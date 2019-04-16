Обещания Обрадора выводят рабочих на забастовки

Обещания Лопеза Обрадора выводят рабочих на забастовки

Избрание Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) президентом Мексики вселило надежду миллионам мексиканских рабочих. Лучшим доказательством этого являются забастовки десятков тысяч рабочих в Матаморосе, в городе на восточной части границы между США и Мексикой, которая прошла из Браунсвилла, штата Техас, через Рио-Гранде (Рио-Браво в Мексике).

Сразу же после избрания нового президента 35000 из 70,000 рабочих макиладоры на заводах Матаморос ушли со своих рабочих мест. Макиладоры это заводы, в основном иностранные, по большей части — сборочные предприяти, которые производят товары, предназначенные для продажи в Соединенных Штатах. Они являются результатом политики в области развития, начатой мексиканским правительством в 1964 году, которая позволяет строить иностранные заводы, пока их продукция продается за пределами Мексики. Привлекательным для иностранных компаний был уровень заработной платы, который был гораздо ниже, чем у рабочих всего в нескольких милях к северу, и слабое соблюдение экологических норм и законов о защите работников. В результате, сегодня, вдоль границы на этих заводах трудятся более двух миллионов рабочих.

“Работники и работодатели от Тихуаны до Хуареса смотрят на мужественные выступления работников Матамороса”, – говорит Джулия Киньонес, директор пограничного комитета женщин-работников в Сьюдад-Акунье, и ветеран трех десятилетий трудовых конфликтов. “Рабочие думают о том, чтобы последовать примеру Матамороса, и, конечно, работодатели обеспокоены этим.”

Забастовки были спровоцированы обещанием, сделанным Лопесом Обрадором в его речи перед мексиканским Конгрессом и повторенным на главной площади Мехико, Зокало, когда он был приведен к присяге 1 декабря. ” С 1 января, – пообещал он, – минимальная заработная плата [на границе] будет удвоена.”Держа слово, 1 января он поднял эту зарплату с 88,36 песо ($4,63) в день до 176,72 песо ($9,25) [все суммы в долларах США].

Матаморос

В Матаморосе, однако, владельцы заводов заявили, что заработная плата их работников не будет расти, потому что они уже делают то, что приказал Лопез Обрадор. По словам Хуана Вильяфуэрте Моралеса, генерального секретаря профсоюза работников отрасли “Макиладора”, рабочие зарабатывали от 156 до 177 песо в день. Союз Вильяфуэрте связан с Конфедерацией мексиканских рабочих (CTM), который в течение последних 25 лет Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), был трудовым партнером про-корпоративных мексиканских правительств, которые предшествовали Лопезу Обрадору. На границе, в частности, он выступал в качестве лейбориста, проводящего политику правительства по использованию низких зарплат для привлечения иностранных инвестиций в макиладору.

Однако, Квиньонес, говорит, что работодатели действительно играли с тем, как они рассчитывали заработную плату. “Базовая заработная плата в большинстве макиладор составляет от 90 до 100 песо. Но рабочие также получают ряд премий-за производительность, посещаемость, транспорт и другие заслуги. Они полностью зависят от этих бонусов. Когда рабочие сказали, что их базовая заработная плата должна быть удвоена, как обещало правительство, компании сказали, что они устранят бонусы, но результат будет, как, если бы они и не поднимали зарплату вообще. Союз Вильяфуэрте заявил, что соглашения союза с компаниями Matamoros позволяли им отменять бонусы, если они столкнутся с “чрезвычайной экономической ситуацией.”

Многие пожилые Матаморосские рабочие помнят эпоху до НАФТА, когда их заработная плата была намного выше, а союз CTM управлялся другим лидером, Агапито Гонсалесом Кавазосом. С конца 1950-х до конца 1980-х годов, период, в котором развивалась промышленность макиладор, Союз Matamoros maquiladora насчитывал от 50 000 до 60 000 членов. В 1970-х годах, когда национальная минимальная заработная плата составляла 140 песо (тогда $11,20), в Матаморосе она составляла 198 песо (15,84 доллара). В 1983 году Гонсалес заключил известное соглашение с 43-процентным повышением заработной платы и соглашением, в соответствии с которым трудящимся было выплачено 56 часов труда, но они работали только 40-часовую неделю.

Гонсалес также выступал против неолиберальных реформ президента Карлоса Салинаса де Гортари, которые включали приватизацию национальных предприятий, прекращение земельной реформы и подготовку почвы для НАФТА. Крупнейшие работодатели Матамороса видели в нем препятствие для принятия и реализации договора. В феврале 1992 года, когда сроки действия НАФТА были завершены, Салинас арестовал его и отвез в Мехико. Гонсалес вел переговоры о заключении профсоюзных контрактов с 42 компаниями, включая “Дженерал Моторс”, и его арест был опротестован международным союзом «Объединенных работников автомобильной промышленности» и AFL-CIO в Соединенных Штатах.

