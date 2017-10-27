Мирный договор между ФАРК и правительством Колумбии стал фактом. Что дальше? 

1 сентября 2017 года Революционные Вооруженные Силы Колумбии (ФАРК : фуерсас армадас революсионариас де коломбия) на новоизбранном расширенном пленуме Верховного Командования (избранном на проведенном перед тем первом партийном конгрессе) решили поменять свое имя, в связи с окончанием полувековой гражданской войны и превращением в политическую силу. Абревиатура ФАРК сохраняется, однако с тех пор будет означать «Революционная Альтернативная Сила Колумбии» (ФАРК: фуерса алтернатива революсионариа де коломбия). На пресс-конференции, после пленума, команданте Карлос Антонио Лосада подчеркнул, что это будет решительным шагом к разоружению и вхождению в политическую систему Колумбии. Главный переговорщик со стороны ФАРК Иван Маркес сказал: «Мы добились мира, чтобы участвовать в политике». Свыше 7000 бойцов уже разоружились, предстоит и остальным. Отказы от разоружения имеют место, но скорее как изолированные случаи.

Им ответил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос: «Сегодня мы чувствуем последнее дыхание этого конфликта. Видим разоружение, выход последних бойцов ФАРК из сельвы в северной части страны». Не зря он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Это не последняя награда, которую он выиграл своей посреднической ролю в мирном процессе.

Настроения среди разоружающихся партизан проще и яснее передали двое из них:

Луис из Кордобы: «Я думаю, что солдаты — наши братья и мне было больно сражаться с ними. Они такие же бедные, как и я, такие же безграмотные, как и я. И они присоединились к армии, что иметь что-нибудь в жизни». Альберто Санчес из Ла Гуахиры (департамент Кондорес) дополняет своего боевого товарища: «Все мы – бывшие бойцы должны вернуть долг к обществу и постараться быть полезными. Со своей стороны, государство должно предложить нам возможности, которых раньше нам не давало и мотивировало к конфронтации».

Обоим нравится новый лозунг: «де лос фусилес, а лос лаписес» (от ружей к карандашам).

Иван Маркес и Карлос Антонио Лосада, вместе с Верховным Главнокомандующим ФАРК Родриго Лондоньо (Тимолеон Хименес-Тимошенко), Сандрой Рамиресом, Хоакином Гомесом, Лилианой Суаресом, Солисом Альмером, Мариелисой Гусманом, другими бывшими бойцами и командирами были на трибуне начавшегося 28.08.2017г. конгресса (в первый раз без оружия), на котором было решено превратить партизанскую армию в политическую партию. Тимошенко открыл конгресс с историческими словами: «Мы боремся за стабильный, демократический, политический режим, который гарантирует мир, социальную справедливость уважение к правам человека, экономическое развитие, благо всех людей, живущих в Колумбии».

Были выбраны 8 комиссий: политическая, организационная, финансовая, выборная, по выработке партийного устава, внешнеполитическая, по предложениям о руководстве, Сенате и Камаре. Тимошенко заявил: «Партизанская группировка превратилась в политическую силу и будет участвовать в парламентских и президентских выборах в 2018 года».

1 сентября 628 голосами «за» и 264 «против», были приняты переименование партии и партийный символ: красная звезда в розе. На этом конгресс закончил свою работу.

Вступление ФАРК в политическую жизнь случилось накануне другого, исторического для страны события: визита в Колумбию Папы Франциска Первого. Еще во время первой встречи с местными эпископами, он поддержал их усилия по стабилизации колумбийского общества.

Даже похвалил «их смелость сделать первый шаг к вечному миру и восстановлению страны, к отказу от насилия». Однако, по его мнению, «договоренная демобилизация ФАРК и временное прекращение огня с Армией Национального Освобождения (ЕЛН: ехерсито де либерасион насионал) выставляют на передний план другую большую опасность для жизни колумбийцев: страх у людей поднять голос и напомнить обществу – наркотрафик ведет к моральной метастазе, которая меркантилизирует государственные структуры. И, в то же время, ведет к налоговому раю». Он видит большой вызов в лице наркомафии, которая все еще далеко не сломлена. Вопреки гибели в свое время известного во всем мире мафиотского боса Пабло Эскобара и его ближайших родственников и соратников — наркотрафикантов.

Российский историк-латиноамериканис Николай Иванов специально подчеркивает, что «немало усилий приложил Пабло Эскобар, чтобы стать «своим» среди власть имущих. Помимо обычных бандитских средств (подкупа, шантажа, «устранения» неугодных лиц), он стал одним их организаторов в 80-е в Колумбии «Эскадронов Смерти». Эти полувоенные формирования (парамилитарес) создавались для борьбы против народного партизанского движения (с 1962 г. ФАРК, с 1964 г. ЕЛН, с 1970 г. М-19), которое, то вспыхивая, то идя на убыль, продолжалось в стране с 1948 г., когда агентами ЦРУ, совместно с правыми экстремистами, был убит популярнейший леволиберальный политик Хорхе Элиесер Гайтан». Сын Пабло Эскобара – Хуан Пабло Эскобар приводит подобные примеры в своих воспоминаниях.

В своей первой речи на колумбийской земле Папа заявил перед президентом Хуаном Мануэлем Сантосом : «Пусть все вы сумеете построить единую нацию и избежать повышение уровня ненависти и защиты частных интересов на малом пространстве». Он призвал «консолидировать мир, который родился после полувековой войны, идти вперед по пути восстановления страны». Она была произнесена в Боготе 7 сентября, сразу после прилета. Он также оценил по достоинству мирные усилия президента Хуана Мануэля Сантоса.

