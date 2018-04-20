Новая венгерская рапсодия

8 апреля 2018 года прошли очередные парламентские выборы в Венгрии. Победу одержала правящая партия «Фидес» премьера Виктора Орбана, занимающего пост с 2010 года. Её результат составил 48,8% при итоговой явке 68% избирателей. Такой исход плебисцита никого, впрочем, не удивил. Учитывая современную политическую ситуацию в Венгрии, а также использование административного ресурса, сложно было бы представить себе победу какой-либо другой партии. И что действительно представляет интерес, так это курс нынешнего правительства относительно выборов. Ведь выборы, по сути, являются свободными, так как фактически не было замечено сколь-нибудь значимых фальсификаций результатов, и, на первый взгляд, это событие отражает реальную расстановку сил в государстве. Если не брать в расчет давление на СМИ.

Результат выборов выглядит как сокрушительное поражение либеральных сил. Популярность демократического союза и оппозиции продолжает падать несмотря ни на что. «Демократическая коалиция» набрала лишь 5,54% голосов, что дало им 9 мест в парламенте. Партии левого толка также не получили каких-либо положительных результатов. «Социалистическая партия Венгрии» в блоке с партией «Диалог во имя Венгрии» набрали 12,25% голосов и 20 мест, что при существующей парламентской системе в Венгрии не дает им какой-либо свободы действий или возможности оказать давление на действующее правительство. Стоит отметить, что и популистская партия ультраправого толка «Йоббик» (За лучшую Венгрию) заняла второе место в этих выборах, набрав 19,33% голосов и получив 26 мест в парламенте. Эта партия в данный момент является основным соперником правительственной коалиции. Основными предвыборными тезисами были противодействие коррупции в правительстве и смещении с должности премьер-министра. После поражения на выборах лидеры социалистов и «Йоббика» заявили о своей отставке. С того времени как Орбан вновь стал премьером, а именно с 2010 года, политическая обстановка в стране была подвергнута кардинальным изменениям. Благодаря последовательной реформе парламента и политической системы, а также введению новой конституции, политической партии необходимо иметь лишь 44% голосов избирателей (против 52% в 2010) чтобы получить парламентское большинство. Было бы невообразимо, если бы правящая коалиция этим не воспользовалась.

Виктор Орбан уже долгое время является головной болью Брюсселя. Главные бунтовщики Евросоюза – Качиньский во главе польских консерваторов и Орбан во главе венгерских – продолжают встряхивать политическую элиту Европы. Каждый раз во время выборов в этих странах еврокомиссия скрыто надеется на чудо и смещение «евродиктаторов», но их поддержка мало того что не падает, но и постоянно возрастает из года в год. Конечно во многом это связано с мигрантским кризисом, который охватил Европу в 2015 году, но не стоит забывать и немногим более отдаленные события. Например, массовые выступления в Венгрии в 2006 году. Тогда стал очевиден крах экономической стратегии социалистов (которая, впрочем, была больше неолиберальная, чем социалистическая), да и само падение социалистической партии, сопряженное с большим количеством скандалов и подлитым в огонь маслом в виде 50-летия венгерского восстания 1956 года. Теперь, после всех этих происшествий, соцпартия довольствуется третьим местом в Национальном собрании Венгрии. Сложно себе представить, но начинал Виктор Орбан совсем с других политических взглядов. В начале 90-х годов он был одним из многих представителей молодого неолиберализма на пространстве распавшегося социалистического лагеря. Само сокращение названия партии «Фидес» (венг. Fidesz) расшифровывается как «Альянс молодых демократов». Но уже к середине 2000-х Орбан во главе «Фидеса» стал перехватывать повестку консерваторов и правых. Это, конечно, вызвало внутрипартийный кризис, и множество его бывших либеральных сторонников вышли из партии. Однако, этот поворот был настолько успешен, что Виктор Орбан стал премьер-министром Венгрии, набрав 29% голосов. За тот короткий срок премьерства Орбана Венгрия смогла стабилизировать экономическую ситуацию, вступить в НАТО, ускорить вступление в ЕС. Такое развитие событий представляет его как современного прагматичного политика – гибкого и способного чувствовать тенденции в политическом сознании избирателей. Эти качества помогают ему и теперь, когда он определяет политику государства и партии с учетом получения максимальной выгоды для них.

