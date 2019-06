О «левизне» национал-социалистов

«Нацисты – левые», – утверждает популярный стример Üebermarginal. «Фашисты – левые», – вторит ему неоднократно появлявшийся в студии Рабкора Ежи Сармат. «Нацисты были национал-социалистами, а это разновидность социалистов»), – говорит Сайд Камалл (Seyd Kamall), глава группы Европейских консерваторов и реформистов, на заседании Европейского парламента[1]. «Существует возможность того, что появится новый Гитлер, социалист, как Гитлер»[2] – предостерегает республиканец и член Палаты представителей Луи Гоумерт (Louie Gohmert). Консервативный политический комментатор и предприниматель Гленн Бэк (Glenn Beck) публикует статью с красноречивым названием: «Yes, Virginia: Hitler really was a socialist»[3] («Да, Вирджиния: Гитлер действительно был социалистом»).

Изрядное созвучие консервативной мысли неизбежно должно было вызвать реакцию слева. Что же мы имеем кроме оскорблённой позы и требования извинений? Либеральные СМИ, обратившие внимание на этот вопрос, ограничились в основном утверждениями об исторической неверности такой позиции, и лишь немногие попытались привести опровергающие её аргументы. Наивно ожидать, что программные особенности национал-социализма будут входить в компетенцию современных журналистов. К тому же, идеологическое ристалище на которое я неразумно ступаю этой публикацией, является токсичным для человеческой души местом и требует особой интеллектуальной заинтересованности. Люди, способные компетентно возразить или хотя бы осветить этот вопрос, поглощены иными делами. Славой Жижек занят сравнением Гитлера и Махатмы Ганди, к слову, не в пользу последнего. А двухминутные ответы Бориса Юльевича на вопросы зрителей не представляются исчерпывающими. Поэтому, макнув перо в известную субстанцию, помолясь, приступлю к размышлению в рамках, обозначенных границами моего ума.

На лекции, посвящённой взглядам Гитлера на экономику, американский историк Томас Вудс (Thomas Woods) справедливо заметил, что термины «фашизм» и «нацизм» стали синонимами слова «насилие»[4]. Фигура Гитлера – это вымоченная в чёрной краске тряпка, которой, в полемических целях, неопытные риторы пытаются задеть своего идеологического противника. При этом, попытки как-то отделить аспекты политической и экономической деятельности национал-социалистов от их преступлений, встречают непонимание у общественности[5].

Поэтому вполне логичным выглядит желание идеологов, которых относят к правой части политической координатной сети, как можно дальше отдалится от одиозной фигуры немецкого лидера. Найти ответ на вопрос «зачем?» представляется наиболее простой задачей моего небольшого исследования. Однако, определение мотива суждения не доказывает его истинность или ложность.

Прежде чем попытаться ответить на вопрос «левые ли нацисты?», необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Во-первых, понятия «левый» и «правый» подразумевают точку отсчёта, относительно которой и проявляется оттенок политической позиции, поэтому взгляды, которые стоят за этими словами определяются выбранным временным отрезком. В данном случае, исторический интервал разумно ограничить началом XX века, так как именно этот период характеризуется политической борьбой НСДАП, социал-демократов и коммунистов. Во-вторых, по крайней мере на начальном этапе следует разделять два утверждения: «нацисты являются социалистами» и «нацисты являются левыми». В-третьих, в статье рассмотрены только программные документы или высказывания нацистов и социалистов по идеологическим вопросам, это методологические ограничение введено сознательно, чтобы оставить за пределами настоящего обсуждения реальные действия НСДАП и сконцентрироваться только на идеологии.

Взгляды национал-социалистов.

