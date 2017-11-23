Мировая экономика глазами спутников

Еще до того, как 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый в мире космический спутник, военные изучали перспективы применения космических аппаратов в разведке. В 1955 году американская армия начала разработку проекта спутника-шпиона, который отправился в космос в 1959 году. Не отставал и СССР, который в 1961 году запустил разведывательный спутник “Зенит”. С этого времени космические аппараты постоянно используются наблюдают за земной поверхностью: сначала в военных, а затем и в чисто научных целях.

Одним из перспективных направлений спутниковых наблюдений стали измерения интенсивности искусственного освещения. Как выяснили ученые, активность искусственного света связана с потреблением электроэнергии, объемом ВВП и плотностью населения, и обратно пропорционально масштабам бедности. Наблюдая за динамикой и интенсивностью ночного освещения можно проверять данных официальной статистики, которая во многих странах неточна или искажает реальную картину по политическим соображениям.

Благодаря NASA материалы спутниковых наблюдений стали достоянием общественности. К сожалению, эти данные редко используют в российском публичном пространстве: обстоятельная статья в ЖЖ за авторством himmelwerft-а осталась редким примером такого анализа в русскоязычном интернете. К сожалению, его рассуждения касались лишь постсоветского пространства, не затрагивая остальной мир, и охватывали небольшой временной промежуток. В дальнейшем никто не последовал его почину, хотя объемы информации только выросли. Мы исправим эту недоработку, рассмотрев все эти материалы в глобальном и региональном масштабах, сопоставив их с данными статистики и текущими событиями.

Крупным планом

При взгляде на распределение искусственного света на планете бросается в глаза его неравномерность. Электрический свет буквально заливает Западную Европу, прибрежные районы и Средний Запад США, приморский Китай и Японию, долины Ганга, Нила и Месопотамию. А большая часть африканского континента, Амазония, северные области Америки и Евразии пребывают во тьме.



Распределение искусственного света по планете

Тому есть две причины. Частично такая неравномерность связана с плотностью населения, которая сильно зависит от природно-климатических условий. В плодороднейших долинах Ганга и Нила плотность населения на порядки превышает заселенность пустыни Сахары и арктической Гренландии. Например, в дельте Нила на квадратный километр приходится больше тысячи жителей, а в холодной Гренландии лишь 0.028 жителей на км². Если на каждого обитателя Гренландии приходится больше 35,7 км² суровых северных земель, то в плодородной нильской дельте эта цифра опускается ниже 0,001 км² или 10 соток.

Но этим дело не исчерпывается. Так, плотность населения Индии больше, чем в Японии и Британии, но освещенность индийской территории намного меньше. Практически неосвещенная Нигерия по заселенности превосходит сияющие ночными огнями земли Китая и Франции. В этом случае разница в освещенности указывает на радикальные отличия в уровне экономического развития, связанные с разницей в энергопотреблении.



Распределение искусственного света по планете: карта-схема на 2016 год

Электроэнергия приводит в движение производственные машины и механизмы, повышающие продуктивность производства; электрическое освещение и бытовая техника обеспечивают удобства в наших домах. Неудивительно, что душевое потребление электричества в развитых странах на порядки выше, чем в отсталых: житель Гаити в 2014 году использовал 39 кВт⋅ч электроэнергии, а обитатель Исландии 53 832 кВт⋅ч или в 1380 раз больше. В среднем каждый житель богатых стран потребил по 9 087 кВт⋅ч против 769 кВт⋅ч, приходившихся на обитателей беднейших государств мира. Высокий уровень электропотребления необходим для высокоразвитой экономики, от него зависит и общий уровень благосостояния. Конечно, потребление электричества не единственный показатель благополучия страны. Например, жители России используют больше электроэнергии, чем датчане и ирландцы, а в Казахстане на каждого гражданина приходится больше электричества, чем в Британии и Испании. Однако, Дания и Великобритания опережают Россию и Казахстан по общему уровню жизни. В развитых странах получили распространение энергосберегающие технологии, позволяющие экономить электричество без снижения эффективности электроприборов и освещения. Но в грубом приближении закономерность несомненна: чем больше электроэнергии потребляют жители страны, тем выше их уровень благосостояния и богатства.

Зависимость душевого потребления электроэнергии и Индекса развития человеческого потенциала на 2002 год

Не меньшее значение, чем интенсивность искусственного освещения, имеет его динамика. Если освещенность территории возрастает, это служит признаком роста населенности и экономической активности, а падение освещенности показывает обратное.

Динамика искусственного освещения в мире, 1993-2003 годы

На карте видно, что в большей части развитого мира в 1993-2003 годах интенсивность освещения росла довольно медленно или оставалась неизменной, а в западной части США наблюдался ощутимый упадок. Но этот кризис не сравнится по масштабам с катастрофой, охватившей постсоветские территории: огни столиц и нефтегазовых месторождений окружены массивами депрессивных территорий, угасших и в прямом, и переносном смысле. Зато ярко расцвели земли Китая, Индии, Индонезии и некоторых стран Ближнего Востока. Эти регионы испытали период беспрецедентного хозяйственного подъема. Мы видим постепенное изменение глобальной экономической карты мира: ранее отсталые страны Азии разгоняют экономику и начинают оспаривать лидерство богатых стран Запада. Конечно, этот процесс лишь начался, но он уже наглядно отразился на карте ночного освещения. За это время мировая выработка электроэнергии выросла более чем на треть, с 12 550 до 16 886 ТВт⋅ч. Она продолжила возрастать и далее, достигнув к моменту кризиса 2008 года уровня в 20 421 ТВт⋅ч. За период 1993-2008 годов мировая электрогенерация выросла на 2/3, в среднем увеличившись на 524,7 ТВт⋅ч за год. За это же время в мире почти на треть выросло душевое потребление электроэнергии. На треть же вырос душевой ВВП в постоянных ценах, что подтверждает тесную связь между использованием электроэнергии и экономической активностью. Кроме того, за это время на 4 года возросла среднемировая ожидаемая продолжительность жизни, а младенческая смертность упала на треть.

Кризис 2008 года лишь ненадолго приостановил рост производства электроэнергии: в 2016 году мир произвел 24 816 ТВт⋅ч, за 2008-2016 годы генерация электричества ежегодно возрастала на 549 ТВт⋅ч, что даже быстрее, чем в предшествующий период. За это время мировая выработка электроэнергии выросла на 22%, а ВВП на 20,1%. К сожалению, в публичном доступе нет информации о ночной светимости за весь этот период. Но благодаря журналу National Geographic нам доступны карты, показывающие динамику искусственного освещения в 2012-16 годы.

