Елена Иваницкая: «Пропаганда провалилась»

С самого начала СВО филолог Елена Иваницкая занялась изучением пропагандистских проправительственных СМИ (обзоры она регулярно выкладывает в своём фейсбуке). О специфике отечественной пропаганды, её несуразности и крайне короткой памяти с Еленой поговорил наш корреспондент.

Наверное, это постоянный вопрос, но почему вы решили обозревать ресурсы «ультрапатриотов», после начала СВО, с чем связано решение взять на себя такой не самый благодарный труд, что вас подвигло и как вы находите время на чтение, в общем, насколько я понимаю, довольно однообразных в целом текстов?

Вы правы, меня часто спрашивают, зачем я обозреваю и обследую Z-ресурсы. Но вы не совсем правы, что они «ультрапатриотические». Среди них есть «ультра», но есть и другие оттенки: официоз, умеренные, лево-патриоты, монархисты-патриоты, ленинцы, сталинцы, зюгановцы… Их объединяет то, что они «za», а по каким причинам и с какими ожиданиями – тут все разное.

Зачем я это делаю, ответить легко: чтобы знать. Зачем это знать – другой вопрос, на который ответить трудно. Зачем смотреть на отражения в кривом, да еще и разбитом на осколки зеркале Z-пропаганды? Меня не раз упрекали, что своими обзорами я транслирую пропагандистскую ложь, злобу и нелепости. Но у меня сохранялось убеждение, что и эту картинку надо изучать и знать, как часть сегодняшней реальности.

При самом начале событий я почувствовала, что все мои прежние планы сгорели. Научные планы и эти самые… литературные. Я ведь тоже «литератор». Повесть собиралась кропать. И строчила литкритику. Ничего от этого не осталось. «Возделывать свой сад», по завету Вольтеру, стало невозможно, потому что «сад» исчез.

Тогда я и надумала обследовать идеологию Z-операции. Так, как она представлена в публицистике печатных и электронных изданий.

Времени это отнимает много, и найти его можно только одним способом – отказавшись от всего, что прямо не связано с жизнеобеспечением-детьми-заработком. И бессонница помогает… Сейчас, когда мы с вами беседуем, ежедневных обзоров уже больше четырехсот. Год и еще сто с лишним дней я читала-читала-читала только «это» – пропагандистские тексты в крупных СМИ и на мелких интернет-площадках. Знакомилась также с текстами на телеграм-каналах, но включала их в обзоры только в тех случаях, если их перепечатывали медиа.

В общем, просыпаюсь в три-четыре часа – и вперед за чтение: «Антифашист», «Блокнот», «Взгляд»… и дальше на буквы алфавита. «Обчитаю», сохраню в архиве, напишу обзор – и опять за чтение, на этот раз телеграм-каналов.

Морально и эмоционально это дело тяжелое. Даже очень.

Как на ваш взгляд изменялась риторика правых СМИ (будем их так назвать) с течение времени? Какие наиболее заметные изменения произошли с начала СВО до сегодняшнего дня. Можно выделить, если подходить с научно-классификаторской точки зрения, какие-то периоды в изменении риторики? И можно ли вообще их как-то классифицировать по каким-то характерным признакам, любимым идеям?

Как изменялась риторика, сейчас попробую проследить и показать на примерах, но сначала скажу, что теZ-ресурсы и тех Z-авторов, которых я «обчитываю», трудно назвать «правыми». Некоторые прямо считают и называют себя «левыми». Но и те, кто левыми себя не называет, – неизменно «против капитализма».

Точнее, если «тема капитализма» на Z-ресурсе всплывает, то всегда и только с громогласием, что капитализм – зло, что он привел к катастрофе – обанкротился – умер – должен быть демонтирован… Некоторые авторы даже дают понять, чтоZ-операция как раз и ведется против «капитализма».

Антикапиталистическая риторика появилась в преддверии 24 февраля и сохраняется до сегодня. Собственно, инициирована она была с самого верха.

Давайте чуть-чуть, пунктирно проиллюстрирую.

21 октября 2021. ТАСС: «”Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя”, – сказал глава государства, выступая в четверг на заседании международного клуба “Валдай”» (tass., «Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя». 21.10.2021)

28 марта 2022. МК: «Я полностью поддерживаю нашу армию, сражающуюся сейчас с фашизмом не только за будущее России, но и за будущее всего человечества. Нас поддерживают левые во всем мире … Анатолий Чубайс, этот символ дикого капитализма, в спешке эвакуировался из нашей страны. И есть вероятность, разумеется, не стопроцентная, что построенный им капитализм последует за ним» (mk., Дмитрий Аграновский. «Покончит ли спецоперация с капитализмом в России: За тех, кто сейчас поддерживает нашу страну, надо сказать спасибо Советскому Союзу». 28.03.2022)