В последовавшую за этим эпоху НАФТА лейбористская оппозиция была ослаблена, а заработная плата резко упала. В 1992 году рабочие требовали 19,50 долларов в день. Новая минимальная заработная плата, даже после удвоения Лопеза Обрадора, составляет лишь $9.27. Рабочая неделя опять увеличилась с 40 часов до 48 часов на большинстве заводов. Что еще хуже, в то время как заработная плата в макиладорах в Матаморосе не самая низкая в Мексике, стоимость жизни на границе намного выше, чем в остальной части страны.

В супермаркетах мексиканских пограничных городов, таких как Матаморос и Тихуана, цены многих продуктов первой необходимости, таких как молоко, на самом деле выше, чем просто через линию в Браунсвилле и Сан-Диего. Женщина на конвейере в Тихуане должна трудиться полдня, чтобы заработать на галлон молока. По словам федерального прокурора по делам потребителей Мексики Тамаулипаса, цены в Матаморосе быстро растут. Фунт перца Серрано теперь стоит 55 песо, больше чем половина заработанной платы за день при 88 песо в день. Цены на помидоры выросли на 20 процентов, а на лук-на 26 процентов.

Делфина Мартинез, работница Trico Componentes, компании производящей автозапчасти для AutoZone и других ритейлеров США, сообщила репортеру Джулии Ле Дук из Mexico City daily La Jornada, что она была в восторге, когда услышала об обещанном росте заработной платы от Лопеса Обрадора. “Тогда профсоюзный делегат сказал нам, что это только для тех, кто зарабатывает минимальную заработную плату, и мы не попадаем под эти изменения.”Вместо этого она обнаружила, что компания подняла ее зарплату всего на 5 песо в день. Затем она узнала, что ей не будут платить ежегодную премию в 3000 песо. Вместо того, чтобы помочь ей, федеральный указ о повышении минимальной заработной платы ” дал повод заводу не платить нам то, что мы обычно получаем каждый январь … мы пошли в Союз, и в субботу мы выставили красные и черные флаги забастовки.”

Неофициальные и официальные забастовки

Матаморос начал предъявлять требования непосредственно к владельцам завода в начале января, и организовал Неофициальные забастовки, чтобы подтолкнуть их к повышению заработной платы. Как и Мартинес, рабочие были в ещё большей ярости, когда компании отказались увеличить премиальные, хотя, компании обязаны по закону платить за дополнительный месяц (13 месяц) работникам в конце года.

Вскоре работа остановилась на многих заводах, включая Polytech 1, Polytech 2, Dura 4, AFX Autoliv и Cedras de México. Большой процент бастующих рабочих пришелся на заводы, производящие автозапчасти для американских сборочных заводов. AFX, например, является поставщиком General Motors. По данным Ассоциации Matamoros Maquiladora, компании потеряли 100 миллионов долларов за первые десять дней.

Тысячи рабочих прошли по улицам Матамороса. 18 января силы 2000 рабочих заняли кабинеты своего собственного профсоюза, который закрыл Вильяфуэрте, опасаясь забастовок и демонстраций. Гневные рабочие обвинили его в том, что он прогибается под требования компании, особенно в новом контракте, который заключается на 2019 год. Одно из их песнопений (которое рифмуется на испанском языке) было “люди устали от стольких проклятых трюков!”. Рабочие организовали собственную независимую сеть, называемую «Движение рабочих Матамороса».

Вильяфуэрте был вынужден объявить, что союз будет проводить официальную забастовку. Основными требованиями работников было повышение заработной платы на 20% , и увеличение надбавки за производительность труда с 3500 песо до 32 000 песо в год. Некоторые заводы предлагали 10-процентное повышение заработной платы и премию в размере 10 000 песо, но рабочие ее отвергли. 24 января они начали выступать на 45 фабриках, попадающих под действие союзного соглашения.

По словам Ле Дук из La Jornada « на некоторых заводах это был жестокий процесс, потому что менеджеры приказали охранникам заблокировать двери, чтобы рабочие не покидали производственные линии.» Рабочие также пытались заблокировать двери на некоторых заводах, подозревая, что менеджеры могут попытаться выкрасть производственное оборудование, чтобы продолжить производство в другом месте.

Роландо Гонсалес Баррон, лидер ассоциации работодателей, назвал рабочих “невежественными” и пригрозил уволить их, если они будут участвовать в забастовках. Тем не менее, 24 января – в самый первый день, когда рабочие вышли на забастовку, – четыре завода согласились на требования рабочих. За прошедшую неделю более 20 заводов сдались, тем самым заставив своих работников вернуться на конвейеры.

Далеко Идущие Последствия

Гнев, направленный работниками на СТМ, может иметь далеко идущие последствия. В прошлом году, до вступления Лопеса Обрадора в должность, предыдущее правительство было вынуждено ратифицировать Конвенцию 98 международной организации труда, гарантирующей свободу ассоциации. Затем, Мексиканский конгресс принял конституционную реформу, воплощающую эти изменения, включая право трудящихся голосовать по контрактам, избирать своих собственных лидеров и создавать профсоюзы по своему выбору – практика, которую правительство и сотрудничающие с ним профсоюзы ранее не признавали. Любимые Соглашения, называемые “договорами о защите”, поскольку они защищают работодателя от любых усилий работников по созданию независимых союзов и повышению заработной платы, больше не будут законными.