Динамика искусственного освещения в 2012-16 годы. Голубым обозначены места растущего света, розовым – угасающего

Даже в первом приближении видны отличия от предшествующего периода. Страны Запада от медленного роста освещенности перешли к угасанию. Немало потускневших огней находится на северо-востоке КНР, в Японии и на западе острова Ява. Зато Индия и Юго-Восточная Азия разгорелись яркими огнями. Немалый рост освещенности находится и в Ираке. Чтобы рассмотреть все детали, обратимся к более подробным картам.

Расцвет и угасание Европы

До кризиса 2008 года электрогенерация Европы стабильно росла. В странах Евросоюза она выросла на 32%, с 2 175 ТВт⋅ч в 1993 до 2 865 ТВт⋅ч в 2008. Примечательно, что прирост ВВП опередил динамику производства электроэнергии, он за то же время вырос на 44% в постоянных ценах. Это указывает на уменьшение энергоемкости экономики Европы, где относительный и даже абсолютный упадок традиционных отраслей промышленности сопровождался бурным развитием сферы услуг и новой индустрии. Ярче всего это показывает пример Великобритании. С 1992 по 2008 годы экономика страны выросла примерно вполовину, тогда как индустриальный сектор увеличился едва на 10%, а выработка сталеплавильной индустрии упала на 20%. Немецкая сталеплавильная индустрия тоже переживала тяжелые времена: после пика 1975 года она обвалилась примерно на 20% и впоследствии не смогла оправиться от потрясения. Падение энергоемкости народного хозяйства этих стран шло очень быстро: в Британии с 1990 по 2008 годы она снизилась на 35%, в Германии на 34%. Но общее потребление электроэнергии увеличивалось, хотя и отставало от роста экономики. Возросла и интенсивность искусственного освещения, что показывают спутниковые снимки за 1992 и 2010 годы.

Ночная освещенность Европы в 1992 и 2010 годах

Наряду с расцветом западноевропейских государств бросается в глаза подъем Польши и Ирландии: их ВВП за 1992-2010 годы более чем удвоился, далеко опередив среднеевропейские темпы. Кризис 2008 года поставил крест на этом расцвете. Генерация электроэнергии в Европе так и не достигла докризисного уровня. Начиная с 2007 года в Евросоюзе падало и душевое электропотребление, к 2014 году оно снизилось почти на 7%, уступив показателям 2001 года. Эти изменения отчетливо видны на карте ночной светимости за 2012-16 годы от National Geographic.

Динамика искусственного освещения в Европе 2012-16 годов. Голубым обозначены места растущего света, розовым – угасающего.

Большая часть Европы окрашена в розовые тона, что указывает на хозяйственный упадок. Сильнее всего он отражается на Италии: ВВП четвертой по размерам экономики Евросоюза до сих пор на 7,5% меньше докризисного уровня. Бодро выглядит Британия с Ирландией, Польша и страны Скандинавии. Загадкой выглядит расцвет Финляндии: по статистике Всемирного банка ее экономика в это время практически не росла, а на карте страна стала одним из ярчайших очагов нового освещения в Европе.

Правда, экономическая статистика Евросоюза указывает на общий экономический подъем в регионе. ВВП превысил докризисный уровень, и в 2012-16 годах увеличился на 6%. Как это согласовать с угасанием искусственного освещения? Частично оно связано не с экономическими проблемами, а с внедрением энергосберегающих технологий и модернизацией систем освещения, которая должна снизить световое загрязнение. Нельзя не отметить и внедрение новых методик учета ВВП, которые завышают этот показатель. Когда британцы включили в расчеты нелегальную деятельность, такую как торговля наркотиками и проституция, ВВП 2009 года подскочил на 4,6%. В Италии, где черный рынок занимает до 15% экономики страны, добавление нелегальной активности в расчеты ВВП может дать еще больший эффект. В целом, пересмотр показателей добавил к европейской экономике 2,3% ВВП в 2010 году, в первую очередь за счет переоценки хозяйственного вклада НИОКР и нелегальной деятельности.

Такие статистические приемы заставляют усомниться в правдоподобности официальных цифр европейского экономического роста в Европе, а угасание региона по спутниковым фотографиям подкрепляет скепсис. Более чем вероятно, что статистика преувеличивает успехи экономического восстановления Евросоюза, и реальная картина много хуже.

Постсоветское пространство: коллапс и подъем

Земли бывшего СССР намного уступают Европе по интенсивности искусственного освещения. Это связано с много меньшей плотностью населения и несколько меньшим потреблением электроэнергии. При взгляде на современную карту разница между Европой и странами бывшего СССР бросается в глаза особенно сильно, тогда как в начале 1990-х годов освещенность советских земель не отличалась от территорий государств Восточной Европы.

Ярче всего, как и везде в мире, освещены мегаполисы, в которых сосредоточены огромные массы людей. Особенно ярко сияет Москва и Петербург, дающие фору многим европейским агломерациям. Наряду с крупнейшими городами мощным источником искусственного освещения являются нефтегазовые месторождения, где сжигают попутный газ: Тимано-Печорский и Западно-Сибирский нефтяные бассейны излучают свечение, сопоставимое с уральским индустриальным районом. Зато сельская местность постсоветских республик в сравнении с Европой освещена крайне слабо. Это неудивительно, ведь даже сравнительно заселенная Украина далеко отстает от западных соседей по плотности населения: от Польши на 40%, от Румынии на 20%.

Световое загрязнение Европы и западной части России в 2015 году

Кроме низкой плотности населения немалую лепту в слабую освещенность постсоветских земель внесла специфика социально-экономического развития этих государств после краха СССР. Это развитие можно условно разделить на два этапа. В первом уместнее говорить о деградации: произошло обвальное падение народохозяйственных показателей, в особенности материального производства. ВВП падал не столь сильно за счет развития сферы обслуживания, но и он долгое время снижался. В большинстве стран бывшего СССР спад продлился до 1995-96 годов, но в России ВВП падал до 1997 года, а на Украине подъем начался только с 2000 года.

Световое загрязнение Европы и западной части России в 2015 году

К 2000 году практически все страны бывшего СССР начали восстановление экономической активности. Оно существенно отличалось по скорости и масштабам от государства к государству. Крупнейшая страна региона, Россия, ожила в 1998 году и в 2004 году ее ВВП превысил уровень 1992 года. Экономика страны росла до 2014 года и ныне на 42% больше, чем в советское время. Если Россия расплатилась за крах СССР потерянным десятилетием, то на Украине ситуация оказалась еще хуже. Хозяйственное оживление, начавшееся с 1999 года так и не восстановило экономическую активность до советского уровня. ВВП советской Украины был на 37% выше, чем в 2016 году. По этой причине республика, бывшая в СССР второй экономикой Союза, на постсоветском пространстве уступила место Казахстану, заняв третье место среди постсоветских государств.

