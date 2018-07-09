О профессиональной аналитике современных оппозиционных видеоблогеров, или как проигрывать в любом споре

Недавно мне предложили к просмотру ролик очередного популярного на YouTube «оппозиционера-видеоблогера», по традиции периодически угнетаемого правительством «фурами дизлайков». С большим трудом пробираясь через долгое, чрезвычайно оригинальное вступление таинственного ведущего в маске и черном одеянии, вещающего сентенции о важности критического мышления и умения менять свои убеждения или предубеждения под влиянием аргументов и фактов (извините, мне самому уже тошен этот птичий язык), я все-таки добрался до главного тезиса агитатора, который был связан с Китаем. Именно китайская тематика и заставила меня посмотреть это чудо современной аналитики.

Рассматриваемый видеоролик: «Главная Угроза для России или Как Побеждать В Споре?» (https://www.youtube.com/watch?v=IinKUMxO-VI) – канал «Быть Или».

Сразу замечу, что мне очень стыдно мешать целеустремленной аудитории нездоровающегося борца за справедливость побеждать в спорах с тупыми «ватанами» и «кремлеботами».

Главный посыл ролика прост: сбрасывать всю ответственность за неудачи и беды России на агрессивный Запад и опасность нападения на нашу страну – глупо и неправильно. Сложно не согласиться! Идея окружения отчизны врагами не раз спасала многие государства и режимы от критики внутренней политики и управления на местах – тут и не поспоришь. Но к концу видео, насколько я понял, развивается идея, что западные страны вообще непричастны к нашим бедам после разрушения Советского Союза – чуть ли не наоборот, это мы такие неблагодарные, не принимаем дары цивилизации.

В качестве доказательства неверности мысли о внешнем влиянии безликий приводит отношения США и Китая конца XX – начала XXI вв. А точнее: инвестиции американского бизнеса в китайскую экономику, начавшиеся в период открытости Дэн Сяопина – то есть с 1980-ых гг. И здесь начинается самое непредвзятое обоснование своих взглядов. Хотя, кого мы здесь убеждаем? Не своих взглядов – все эти воззрения давно сформулированы либеральной средой, которая взяла это уже от первоисточника – американской литературы и СМИ (подробнее – в статье «Опиум экзотики, или «Век амбиций» Эвана Озноса»: http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2017/11/25/opium-ekzotiki-ili-vek-ambicii-evana-oznosa/).

Начнем с идеологических штампов. Как заявляет ведущий, после смерти Мао Цзэдуна, подчеркнуто хорошего друга Советского Союза, «отсталый и закрытый» Китай вверяется новому руководителю – Дэн Сяопину, который уже не хороший друг СССР, как нас убеждают в ходе описаний тех событий. Не дружишь с СССР – уже полпобеды, запомни! И вот Дэн Сяопин предстает перед нами полной оппозицией великому кормчему. Не спорю: в экономическом плане китайский реформатор исправлял губительные ошибки Мао Цзэдуна, которые, ради справедливости, были лично признаны первым Председателем КНР. Но, как скромно забывает упомянуть автор ролика, в политике Дэн Сяопин был последователем Мао Цзэдуна. Решительные и жесткие меры по предотвращению переворота на Тяньаньмэнь в 1989 г., не менее волевое возвращение Гонконга из-под британского владычества – это не единственные политические решения Дэн Сяопина, отражающие его в первую очередь как офицера НОАК (Народно-освободительная армия Китая). Как и Мао Цзэдуна, которого по сей день чтят в Китае за подвиги, проявленные в борьбе с гоминьданом и японцами, и за решительные действия при основании КНР.