В упомянутой выше статье, Гленн Бэк обширно цитирует программу НСДАП «25 пунктов». Довольно быстро он приходит к выводу, что нацисты были социалистами, анти-капиталистами и этатистами. Приведу только некоторые из них (все последующие цитирования будут приводиться по возможности на немецком или английском языках и сопровождаться переводом):

Оригинал[6] Перевод[7] Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к немецкой нации, в чьих жилах течёт немецкая кровь, независимо от религиозной принадлежности. Таким образом, ни один еврей не может быть отнесён к немецкой нации, а также являться гражданином Германии. Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern muß im Rahmen des gesamten und zum Nutzen aller erfolgen. Деятельность каждого отдельного гражданина не должна противоречить интересам общества в целом. Напротив, такая деятельность должна протекать в рамках общества и быть направленной на общую пользу. Wir fordern die Verstaatlichung aller (bisher) bereits vergesellschafteten (Trust) Betriebe. Мы требуем национализации всех (ранее) созданных акционерных предприятий (трестов)… Wir fordern die Gewinnbeteiligung an Großbetrieben. Мы требуем участия рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий. Wir fordern einen großzügigen Ausbau der Alters-Versorgung. Мы требуем разработки и создания по-настоящему достойного пенсионного обеспечения. Wir fordern die Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seiner Erhaltung, sofortige Kommunalisierung der Groß-Warenhäuser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende… Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения, а также немедленного изъятия из частной собственности крупных магазинов и сдачи их внаём, по низким ценам, мелким производителям. Wir fordern die Ausbildung geistig besonders veranlagter Kinder armer Eltern ohne Rücksicht auf deren Stand oder Beruf auf Staatskosten. Мы требуем, чтобы особо талантливые дети бедных родителей, несмотря на их положение в обществе и род занятий, получали бы образование за счет государства. Der Staat hat für die Hebung der Volksgesundheit zu sorgen und durch den Schutz der Mutter und des Kindes, durch Verbot der Jugendarbeit… Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: обеспечить защиту материнства и детства, запретить детский труд…

С позиции современной политической конъюнктуры приведённые выше требования выглядят достаточно левыми. Сильное государство, непонятная национализация акционерных обществ, пенсии, образование, избирательное здравоохранение, участие рабочих в распределении прибыли. Однако, четвёртый пункт программы (первый в приведённой таблице) является идеологической рамкой, через которую следует воспринимать и остальные положения этого документа. Расовое ограничение уничтожает эгалитаристскую основу, составляющую фундамент левой политической философии. Более того, преступления нацистов (начиная с евгенических экспериментов, заканчивая террором на оккупированных территориях) являются прямым следствием расовых предрассудков. Поэтому позиция Гленна Бэка выглядит необоснованной, когда он предлагает рассматривать требования программы НСДАП в отрыве от того, к кому они могут быть применены.

Для того чтобы установить степень близости нацистов и социалистов, необходимо понять, что же нацистские идеологи понимали под словом «социализм» в названии своей партии. В речи, произнесённой 12 апреля 1922 года в Мюнхене Гитлер утверждает: «’национальное’ и ‘социальное’ – это две идентичные концепции. Только евреям удалось… отделить социальную идею от национальной с помощью марксистских фальсификаций… быть социалистом – значит строить государство и национальное сообщество так, чтобы каждый индивидуум работал в интересах национального сообщества»[8] – перевод мой А. Х.). Под «национальным сообществом» (Volksgemeinschaft) в данном случае понимаются только немцы по крови. В своей речи, произнесённой 28 июля 1922 года, он утверждает примерно то же самое, провозглашая социалистом того, для кого нет ничего выше чем великая Германия, земля и народ[9]. Схожие мысли высказывает Бенито Муссолини в своей брошюре «Доктрина фашизма»: «Для фашизма государство представляется абсолютом, по сравнению с которым индивиды и группы только «относительное». Индивиды и группы «мыслимы» только в государстве» (перевод Вячеслава Новикова)[10].