17 мая 2022. Царьград: «Сегодня перемены – это мы, последовательные (а не по заказу) патриоты, противники капитализма и Запада, антилибералы, за Империю и социальную справедливость» (tsargrad., Александр Дугин. «”Нам нужна Страна Победы”: В России грядут радикальные перемены». 17.05.2022)

30 мая 2023. «Свободная пресса»: «… добиться жизненно необходимой смены курса экономического и социального развития России в интересах большинства населения, начать реализацию нового социалистического проекта и сплотить народ для достижения победы и мира» (svpressa., Сергей Удальцов. «Сергей Удальцов: коалиция рассерженных коммунистов и патриотов может победить в 2024 году: Российскому народу не нужны «кровавые десятилетия» во имя продления власти олигархов».30.05.2023)

Антикапитализм – стабильная, но далеко не первостепенная тема вZ-пропаганде. Стабильных и первостепенных всего три – «Запад/англосаксы» (от них все зло), «либералы/либерализм» (и от них зло), русофобия (она повсюду).

Все остальные темы появлялись, исчезали, видоизменялись, сталкивались между собой и т.д. и т.п. В развитии одной и той же темы постоянно выскакивали несовместимые противоречия.

Давайте посмотрим поближе и разберем на примерах.

Сейчас исчезла и, как показывает опыт общения, полностью забыта первая «цель спецоперации». Следующие две – денацификация и демилитаризация – ушли на задний план, но периодически появляются в инфополе, а первая – словно ее и не было. А ведь она была, причем объявленная с самого верха, – декоммунизация:

– «Президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию» (lenta., «Путин заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию». 21.02.2022).

В первые дни и недели после 24.02.2022 публицисты, политологи, аналитики помнили об этой цели и называли ее в ряду трех «де-». Некоторые, по советской традиции, с умным видом растолковывали, в чем она состоит, – проводили в массы «линию партии».

Вот образцовый пример – «Историк объяснил смысл декоммунизации Украины: Борис Якеменко заявил, что декоммунизироваться немного невозможно» (lenta., 03.06.2022):

– «Многим декоммунизация представляется всего лишь как снятие портретов, знамен и переименование улиц. На самом деле, как сейчас и происходит, в процессе декоммунизации не только снимаются портреты, но перекраиваются исторические карты, возвращаются территории, наследие коммунизма искореняется в любых формах, ибо новую жизнь можно начать только с нуля, на новом месте», — заявил он»

А в это же самое время на Донбассе шла не де-, ре-коммунизация – возвращались советские памятники, портреты, знамена и названия. В пропаганде – вместе и рядом с «декоммунизацией» заполыхало красное – «бабушка с флагом». Как, например, в «Российской газете» в тексте «Бабушка с красным флагом стала символом пророссийской Украины» (rg., 16.04.2022)

– «В России бабушка, ставшая символом пророссийской Украины, вдохновила сотни людей. /…/ О бабушке с красным флагом на заседании Совбеза рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский»

Началась, мягко скажем, идейные… диссонансы. И настолько оглушительные, что официозу пришлось объясняться. Приведу еще один образцовый пример, и перестану надоедать подробностями.

Неприятное «выяснение отношений» случилось на «Украине.ру» в тексте Василия Стоякина «Легенда о Ленине в украинском интерьере» (ukraina.ru., 25.07.2022). Автор был в таком сложном положении, что сгоряча сказанул:

– «Конечно ссылка на авторитет президента России — удар ниже пояса»

Беда была в том, что памятники Ленину восстанавливались, а видные (не чета автору) командиры и военкоры заявляли, что «умирающий ленинский культ» им не нужен – и ссылались на президента.

Автор сокрушенно цитировал:

– «У меня коллектив преимущественно молодой, и я не припомню никого, кто рисковал бы своей жизнью в бою, являясь при этом последователем Ленина. Тогда для кого мы возрождаем умирающий культ?», — пишет Ходаковский в своём телеграме»

– «Вторит ему и публицист Андрей Медведев: Как можно восстанавливать на освобождённых территориях памятники Ленину, который собственно и устроил “украину”, и превратил принудительно жителей Новороссии и Таврии в украинцев??? Мы собственно сейчас и разгребаем последствия всех этих ленинских решений. И вообще, те, кто принимают решения, Путина слушали? “Украина имени Ленина”. Видимо, не слушали».

В безвыходной ситуации, получив «удар ниже пояса», автор текста придумал на редкость беспомощное и смешное решение/оправдание:

– «Разумеется, в центре Херсона могли бы и даже должны были бы восстановить памятник Екатерине Великой /…/ но его готового в запасниках нет, а новый сооружать долго. Восстановление памятника Ленину — эконом-вариант символического возвращения в Русский мир»

… В реальности эконом-вариант нашелся другой – не вспоминать о декоммунизации. Она не сработала, не сплотила публику, зато перессорилаZ-актив.

