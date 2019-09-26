Бедность и экономический прогресс в глобальной перспективе

В публицистике часто утверждают, что современный экономический рост и глобализация отвечают интересам только высших классов, не давая ничего бедным и средним слоям. Эта точка зрения представлена и в концепции пределов роста, разработанной Донеллой и Деннисом Медоузом, Йоргеном Рандерсом и Уильямом Беренсом. В одной из прошлых заметок я о ней рассказывал. Если вкратце, то согласно прогнозам Медоуза с коллегами, расширение экономики в ближайшие десятилетия прекратится из-за вздорожания минерального сырья и продовольствия, перегрузки мировой экосистемы, роста издержек на жизнеобеспечение людей и воспроизводства капитала. Все эти факторы приведут к обвалу мировой экономики, современная эпоха быстрого хозяйственного роста уйдет в прошлое.

В последней книге Медоуза — «Пределы роста: 30 лет спустя» – сказано, что современный тип экономического развития не уменьшает масштабы бедности. На этой основе авторы критикуют сторонников максимально быстрого расширения экономики:

“Менее очевидно для сторонников роста, что рост в экономической системе с ее современной структурой вовсе не приведет к исчезновению нищеты. Наоборот, современные типы роста только поддерживают нищету и только увеличивают пропасть между богатыми и бедными. В 1995 году более 45% мирового населения имело доходы примерно 2 доллара в день, а то и меньше. Сегодня бедных людей больше, чем было в 1990 году, и это притом, что за последнее десятилетие мировые доходы выросли чрезвычайно.”

Но так ли это? Прав ли Медоуз со товарищи? Чтобы адекватно ответить на этот вопрос, надо обрисовать следующие проблемы:

1. Долю бедствующих в мировом населении, их количество и ее динамику;

2. Экономическое развитие и его связь с показателями нищеты;

3. Критерии пауперизма и методы его измерения;

4. Распространение голода, охват населения образованием, уровень здоровья и другие неденежные характеристики благосостояния;

Эти вопросы тем интереснее, что экономическое развитие во второй половине XX – начале XXI веков было крайне неравномерным. В первое двадцатилетие, 1950-70 годы, большая часть незападных стран успешно сокращала отставание от передовых государств. В 1970 году душевой ВВП Советского Союза приблизился к 4/10 от уровня западных переселенческих колоний, которые были и остаются богатейшими государствами планеты. Но даже в это золотое время беднейшая часть мировой экономики — Африка — не сократила отставание от развитых стран. У Латинской Америки, находившейся на среднем уровне, тоже не получилось догнать мировых лидеров

Впоследствии темпы большинства средне- и малоразвитых стран в сравнении с передовыми государствами замедлились. Восточная Европа, Латинская Америка и Ближний Восток в 2006 году отставали от лидеров западного мира много сильнее, чем в 1970 году. Особенно тяжелая ситуация возникла в бывшем СССР, пережившем сильнейший экономический кризис. Африканский макрорегион развивался столь медленно, что пропасть между ним и развитыми государствами оказалась больше, чем в 1950 году. Особенно отличился Заир, чей подушевой ВВП за полвека опустился более чем вдвое и составил менее процента от уровня богатейших стран. Даже такое относительно развитое африканское государство, как ЮАР, чрезвычайно отстало от лидеров западного мира.

Единственный регион Третьего мира, выбивавшийся из этой печальной картины — Восточная Азия. В 1950-е годы она отставала даже от Африки, но в отличие от Черного континента, азиаты довольно быстро развивались. Это касается не только Японии, в короткие сроки достигшей показателей Западной Европы, но и других государств региона. Китай, в 1950-х годах находившийся на уровне Заира, к началу 2000-х приблизился к Восточной Европе и Латинской Америке.