Казахстан, начавший восстановление вместе с Россией, в 1998 году, показал пример быстрого роста на основе сырьевого экспорта. Благодаря массированному вывозу нефти и, в меньшей степени, меди и железа размеры казахской экономики сейчас в 2,3 раза больше, чем в 1992 году. Еще быстрее вырос Азербайджан, у которого на нефть приходится более 80% экспортных поступлений: его ВВП в постоянных ценах ныне в 3,4 раза больше советского уровня. Сходные успехи были и у других постсоветских государств, обладавших большими нефтегазовыми месторождениями: узбекская экономика выросла в 3,5 раза, а туркменская даже в 3,6 раз. Впрочем, после восстановления довольно быстро росли и другие страны бывшего СССР. Например, Белоруссия с Грузией за 1992-2016 годы удвоили свой ВВП, эстонская экономика выросла в 2,2 раза, а армянская даже в 3,5 раз.

Но прогресс постсоветских экономик отличался невысокой энергоемкостью: в России за 1990-2008 годы она снизилась на 30%, а на Украине даже на 34%. К сожалению, в этом случае падение объясняется не столько внедрением новых производственных технологий, сколько обвальным падением обрабатывающей промышленности, хозяйственная роль которой упала сравнительно с добычей сырья и сферой обслуживания. Это отчетливо видно на примере России, где ВВП опередил советский уровень еще в 2004 году, а вот индекс промышленного производства даже в 2010 году не превышал показателей 1970 года. Несмотря на благополучную внешнеэкономическую конъюнктуру 2000-х, промышленность страны так и не восстановилась после краха СССР. Сокращению энергоемкости народного хозяйства способствовало и резкое сокращение посевных площадей, сопровождавшееся упадком большинства сельских поселений, урезавших энергопотребление и не подающих признаков цивилизованной жизни.

Впрочем, в России душевое потребление электроэнергии все же выросло после обвала на четверть в кризисный период: в 2007 году оно уже перевалило за советские рубежи, а к 2014 году превысило их на 8%. Этому не мог не способствовать быстрый рост экономики крупных городов и расширение числа электробытовых приборов в наших домах. Бытовое потребление электричества в России выросло на 32% в 1990-98 годах и еще на 14% к 2007 году. За 1990-2006 года домохозяйства нарастили долю в общем электропотреблении с 7,8 до 9,5%, хотя она и отставала от развитых стран: в Японии к 2006 году на бытовые нужды уходило 47,6% потребляемой электроэнергии, в США 42,6%, а в Европе 26,1%. Процесс увеличения роли домохозяйств в общем энергопотреблении явно продолжился и в дальнейшем.

В Казахстане упадок энергопотребления был сильнее, чем в России (к 1998 году душевое использование электричества упало почти вдвое), а восстановление шло много медленнее и лишь в 2014 году средний казах стал использовать больше электроэнергии, чем в 1992 году. Но это далеко не худшие результаты. Так, в Узбекистане советских времен на жителя приходилось на 29% больше электроэнергии, чем в 2014 году, на Украине на 26%, а в Белоруссии на 6%. Зато Эстония за это время нарастила душевое потребление электричества на 36%. Падение электропотребления косвенно свидетельствует о кризисном состоянии обрабатывающей индустрии, тогда как его рост может говорить об успешном промышленном развитии. Эстония, нарастившая свое энергопотребление, также отличается продвинутой структурой экспорта, в которое ведущее место занимает не вывоз нефти и металлов, а продажа телефонов и другой машиностроительной продукции.

Динамика искусственного освещения в западной части бывшего СССР 2012-16 годов. Голубым обозначены места растущего света, розовым – угасающего.

Изучение современных данных показывает неожиданные результаты. При взгляде на западную часть России удивляет то, что большая часть крупных и средних городов нарастила светимость. Видимо, кризис, начавшийся в 2014 году, не слишком сильно затронул экономику страны и не съел результаты предшествовавшего роста. Хотя Москва осталась главным очагом искусственного освещения в европейской части России, другие города тоже стали много ярче. Это может указывать на некоторую децентрализацию экономической активности. Об этом свидетельствует и статистика. Например, доля Москвы в общероссийском обороте розничной торговли упала с 28,8% в 2001 году до 15,1% в 2016. Угасание огней происходило главным образом в северных городах России, таких как Архангельск и Мурманск, население которых мигрирует в теплые регионы.

Прибалтика с Белоруссией тоже выглядят довольно бодро. Ярче стали не только столичные города, такие как Рига и Минск, но и большая часть поселений средней величины: Клайпеда, Тарту, Полоцк, Даугавпилс и многие другие. А вот на Украине ситуация разительно отличается от относительного благополучия белорусско-прибалтийского разлива

За 2012-16 годы намного ярче стал лишь Киев и несколько средних городов. В Одессе и Днепропетровске погасшие зоны по площади сопоставимы с территориями, увеличившими яркость. Хуже всего ситуация на востоке.

Угасли огни не только Донецка и Луганска, но и Харькова, не затронутого боевыми действиями. Эти наблюдения сходятся с данными экономической статистики: если в Прибалтике за 2012-16 годы ВВП стабильно рос, а в Белоруссии снизился лишь на 3,8%, то на Украине экономика сжалась на 14%. Особенно сильный урон, как это видно по спутниковым снимкам, понесли города Донбасса. Бегство полутора миллионов жителей и боевые действия привели к глубокому упадку этой местности. Сложно сказать, продолжится ли это падение в дальнейшем. Если политическая обстановка не выправится, то экономические перспективы страны выглядят призрачно. А значит, в будущем мы можем увидеть угасание даже Киевской агломерации.

Динамика искусственного освещения в восточной части бывшего СССР 2012-16 годов. Голубым обозначены места растущего света, розовым – угасающего.

Обращаясь к восточной части постсоветского пространства, мы увидим рост яркости искусственного света практически во всех крупных и средних городах Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на падение нефтяных цен и сокращение российского экспорта, регион пока еще чувствует себя относительно благополучно.

Тем временем на Востоке

Восточная и Южная Азия – регион контрастов. Наряду с долинами крупных рек, с древних пор ставшими местами высокопродуктивной оросительной агрокультуры, там присутствуют обширные пространства, где практически нет людей и сколько-нибудь значимой хозяйственной активности. В китайском Цзянсу плотность населения превышает 700 чел/км², а в Бенгалии и на Яве даже больше 1000 чел/км². На другом полюсе заселенности располагается высокогорный Тибет, где на 1 км² приходится меньше трех человек, и степная Монголия, где плотность населения всего 1,8 чел/км².