Роберт Лей, один из лидеров НСДАП, в речи, произнесённой 3 ноября 1936 года говорил следующее: «Социализм – это не просто результат пунктов программы, социализм – это справедливость. […] Верно то, что хорошо для Германии, а всё, что вредит Германии – ложно. Согласно этому анализу социализм не является утешением или убежищем для индивидуума, скорее социализм поднимает вопрос: «Что хорошо для Германии? Какова выгода для нации?»[11].

В своём памфлете «Эти проклятые нацисты» Йозеф Геббельс писал: «We are socialists because we see in socialism, that is the union of all citizens, the only chance to maintain our racial inheritance and to regain our political freedom and renew our German state»[12] («Мы социалисты, потому что мы видим в социализме, то есть в единстве всех граждан, единственный шанс сохранить наше расовое наследство, вернуть себе нашу политическую свободу и обновить наше Германское государство» – перевод мой А.Х.). В этой же брошюре Геббельс пытается ответить на вопрос о том, почему национал-социалистическая партия является «рабочей». Согласно Геббельсу, слову «работа» необходимо вернуть былой, истинный смысл, как и слову социализм. По его мнению, любой человек, создающий ценность (value), является рабочим.

В своей речи от 24 апреля 1923 года, начало которой вызовет восторг у любого человека, знакомого с марксисткой теорией, Гитлер утверждает, что евреи подразумевают под «пролетарием» человека, который работает руками, а под «буржуа» — человека, выполняющего какой-то интеллектуальный труд. Поэтому он отвергает слово «пролетарий»[13]. В упомянутой выше речи от 12 апреля 1922 года, Гитлер говорит следующее: «Под работой мы понимаем исключительно такую деятельность, которая не только выгодна индивидууму, но и никоим образом не наносит вреда обществу, а скорее способствует его объединению» (перевод мой А.Х.). Практически слово в слово его повторяет Геббельс, объясняя, что солдат тоже является рабочим, если с оружием в руках защищает национальную экономику. Наряду с солдатом в стан рабочих попадает и политический деятель, так как он выполняет работу по организации людей.

В интервью американскому поэту Джорджу Сильвестру Виреку в ответ на вопрос о «социализме» в названии партии Гитлер отвечает: «Socialism, unlike Marxism, does not repudiate private property. «Социализм, в отличии от марксизма, не отвергает частную собственность. В отличие от марксизма, он не отрицает индивидуальность и, в отличие от марксизма, он патриотичен»[14] (перевод мой А. Х.).

Роберт Лей в своей статье «Интернациональная этническая каша или Соединённые штаты Европы?»[15], размышляя о евреях и интернационализме, утверждает, что пролетарский интернационал придуман евреями для разрушения национальных государств. Лей убеждён в иерархии рас, на вершине которой находится нордическая раса, то есть раса хозяев или господ. Обращаясь к немецкому рабочему, он утверждает, что тот не может быть пролетарием, а должен стать хозяином в силу своего происхождения и для выполнения своей миссии европейского лидера: «Our socialist slogan is: “From proletarians to masters.”» («Наш социалистический слоган: «От пролетариев к хозяевам»).

Таким образом, высокопоставленные члены НСДАП под социализмом понимали единство всех граждан государства. Гражданами государства могли быть только немцы по крови. Национал-социалисты называли себя партией рабочих, понимая под рабочими любых людей, активность которых не противоречила интересам общества. Противопоставляя себя марксизму, национал-социалисты отвергали классовую борьбу и проявляли интерес к обобществлению только еврейской собственности. Из сказанных слов видно, что «социализм» Гитлера может сосуществовать с капитализмом, если предпринимательская деятельность капиталистов осуществляется в интересах общества или государства.

Что значит быть социалистом в Веймарской республике?

На странице Википедии, посвящённой политическим партиям Веймарской республики, можно найти множество объединений, содержащих в своём названии слово “sozial”[16]. Сначала обратим внимание на раздел «левые».

