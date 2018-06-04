Саудовская Аравия: бедность в богатой стране



Саудовская Аравия – яркий пример страны, богатства которой целиком основаны на сырьевой ренте. Страна обладает огромными запасам нефти (второе место в мире на 2016 год) и природного газа (шестое место в мире) ; месторождения удобно разрабатывать и стоимость добычи минимальна – порядка 5,4 $ операционных расходов на баррель против $8,4 в России, $13,9 в Венесуэле и $22,4 в Канаде. Неудивительно, что в системе международного разделения труда страна выступает поставщиком ископаемого топлива. На Саудовскую Аравию в 2016 году приходилось 17,7% мирового экспорта нефти, вывоз нефти дал 69% всех внешнеторговых поступлений. Еще 21% экспортных поступлений королевство получило от торговли разного рода нефтехимией. Государственная нефтяная компания SaudiAramco стала крупнейшим предприятием не только на своей родине, но и во всем мире, опередив по размеру прибыли американских корпоративных монстров.

Огромные запасы легкодоступного сырья при относительно небольшой численности населения сделали Саудовскую Аравию очень богатой по мировым меркам. По душевому ВВП с поправкой на паритет покупательной способности она занимает 21 место в мире, опережая крупнейшие экономики Западной Европы, Австралию, Канаду, Японию и лишь немного отставая от США. Казалось бы, в таких условиях жителям Аравии обеспечено если не богатство, то, по крайней мере, зажиточная жизнь. Но это не так. Даже в таком изобилии находится место неравенству, бедности и социальному неблагополучию.

Свыше 5% взрослого населения королевства не владеют грамотой, среди женщин доля неграмотных достигает 9%. По этому показателю Саудовская Аравия уступает странам Запада и бывшего СССР с их сплошной грамотностью, соответствуя небогатым государствам, таким как Перу и Филиппины. До сих пор в стране нет полного охвата школьным образованием, 3,5% детей не посещают даже начальную школу. Не лучшие результаты показывает и местное здравоохранение. По уровню младенческой смертности Саудовская Аравия занимает 108 место в мире, между Колумбией и Ямайкой, показывая худшие результаты, чем Мексика, Румыния и Шри-Ланка. Смертность среди матерей в королевстве в два раза больше немецкой и втрое превышает итальянскую, а ожидаемая продолжительность жизни уступает не только жителям развитых стран, но и мексиканцам, китайцам, обитателям Алжира и Эквадора.

Система хозяйствования, основанная на распределении сырьевой ренты, порождает гиперконцентрацию богатств в руках правящей элиты: королевской семьи и связанных с ней крупнейших финансистов. Те жители, которые не работают в нефтедобыче и обслуживающих ее отраслях, зависят от денежных потоков, которые элитам угодно распределить вниз по социальной лестнице. Все сектора экономики страны либо прямо или опосредованно обслуживают нефтяную отрасль, либо существуют за счет нефтяных доходов, перераспределяемых государством.

Такая система при отсутствии политической демократии и общественного контроля над элитами приводит к высокому социальному расслоению. Индекс Джини, распространенный индикатор неравенства, доходит в Саудовской Аравии до отметки в 45,9 пунктов. Это выше уровня США и России, неравномерно развитых стран с протяженными границами, и опережает показатели ряда латиноамериканских государств, славящихся высочайшей неравномерностью в распределении богатств, таких как Перу и Аргентина.

Формально в Саудовской Аравии не слишком большой уровень безработицы. Но среди граждан страны она более чем вдвое превышает общий показатель – 12,1% против 5,7%. Особенно угрожающий характер приняла безработица среди молодежи, где соискателей, которые не нашли рабочего места, 28,5%. Частный сектор предпочитает нанимать дешевых иностранных работников, число которых доходит до 11 миллионов человек, что составляет больше трети населения королевства. Местные работники, которых охватывает система социального обеспечения, требуют рабочих мест с более высокими трудовыми стандартами. По большей части такие места предоставляет общественный сектор: 2/3 работающих саудовцев наняты государством, а в частном секторе лишь 10% рабочих мест занимают местные жители. Но правительство не может обеспечить работой всех желающих, что порождает общественное напряжение, а планы диверсификации экономики и повышения трудовых стандартов частного сектора пока остаются планами.

Массовая безработица сочетается и высоким уровнем бедности. Прожиточный минимум в Саудовской Аравии составляет 530 $ в месяц. По разным подсчетам от 2 до 4 миллионов граждан королевства живут за порогом бедности – это 10-20% коренных аравийцев. Их положение отягощается относительно малоразвитой системой социальной поддержки и дороговизной жизни в стране.

Местные бедняки вместе с массами приезжих работников населяют трущобные районы, раскинувшиеся вблизи от фешенебельных кварталов саудовских мегаполисов. Хотя саудовские трущобы, в отличие от подобных районов в бедных государствах, обеспечены чистой водой и канализацией, они перенаселены, а качество домов оставляет желать много лучшего.Впрочем, и коммунальная инфраструктура Саудовской Аравии не слишком развита: к общественному водопроводу подключено всего 23% домохозяйств, остальные используют собственные скважины, бутилированную воду или снабжаются с автоцистерн. К последнему варианту до сих пор прибегает 18% домовладений. Общественная канализация обслуживает лишь 57% жилых строений.

Трущобные районы представляют собой плотные скопления небольших зданий плохого качества, часто это кварталы традиционной арабской застройки. В Джидде, втором по величине мегаполисе Саудовской Аравии и экономической столице страны, согласно муниципальному отчету 2006 года порядка 43% горожан обитали в трущобах. Плотность заселения трущобных зон в 3,5 раза превышала среднегородскую. Сейчас ситуация не сильно улучшилась, трущобы Джидды до сих пор занимают 16% городской площади и служат обиталищем трети населения, порядка миллиона человек. В Мекке проблема выражена еще сильнее, до четверти городской застройки занята трущобами. В целом по стране доля обитателей трущоб в 2005 году составляла 18% от всего населения и к 2014 году ситуация не улучшилась.

Бедность и неравенство, обилие бесправных работников-мигрантов и массовая безработица стали благодатной почвой для массовых волнений, вспыхнувших в Саудовской Аравии на волне Арабской весны. Хотя правительство подавило беспорядки и пошло на уступки в социальной сфере, коренного перелома к лучшему не произошло. Сверхдоходы от нефтяного экспорта остаются достоянием узкой элиты, широкие слои населения не могут участвовать в политической жизни, а решение социальных проблем тонет в бюрократии и коррупции. Неравенство, бедность и межобщинные противоречия остаются той пороховой бочкой, которая может взорвать крупнейшую монархию Персидского залива.