Радикально отличается и уровень экономического развития государств региона. В Южной Корее душевой ВВП в постоянных ценах превысил отметку в 25 000 долларов, в Японии дошел до 47 607 долларов, в Сингапуре до 52 600. А в таких странах, как Камбоджа, Мьянма (Бирма), Лаос и Киргизия он не достигает и 2 000 долларов. Разница в душевом энергопотреблении также огромна: в Южной Корее на гражданина приходится 10 497 кВт⋅ч, а на жителя Непала всего 139 кВт⋅ч.

Азиатские контрасты: интенсивность искусственного освещения в КНДР и Южной Корее, 1992-2008 годы

Неудивительно, что на картах искусственного освещения восток и юг Азии предстают в виде пестрого ковра, где населенные регионы и центры экономической активности соперничают по яркости с самыми развитыми местами Европы, тогда как отсталые и просто малонаселенные пространства пребывают во тьме. Практически не освещена и КНДР. Автаркия и режим жесткой экономии привели к тому, что сравнительно индустриальная и хорошо заселенная страна освещена не лучше, чем пустынная Монголия и Афганистан. А ее южный сосед, прославившийся на весь мир экономическим чудом, стал местом концентрации ночных огней, сопоставимым по масштабу с развитыми регионами Европы или Японией.

Световое загрязнение Восточной и Южной Азии в 2015 году

Наложение уровня экономического развития на плотность населения определяет карту освещенности региона. Самые мощные яркие ночные огни сосредоточились на тихоокеанском побережье. Бурный рост промышленности и международной торговле сочетался здесь с высочайшей заселенностью. Столь же заселенная Индия и долина Иравади выглядят много тусклее, чему виной меньший уровень энергопотребления. Так, в Индии 2016 года на человека приходилось 806 кВт⋅ч, а в Мьянме и вовсе 217. Дальше на восток душевое электропотребления сильно возрастает: 2 540 кВт⋅ч в Тайланде, 4 596 в Малайзии, и 3 927 в Китае. Не говоря уж о Японии и Южной Корее, где на человека приходится 7 820 и 10 497 кВт⋅ч соответственно.

Бурное хозяйственное развитие Восточной и Южной Азии последних десятилетий показывает карта динамики искусственного освещения. За 1993-2003 годы вспыхнули сотни новых огней, а ранее освещенные области стали много ярче. Исключением оказалась лишь Япония, светимость которой осталась почти неизменной. Это иллюстрация крайне медленных темпов экономического роста и завершения японского экономического чуда. Недаром последние десятилетия в стране называют потерянными.

Динамика искусственного освещения в Азии, 1993-2003 годы

За 1992-2014 годы душевое потребление электроэнергии в крупнейшей экономике региона, Китае, выросло в 6,5 раз, и подобралось к отметке в 4 000 кВт⋅ч. По классификации Всемирного банка такой уровень превышает электропотребление государств с доходом выше среднемирового. Общий ВВП страны за тот же период увеличился в восемь раз, а подушевой, показывающий динамику уровня жизни, подрос в 6,9 раз.

Темпы Индии оказались скромнее: потребление электроэнергии за это время выросло всего в 2,6 раза, а размеры экономики в 4,3 раза. Так как наряду с экономикой быстро росло и население страны, Индия осталась очень бедным государством. Душевой ВВП страны вырос втрое, что очень далеко от китайских темпов. Если в 1992 году средний китаец был всего на 62% богаче индуса, а в 2014 году этот разрыв вырос до 271%. По электропотребление Индии все еще находится в когорте государств с доходом ниже среднемирового. Сходный результат и у Индонезии, тоже входящий в число крупнейших по населению стран мира. Душевое потребление электроэнергии там выросло в 4,2 раза, а ВВП в 2,8 раз. Впечатляют достижения Южной Кореи, которую экономисты называют одним из тигров Восточной Азии. Ее ВВП увеличился почти втрое, а электропотребление даже в 3,7 раз. Страна стала высокоразвитым индустриальным государством, опередив Европу по уровню потребления электроэнергии.

При взгляде на динамику светимости за последнюю четырехлетку бросается в глаза продолжающее угасание Японии. Тому виной не только рахитичные темпы экономического роста, сопровождавшиеся падением энергоемкости местной экономики, но и авария 2011 года на Фукусиме, после которой государство закрыло все атомные электростанции.

Динамика искусственного освещения в Японии и Корее 2012-16 годов. Голубым обозначены места растущего света, розовым – угасающего.

В Южной Корее увеличилась светимость крупнейших мегаполисов: Сеула, Пусана и Тэгу. Некоторые другие территории снизили освещенность, что может указывать на относительный упадок мелких поселений и усиливающуюся концентрацию людей в мегаполисах. Крупнейший из них, столичный город Сеул, вобрал почти половину населения республики.

Интересна ситуация в Китае. Долгое время искусственное освещение росло там практически повсюду. Исследования его динамики показали неосновательность расхожих представлений, будто китайское руководство завышает и фальсифицирует статистику экономического роста. Не исключено, что статистические органы даже недооценивают масштабы экономического прогресса, так как не в полной мере учитывают рост сферы услуг.

Однако, при взгляде на динамику освещенности Китая за 2012-16 годы мы видим существенную дифференциацию регионов. Приморские районы и Маньчжурия стали ярче, тогда как северо-центральный регион ощутимо потускнел. Вероятнее всего, это связано с некоторым упадком угледобычи и металлургии, фундамента промышленной экономики этих мест.

Динамика искусственного освещения в Китае 2012-16 годов

Несмотря на эти проблемы, общая интенсивность искусственного освещения в Китае растет весьма интенсивно, как и душевое потребление электроэнергии. А значит, разговоры о полномасштабном кризисе китайской экономики явно преувеличены и преждевременны.

Обратившись на юг, мы видим множество новых огней во Вьетнаме, Бангкокской агломерации Тайланда и материковой части Малайзии. Ощутимо выросла освещенность индийской территории: хотя страна все еще остается крайне бедной, но повсеместное расширение яркости и числа источников искусственного света говорит о серьезном экономическом прогрессе. Возможно, Индия пойдет по стопам Китая и повторит экономические чудеса своего северного соседа.

Единственное, что вызывает тревогу на этом празднике жизни, это потускнение западной Явы. Сам остров является важнейшим регионом для экономики Индонезии, крупнейшей страны Юго-Восточной Азии и четвертой в списке самых населенных государств мира. На Яве сосредоточено порядка половины населения и экономической активности страны. Западная часть острова наиболее развита. Там находится столица и экономический центр Индонезии, город Джакарта. В нем с пригородами проживает порядка 30 миллионов человек и вырабатывается порядка 18% ВВП республики.