В противостоянии с ЕС главным союзником Венгрии является, несомненно, Польша. Тесные связи этих государств уходят в века, в них наблюдаются схожие политические процессы и течения. Правительство ЕС, заседающее в Брюсселе, конечно, имеет все намерения приструнить этот регион, обрушивая на головы восточноевропейских политиков многочисленные угрозы санкций и других форм политического давления. В настоящее время Польша берет на себя статус лидера Восточной Европы, и потому в последние несколько лет Венгрия ушла в некоторую информационную тень Польской Республики, на которую было направленно всё внимание Брюсселя. Этот факт позволил венгерским консерваторам-евроскептикам перегруппироваться и провести отличную предвыборную кампанию, ставя во главе мигрантский вопрос и идентичность венгерского народа.

Антимигрантская риторика стала козырем в руках правящей партии и заслонила собой и демократические ценности, и коррупционные скандалы, связанные с действующим правительством. Высшая точка миграционного кризиса была достигнута в 2015 году. Тогда на южной границе Венгрии был построен забор против мигрантов, но правительство Венгрии продолжает активно продвигать эту тему. Другим интересным предвыборным шагом Орбана стало обвинение Джорджа Сороса во всевозможных неудачах государства. Это выглядело довольно комично, если учесть, что Виктор Орбан получил образование в Оксфорде как раз за счет стипендии, полученной в фонде Сороса. Такие лозунги против денег Сороса – совсем не единичный случай. Для этого достаточно рассмотреть новые законы об иностранных агентах и лозунги политических партий стран Восточной Европы. Среди таких стран будет Россия, Македония, Венгрия, Польша и другие. Сорос как влиятельный и очень богатый человек является прекрасной мишенью для нападок, особенно учитывая его привязанность к Венгрии, так как он родился в Будапеште и всегда относился к этой стране по-особенному, активно вливая свои средства в образование. Примером может быть Центрально-европейский университет, который воспитал большое количество представителей современного венгерского истеблишмента, в том числе ближайших сторонников Виктора Орбана. В целом, Джордж Сорос является превосходным образом внешнего врага, что, по всем канонам политической теории, отражается в объединении как внутри самой партии, так и среди её избирателей.

Другой чертой современной политики «Фидеса» является активная поддержка венгерских меньшинств на территории других государств. Согласно закону от 2010 года, эти представители этнических венгров имеют право голоса и могут претендовать на гражданство. И, конечно, правительство продолжает активно их поддерживать. Особенно это касается венгров, живущих в Закарпатье. Новые украинские законы об образовании вызвали крайне резкий отклик со стороны Венгрии. Более того, к венграм присоединяются русины. Данный закон ставит вопрос о сохранении идентичности этого этноса и продолжения его существования как отдельной народности.

Отношения между Будапештом и Брюсселем в данный момент довольно сильно натянуты. Высшие чины Европейского Союза активно критикуют продвигаемый Орбаном политический курс Венгрии. Однако Венгрия, в отличие от Польши, готова идти на уступки и действует более прагматично через поиск оптимальных для себя решений многих межгосударственных вопросов. Вплоть до того, что Орбан играет на отношениях с Россией, что, конечно же, находит свой отклик в Брюсселе. В целом, политика Венгрии выглядит куда более гибкой, чем польская: в Польше любое заявление Европы, направленное против проводимого курса, порождает яростный вал речей, отзывов и высказываний от политиков, обвиняющих ЕС во вмешательстве во внутренние дела государства. Конечно, без субсидий и привилегий со стороны Европейского Союза венгерская экономика впадет в жесткую рецессию, и это один из тяжких грузов на весах взаимоотношений между ЕС и Венгрией. Поэтому маловероятно, что мы сможем лицезреть реальную эскалацию конфликта между Брюсселем и Будапештом.

Ярослав Лобан

Фото: ru.rfi.fr