В Гейдельбергской программе, отражающей политическую платформу Социал-демократической партии Германии (SPD, опубликована в 1925 году), написано следующее: «Цель рабочего класса может быть достигнута только путём преобразования капиталистической частной собственности в общественную»[17] (перевод мой А. Х.).

Антон Паннекук, нидерландский астроном и коммунист, некоторое время член левого крыла Социал-демократической партии Германии, в своей брошюре «Классовая борьба и нация» писал следующее: («Власть государства, вместе со всеми мощными средствами, которыми оно владеет, является феодом господствующих классов; пролетариат не сможет освободиться, не сможет победить капитализм прежде, чем победит эту могущественную организацию. Завоевание политической гегемонии – это не борьба за государственную власть, это борьба против государственной власти. Социальная революция, которая перерастёт в социализм, в своей сути заключается в победе пролетарских организаций над государством»[18] (перевод мой А.Х.)

Один из основателей Социал-демократической партии Германии, Август Бебель в своей работе «Общество будущего» следующим образом выражает своё отношение к государству: «C уничтожением частной собственности и классовых противоречий, государство постепенно исчезает»[19] (перевод мой А.Х.).

Социалистическая рабочая партия Германии (Sozialistische Arbeiterpartei или SAP или SAPD) в своём программном документе 1932 года утверждает следующее: «Социалистическая рабочая партия стремится к общественному состоянию, в котором частная собственность на средства производства упразднена и передана в руки общества; в которой, следовательно, нет эксплуатации человека человеком и нет классов, а государство, которое организовало насилие в руках правящего класса, ликвидировано»[20] (перевод мой А.Х.).

Оставшиеся партии «левого крыла» влились в одну из социал-демократических или коммунистических партий. Следует также отметить, что Социал-демократическая партия Германии, как написано в Гейдельбергской программе, являлась частью второго Интернационала. А значит, под терминами «рабочий класс» и «пролетариат» подразумевались определения через отношение к собственности на средства производства, как их сформулировал Карл Маркс. В отличие от Гитлера, социалисты под «рабочим» понимали наёмного работника, а под «буржуазией» – владельцев средств производства.

Партии «центра» не обнаруживают в своих названиях корня «sozial», остаются только партии, которые на странице в википедии определены в раздел «правые». Рассмотрим их всех: Christlich-Sozialer Volksdienst, Deutschsoziale Partei, Deutschsozialistische Partei, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

Член партии «Christlich-Sozialer Volksdienst» Paul Bausch в своей книге «Der Kampf um die Freiheit der evangelischen Christen im politischen Leben – Sozialistisch? Bürgerlich? Oder Christlich?» («Борьба за свободу протестантских христиан в политической жизни – социалистическая? Буржуазная? Или христианская?») писал следующее: «Будет ли частный или государственный сектор использоваться свободной или связанной экономикой для производства определенных товаров, является всего лишь вопросом целесообразности. Что касается этих экономических вопросов, то Христианская народное движение не принадлежит ни к буржуазному, ни к марксистскому лагерю»[21] (перевод мой А.Х.). Протестанты этой христианской партии не считали себя социалистами.

Оставшиеся Deutschsoziale Partei и Deutschsozialistische Partei распались, а их лидеры (Richard Kunze и Julius Streicher) вступили в НСДАП. То есть их можно рассматривать как людей, разделяющих взгляды нацистов на социализм.

Таким образом, быть социалистом в Веймарской республике, значит принимать концепцию классовой борьбы, понимая под «рабочими» – наёмных работников, а под «буржуазией» – класс собственник средств производства. Выступать за обобществление средств производства через социалистическую революцию или эволюционно, через участие в сложившихся институтах буржуазного государства. Следовать убеждению о том, что государство – инструмент в руках правящего класса, а социалистические завоевания будут способствовать его отмиранию.