Динамика искусственного освещения в Юго-Восточной Азии 2012-16 годов

Ухудшение ситуации в Джакарте было бы серьезным ударом для индонезийской экономики. Так как карта не дает информации о глубине падения, сложо сказать о масштабах потускнения Джакарты и западной части Явы, и о том, компенсируется ли оно осветлением его востоке. Согласно данным Всемирного банка, за последние годы экономика Индонезии росла стабильными темпами, как и уровень потребления электроэнергии. А значит, вероятнее всего, ослабление освещенности на Яве было незначительным по глубине, хотя и впечатляющим по ареалу.

Ближний Восток: нефть, блокада и война

Не меньшие контрасты в уровне освещенности и, соответственно, заселенности и экономическом развитии показывает Ближний Восток. В этом регионе богатейшие нефтяные государства, такие как Катар с душевым ВВП 66 415 долларов, соседствуют с бедными странами наподобие Йемена, среднедушевой ВВП которого после нескольких лет войны упал до 680 долларов, да и ранее был всего вдвое выше. Густонаселенные долины Нила, Тигра и Евфрата граничат здесь с обширными пустынями, где редко увидишь хоть одного человека.

Все эти контрасты отражает карта искусственного освещения. Яркими огнями сияет Египет и Израиль. Цепочка крупных очагов освещения, идущая от севера Ирака вниз по Двуречью, совпадает с крупными мегаполисами. Она оканчивается на юге страны, в крупнейшем иракском порту Басра, являющимся и крупным центром нефтедобычи. Дальше на юг следует цепочка огней, связанных больше не с городами, а с нефтяными вышками, в которых сжигают попутный газ. На карте отчетливо видны крупнейшие мегаполисы региона: Тегеран, Стамбул, Анкара, Исфахан, Мешхед, Эр-Рияд и Джидда.

К сожалению, на карте, изображающей динамику освещенности Ближнего Востока, нет Аравийского полуострова и Персии, но и из нее можно извлечь немало любопытного. За десятилетие, прошедшее после 1993 года, Турция, Египет и страны Леванта стали намного ярче. Турецкий ВВП за это время увеличился в 1,3 раза, экономика Израиля выросла в 1,6 раза, Египта в 1,5 раз, Сирии в 1,4 раза. Душевое потребление электричества тоже увеличилось, во многих случаях даже больше, чем экономика. Так, в Турции оно подросло в 1,6 раз, в Израиле в 1,4 раза, в Египте в 1,6 раза, а в Сирии даже в 1,9 раз. Рост продолжился и далее. Крупнейшей экономикой Ближнего Востока, попавшей на эту карту, является турецкая. За 1992-2014 годы она увеличилась в 2,7 раза, настолько же выросло и электропотребление среднего гражданина страны.

К востоку от этого праздника жизни виден очаг омертвления и потускнения. Это Ирак, который столкнулся с последствиями нефтяного эмбарго, объявленного после нападения на Кувейт в 1990 году. Правда, страна смогла немного нарастить экономику, согласно данным Всемирного банка увеличившуюся за десятилетие в 1,5 раза. Но в электроэнергетике ситуация была много хуже. Душевое потребление в 1993 году было на четверть выше, чем в 2003. Если в начале 1990-х Ирак опережал по этому показателю Турцию и Сирию с Египтом, то десятилетие спустя плелся у них в хвосте. А плоды экономического роста пожрало увеличение населения. В итоге, душевой ВВП Ирака за десятилетие санкций вырос всего на 8,5% против 28% у египтян, 13% у турков и 12% в Сирии.

Динамика искусственного освещения на Ближнем Востоке 2012-16 годов. Голубым обозначены места растущего света, розовым – угасающего.

После американской оккупации и отмены санкций экономика страны стала постепенно восстанавливаться, несмотря на гражданские беспорядки и боевые действия на севере страны. Душевое электропотребление выросло на четверть, вернувшись к показателям 1992 года. ВВП за 2003-14 годы вырос в 2,8 раз, душевой ВВП удвоился. Эти позитивные изменения отразились и на динамике искусственного освещения. Карта 2012-16 годов показывает, что Ирак быстро увеличил яркость своих земель. За одним немаловажным исключением: землями, оказавшимися под контролем запрещенного не только в России ИГИЛ.

По карте можно легко отследить места гражданских конфликтов. Это резко потускневшая Сирия, северо-запад Ирака и Йемен. Войны, разрушившие инфраструктуру, породившие волны беженцев и дезорганизовавшие экономику, означали катастрофу. Она проявилась и в обвале энергопотребления, легко распознаваемом из космоса. За годы междоусобицы душевое потребление электричества в Сирии упало вдвое, откатившись более чем на десятилетие. В Йемене масштаб упадка был не столь внушительным, электропотребление упало на 15%. Скорее всего, по той причине, что и до войны Йемен был крайне бедным государством, в котором на человека приходилось всего 250 кВт⋅ч. Согласно статистике Всемирного банка даже в Черной Африке потребление электроэнергии почти вдвое выше.

Темные будни Черного континента

Европу можно назвать царством света, а Россия и зарубежная Азия являются местом контрастов, где масштабные очаги искусственного света перемежаются с обширными темными областями. К Африке же неприменимо ни то, ни другое определение. За вычетом узкой полоски средиземноморского побережья и египетской части нильской долины Африка с полным основанием может называться царством тьмы.

Световое загрязнение в Африке в 2015 году

Средиземноморское побережье Африки культурно принадлежит к арабскому миру и отличается от стран, лежащих южнее, сравнительно лучшим уровнем развития. По мировым меркам государства Северной Африки не относятся к числу прогрессивных. Но для стран, лежащих южнее, в так называемой Черной или Тропической Африке, и они могут быть образцом для подражания. Черная Африка почти не освещена даже в самых населенных районах, соперничающих по плотности заселения со странами Европы. В Бурунди с Руандой она превышает 400 чел/км², но на карте искусственного освещения эти страны практически незаметны. Ненамного лучше обстоят дела в Нигерии и других населенных районах Тропической Африки. Исключением стали лишь очаги нефтедобычи, идущие по западному побережью от Анголы до Нигерии, и индустриальный район Витватерсранд в ЮАР. Эта мрачная картина объясняется невероятно низким потреблением электроэнергии. По данным Всемирного Банка средний обитатель Тропической Африки потребляет 481 кВт⋅ч, что существенно ниже даже общего уровня стран с доходом ниже среднемирового, на жителей которых приходится 769 кВт⋅ч.