Такие отличия в хозяйственной динамике требуют изучить распространение нищеты не только в масштабах мира, но и по отдельным макрорегионам, чьи результаты могут сильно различаться. Поскольку Медоуз с коллегами брали цифры Всемирного банка для оценки масштабов мировой бедности, присмотримся повнимательнее к данным этой организации.

Бедность по оценке Всемирного банка

Прежде всего, посмотрим, действительно ли масса бедствующего населения не сокращается и не зависит от хозяйственного прогресса. В качестве временного промежутка возьмем 1990-2015 годы, поскольку Всемирный банк за этот период показывает подушевой ВВП в постоянных ценах, что облегчает сравнение. Этот период тем интереснее, что тогда распался Советский Союз и социалистический блок, которым часто приписывают главную роль в повышении жизненного уровня капиталистических стран

Как видим, цифры Всемирного банка противоречат выводам «Пределов роста»: при повышении душевого ВВП на 2/3 доля пауперов в мировой популяции упала почти на ¾, а их количество — на 2/3. Самых внушительных успехов добился, конечно же, Китай. За четверть века он нарастил душевой выпуск в восемь раз, почти ликвидировав крайнюю нищету. Неплохо выглядят результаты Индонезии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Успехи Южной Азии и Латинской Америки намного скромнее, но тоже значительны.

На противоположном полюсе расположилась Черная Африка. Она отличалась крайне слабым хозяйственным прогрессом. Душевой ВВП региона за 25 лет вырос всего лишь на треть, причем от крайне низкого уровня. Быстрый рост популяции съедал скудные плоды прогресса, доля нищих упала лишь на четверть, а их общее число выросло наполовину. Черная Африка оказалась единственным макрорегионом, где популяция нищих по данным Всемирного Банка возросла. Учитывая, что Африка отличается крайне отсталой экономикой с высокой долей натурального хозяйства, небольшое улучшение статистики там может быть связано с разорением деревни и переводом доходов из натуральной формы в денежную, а не реальным ростом благосостояния. Если это предположение верно, то реальная доля бедствующих в африканском населении могла остаться той же или даже вырасти.

Конечно, распределение плодов экономического роста было неравномерным не только географически, но и в социальном аспекте. Лучше всего это иллюстрирует график экономиста Бранко Милановича. Он показывает динамику реальных доходов мирового населения по доходным группам.



Динамика доходов мирового населения в 1988-2008 годах по доходным группам

Этот график за специфическую форму прозвали слоном Милановича. Что же показывает этот мастодонт? Во-первых, серьезно выросли доходы беднейших 2/3 мирового населения, за вычетом самой бедной прослойки. Это небогатые жители стран Третьего мира, и основное влияние на статистику тут оказывает китайское экономическое чудо. Бодро росли и доходы богатейшей части мирового населения — элиты западных государств, владельцев капитала и высших работников корпоративного управления. Нужно учитывать, что их прирост считается от очень высокого уровня и в абсолютном выражении намного больше, чем у бедняков. Поэтому реальный отрыв доходов элиты от масс мирового населения сильно вырос.

В то же время, график показывает две группы, которым мировой экономический рост не принес особых выгод. Во-первых, это беднейшие жители отсталых стран. В первую очередь, речь о Черной Африке, сюда же относится большинство обитателей Гаити и большинства государств Тропической Африки. Во-вторых, мировой прогресс, сопровождавшийся взрывным ростом мировой торговли, повредил среднему классу стран Запада. Теперь рабочим из США и Европы приходится конкурировать с трудящимися из Китая и Мексики. По этой причине заработки массовых слоев в развитых странах практически не растут, а кое-где и падают. Программы бюджетной экономии и снижения налогов ударили по системам соцобеспечения, перераспределявшим доходы в пользу средних и бедных классов Запада. Но следует помнить, что у этого процесса есть и оборотная сторона. Если в богатых государствах уровень жизни массовых слоев рос крайне медленно, а у беднейшей части населения иногда и падал, то у многих жителей Третьего мира доходы сильно увеличились.

