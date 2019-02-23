Путин дал наказ

Президентское послание — наказ для тяжелой и кропотливой работы. Мне всегда казалось, что это так. Послание президента РФ Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации Государственному Думе и Совету Федерации, собирающимся вместе в таких случаях как именно этот, 20 февраля 2019 года, должно было содержать направления для законопроектной и законотворческой работы депутатского корпуса и сенаторов.

В самом начале были точно выверенные меры для поддержки многодетных семей, где была названа каждая цифра. Вполне вероятно законопроект будет внесен, если уже не внесен самим Президентом РФ в Государственную Думу. Что же остается на долю, нелегкую и тяжелую очевидно, присутствующих в зале хорошо знакомых, иногда даже очень широкоформатных лиц и фигур?

К этому вопросу можно будет возвращаться неоднократно, так как очень многие процессы в России, особенно технологические, усиленно работают, без всякого участия со стороны чиновников, а поручения им в их нелегкой работе и на этом фронте технологического прорыва, непонятны и не высказаны прямо, ряд поручений ложится, например, тяжким грузом на Правительство РФ.

Только не надо упускать момент, что это все же послание народным избранникам и назначаемым чаще всего сверху представителям верхней палаты Федерального Собрания, которым надлежит формулировать наказы своих избирателей в конкретных законопроектных инициативах, пробивать их в тех же правительственных кабинетах, и отстаивать их суть даже иногда и перед лицом самого докладчика.

В этом смысле архитектура поручений конкретным Комитетам Госдумы, ответственным депутатам, благодарность отдельным представителя депутатского корпуса за ранее проведенную работу, в Послании не просматривается.

Избирательность, «секторальность» этого, оглашаемого высшим должностным лицом Российской Федерации документа, тоже вызывает вопросы, но иногда системность нарушается и здесь. Почему Регламент обращений в органы власти будет разработан только для предпринимателей? Ведь как не было, так и нет его для простых граждан. Почему вопросы гражданских прав и свобод, в том числе прав подозреваемых и обвиняемых, затронуты тоже кучно в одном блоке с правами предпринимательства? Разве все предприниматели у нас заслуживают быть привлекаемыми к уголовной ответственности или не могут работать законно? Об этом ни спичрайтеры, ни советники, готовившие Послание Президенту РФ, видимо не задумывались. Конечно, краткость любого документа — сестра таланта, как и теща гонорара.

Послание начато с самых маленьких, с права рождаться на свет и иметь социальную поддержку от государства. В этой связи совершенно логично спросить, как обстоит в нашей стране ситуация с правом на жизнь, и ответить на этот вопрос. Если человек своевременно не встал на биржу труда, ему грозит четкая цифра пособия по безработице в размере 850 рублей. Как он будет осуществлять свое воспроизводство на такую сумму денежных средств никто не уточняет, а надо было или начать с этого тезиса, или продолжить единую линию изложения, дойдя до проблем получения ребенком высшего образования, необходимости, например, привязки некоторых средних школ к высшим учебным заведениям, возрождения среднего специального образования. Однако, структура Послания вовсе не такова. В многочисленных указаниях в самом начале Послания на прожиточные минимумы вряд ли ориентируются даже депутаты и сенаторы, поскольку показатели эти нередко носят региональный характер, и понять простому гражданину, для которого также Послание транслировали все телеканалы про меры социальной поддержки семей, про самое главное — размеры и объем, было не так просто.

Интересная оговорка шла о том, что банковская ипотека еще не полностью распространилась на индивидуальное жилищное строительство, действительно ужасно жаль наши банковские институты (по тексту это поддержка молодых семей).

В остальном, за исключением пока неясного обязательства государства погашать часть банковской ипотеки в размере 450.000 рублей после рождения более чем двух детей, все более менее понятно.

Просто размер выданной ипотеки часто не имеет отношения к площади квартиры, часто он касается состава семьи, например, заработка членов семьи и их способность выплатить ипотечный кредит к определенному сроку, не сомневаюсь, что речь пойдет о молодой семье, скорее всего до 35 лет, состоящей из двух взрослых человек, однако поручение не содержало таких нюансов, а вносимый законопроект видимо еще их не содержит.

Шесть «дачных соток» полностью освободят, как я понял, от налога на землю для всех категорий населения, но это поручение является компетенцией избираемых еще органов региональной власти и их бюджета. В любом случае их мнение должно быть решающим, и еще хуже, если оно окажется решающим в будущем времени. Тем не менее, мы имеем теперь налог на личное подсобное хозяйство, не все выращивают овощи и фрукты, но вот вид землепользования ЛПХ стоит у каждого второго владельца даже дачного участка.

