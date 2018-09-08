Областная пирамида коммунальных цен

Создание нового оператора на рынке коммунальных услуг ООО «МособлЕИРЦ» не на шутку встревожило жителей Подмосковья. Предприятие является платежным агентом коммунальных служб, но более всего ПАО «Мосэнергосбыт». С жителями Московской области, ООО «МособлЕИРЦ» будет разбираться самостоятельно, уведомляя их о санкциях за неуплату коммунальных услуг.

Но есть ли такой термин как «платежный агент» в российском законодательстве? Как его нужно понимать? В налоговом законодательстве есть определение налогового агента, под которым разумеется предприятие, на котором работает человек, отчисляющий те или иные налоги со своей заработной платы. В соответствие со статьей 1005 Гражданского кодекса РФ агентом может быть лицо осуществляющие юридические и фактические действия от своего имени, или от имени и за счет третьего лица.

Однако ничего не сказано о возможности осуществлять деятельность за свой счет, то есть обладать для этого оборотными средствами и вести объемную хозяйственную деятельность только в интересах одного лица. Обычно такими агентами являются частные дилеры или юридические лица, продающие автотранспорт, например, причем действуют они от имени продавца как головного юридического лица. Их задача по агентскому договору совершить разовую сделку купли-продажи, что не ограничивает их права действовать в интересах других юридических и физических лиц и продавать их автотранспорт, например, даже от имени официального дилера, представительства в России того или иного зарубежного производителя автомобилей или самого производителя.

Физическое лицо такой агентский договор видит, в отличие от договоров энергоснабжения, заключаемых сегодня жителями Московской области и всеми, имеющими там недвижимое имущество в виде жилых домов.

В этом случае мы имели бы не только платежного агента, а предприятие, которое по сути обязано поддерживать подачу электроэнергии на все объекты и осуществлять добрую часть ремонтных и профилактических работ. Хотя деятельность может осуществляться за счет лица, которое уполномочивает агента действовать в своих интересах.

Деятельность по расчетам регулируется в России Гражданским кодексом и подзаконными нормативными актами, среди которых нет постановлений федерального и регионального уровня, детализирующих деятельность подобного рода.

Таким образом, мы видим пусть небольшой, но довольно значительный правовой пробел, позволяющий этому «агенту» диктовать свои правила в большой игре энергоснабжения потребителей физических лиц и некоммерческих товариществ.

Сборщик таких платежей заключает договоры с физическими лицами, а те в свою очередь обязана оплачивать поставляемые коммунальные услуги, непосредственно на счет платежного агента, хотя не во всех платежных терминалах указано кому осуществляется оплата за электроэнергию в Московской области. Получается, что в отсутствие прямого договора с ПАО «Мосэнергосбыт» оплата на другой счет не будет считаться надлежащей оплатой, хотя предприятие ООO «МособлЕИРЦ» с уставным капиталом не более 10.000 рублей по некоторым данным является дочерней структурой ПАО «Мосэнергосбыт», то есть акционерного общества. Однако, ООО «МособлЕИРЦ» уполномочено принимать платежи за все виды коммунальных услуг, и создано для формирования единого платежного документа, включая и электроэнергию по Московской области.

У нас управлять жилыми помещениями могут только самоорганизованные сообщества типа ТСЖ или управляющие компании. Почему головные сбытовые предприятия решили уполномочить не управляющую компанию в соответствии с Жилищным кодексом РФ, имеющую право на заключение договоров с энергосбытовыми организациями, а некого плательщика, – неясно. Получается и соответствующая пирамида, которая увеличит и цены на коммунальные услуги. В конечном счете Вы осуществляете платеж определенной структуре, которой в соответствии с договором энергоснабжения, прописанным в Гражданском кодексе РФ, обязаны оплачивать поставку коммунальных ресурсов, а для этого компания должна иметь техническую возможность такой поставки.

Здесь же Вы лишены права перепроверить Ваши отчисления как потребитель. Сумма же задолженности может быть Вам выставлена за три месяца, а если Вы – дачник, и побывали на даче зимой, и три месяца отсутствовали, вполне возможно Вас даже не уведомят под роспись, а затем и отключат свет, в суде сегодня тоже все просто, да и несудебный порядок уже существует.

В. В. Рыбников