Нельзя отрицать, что плоды экономического роста распределялись очень неравномерно. Во всех регионах мира доходы элиты росли многократно быстрее, чем заработки масс, особенно беднейшей половины населения. Тем не менее, и ее реальные доходы за 1980-2016 годы в мировом масштабе почти удвоились, а в Китае — выросли впятеро. В развитых странах доходы небогатой половины населения почти не росли, но и не снижались.



Динамика реального дохода мира и макрорегионов по доходным группам в 1980-2016 годах

Ожидаемое исключение — Россия, где реальные доходы беднейших 50% до сих пор ниже советских показателей. Одна из причин — крайне слабая и неустойчивая хозяйственная динамика. Экономический подъем 2000-х лишь ненамного перекрыл провал 1990-х. Душевой ВВП в постоянных ценах за 1990-2015 годы в России увеличился лишь на 18,7%. В сравнении с мировым приростом на 65% это крайне скромный результат, практически стагнация.

Таким образом, статистика Всемирного банка говорит о сильном сокращении масштабов нищеты по всему миру. Вопреки утверждениям «Пределов роста» темпы экономического роста влияют на уровень и масштабы пауперизма, и это влияние очень велико. Конечно, плоды прогресса распределяются неравномерно, но часть пирога достается и бедной части мирового населения.

Как Всемирный банк определяет масштабы нищеты?

Но в этой бочке меда есть несколько ложек дегтя. Всемирный банк в качестве критерия пауперизма использует денежный доход. Поскольку уровень цен в разных странах отличается, для учета используется условная единица – доллар по паритету покупательной способности. Кроме того, доходы корректируют на уровень инфляции. Хотя это общепринятый метод, и авторы “Пределов роста” используют данные выкладки в своих рассуждениях, он обладает рядом серьезнейших недостатков.

Как отмечал Роберт Уэйд, курсы, по которым оценивается покупательная способность валют, основаны на отрывочных и часто устаревших сведениях о ценах. Эта проблема в большой степени касается Китая и Индии, двух населеннейших стран мира, данные по которым особенно сильно влияют на статистику мировой бедности. Кроме того, расчеты покупательной способности ведутся по усредненной потребительской корзине, в которой присутствует большая доля услуг (очень дешевых в отсталых странах), тогда как беднейшие люди тратятся в основном на покупку еды, которая не столь дешева. Это приводит к недооценке масштабов нищеты.

Так, по оценкам Экономической комиссии Латинской Америки, основанным на данных о демографии и доступе к пище, в Бразилии начала 2000-х годов около 14% жителей были нищими. Всемирный банк насчитал лишь 5%. Похожие расхождения наблюдались и в других латиноамериканских государствах. Так, в Боливии Всемирный банк насчитал 11% нищих, а Экономическая комиссия – 23%, в Чили – 4% и 8% соответственно, в Колумбии – 11% и 24%, в Мексике 18% и 21%.

Исследование затрудняет и то, что Всемирный банк изменял методику вычисления пауперизма. Современные исчисления доступны лишь на период до 1987 года. Поэтому часто встречающиеся сравнения мирового уровня бедности между 1980 и 1998 годом совершенно некорректны. Использование новых методов дало разнонаправленный результат: в Чёрной Африке доля нищих выросла, а в Латинской Америке и Ближнем Востоке существенно сократилась. Из-за такого разброса невозможно сколько-нибудь адекватно сопоставить данные, полученные по старой и новой методологии.