Проблемы здравоохранения затронуты на первый взгляд с достаточной полнотой. Но что такое «бережливые» поликлиники, понятно они сберегают время пациентов. Но не увеличивают ли нагрузку медицинских работников?

Ранее время приема терапевта было 12 минут, за это время надо было прослушать и выслушать пациента, выписать рецепт, дать рекомендации, выписать направление на УВЧ, УЗИ или рентген, теперь время сокращено ещё больше, а что же будет с этими поликлинниками?

Далее с общих основ оказания медпомощи перескочили на лечение онкологии, но разве не нужна, например, всеобщая диспанцеризация населения в стране всем работающим гражданам раз в три года?

А сколько совсем «небережливых» поликлиник было закрыто или построено как в Южном Бутово Москвы (микрорайон Щербинка), но стоящих полупустыми и практически не функционирующими?

Далее мы узнали, что будет планироваться новая программа «Развития сельских территорий». Премьер-министр России Д. А. Медведев был серьезно озадачен, судя по выражению отдельных фракций его лица, это означает, что Послание опять предназначено не всемогущему депутатскому корпусу.

О науке и технике сказано много, будет ли у России системы многоразовых космических кораблей? Сможет ли население вздохнуть спокойно, когда такой корабль взлетит и через час будет «висеть» уже над чужой территорией? Нет у нас таких, а у США есть, хотя у нас в 1988 году был «Буран». Как нет больше и флота научно-технических судов, которые будут нечто разведывать в глубине мирового океана. Будут ли это еще полноценные большие корабли метеорологической и космической спутниковой связи, какие гордо бороздили океаны во времена Союза ССР или только геологическая разведка нефти и газа?

Тут поручений я вообще никаких не увидел. Поразило, что за прошедший год произошло немало событий, взрывы, катастрофы, а наш Уголовный кодекс никак не наказывает по сути того, кто за это несет ответственность, точно также как и аварии в жилищном секторе, (в стране еще много ветхого жилья, не говоря уже об оборудовании, а управляют домами теперь частные компании), умолчал Президент и о своих последних поправках в УКРФ об ответственности за занятие главной должности или положения в высшей иерархии преступных групп, не возобновлено право суда на возбуждение уголовных дел, отмененное еще в начале 90-ых годов, для более легкого расхищения, очевидно, нашего народного тогда еще хозяйства.

Граждан волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства, и в Государственной Думе лежит немало, в том числе правительственных законопроектов по этой теме. Например, наши энергосбытовые компании, созданные с подачи бывшего главы Росимущества, а потом РАО «ЕЭС» А. Чубайса, вынудили граждан оплачивать замену электросчетчиков на лестничных площадках, несмотря на соответствующие указание в Гражданском кодексе РФ о том, что все приборы вне квартиры, есть собственность энергосбытовых организаций. Замена теперь стала проводиться далеко не бесплатно и в случае временного выхода из строя системы передачи показаний и в случае окончания гарантийного срока работы прибора, но некоторые граждане еще про это ничего не знают.

В целом я понял, что государство поддерживает банковский сектор одновременно с решением социальных проблем людей (разделения в Послании проведено не было), а вот что касается рабочих мест и роста заработной платы, то непонятно, где люди смогут комфортно жить и чем они будут заняты, ведь не все являются инновационными разработчиками и инженерами-технологами передовых систем.

Сказано было, что любой вид госуслуг каждый получит сразу, без дополнительных документов и каких-либо действий по их дополнительному оформлению в самых разных сферах, все это должно выполняться органами власти, выдававшими предоставляемые документы! И зря не доверяют революционным мерам в окружении главы государства!

Интересно было узнать и том, что в стране за исключением повышения пенсионного возраста была еще какая-то пенсионная реформа (индексация), но недопущение сокращения пенсионных выплат как борьба со злоупотреблениями, широкополосный Интернет с большой скоростью, проблемы оборудования школ, -все эти технологические моменты не стал бы включать в подобного рода документ, определяющий опять же направления работы высшего законодательного органа страны.

В чем же все-таки состоят задачи отдельных депутатов Государственной думы и сенаторов на ближайшую перспективу, с чем они будут выходить перед телекамеры, за что отчитываться, не услышал я ничего и о наказах их избирателей, к сожалению.

Виктор Рыбников