Протекционизм Трампа

Прабхат Патнаик

8 марта Дональд Трамп сделал заявление, в которым, по мнению многих, готовит начало глобальной торговой войны. Он объявил, что США будут повышать тарифы на импортную сталь на 25 процентов и тарифы на импорт алюминия на 10 процентов.

В настоящее время ВТО допускает ограничительные тарифы при определенных обстоятельствах, например, в отношении какой-либо страны, которая «несправедливо» субсидирует свой экспорт или демпингует своими товарами, что означает взимание более высоких цен на внутреннем рынке за те же товары, которые продаются дешево на экспорт. Это также позволяет устанавливать тарифы в соответствии с «защитной» оговоркой, согласно которой страна может оказывать временную поддержку местным производителям, чтобы они могли подготовиться к решению проблемы импорта. Однако Трамп не использовал ни одно из этих положений ВТО для объявления его повышения тарифов. Вместо этого он ссылался на редко используемую «национальную безопасность» в соответствии с законодательством США (аналогичный пункт также существует в рамках ВТО).

То, что конкретно означает «национальная безопасность», трудно определить. Военные требования страны связаны с большим количеством товаров; если импорт таких товаров предотвращается на основании того, что «национальная безопасность» требует их внутреннего производства, тогда практически любые продукты могут быть зарезервированы для внутреннего производства. Именно из-за того, что Трамп ссылается на это положение документов ВТО, ясно, что введение протекционистских мер рассматривается не как какое-то незначительное развитие или как частное отклонение от режима «свободной торговли», но как акт подрыва этой так называемой «свободной торговли».

Режим «свободной торговли», который в последнее время США и Европа тщательно строили, не означал, конечно, «свободную торговлю» как таковую; она имела встроенную систему дискриминации в отношении стран Третьего мира. Очевидно, это было так, например, в отношении сельскохозяйственных субсидий и прав интеллектуальной собственности. Однако, США под руководством Трампа подрывают даже этот режим “свободной торговли”, призванный служить их собственным интересам. Тот факт, что Трамп делает это, лишь подчеркивает серьезность мирового капиталистического кризиса и тот факт, что неолиберальный капитализм достиг тупиковой ситуации.

В последнее время было много разговоров о том, как восстанавливается мировая экономика, и о том, как США, в частности, выходят из кризиса, с официальным уровнем безработицы, которая в настоящее время сократилось до всего лишь 4,1 процента. Однако, если бы это было на самом деле, тогда администрация Трампа не имела бы никаких оснований для введения своих протекционистских мер.

Если рынок труда будет столь же плотным, как и уровень безработицы в 4,1%, то более высокие тарифы означали бы не рост внутреннего производства в защищенных секторах, а скорее только увеличение их цен, т. е. не корректировка производственных возможностей, а только корректировка цен. Это означало бы просто безвозмездное поощрение внутренней инфляции, которая является контрпродуктивной для экономики. Тот факт, что администрация Трампа прибегает к протекционизму, указывает на то, что рынок труда отнюдь не настолько напряжен, а созданные рабочие места не особенно надежны и привлекательны. Кризис в экономике США сохраняется.

На это указывают и другие факты. Например, несмотря на то, что официальный уровень безработицы составляет 4,1 процента, что ниже, чем в начале 2008 года, когда наступил кризис, доля участия в работе (отношение занятых или ищущих работу, к населению трудоспособного возраста) продолжает оставаться ниже того, что было тогда. Если мы допустим тот же уровень участия в работе, что и в январе 2008 года, то уровень безработицы в США сегодня составит не 4,1 процента, а 6,1 процента.

Более низкий уровень участия в работе, как правило, возникает из-за того, что люди уходят с рынка труда из-за неясности перспектив поиска работы. Однако сохранение более низкой доли участия в работе вызывает сомнения даже в том, что официальная цифра составляет 4,1% от уровня безработицы.

Подобный вывод возникает, когда мы смотрим на уровень заработной платы. Рост спроса на рынке труда имеет тенденцию повышать ставку заработной платы, но в США, несмотря на официальный уровень безработицы в 4,1 процента, не было увеличения ставки заработной платы, что свидетельствует о том, что рынок труда далеко не плотный, а показатель в 4,1 процента является вводящим в заблуждение. Теперь протекционистская мера Трампа только подтверждает, что экономика США, на которой оживление всего капиталистического мира настолько жизненно зависит, погрязла в кризисе.