Масштабы пауперизма в Третьем мире по старой и новой методике исчислений Всемирного банка на 1993 год

Как писал Джейсон Хикел, данные Всемирного банка не в полной мере учитывают неденежные доходы. Между тем, большая часть населения Третьего мира до недавнего времени жила в условиях натурального хозяйства. Это значит, что увеличение денежных доходов может иллюстрировать не рост благосостояния, а перевод потребления из натуральной в денежную форму вследствие монетизации экономики. Не учитывает международная статистика и социальных благ, которые предоставляет государство. А они сильно влияют на потребление и уровень благосостояния. В результате, как утверждает Хикел, за 1984-2011 годы доля индусов, потребляющих меньше 2100 калорий в день, выросла с 58% до ¾ населения, тогда как Всемирный банк рапортовал о быстром снижении нищеты в этой стране. Отчет Индийской плановой комиссии тоже указывает на ухудшение калорийности питания индусов в сельской местности. Национальный порог бедности также является плохим показателем: согласно докладу McKinsey Global Institute, в 2012 году около 680 миллионов индусов – больше половины населения, не удовлетворяли минимальные жизненные потребности. А это в 2,5 раза больше официальных цифр.

Пример Индии показывает, как сильно показатели нищеты зависят от порога бедности. В мировых масштабах это проявляется столь же ярко. Если число людей, живущих на $1,25 в день за 1981-2010 годы снизилось почти вдвое, то при пороге в $2,5 численность нищих несколько возросла, несмотря на тенденцию к снижению после конца 1990-х годов. А если взять за порог цифру $5 в день, которую ряд исследователей считает намного более адекватной, то численность нищих за последнее тридцатилетие выросла больше чем на миллиард человек или примерно на треть.

Пауперизм в мире за 1981-2010 годы при разных порогах бедности

Как видим, статистики Всемирного банка, основанной исключительно на денежных доходах, недостаточно, чтобы делать выводы о динамике бедности и благосостояния. Она слишком оптимистична и переоценивает успехи борьбы с пауперизмом. Поэтому обратимся к показателям социального благосостояния и материального потребления, которые более однозначны и которые проще сравнивать. К таким показателям можно отнести долю голодающего населения и среднее потребление калорий, охват населения школьным образованием и грамотность, среднюю продолжительность жизни и детскую смертность, доступ к коммунальной инфраструктуре.

Материальное потребление и уровень жизни

Итак, выяснить динамику мировой бедности и благосостояния я решил по четырем основным направлениям: здоровью, образованию, охвату коммунальными услугами и доступности продовольствия. Здоровье людей лучше всего характеризует детская смертность и продолжительность жизни; развитие базового образования показывает грамотность; о доступности коммунальных систем расскажет доля людей, пользующихся электроэнергией, канализацией и чистой водой. А калорийность рациона и доля голодающих – неплохой индикатор продовольственного обеспечения.

Конечно, и в этой статистике могут быть искажения. Например, в России официальные органы занижают младенческую смертность на 15-20%. Но даже с такими оговорками выбранные показатели намного более надежны и однозначны, чем денежные доходы, которые сильно искажаются из-за сложностей перевода валют и учета инфляции. Кроме того, статистика многих показателей благосостояния велась за больший промежуток времени.

Начнем с показателей здоровья. ООН публикует сведения о детской смертности и ожидаемой продолжительности жизни, охватывающие вторую половину ХХ — начало XXI веков. В дополнение, интересно привести данные о материнской смертности и доступности больниц, которые обрабатывает Всемирный банк.

Как и мир в целом, так и все регионы Третьего мира, демонстрировали серьезный прогресс по большинству показателей. Особенно внушительные темпы показал Китай. Вместе с тем, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке упала доступность больничных коек. Правда, этот грубый показатель не отражает качества и оборудования больниц. Черная Африка по всем критериям оказалась в числе отстающих — и без того низкая продолжительность жизни там росла много медленнее, чем в других странах, намного медленнее уменьшалась и смертность. Но даже в Африке, где бушует эпидемия ВИЧ, прогресс не остановился.