Динамика искусственного освещения в Африке, 1993-2003 годы

Что еще печальнее, начиная с 1997 года этот показатель стабильно падает, не поспевая за ростом населения. В результате сейчас душевое электропотребление Черной Африке не выше показателей 1980 года. Это не означает полной остановки экономического развития региона, но свидетельствует о серьезнейших структурных проблемах. Вероятнее всего, наблюдающийся в последние десятилетия рост душевых доходов африканцев связан не столько с модернизацией экономики, сколько с неплохой экспортной конъюнктурой. Впрочем, темпы экономического прогресса нельзя не назвать удручающе низкими. Душевой ВВП Черной Африки начал расти с 1994 года, но этому предшествовало двадцатилетие экономического упадка и падения доходов африканцев. Прогресс шел черепашьими темпами, и лишь в 2008 году подушевой ВВП превысил уровень 1974 года, а ныне опережает его на 9,5%. Десятипроцентный прирост дохода за 45 лет сложно назвать хорошим результатом. Что еще печальнее, в 2016 году душевой ВВП снова упал. Перейдет ли это падение в длительный кризис, связанный с ухудшением положения на сырьевых рынках, покажет будущее. Но опыт экономической истории региона настраивает на пессимистичный лад.

Спутниковые наблюдения позволяют найти на этом мрачном фоне несколько светлых пятен, но и те нельзя не сопроводить оговорками. Так, на карте, отражающей динамику искусственного освещения в 1993-2003 годах, мы видим много новых, пусть и небольших источников освещения в Гане и Кот-Д’Ивуаре, бывшем Береге Слоновой Кости. Проблема в том, что душевое потребление электроэнергии в этих странах практически не росло и согласно статистике было ниже даже среднеафриканского уровня. Душевой ВВП этих стран тоже ниже среднего по региону, а в Кот-Д’Ивуаре по официальным данным он даже упал. Это указывает на то, что население росло быстрее, чем экономическая активность.

Очаги яркого освещения у берегов Нигерии, Камеруна, Габона, Конго и Анголы указывают на один из центров экономической жизни Черной Африки. Эти страны отличаются хорошими по региональным меркам показателями душевого ВВП. Но душевое электропотребление в этих государствах ниже среднеафриканского показателя. Очаги светимости там порождены огнями попутного газа на нефтяных вышках, а не электрическим светом от городов и фабрик. За пределами нефтедобывающего пояса земли этих государств пребывают во тьме. Это явное свидетельство того, что нефтяные доходы практически не вливаются в другие регионы и сферы экономической активности нефтедобывающих стран региона, оставаясь в руках нефтяных компаний и правящей элиты. То, что нефтяные доходы африканских стран слабо влияют на уровень жизни местного населения, показывает и их положение в списке голодающих стран. Во всех этих государствах, кроме Габона, Международный институт продовольственной политики констатирует широкое распространение недоедания. Они не отличаются в лучшую сторону от других стран региона, лишенных нефтяных запасов. Столь же серьезные масштабы голодания отмечаются и в Намибии с Ботсваной, малонаселенных странах с высоким душевым ВВП. Их экономика базируется на экспорте алмазов и металлических руд. Высокие экспортные поступления улучшают статистику ВВП, но эти доходы повышают жизненный уровень лишь небольшой части населения, связанной с горными разработками.

Единственная страна Черной Африки, которая может похвастать внушительными масштабами искусственного освещения от городов, это ЮАР. Особой яркостью отличается южноафриканский индустриальный район Витватерсранд. Судя по карте он, как и агломерации Дурбана и Кейптауна, нарастил светимость за 1993-2003 годы. Это согласуется со статистикой, показывающей существенный, порядка 14%, хотя и неустойчивый рост душевого электропотребления за этот период. На ту же величину вырос и душевой ВВП республики. Яркое и распределенное по стране искусственное освещение отличает ЮАР от нефтедобывающих государств западноафриканского побережья и Намибии с Ботсваной, тоже отличающихся высоким среднедушевым ВВП. Хотя у Южно-Африканской республики он при расчете в постоянных ценах лишь ненамного выше, но экономическая активность здесь распространена гораздо шире и доходы от нее распределяются среди куда большей доли населения. Поэтому число голодающих в стране характеризуется как умеренное, а продовольственная ситуация в ЮАР наилучшая среди государств Тропической Африки.

Со спутника видны не только скромные экономические успехи и неудачи африканских стран, но и социальные трагедии. Одним из самых мрачных эпизодов в новейшей истории региона стала резня народности тутси в Руанде, в результате которой погибло не менее полумиллиона человек и еще большее число бежало из страны. Геноцид, произошедший в 1994 году, погрузил страну во тьму. Руанда и раньше не могла похвастать яркостью ночных огней, но в год резни они погасли почти полностью и частично восстановились лишь после стабилизации политической обстановки.

Влияние геноцида в Руанде на интенсивность искусственного освещения в стране

При взгляде на динамику искусственного освещения 2012-16 годов мы видим, что Африка немного нарастила светимость за последнюю четырехлетку. Впрочем, огни столичных городов остаются тусклыми, нефтяные месторождения западного побережья континента опережают их по яркости.

Динамика искусственного освещения Африки 2012-16 годов. Голубым обозначены места растущего света, розовым – угасающего.

Карта сообщает об экономических проблемах в ЮАР, единственной развитой индустриальной стране Тропической Африки. Если Кейптаун и другие города юга страны стали ярче, то промышленное сердце страны, Витватерсранд, за 2012-16 годы потемнело. Статистика Всемирного банка дополняет эту картину. Она показывает, что кризис 2008 года тяжело ударил по стране и привел к длительной депрессии. За 8 лет, прошедших с той поры, душевой ВВП страны увеличился лишь на полпроцента, а потребление электроэнергии постоянно падало. Это указывает на неустойчивое положение и смутные перспективы крупнейшей экономики Черной Африки.

Заокраинный Запад и Латинская Америка

Заокраинным Западом в книгах Толкиена называлось царство светлых сил. Наши граждане в шутку так именуют Соединенные Штаты и Канаду. И они не ошибаются, ведь США и примыкающая к ним канадская экономика являются не только мощнейшим центром мирового хозяйства, но и ярчайшим очагом искусственного освещения, пусть и не магического, как у Толкиена, но электрического. Согласно статистике Всемирного Банка на среднего американца в 2014 году приходилось 12 987 кВт⋅ч, а на канадца даже 15 542 кВт⋅ч. Это в 4-5 раз больше среднемировых показателей, более чем вдвое превышает уровень Евросоюза и больше чем наполовину опережает среднее электропотребление в ОЭСР, международном клубе высокоразвитых государств.

По этой причине большая часть США ночью сияет наравне с Европой, хотя населенность страны много ниже европейской: из 50 североамериканских штатов лишь в восьми плотность населения превышает средний для Евросоюза уровень в 116 чел/км². За вычетом пустынь Запада и малонаселенных северных районов Канады с Аляской интенсивность искусственного освещения в США и Канаде очень высока.