Примечательно то, что Трамп прибегнул именно к протекционизму как к методу выхода из кризиса. Это, конечно, соответствует тому, что он обещал в ходе своей избирательной кампании. Президент, однако, не думает о расширении американского рынка за счет роста государственных расходов. Причина, по которой он этого не делает, заключается в том, что любая такая стратегия требует, чтобы крупные государственные расходы финансировались либо за счет налога на капиталистов (поскольку нет смысла забирать деньги у работников, которые в основном потребляют свои доходы и тем самым способствуют росту спроса) или через бюджетный дефицит; и обе эти меры недопустимы с точки зрения идеологии финансового капитала.

Поскольку нет никакого плана расширить общий объем рынка в США через увеличение государственных расходов, протекционизм лишь означает, что большая доля этого существующего рынка достанется отечественному производителю. Другими словами, это приводит к расширению внутреннего производства и занятости путем отъема части рынка у производителей, расположенных в других странах. А это означает, что рост занятости в стране будет сопровождаться разрушением занятости в других странах. Такая политика, которая называется «нищий-мой-сосед» (т. е. я зарабатываю за счет моего соседа), является проявлением ужасного состояния капиталистического мира в настоящее время и предвестником чего-то ещё худшего в будущем.

Это предполагает ужасное состояние, поскольку оно наглядно демонстрирует полное отсутствие какой-либо скоординированной стратегии со стороны капиталистических держав; и это предвещает обострение кризиса, потому что политика «нищий-мой сосед» неизбежно провоцирует ответные меры других стран. Эти страны не просто сидят сложа руки и наблюдают за потерей рынков; они не просто позволят США рецессию и безработицу экспортировать в свою экономику. Они, в свою очередь, будут также защищать свою экономику, что будет означать расширение политики «нищий-мой сосед».

Более того, любое такое обобщение политики «нищий-мой-сосед» (или развитие «глобальной торговой войны», как выразились некоторые), еще больше снизит стимулы капиталистов к инвестированию и, следовательно, приведет к дальнейшему сокращению инвестиций и совокупного спроса, в результате чего кризис станет прогрессировать. Вот наглядная демонстрация полного тупика, к которому пришел неолиберальный капитализм.

Некоторые авторы в последнее время использовали термин «деглобализация» для описания текущего процесса перемен. Несомненно, что режим «свободной торговли», который США и Европа был воздвигнут в рамках процесса «глобализации», существенно изменился. Но то, что пропущено в терминах «деглобализация», заключается в том, что в настоящее время или в перспективе никто не отказывается от режима свободных глобальных финансовых потоков.

Разумеется, защита со стороны США отрицательно сказывается на производственных рнвестициях самих американских компаний за границей страны. Они не смогут прибегать к производству товаров за рубежом ради удовлетворения американского спроса, им труднее будет извлекать прибыли, пользуясь низкой заработной платой в других странах. Фактически большая часть импорта промышленных товаров в США из Восточной Азии производится подразделениями самих же американских компаний. И даже отменяя аутсорсинг услуг из США в такие страны, как Индия, что фактически началось при администрации Обамы, Трамп снижает прибыльность американских компаний. Но все это относится к капиталу в производстве, а не к финансовому капиталу. По последнему, администрация Трампа не налагает никаких ограничений.

Это связано с тем, что правительство США очень боится потери отношений с финановым сектором и роста бюджетного дефицита. Это исключает любой фискальный активизм государства для оживления экономики и оставляет протекционизм как единственный оставшийся вариант, тем более, что денежно-кредитная политика оказалась неэффективной. Ограничения, накладываемые на производственный капитал, являются отчаянной мерой, которая необходима, по иронии судьбы, из-за отсутствия каких-либо ограничений на финансовый капитал.

Таким образом сторонники идеи «деглобализации» ошибаются: нынешние протекционистские меры никоим образом не отрицают феномен глобализации финансов, который является сущностью процесса глобализации. То, что мы наблюдаем, — это не «деглобализация», а отчаянные и контрпродуктивные попытки справиться с кризисом, который сам по себе является результатом процесса глобализации финансов, никоим образом, не отрицая этого процесса. Поскольку этот процесс занимает центральное место в глобализации, нынешние усилия можно рассматривать как попытку справиться с падением глобализации, не отрицая глобализации.

Перевод: Тимур Валишин

Источник: http://www.networkideas.org/news-analysis/2018/03/trumps-protectionism/

Фото: minnpost.com