Развитие базового образования иллюстрируют сведения по грамотности и охвату молодежи начальной школой. Самые высокие темпы здесь показывает Южная Азия, которая за последние 45 лет превратилась из центра неграмотности, отстававшего даже от Африки, в середнячка, быстро расширявшего школьную систему. Страны АТР и Латинской Америки уже в 1980-е были довольно грамотными, и динамика начального образования там была невысокой. В 2000-е годы охват начальной школой среди этих стран практически не рос, а в Латинской Америке даже немного снизился.

Наихудший результат ожидаемо показала Субсахарская Африка. Несмотря на довольно активное развитие школьной системы, она далеко отстает от всех других регионов Третьего мира по уровню грамотности. Чтобы преодолеть это отставание потребуются десятилетия.

Один американский фермер говорил, что “величайшая вещь на земле – иметь Бога в своём сердце; величайшая вещь номер два – иметь электричество в своём доме”. И если насчет первого утверждения не утихают горячие споры, то второе — непреложная истина. Доступ к электроэнергии является безусловной необходимостью для цивилизованной жизни.

Наибольших успехов в распространении электроэнергии за последние десятилетия достигла Индонезия с Южной Азией. Китай, Латинская Америка и Ближний Восток с Магрибом уже охватили электросетями подавляющее большинство домохозяйств, и потому темпы расширения снизились. Серьезные успехи показывает и Черная Африка, но она остается единственным макрорегионом Третьего мира, где больше половины населения лишены электричества.

Не менее важен доступ к чистой воде и канализации. К сожалению, здесь статистика неоднородна, поскольку государства придерживаются разных стандартов отчетности, а некоторые и вовсе не подают цифры в международные органы. Кроме того, данные охватывают лишь последнее пятнадцатилетие. Но и за это время наблюдается существенный прогресс во всем мире, в том числе и в неблагополучных макрорегионах.

Домохозяйства отсталых государств все чаще потребляют чистую воду из водопровода и в бутылях. Особенно быстро улучшается обстановка в Черной Африке, хотя она все еще сильно отстает от других частей Третьего мира. Данные по Индии, которые приводит Ангус Дитон, тоже показывают быстрое расширение водопроводной сети в одном из самых грязных и населенных регионов мира.

Доступ к водопроводу в Индии, 1981 и 2001 годы

Конечно, до водопровода в каждом доме еще далеко — базовое водоснабжение означает источник воды, находящийся на весьма значительном расстоянии от дома. Кроме того, вода из усовершенствованных источников может быть небезопасной из-за недостаточной очистки и ветхих водопроводов. Тем не менее, прогресс очевиден и весьма значителен.

Туалет типа «сортир» тоже становится достоянием прошлого, и в бедных странах ему на смену приходят унитазы со смывом. Особенно внушительные темпы у индийцев и Южной Азии в целом. Хорошего уровня достигла Восточная Азия, Северная Африка и Ближний Восток, где больше ¾ домохозяйств обзавелись современным туалетом. В отстающих Африка – единственный регион, где таких домохозяйств меньше трети.

Восточная Азия, в основном благодаря китайцам, за последние полтора десятилетия радикально увеличила сеть улучшенной канализациии. У китайцев охват вырос больше чем в 2,5 раза, составив более 2/3 домохозяйств.

Но больше всего поражают успехи индийцев в последние годы. В первое десятилетие XXI века прогресс был очень медленным: согласно переписям 2001 и 2011 годов доля домохозяйств с уборной в доме возросла с 36,4% до 46,9%. Удобства распределялись очень неравномерно. В городах 81,4% хозяйств пользовались домашним туалетом, а в сельской местности таких было немногим больше 30%. Среди штатов были как передовики, где больше чем у 9/10 домохозяйств был доступ к нормальной канализации, так и отстающие, где таких было лишь 1/5. Ситуацию переломила государственная кампания «За очистку Индии», стартовавшая в 2014 году. Согласно недавнему отчету министерства водоснабжения и санитарии охват сельского населения Индии базовой канализацией вырос с 37,7% в 2014 году до 99% в марте 2019. При всех возможных искажениях и подтасовках отчетности это очевидный и масштабный успех борьбы с антисанитарией в одной из самых грязных стран мира.

