Что лежит в «пакете Яровой»?

С момента обсуждения Думой РФ поправок к антитеррористическому законодательству, так называемому «пакету Яровой», основная критика законопроекта идет в двух направлениях: операторы «большой тройки» говорят, что это будет очень дорого и совершенно бессмысленно, а либеральная общественность указывает на ущемление права тайны переписки. Но последствия этих поправок вовсе не ограничиваются ростом цены на интернет или поруганными правами граждан.

Суть поправок, которые касаются российского телекома, заключается в следующем: государство обяжет операторов связи хранить «текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи — до шести месяцев с момента окончания их приема». С технической точки зрения это означает, что оператору связи необходимо за свой счет создать программно-аппаратный комплекс, который будет анализировать, записывать и каталогизировать весь абонентский трафик. Отправной точкой для расчета требуемых затрат, являются требования Минкомсвязи от 26 декабря 2016, где указывается, что провайдер обязан исходить из соотношения 1 петабайт на каждый 1 Гбит/сек пропускной способности узла связи с 1 июля 2018 года, а с 1 января 2019 удвоить этот объем данных. На специализированных ресурсах даже появился «Яркулятор», для расчета требуемых затрат.

Он конечно очень приблизительный и не учитывает большое количество других расходов, таких как электроэнергия, оплата труда новых сотрудников, собственно разработка/покупка программного комплекса и пр., то есть это просто «железо», а так же не учитывается тот факт, что с повышением спроса на комплектующие будет расти и их цена, но даже того, что есть в данном расчете, достаточно, чтобы понять, насколько тяжелое бремя ложится на отрасль. Значительной части мелких и средних провайдеров это будет просто не по карману.

Официальная оценка необходимых затрат постепенно менялась. Если с начала обсуждения законопроекта его авторы утверждали, что его реализация ничего не будет стоить, просто операторы хотят задрать цены, то на данный момент оценка от ФСБ составляет 3 трлн рублей, Минкомсвязь считает, что затраты провайдеров составят 4,5 трлн рублей, а Российский союз промышленников и предпринимателей оценивает затраты в 10 трлн рублей.

Следует отметить, что вообще весь рынок телекома в России за 2016 год составил 1,597 трлн рублей.

Против уже принятого «пакета Яровой» выступают операторы «большой тройки» — МТС, «Билайн», «Мегафон», но, если разобраться, как раз у них-то и не возникнет проблем с привлечением финансирования или высококвалифицированных кадров. Под ударом окажутся мелкие и средние провайдеры. Вообще российский рынок телекома всегда оценивался позитивно: из-за невмешательства государства в интернет и очень высокой конкуренции (в России зарегистрировано примерно 18 тыс. провайдеров), рынок устойчиво рос, повышалось качество услуг, скорость и охват. Но ничто не вечно под луной, власть обратила внимание и на данную отрасль.

Власть использует свой стандартный подход — ставит предпринимателей в положение преступников априори, так как подавляющее большинство провайдеров исполнить новые требования не сможет. Затем последуют штрафы (от 800 тыс. руб.), закрытие и распродажа активов предприятия с молотка. Ситуация будет похожа на 2013 год, когда из-за повышения страховых взносов закрылись 300 тысяч индивидуальных предпринимателей, только у оператора связи возможности уйти в тень нет, они закроются на самом деле. Будет ли покупатель?

Один уже точно есть, это Ростелеком — оператор связи с государственным участием, ему-то закрытие не грозит точно. Вероятно, покупка собственно компаний, при условии такого огромного предложения, не имеет большого смысла, так как компания — это не только активы, это еще и персонал, долги по кредитам и пр., логично будет дождаться, пока компания обанкротится, а потом выкупить наиболее интересные активы: оптоволоконные и прочие сети, оборудование, помещения. После массового закрытия операторов связи на улице окажутся сотни тысяч бывших работников телекома, часть из них уйдет в новые крупные компании, тот же Ростелеком, но большая часть никому не будет нужна, так как их количество очевидно избыточно.

Логичным ответом на этот вызов могло бы стать добровольное слияние провайдеров, чтобы разделить затраты и удешевить содержание новых Центров обработки данных (ЦОД), но, как показала практика, собственники предприятий на этот шаг не пошли. Часть пытается справиться своими силами, кто-то находится в хорошем финансовом состоянии и хочет воспользоваться ситуацией, выкупив обанкротившихся конкурентов, а значительная часть надеется на авось — вдруг уже принятый закон отменят. Факт остается фактом — никаких масштабных слияний на рынке телекома нет.

Примечательно, что воспользоваться ситуацией также хочет ФСБ и Ростех. Сейчас между ними идет борьба за то, кто сможет поживиться на переделе рынка.

ФСБ лоббирует «своих» производителей СОРМ, чтобы операторы связи были обязаны покупать их оборудование, а Ростех, по аналогии «с налогом Ротенберга», хочет создать ЦОДы которые будут обслуживать операторов и за это взимать с них плату.

Таким образом, истинными мотивами власти является не борьба с терроризмом, а монополизация рынка и его банальный передел под конкретных людей. Так же, как это уже происходит, например, в сельском хозяйстве.

Евгений Хороших