В Вилявисенсио 8. сентября Папа председательствовал большой форум, посвященный национальному восстановлению и беатификации двух мучеников: эпископа, убитого в 1989 г. бойцами ЕЛН и священника, ставшего жертвой политического насилия в 1948 г.

В заключительную речь, перед отъездом 9 сентября, Папа призвал о прощении, однако и о том, чтобы все знали правду о случившемся, во время вооруженного конфликта. «Всякое мирное усилие, без искреннего компромисса и раскаяния, обречено полному провалу».

Это понимание разделяется экспертами (в том числе российскими) , которые указывают:

«Часть ответственности за совершенные преступления несут леворадикальные партизаны, часть – ультраправые вооруженные формирования, часть – уголовные преступники, без определенной идеологии. Во время антитеррористических операций, много злоупотреблений допускают и силы правопорядка. Спасаясь от насилия, тысячи колумбийцев ищут убежища в соседних районах и даже странах». До падения цен на нефть, беженцы переходили в соседнюю Венесуэлу. Сейчас идет обратный процесс: венесуэльцы убегают в Колумбию.

«Исключительно важную роль в жизни колумбийцев традиционно играет Римско-Католическая церковь: свыше 93% граждан исповедуют католицизм. Хотя индейские и афро-колумбийские общины сохраняют привязанность традиционным верованиям и синкретическим культам». По этой причине, для большей части населения «характерно критическое отношение к леворадикальным политикам».

Так как в стране живут 58% метисов, 20% белых, 14% мулатов, 4% афро-колумбийцев, 3% самбо и только 1% индейцев, в обозримом будущем католицизм не может потерять позиции.

Выборы, назначенные на 2018 год, покажут какие силы пользуются в стране наибольшей популярностью. Пока идет разоружение ФАРК и временное прекращение огня с ЕЛН, эксперты делают прогнозы о политическом профиле будущего президента, который будет избран менее чем через год. Будет разделять взгляды президента-нобелиста Хуана Мануэля Сантоса об умиротворении страны, или его предшественника Альваро Урибе – одного из самых непримиримых врагов ФАРК?

Альтернативу этим двум линиям представляет «третий кандидат». Это Клаудия Лопес Эрнандес, которая баллотируется от Зеленой Партии. Она хочет провести радикальную социально-экономическую реформу, которая преодолеет коррупцию. Клаудия родилась в столице Богота в 1970 г. Еще студенткой стала гражданским активистом, потом работала журналисткой и занималась проблемами публичной администрации. Уже 3 года сенатор от зеленых. Называет колумбийский Конгресс «неблагодарным местом, где политики обвровывают колумбийцев». Ее проект левоцентристский, но более центристский, чем левый. По её словам, она хочет занять пост президента, потому что «эта власть — эпицентр политической коррупции в Колумбии». Утверждает, что «будущее страны: не выбор между Сантосом и Урибе! Будущее Колумбии вне их обоих, потому что они одинаково крадут! Оба получают субсидии из «Одебрехт» и их президентские кампании финансировались нелегально. Мы хотим голосованием разбить эту модель и создать работающую независимую, гражданскую, центристскую коалицию».

Скандал, возникший вокруг компании «Одебрехт», подкупавшей правительства по всему континенту, и в самом деле может стать стимулом политических перемен в Колумбии. Клаудия напоминает, что «скандал с «Одебрехт» вывел на улицы сотни тысяч людей в Бразилии, Перу, Доминиканской Республике, но не в Колумбии» Теперь насатает очередь этой страны.

Клаудия Лопес Эрнандес критически относится к бывшим партизанам ФАРК, вошедшим в политику. «Не имею никакой связи с ФАРК, ни интереса делать политику вместе с ними. Поддерживаю мирный процесс, потому что на самом деле верю, что Колумбии нужен мир. Конкретно жителям сельской местности, ставшими жертвами жестокого диктата ФАРК. Платой за мир является предоставления лидерам партизан права делать политику. Одни больше переживают за жертвы, другие меньше. ФАРК декларируют себя как коммунистическую, марксистскую, революционную, социалистическую партию. Хотя, в сущности, не исповедуют никакой идеологии. Однако, сейчас они займутся политикой так, как раньше воевали. Надеюсь, что Колумбия без ФАРК будет лучшей Колумбией, с лучшими возможностями. И если все-таки сумеем конкретизировать процесс примирения с ЕЛН, закроем цикл колумбийского вооруженного конфликта. Это преимущество будущих поколений, которые смогут его использовать».

Клаудия Лопес Эрнандес, однако, не сможет выйти из тени носителя Нобелевской премии мира, колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса, чей мандат заканчивается через год. У него есть все шансы выиграть еще одну международную мирную премию: Гуманитарной Инициативы «Аврора». Она создана тремя представителями армянской диаспоры: Рубеном Варданяном из России, Вартаном Грегоряном и Нубаром Афеяном из США, каждый год дается тем, кто спас многие человеческие жизни в зонах политических, этнических и религиозных конфликтов. Названа в честь армянки Авроры, спасшейся от турецкого геноцида и сообщившая всему миру о нем. Право номинации кандидата в этом году принадлежит автору этих строк. Так как в Комиссии, которая определит лауреата на 2018г., есть двое бывших латиноамериканских президентов-миротворцев (Эрнесто Седильо — Мексика и Оскар Ариас — Коста-Рика: лауреат Нобелевской премии мира), у Сантоса есть все шансы выиграть и продолжить мирный процесс до самого конца.