Конечно, несмотря на существенный прогресс, проблемы с канализацией и удалением отходов в Третьем мире остаются серьезными. Стоки не очищаются должным образом, улучшенных систем канализации в бедных странах все еще недостаточно. Плохо дела обстоят и с уборкой мусора, свалками для которого зачастую служат городские улицы.

Оценка продовольственного снабжения – намного более сложная задача. Хотя существует международная статистика потребления питательных продуктов и численности голодающих, она не всегда точна. Критерии, по которым людей относят к недоедающим, недостаточно обоснованны и периодически меняются. Джейсон Хикел отмечал, что отчеты ФАО используют разную методологию, причем цифры, полученные одним методом, невозможно сопоставить с результатами другого.

Число голодающих в мире за 1990-2010 годы по старым и новым исчислениям ФАО

Новая методология ФАО задает разные стандарты потребления для разных государств. Они зависят от среднего роста населения: предполагается, что низкорослым требуется меньше калорий, чем высоким людям. При этом чиновники упускают из виду, что низкий рост часто вызван недоеданием. Кроме того, большая часть бедняков занята ручным, часто сельским трудом, который требует намного больших энергозатрат, чем жизнь горожан развитых стран. Очевидно, что эти соображения ставят под вопрос оптимистичные реляции ФАО о сокращении числа голодающих. Если исходить из нормы потребления, необходимой для тяжелого труда, масштабы голода за последние десятилетия выросли, а не понизились, как утверждают, исходя из заниженных нормативов.

Число голодающих в мире за 1990-2012 годы, исходя из нормативов для интенсивной, средней и слабой физической активности

Данные о потреблении калорий кажутся более объективными, но и здесь есть немалые трудности. Помимо того, что их надо соотносить с реальными потребностями, среднее потребление прямо не увязано с масштабами недоедания. Ангус Дитон показал это на примере Индии, где регионы с более калорийным средним рационом отличаются наивысшей долей детей с дефицитом веса. Этот парадокс показывает, как сложно правильно оценить мировую ситуацию с продовольствием.

Прежде всего, взглянем на доступность калорий – основную характеристику обеспечения пищей. Согласно данным ФАО, последние полвека она в той или иной мере выросла во всех регионах мира.

Динамичнее всего рос Китай. В 1960-е рацион среднего китайца был беднее, чем у индусов с африканцами, а сейчас его энергетическая ценность выше, чем в Японии и соответствует показателям благополучных государств Латинской Америки. В среднем, прилично обеспечены калориями жители Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Америки. Обстановка в Южной Азии и ряде областей Субсахарской Африки намного хуже.

Чтобы удержаться от излишнего оптимизма, следует помнить, что сведения ФАО грешат искажениями. Индийские ученые, взяв за основу национальную статистику, отметили падение энергетической ценности питания с 1973 по 2011 годы. Жители индийских городов за это время урезали суточные рационы с 2107 до 2058 калорий, а селяне – с 2266 до 2099. Это идет вразрез с оптимистичными цифрами международных чиновников, согласно которым калорийность питания индийцев выросла. Впрочем, и сведения ФАО намного скромнее ее же прогнозов в прошлом. На рубеже веков ФАО выпустила доклад “World agriculture: towards 2015/2030”, по которому в рационе жителей Южной Азии к 2015 году должно было находиться 2700 калорий. На деле это предсказание не оправдалось.

Следует учитывать и неравномерное распределение продовольствия в пределах государств Третьего мира, у которых нет развитого социального обеспечения. Как отмечал Ангус Дитон, беднейшая четверть сельских жителей Индии в конце 1980-х потребляла вполовину меньше калорий, чем богатейшая, а в 2005 году – на треть меньше. Неравенство ослабло и возник парадокс: падение энергетической ценности среднего рациона сопровождалось некоторым улучшением питания беднейших слоев. Возможно, это заставило отступить худшие формы голода.