Важнее тут мысль, что именно и только благодаря иностранным инвестициям – дарам цивилизации – бедный, грязный, слабый Китай стал сегодня второй экономикой мира. Да, автор упоминает, что нужно учитывать и особенности политики, идеологии, ряд «непопулярных в народе» решений – но без западных технологий экономическое чудо бы не получилось. Так и быть, оставим в стороне тот факт (по утверждению китайской стороны), что 80% иностранных инвестиций составляют вклады китайской эмиграции хуацяо. Хочется задать автору вопрос: вот чего не хватала для чуда, так это западных инвестиций? Правда? Почему же эти чудеса не появились в начале XX в. – после Синьхайской революции? Условия те же – даже лучше: власть лояльна Западу, потому что Западом и поставлена (за исключением Сунь Ятсена и «левеющего» крыла гоминьдана). Иностранные инвестиции буквально наполнили весь Китай – открывались сотни заводов, производств, привозили станки и технологии. Страна вестернизировалась – все ходили в европейских костюмах, курили привозимый цивилизацией опиум и вообще жили цивилизованно. А людской труд был еще дешевле – нередко в рабских условиях. Рука рынка так вообще не отяжелена никакими ограничениями – власть только поощряла эти «инвестиции». А сколько было времени дано! Лет двадцать – не меньше (если ограничиваться началом войны с Японией – а так еще больше). Как же жил тогда Китай, одаренный всеми благами развитых стран? Разруха, бедность, миллионы погибших – век позора, иного названия и не дашь. Наверное, инвестиции были не те – не как сегодня, вот и результат разный.

А если серьезно, то причина проста. Да, инвестиции важны на начальном этапе, который Китай, к слову, уже преодолел. Но без сильной, централизованной власти, контролирующей эти инвестиции и предотвращающей всевозможные «нападения» капитала, подобные Тяньаньмэню 1989 г., Тибету 2008 г., Гонконгу 2014 г. и пр., успеха в лучшем случае можно ждать только временного и непродолжительного. И не просто без сильной власти, а именно без КПК, как показала история, в Китае это невозможно.

Но все эти мечты о правильном капитализме и благих инвестициях относятся к идеологическим штампам, которыми все пресытились, которые никого не удивляют. Но вот дальше, в своей основной апологетике непричастности США к несчастьям России и мира, маска спрашивает: «Зачем США так щедро помогали Китаю, взращивая себе будущего противника? Где тут логика?». И тут штампы сменяет обыкновенная глупость, давайте же вместе посмеемся!

Во-первых, ведущий задается вопросом: «А зачем США помогать стране с тем же режимом, что и у СССР, тем паче с ядерным оружием? Если нужна дешевая рабочая сила – американцы могли бы взять ее из других стран, сколько вариантов то хороших есть с более лояльным и невооруженным правительством». Этот вопрос синонимичен возгласу: «А зачем вам еще деньги – имеющихся мало что ли?». В таком контексте я бы хотел задать встречный вопрос: а зачем, собственно, американцы, англичане, французы, испанцы, голландцы, немцы еще два века назад поперлись на черный континент, в Южную Америку, в далекую и непонятную Азию? Тогда запросов было еще меньше, чем в ХХ в. Нельзя было ограничиться одним континентом хотя бы? Ну чего вы такие жадные то! Да, такой вот народец странный этот капитал. Все время сверх меры берет, не может удержаться. И представь себе, маска, во второй половине ХХ в. США, как и в XIX в. Англия, не довольствовались ни своим континентом (островом), ни Ближним Востоком, ни Южной Америкой, ни Африкой, ни Азией. Для этого явления придумано страшно старое для аудитории безликого, наверное, покрытое пылью слово, – империализм. США в 80-ые гг. прошлого века и сегодня не довольствуется дешевой силой и рынком сбыта исключительно Центральной и Южной Америки (они ведь ближе всего, да и режимы без ядерных боеголовок). США, как в первую очередь империалистической сверхдержаве необходим весь мир, если не больше.

Хотелось бы закрыть этот вопрос таким историческим примером. Британская империя, вторая треть XIX в. Скромных размеров остров с относительно небольшим населением почему-то решает ввозить опиум непременно в Цинскую империю, не особо одобряющую такую «торговлю» и пытающуюся сопротивляться. Зачем старой доброй Англии этот недружелюбный Китай, если рядом есть захваченная тобой Индия, не говоря о всех землях империи? Наверное, лорд Пальмерстон забыл о других владениях Британии – вот и направился в Китай? Где же тут логика?!