Приведённые выше цитаты говорят о том, что с точки зрения идеологии, нацисты не были социалистами или частью социалистического движения, по крайней мере в начале XX века. То есть Сайд Камал, Луи Гоумерт и Гленн Бэк ошибаются.

Гарцбургский фронт.

В 1931 году была создана коалиция, в которую вошли представители следующих организаций: Немецкая национальная народная партия (Deutschnationale Volkspartei, DNVP), Национал-социалистическая партия, союз фронтовиков «Стальной шлем», члены Пангерманского союза, участники Аграрной лиги, представители финансовой, военной и промышленной аристократии. Кто же выступил союзником нацистов?

Немецкая национальная народная партия не знала о том, что Ежи Сармат относит националистов к левым, поэтому она имела достаточно консервативную и одновременно националистическую политическую платформу. В брошюре «Приципы Немецкой национальной народной партии» утверждается следующее: «… возвращение колоний, необходимых для нашего экономического развития. […] Только сильный немецкий народ, который сознательно сохраняет природу и сущность, сохраняет себя свободным от иностранного влияния, может быть надежной опорой сильного немецкого государства. […] Монархическая форма государства соответствует своеобразию и историческому развитию Германии. […] Из глубины христианского сознания мы ожидаем морального возрождения нашего народа, что является основополагающим условием его политического воскресения»[22] (перевод мой А.Х.).

В отличие от социалистов немецкие консерваторы и нацисты хотели создания сильного германского государства, возвращения колоний и консолидации именно немцев вокруг фигуры монарха в одном случае и вождя в другом. Обе эти партии с уважением относились к частной собственности и предпринимательству. Как написано в «принципах» DNVP: «Каждое жизнеспособное народное хозяйство основано на частной собственности и на самостоятельной экономике. Дух предпринимательства и чувство личности являются основой нашей экономической работы» (перевод мой А.Х.).

О левизне Пангерманского союза лучше всего скажет его президент Генрих Класс в своей статье «Если бы я был императором»: «Если в ближайшем будущем будет забастовка, у пострадавшей группы работодателей или у индивидуального работодателя должны разрешить организацию защиты от забастовки на территории их предприятия. Затем правительственные чиновники издали бы приказ, действительный для окрестностей пострадавшего завода (точная площадь области должна определяться для каждого случая), запрещающий любые собрания, любую организацию так называемых забастовочных постов и любые контакты бастующих партии с желающими работать. Любой, кто нарушает этот запрет, даже не совершив правонарушения, может быть взят под стражу»[23] (перевод мой А.Х.). Перед этим, по мнению Класса, следует выслать из Германии всех депутатов, представителей партии, редакторов и издателей социалистических газет, всех лидеров социалистических профсоюзов. Дальнейшее рассуждения в статье посвящены национальному вопросу, видение которого совпадало с нацистским.

Немецкие консерваторы видели в Гитлере союзника, потому что он был последовательным националистом, выступал против социал-демократов и коммунистов, считал необходимым сильное государство для сохранения так нежно любимой реакционерами Германии. Не все консерваторы поддерживали Гитлера, после того как он получил желаемую власть, но идеологическая близость позволила им сплотиться в едином союзе, нашедшем своё официальное выражение в виде Гарцбургского фронта. Консерваторы не только привели нацистов к власти, как это сделал монархист и герой Первой мировой Гинденбург, но и вошли в правительство Гитлера, как это удалось, консерватору фон Папену, занявшему пост вице-канцлера. Поэтому популярный стример Üebermarginal и правый идеолог Ежи Сармат ошибаются, утверждая, что национал-социализм является левой идеологией, по крайней мере на начало XX века. Сложившаяся политическая картина Германии не является уникальной. Национал-социализм Гитлера нашёл бы поддержку в консервативных кругах мчащейся к обрыву Российской Империи, а «социальные» пункты программы НСДАП можно было бы увидеть в политических платформах русских либеральных партий, но это уже совсем другая история.

Хадиев Амир.