Если верить цифрам Всемирного банка, доля детей, страдающих от недоедания, за последние четверть века уменьшилась почти наполовину.

Из регионов Третьего мира наибольшего прогресса за это время добился Китай. Несмотря на определенное улучшение, Южная Азия и Черная Африка остаются землями, где огромное число детей страдает от голода. Хотя Индия и соседи вместе с Индонезией отличаются высокими темпами экономического роста, питание детей там даже хуже, чем в Субсахарской Африке.

Картину продовольственной обеспеченности дополняют цифры ФАО. Статистический портал организации публикует данные за 2000-2018 годы. Их составляют по результатам выборочных обследований домохозяйств, считая за голодающих людей, которые в течение года не потребляют достаточное число калорий. О проблемах этого метода я уже упомянул. Тем не менее, это единственный сводный источник информации о масштабах голода в мире.

Как утверждает ФАО, во всем мире доля голодающий сократилась на четверть, а их численность – на 1/10. Наилучшие результаты показал Китай и юго-восток Азии. Количество голодных ртов там сократилось почти наполовину. Похожий результат показала Центральная Азия, реанимировавшая экономику после крушения СССР.

Черная Африка и Южная Азия – регионы с наибольшей долей недоедающих, вместе взятые сосредоточили больше половины голодной популяции всего мира. Продовольственная ситуация там улучшается очень медленно, абсолютная численность голодающих и вовсе не снижается, а в некоторых случаях даже растет. В таком крупном африканском государстве, как Нигерия, за полтора десятилетия количество недоедающих выросло больше чем вдвое, а в Пакистане – на четверть. Ухудшилось положение на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где доля голодающих выросла на 1/10, а их общее число – на 2/3.

Если смотреть на мир в целом, продовольственная ситуация за последние десятилетия стала много лучше: выросли рационы, стало меньше голодных детей и взрослых. Но региональное неравенство все еще огромно. Субсахарская Африка и Южная Азия остаются мировыми очагами голода. По некоторым признакам положение там катастрофическое и даже ухудшается.

Ситуация тем печальнее, что в мире производят достаточно еды для всех. Но недостатки систем распределения и хранения продуктов, а так же недостаточная покупательная способность бедняков Третьего мира, приводят к потере более 1,3 миллиардов тонн пищи в год. Этого было бы достаточно, чтобы полностью ликвидировать голод на планете. Несмотря на очевидный прогресс, особенно в быстрорастущих экономиках Восточной Азии, голод остается позорным пятном на мировой экономической системе.

В заключение

За последние полвека мировая экономика развивалась быстрыми темпами. Производительность радикально увеличилась благодаря научно-техническому прогрессу. Но развитие шло очень неравномерно. Страны Запада остались на лидирующих позициях, а отстающие по большей части отстали еще сильнее. Лишь единицы из числа бедных государств вырвались вперед и догнали мировых лидеров. Наряду с высоким и увеличивающимся после 1970-х социальным неравенством в пределах отдельных государств это породило представление, что экономический рост не приводит к сокращению бедности, что его плоды достаются лишь высшим и средним слоям.

Статистический анализ опровергает это мнение. Хозяйственный прогресс, несомненно, сокращает крайнюю нищету и повышает благосостояние масс. В незападных государствах растет число людей, пользующихся благами цивилизации, увеличивается грамотность и общественное здоровье, сокращаются масштабы голода. Наибольшего успеха тут добиваются государства с быстрорастущей экономикой, прежде всего – Китай. Вместе с тем, даже у быстрорастущих государств остаются серьезнейшие социальные проблемы. Самый яркий пример тут – Индия. Несмотря на внушительную хозяйственную динамику и успешное развитие инфраструктуры, государство остается одним из крупнейших очагов голода во всем мире. Это служит предостережением против чрезмерного оптимизма.