В Матаморосе одним из результатов забастовок может стать решение рабочих воспользоваться реформой трудового законодательства и покинуть СТМ. Другие национальные независимые профсоюзы могут также проверить СТМ. Шахтерский Союз активно занимался организацией на границе и поддерживал Матаморосских рабочих, хотя в городе у него нет профсоюзных контрактов.

В то время как администрация Лопеса Обрадора пообещала, что правовые механизмы, защищающие старые “защитные” профсоюзы, будут ликвидированы, поддержка движения на улицах Матамороса была слабой. В ноябрьском интервью Альфредо Домингес Марруфо, заместитель нового министра труда Луизы Марии Алькальде, сказал, что «это правительство будет защищать свободу рабочих, чтобы все уладить», и что « мы не просто боремся, преследуя экономическую цель, не только за достойную заработную плату, но и за возрождение демократической жизни трудящихся.»

Тем не менее, Домингес провел пресс-конференцию в Матаморосе 25 января и попросил рабочих отложить забастовку на десять дней, пока ведутся переговоры. “Я ожидал большего”, – сказал Киньонес. «Это был очень холодный ответ. Я думаю, Алькальде должна была приехать в Матаморос сама».

Прохладный ответ не дал правительству получить никаких перерывов от работодателей. Владельцы Maquiladora сердиты на López Obrador за то, что он возбудил ожидания рабочих. «Андрес Мануэль Лопес Обрадор хоронит экспортную промышленность в этой стране” – сказал Луис Агирре Ланг, президент Национального совета Макиладоры и экспортной промышленности,» которая была успешной моделью для бизнеса и регионального развития в течение 53 лет. Все происходящее там посылает миру очень неправильное сообщение, вызывающее недоверии к Мексике, заставляет задуматься, что это больше не безопасное и привлекательное место для инвестиций.”

Некоторые владельцы Макиладоры угрожают закрыть свои фабрики или переместить их в другой город. Ассоциация работодателей индустрии автозапчастей заявила, что то, чего хотят рабочие, невозможно. Вместо того, чтобы примириться с ними, непокорные работодатели обвинили в конфликте Сусану Прието Терразас, адвоката из Хуареса, помогающую бастующим, называя ее сторонним агитатором.

Когда начались забастовки, совет труда штата заявил, что он не обладает юрисдикцией в отношении конфликта в Матаморосе, поскольку вместо этого он подпадает в Федеральную компетенцию. Но 29 января совет объявил забастовку «несуществующей» на 16 заводах. Такая декларация позволяет пострадавшей компании привлечь бастовавших и стрелявших работников. Однако другой особенностью реформы нового правительства в области трудового законодательства является замена советов по труду, которые исторически защищали работодателей, нейтральной системой судов по трудовым спорам. Действия Совета по труду в Матаморосе дают убедительные доказательства, подтверждающие необходимость этого изменения.

После заявления, сделанного советом по труду, Tridonex уволил 600 работников, при поддержке CTM. В знак протеста против обстрелов бывший лидер профсоюза Леокадио Мендоса Рейес начал голодовку на площади в центре города. “Эти люди были уволены, потому что они попросили повышения заработной платы, и глава Союза – который мой брат – повернулся к ним спиной”, – сказал он La Jornada .

Несмотря на увольнения и репрессии, работникам удалось добиться значительного увеличения заработной платы на ряде заводов. Из 47 первоначальных, подвергшихся забастовкам, во всех компаниях согласились на требования рабочих, кроме 11, и забастовщики вернулись на работу после этих соглашений. Забастовка распространилась на три других завода, Toyoda Gosei, Fisher Dinamic и Robert Shown, где рабочие отклонили 8-процентное повышение, согласованное с другим союзом CTM. Почти 1000 других рабочих, находившихся на объектах, не связанных с “макиладорой”, в “Кока-Коле” и в главном дистрибьюторе молока “Матамороса” – “Леке Ваките”, также покинули свои рабочие места, требуя того же повышения на 20 процентов и прекращения неоплачиваемого сверхурочного труда.

Киньонес говорит, что положение рабочих во всем мире на границах быстро меняется, отчасти из-за их растущих ожиданий. “Они устали от злоупотреблений и эксплуатации, и если они увидят надежду на перемены, они будут действовать. То, что мы видим в Матаморосе, это то, что рядовые работники становятся более сознательными и осведомленными, и это вселяет в меня оптимизм».

Дэвид Бэкон

Перевод: Терентьева Екатерина, МГЛУ

Эта статья впервые опубликована на сайте Reality Check.

Дэвид Бэкон — калифорнийский писатель и документальный фотограф. Бывший профсоюзный организатор, сегодня он документирует труд, мировую экономику, войну и миграцию, а также борьбу за права человека.