Световое загрязнение в Северной Америке 2015 года

Канада и США прошли пик электропотребления раньше Евросоюза. В ЕС оно начало снижаться с 2008 года. В Канаде максимум душевого потребления электроэнергии пришелся на 2004 год, а в США случился годом позже. Это связано с повышением экономичности бытовых приборов и падением энергоемкости экономики. За 1990-2008 годы она упала в США на 29%, а в Канаде на 17%, этот процесс не остановился и в дальнейшем. Как и в Европе это вызвано кризисом энергоемких отраслей промышленности и внедрением экономичного оборудования. Валовое электропотребление хотя и не упало, но практически перестало расти.

Динамика искусственного освещения в Северной Америке, 1993-2003 годы

Даже в десятилетие 1993-2003 годов, когда потребление электроэнергии в Канаде и США стабильно росло, можно увидеть признаки грядущей стагнации. Судя по карте, крупнейшие городские агломерации Северо-Востока США, Канады, американского Среднего Запада и Тихоокеанского региона за десять лет не увеличили светимость, а кое-где даже и снизили. Но в других городах карта показывает небольшой рост. В 2012-16 годы атлантическое побережье США немного посветлело, но это не восполнило потускнение огней на остальной территории страны, особенно на Среднем Западе и Юго-Западном регионе.

Динамика искусственного освещения США и юга Канады на 2012-16 годы. Голубым обозначены места растущего света, розовым – угасающего.

Южнее Соединенных Штатов расположилась Латинская Америка. Согласно классификации Всемирного банка регион по душевому ВВП и потреблению электроэнергии соответствует уровню государств со средним уровнем дохода. Но в пределах Латинской Америки сосуществуют государства с разным уровнем развития, от нищего Гаити, граждане которого используют 39 кВт⋅ч электричества (наихудший показатель в мире) и производят всего 729 долларов ВВП на душу, до благополучного Чили с энергопотреблением в 3 912 кВт⋅ч на человека и душевым ВВП 15 020 долларов. Между этими полюсами благополучия и нищеты разбросаны остальные государства региона. Впрочем, тройка крупнейших экономик региона – Бразилия, Мексика, Аргентина – расположена ближе к первому полюсу. Большинство государств Латинской Америки отличаются высоким по мировым меркам уровнем урбанизации, грамотности и ожидаемой продолжительности жизни. Но эти страны поражены такими проблемами, как сырьевая направленность экономики и болезненная зависимость от флюктуаций глобальных рынков, высокий уровень неравенства и преступности. Сочетание этих факторов породило специфический тип обществ с ярко выраженными социальными контрастами и нестабильной экономической динамикой, где периоды быстрого подъема сменялись десятилетиями застоя и даже упадка.

По плотности населения Латинская Америка существенно уступает населенным частям Евразии и Африки, соответствуя уровню США. На карте искусственного освещения регион смотрится много тусклее, чем заселенные части Евразии и Соединенных Штатов. В первом случае сказывается сравнительно низкая плотность населения, а во втором существенно меньший уровень подушевого электропотребления, более чем впятеро отстающий от США. Масштабные очаги яркого света встречаются редко и отмечают расположения крупнейших агломераций, таких как Мехико, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Сантьяго-Вальпараисо, Лима-Кальяо и Богота. Это мощные центры экономической активности, концентрирующие по 5-10 миллионов человек. Выделяется и вся цепочка бразильских мегаполисов на атлантическом побережья, которая тянется от Белена на юг до Порту-Алегри. Ярко сияют огни нефтяных месторождений Венесуэлы в дельте Ориноко, несколько слабее светятся нефтяные вышки Маракайбо и месторождений Эквадора.

Световое загрязнение в Южной Америке 2015 года

За десятилетие 1993-2003 годов Латинская Америка стала намного ярче. За это время электропотребление среднего жителя региона выросло на треть, и продолжило нарастать далее.

Средняя Америка покрылась множеством новых огней, стали ярче и старые источники света в мегаполисах. Мексиканская экономика очнулась от спячки после затяжного экономического кризиса 1980-х и выросла за десятилетие почти на треть. Увы, большая часть экономического прогресса компенсировалась ростом населения, и душевые доходы за это время выросли лишь на 10%. Страна успешно перешла от нефтяной экономики к экспорту промышленных товаров, больше половины экспортных поступлений давало машиностроение. Правда, большая часть этих машин была продуктом отверточной сборки из зарубежных деталей. В странах Центральной Америки и на Карибах тоже наблюдался устойчивый рост. Особенно отличилась Доминиканская республика, чье электропотребление удвоилось всего за три года, в период с 1997 по 2000 год, хотя и осталось на сравнительно низком уровне.

Любопытна ситуация на Кубе. После крушения Советского Союза экономика этой страны испытала настоящий шок. Уровень потребления электроэнергии, прежде соответствовавший среднему по Латинской Америке, обвалился на 40%. Столь же сильно упал и душевой ВВП, в 1993 году составлявший лишь 63% от уровня 1988 года. После этой катастрофы начался рост, о чем свидетельствует хорошая динамика светимости. Но и к 2003 году электропотребление кубинцев было ниже, чем в 1990. Лишь к 2006 году оно восстановилось, но так и не догнало региональный уровень: к 2014 году кубинец потреблял на четверть меньше электричества, чем средний обитатель Латинской Америки. Сходной была и динамика душевого ВВП, но после 2006 года он рос быстрее, чем электропотребление. К настоящему моменту году кубинцы практически восстановили докризисное место в региональной экономике: если в 1984 году душевой ВВП Кубы доходил до 70% от средних показателей Латинской Америки, а в 1993 году упал до 41%, то в 2006 году кубинский ВВП на человека составил 60% от уровня Латинской Америки и 68% в 2015. Хотя страна и отстает от регионального уровня, но показывает неплохую динамику. Если потепление кубинских отношений с США приведет к расширению торговли, новым инвестиционным потокам и увеличению числа туристов, не исключено, что Куба в ближайшее десятилетие догонит и даже опередит региональные показатели.

Динамика искусственного освещения в Мексике, Центральной Америке и странах Карибского бассейна, 1993-2003 годы

Небезынтересно сравнить посткризисные успехи Кубы с другим государством, провозгласившим социалистическую ориентацию, Венесуэлой. Это классический пример страны, экономика которой базируется на экспорте нефти. Ее доля в экспортных поступлениях за последние десятилетия только выросла, с 74% в 1995 году до 94% в 2015. Столь узкая специализация привела к затяжному экономическому кризису: с конца 1970-х душевой ВВП страны стабильно падал, и к началу президентства Чавеса в 1999 году был на четверть ниже показателей 1977 года. Еще в 1970 году Венесуэла прошла пик нефтедобычи, которая к 1985 году упала более чем вдвое. Затем рост восстановился, но в 1998 году, так и не достигнув прежнего уровня, добыча черного золота снова начала падать и сейчас она ниже показателей 1960 года.