На возможный ответ какой-нибудь недалекой и обделённой критическим мышлением «ваты» безликий наносит предупреждающий удар: «Теория о том, что путем сближения с Китаем в конце прошлого века США пытались стравить его с СССР – несостоятельна. Ведь проникновение американского капитала в КНР началось в то же время, когда в СССР взял бразды правления Горбачев. А так как Горбачева считают агентом США, то американцам уже не требовалась помощь Китая в развале Союза». Наконец, вот все и сложилось! Забавно выглядят попытки «разбить» одну несостоятельную теорию, используя другую несостоятельную теорию. Вероятно, найдутся люди, считающие единственно причиной разрушения СССР – предательство Горбачева. Но, насколько я знаю, в адекватных кругах все причины распада сводятся не к одной личности, а к совокупности факторов, начиная с хрущевских и косыгинских реформ, например. И возникает побочный вопрос: а давно ли в войне используют только одну винтовку? Кроме внутренних саботажей всегда используют и внешнее давление – т.е. давление союзников по коммунистическому блоку. Ведущий говорит, что с 1985 г. все в мире знали о скором разрушении СССР. Ну это звучит еще более самонадеянно. Надеюсь, в этом разуверять никого не требуется.

А если обратиться к истории ХХ в., то можно заметить, что США довольно давно пытаются склонить китайских коммунистов на свою сторону. Такие попытки принимались еще в 1943 г., когда американские посланники пытались договориться с Мао Цзэдуном о поставках вооружений. Но в итоге США вернулись к выбору гоминьдана, как проводника своих интересов в Китае. Еще более интересна политика американцев после второй мировой войны – сначала второй этап гражданской войны в Китае, где солдат Чан Кайши усиленно тренировали звездно-полосатые офицеры. Не забываем об американской эвакуации остатков гоминьдановцев на Тайвань. Затем – война в Корее, во Вьетнаме, военное присутствие в Японии – все силы США после второй мировой войны были направленны на Китай: или напрямую, или через соседей. И улучшение отношений с КНР в 1980ы-х гг. для американцев стало шагом к давней цели, однако они недооценили силы КПК в осуществлении своих задач. До даже того влияния, которое они получили в Китае путем инвестиций (никто не спорит, на тот момент это было выгодно и полезно обеим сторонам), американцы сейчас используют в разгоревшейся торговой войне.

Ну что же, давайте перейдем к главной глупости маски. «Но почему США вскармливала своих будущих врагов? Где в этом логика?». И вправду, когда это было в истории, чтобы какая-то держава взращивала себе будущего убийцу? Нонсенс! Да в том то и проблема, уважаемая маска, что было это постоянно. Диалектикой называется, еще одно пыльное слово. Тут уже каждый из читателей может привести свой пример такой «нелогичности» из мировой истории. Самый напрашивающийся пример – предтеча второй мировой войны. Мюнхенский сговор, финансирование Третьего рейха английскими и американскими банкирами, множество американских производств в Германии – хотя бы известный всем Форд. Англичане и американцы всеми силами помогали, инвестировали будущего врага, за что вскоре расплатились. Где же тут логика, безымянный? Ну, это исключение, больше такого никогда не было, так? И спонсирование теми же англосаксами Японии, которая укусила руку кормящего – просто совпадение? А как же американские рабочие и производители, принимавшие участие в создании промышленности в Советском Союзе в 30-ых гг.? Будущую «империю зла» же растили. Я не буду даже вспоминать, как европейские университеты взращивали в своих стенах будущих революционеров и национальных освободителей, свергавших их же колониальные режимы. Это, наверное, самый замечательный пример такой диалектики.

Кстати, маска так и не дала прямого ответа, где же логика США в спонсировании Китая. Но весь посыл видео доносит даже самым маленьким зрителям, что с Америкой все в порядке, нам же нужны простые инвестиции и поменьше сопротивления всем будущим дарам. А Китай хороший, потому что инвестициям не сопротивлялся – а что там сейчас, и что сейчас в мире, так это неважно. Еще раз прошу прощения, если своей нелогичной статьей внушил сомнение в возможность некоторых побеждать в споре. Победе Быть!