского клуба[15] означает, что левые силы в Польше наконец-то смогли объединиться, при этом вице-спикерами и Сейма, и Сената стали представители левых.

Проблем конечно ещё хватает: хотя экономическая программа кажется куда более жизненной и дееспособной, конкурировать с социальной политикой, проводимой ПиС очень сложно. Приходиться ценить политику в отношении малоимущего населения, да и программу развития детских дошкольных учреждений скорее поддержат, но говорить о коалиции – это не про нынешнее положение, в конце концов у ПиС отсутствует единая, непротиворечивая социальная политика. Да и несколько непонятно, кто должен встать у руля всей этой объединяющейся махины, а об объединении официально объявлено 14 декабря[16], лидеры у каждого поколения левых свои: Влодимеж Чажасты (СЛД), Роберт Бедронь (Весна) и Адриан Зандберг (Вместе).

Тем не менее, самое главное, что, во-первых, получилось объединиться, во-вторых, пока ещё не заполучить уверенного второго места (а именно с этой позиции можно соперничать с лидером гонки), но стать реальным идейным соперником в борьбе за видение будущего, а самое главное, получить континуитет избирателей. Это возвращает нас к теории Чацека, которая в конкретном случае означает, что у левых как единственной партии целевой аудиторией являются минимум две группы, а не по одной, как у всех остальных. Три поколения избирателей – это ещё и три различных позиции созерцания мира, но все они объединены единой политической волей. Та же политическая воля удерживает городскую молодёжь от чрезмерной «хипстеризации», правда в аграрных районах это ещё не столь заметно, но всё же. Интеллигенционной части избирателей, зато, явно не хватает у левых рассказа об европеизации и новом социале и публичных услугах[17]. Соперничество в парламенте, по мнению некоторых обозревателей, скорее играет на руку оппозиции[18], а последняя скорее представлена левыми, а не ГП.

Как можно всему этому подвести итоги и чем польский опыт может быть полезен нам?

Что до самой Польши: в следующем году президентские выборы, а в 2023 г. двойные выборы в парламент и самоуправление — к этим событиям левым ещё предстоит подготовиться. Если «Гражданская Платформа» не воспользовалась на выборах 2015 г. административным ресурсом, чтобы сохранить президентский пост за Брониславом Коморовским, вероятность того, что ПиС будет играть по тем же правилам не очень значительная. С другой стороны, польские реалии позволяют подтолкнуть колеблющиеся чаши весов в нужном направлении, а не заменить механизм измерения. Поэтому при серьёзном перевесе не в их сторону, скорее всего им предстоит смириться с поражением, другое дело, что президентский пост далеко не высшая цель в польской системе, да и с трудом верится, что левые смогут набрать столько политических очков. Другое дело 2023 г. здесь нужно приложить все усилия: да в их настоящем положении будет трудно, но Рим не сразу строился.

Куда больше польский опыт может быть полезным для нас. Можно представить себе, что КПРФ проводит технический лифтинг, избирая более яркого председателя, и объединяется с основными левыми силами страны под лозунгами не популистских идей, а реальной программы по перестройке экономики, куда привлечёт все поколения россиян. Здесь и протестный потенциал найдёт демократический выход, а чрезмерно ушедшие в философские споры смогут примкнуть к реальной политической силе. Тут и протестный потенциал найдёт демократический выход, к чему особенно должны быть неравнодушны сторонники сохранения стабильности и порядка. Думается, что не всё так печально на западе, а как говориться, хорошо у соседа – и дома всё в порядке, а раз уж Польша наш сосед, то и для нас кажется ещё не угас огонёк надежды, если конечно, она в теплится в сердце, которое ,как утверждают школьные учебники биологии, чуток слева.

Алексей Пулик

[1]

[1] https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pl

[2]

[2] https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1439053,druga-kadencja-rzadu-pis.html

[3]

[3] http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/24/1/ludnosc._stan_i_struktura_oraz_ruch_naturalny_w_przekroju_terytorialnym_w_2018_r._stan_w_dniu_30_vi.pdf

[4]

[4] https://www.rp.pl/artykul/1061605-Polska-jest-socjalna.html

[5]

[5] https://kulturaliberalna.pl/2019/05/14/trzaskowski-wybory-europejskie-wojna-kulturowa-wywiad/

[6]

[6] https://www.newsweek.pl/polska/nowoczesna-wyprzedza-po-czyli-rewolucja-w-sondazach-poparcia-dla-partii/hcwexx9

[7]

[7] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1927940,1,kiedys-tworzyli-polska-polityke-dzis-oceniaja-co-nas-czeka-po-wyborach.read

[8]

[8] https://niezalezna.pl/280257-po-skreca-ostro-w-lewo-posel-tomczak-ujawnia-skrzydlo-konserwatywne-zostalo-zdziesiatkowane

[9]

[9] https://oko.press/socjolog-nie-jestesmy-podzieleni-na-pol-nie-ma-dwoch-plemion/

[10]

[10] https://krytykapolityczna.pl/kraj/dlaczego-nie-zaglosuje-na-psl/?hide_manifest

[11]

[11] https://www.money.pl/gospodarka/wybory-parlamentarne-2019-ani-proporcjonalne-ani-rowne-6435381668882049a.html

[12]

[12] https://innpoland.pl/152831,30-lat-od-transformacji-jak-zyje-sie-polakom-co-sie-zmienilo-od-1989-r

[13]

[13] https://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm.html

[14]

[14] https://lewica2019.pl

[15]

[15] https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/kluby.xsp

[16]

[16] https://www.pap.pl/aktualnosci/news,557746,nowa-lewica-tak-po-polaczeniu-bedzie-nazywac-sie-wspolny-projekt-sld-i

[17]

[17] https://krytykapolityczna.pl/kraj/sutowski-przyszlosc-lewicy-czyli-jak-wyjsc-poza-nascie-procent-sutowski/?hide_manifest

[18]

[18] https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/expose-mateusza-morawieckiego-slawomir-sierakowski-komentuje/70spv9w