Если Мексика, столкнувшись с падением нефтедобычи, изменила специализацию и переключилась на экспорт машиностроительной продукции, то Венесуэла не смогла уйти от сырьевой зависимости. Чавес, пришедший к власти в 1999 году, не решил структурные экономические проблемы республики. Более того, в первые четыре года его правления душевой ВВП страны упал на 16% несмотря на благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру и быстрое повышение нефтяных цен.

Симптомом хронической болезни венесуэльской экономики стал застой и падение интенсивности ночного освещения. За 1993-2003 годы западная часть страны ощутимо потемнела, а столица республики, город Каракас, не изменила светимости. Несколько новых огней на востоке Венесуэлы не меняли общей картины. Даже в охваченной гражданской войной Колумбии ситуация выглядит лучше: север покрылся множеством новых огней при упадке столичной Боготы и соседнего мегаполиса Медельин. Если в Венесуэле за это время душевое потребление электроэнергии незначительно снизилось, упав на 1%, то в Колумбии оно выросло, пусть и тоже незначительно, всего на 2%. Впрочем, оба результата выглядят очень плохо сравнительно с региональным ростом на 1/3.

Динамика искусственного освещения в Южной Америке, 1993-2003 годы

Период правления Чавеса, с 1999 по 2013 годы, сложно назвать удачным для Венесуэлы. Правда, душевой ВВП и энергопотребление за это время выросли на четверть, но региональная динамика была много лучше, и в целом в Латинской Америке увеличение этих показателей составило 32% и 39% соответственно. И это при том, что нефтяные цены за этот период выросли вшестеро, что дало венесуэльской экономике громадные свободные средства. С приходом к власти преемника Чавеса, Николаса Мадуро, страна столкнулась с резким падением цен на нефть. Это вызвало коллапс: за один год душевое потребление электричества упало на 22%. К сожалению, Всемирный банк после 2013 года не опубликовал динамики венесуэльского ВВП в постоянных ценах, но масштабный экономический кризис в стране не подлежит сомнению: только за 2016 год экономика страны обвалилась на 19%. Головокружительные темпы инфляции, всеобщий дефицит и вспышки насилия стали в Венесуэле нормой. Неудивительно, что за последнюю четырехлетку венесуэльские огни резко потускнели, контрастируя с возросшей яркостью освещения у соседних государств.

Динамика искусственного освещения северо-запада Южной Америки за 2012-16 годы. Голубым обозначены места растущего света, розовым – угасающего.

Остальные страны региона, судя по возросшей освещенности, после 1993 года развивались весьма успешно. Чилийские темпы развития были особенно высоки: за 1993-2014 годы страна удвоила подушевой ВВП и нарастила душевое потребление электроэнергии в 2,6 раз. Не остановился рост и позднее, несмотря на падение цены меди, важнейшего экспортного товара страны.

В отличие от Чили, многие латиноамериканские страны в последнее время попали в кризис. За 2014-16 годы душевой ВВП региона в среднем упал на 3%. Но за средним показателем скрываются большие различия. Если Мексика и Чили продолжали расти, то в Бразилии подушевой ВВП был на 9% меньше показателей 2013 года, откатившись на шесть лет назад. Это ненамного меньше ущерба от Великой депрессии и кризиса 1980-х, съевших 13% душевого ВВП страны. В Аргентине неустойчивый рост перешел в падение еще в 2011 году, и за пять лет страна потеряла 5% душевых доходов. Это лучше 22% спада эпохи потерянного десятилетия 1980-х и 20% обвала Великой депрессии, но все равно остается серьезным вызовом аргентинской экономической политике.

Динамика искусственного освещения Южной Америки за 2012-16 годы

Любопытно, что, в отличие от Венесуэлы, Бразилия и Аргентина в последние годы не снизили свою светимость. Их мегаполисы за 2012-16 годы стали ярче, и лишь сельская местность частично потускнела. Этот феномен еще ждет своего объяснения.

Беглый взгляд на Австралию

Австралия – единственное государство, занимающее целый континент, пусть и маленький. Большая часть территории страны практически необитаема и эксплуатируется в качестве пастбищ. Основная масса населения Австралии концентрируется в пяти мегаполисах – Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Перте – которые выделяются яркими ночными огнями на общем темном фоне овечьих пастбищ и пустынь.

Световое загрязнение в Южной Америке 2015 года

Будучи высокоразвитым государством, Австралия повторила траекторию энергопотребления других стран Запада. В 1993-2003 годы оно увеличилось на 20% и, достигнув пика к 2007 году, начало плавно падать.

Динамика искусственного освещения в Австралии, 1993-2003 годы

В десятилетие, прошедшее после 1993 года, мы видим новые, пусть и небольшие огни. Они разбросаны по западной и, в большей степени, по восточной части страны. А вот светимость крупнейших мегаполисов в это время не росла. Любопытно, что на картах, показывающих динамику светимости в 2012-16 годах, ситуация изменилась: ярче стали и мегаполисы, и мелкие поселки. Такое общее осветление нетипично для развитых стран. Даже в США большие массивы земель за это время стали намного темнее, не говоря о Европе с Японией. Это нельзя объяснить темпами экономического роста, которые у Австралии выше европейских и японских, но отстают от американских.

Динамика искусственного освещения Австралии за 2012-16 годы

В заключение

В кратком обзоре невозможно в полной мере охватить все аспекты такого сложного вопроса, как спутниковые наблюдения за искусственным освещением и их связь с событиями, происходящими на Земле. Некоторые выводы очевидны: войны и экономические кризисы ведут к потускнению ночных огней, а бурный экономический и демографический рост создает новые источники светимости и повышает яркость существующих. Но другие наблюдения требуют детального анализа: в ряде стран экономический застой и кризисы не приводят к падению ночной светимости, тогда как в других неплохие цифры экономического роста сочетаются с заметным потускнением территории.

Интереснее всего выглядит быстрое увеличение светимости развивающихся стран при застое и даже потускнении ночного освещения в государствах золотого миллиарда. Возможно, это первое свидетельство перехода от глобального расхождения – начавшегося в эпоху индустриальной революции быстрого увеличения богатств промышленных государств Запада при фатальном отставании остального мира – к конвергенции и выравниванию уровней развития. Пока еще рано говорить об этом определенно, видны лишь первые ласточки этого процесса. Если глобальная конвергенция перейдет из области прогнозов в реальность, наш мир ждет радикальная перестройка экономической и политической системы, которая может обернуться непредвиденным потрясениями.