А в то же самое время политологи и публицисты подкапывались и под «денацификацию». Например, на «Радио Комсомольская правда» политолог Бенедиктов и ведущий Мардан так и резали в глаза публике:

– «Мардан: А что с идеологической подоплекой этой военной кампании. Как ее объяснить добрым русским людям? – Бенедиктов: Я вообще склонен считать, что эту нашу военную кампанию можно было считать выдающейся, если бы не ее идеологическое обеспечение. Если мы вспомним «русскую весну» 2014 года /…/ Это была русская ирредента. Возвращение территорий и восстановление исторической справедливости в интересах народа. И вроде бы в начале кампании-2022 слово «русский» тоже звучало. А потом стало затухать. И превращаться… — Мардан: …в борьбу с фашистами. – Бенедиктов: И возвращение памятников Ленину»

Все это в интервью «Чем завершится спецоперация на Украине: три варианта развития событий. Основные сценарии развития событий ведущий Радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан обсудил с политологом и главным редактором журнала Fitzroy Magazine Кириллом Бенедиктовым» (kp.ru., 11.05.2022).

Впрочем, «ирредента» еще непонятней и непроизносимей «денацификации».

Жалобы или гнев на провал пропаганды и негодное идеологическое обеспечение – общее место у идеологов и пропагандистов.

…Понимаю, что получается очень занудно. Давайте без подробностей и занудства, но тогда и без иллюстраций/доказательств

Начали.

– На принципиальный вопрос о причинах происходящего – разнобой ответов с самого начала и до сегодня: «суверенное решение о спецоперации» – «нас обманули и стравили» – «мы действуем в собственных интересах, ни на кого не оглядываясь» – «нас заманили в ловушку» – «мы освобождаем братьев» – «никто никого не освобождает, и не запутывайте людей!» …

«Не запутывать» велел Прилепин, а его приказ воспроизвел»Z-ресурс «Русская весна» – «Никто никого не освобождает. У России свои задачи. У России своя земля. Она решает свои задачи на своей земле. … и не запутывайте людей» (rusvesna.su., «Захар Прилепин: Россия не живет одним днем», 08.05.2022)

Идем дальше.

– «Очищение» – эта тема появилась в первые же дни, вместе с началом эмиграции: продвигалась мысль, что без релокантов-предателей-либералов страна стала лучше и крепче. Сейчас в основном живет у Z-авторов от «литературы-культуры».

– “Как вернуть людей?” – тема заметно тише предыдущей, но постоянная после массового отъезда осенью 2022 года. Оказывается, исчезновение миллиона рабочих рук не такое уж благо.

– «Это наша земля, забираем свое» – в первые дни тема почти не проявлялась, широко развернулась в середине лета. С тех пор сохраняется. Однако над этой темой висит вопрос, зачем нам забирать еще больше земли, когда своя необихожена. Пропагандисты вынуждены объясняться. Одни напирают на «историческую справедливость», другие – на «выгоду», третьи пытаются соединить то и другое, уверяя, что восстановление справедливости несет выгоду в виде «бонусов».

– «Русская весна» – частый мотив у Z-авторов, упрекающих начальство: оно в 2014 году не стало развивать «Русскую весну», это была страшная ошибка. Вот и Бенедиктов говорил об этом в процитированном интервью.

– Вместе и рядом раз за разом появляются два зеркальные мотива: «Россия бросила вызов/перчатку Западу» – «Запад бросил вызов/перчатку России»

– С 27 февраля и до сегодня волнами ходит тема «ядерного удара». Ее главное оснащение – Запад боится ядерного оружия, потому что хочет жить, а мы не боимся и пойдем до конца, потому что у нас духовность. Дополнительное оснащение – это не мы, а вашингтонские ястребы готовят ядерный удар.

Эту тему проиллюстрирую:

– Вот образец «мы не боимся» – из текста Игоря Пшеничникова на «Царьграде» «Америка взмолилась. Русская красная кнопка сделала своё дело» (tsargrad., 17.03.2022): «Они судят нас по себе. Они смертельно боятся ядерной воqны, потому что понимают, что погибнут и потеряют всё земное, к чему привязаны и телом, и душой. /…/ Их душа – в деньгах и в тех земных удовольствиях и власти, которые обеспечиваются деньгами. И потому им страшно умирать. /…/ свою боязнь американцы и их друзья экстраполируют на русских, будучи убеждёнными, что русские так же, как и они, боятся смерти, поскольку так же, как и они, думают только о земном».

– А вот пример обратного: «Простые американцы видят, что об их будущем, как и о будущем всего мира, сегодня заботится только российский президент. В то время как их собственные лидеры, непонятно как пробравшиеся во власть, готовы спихнуть все человечество в жерло ядерной войны» – это на РИА Новости пишет Виктория Никифорова («Американцы захотели Путина в президенты», 06.03.2023).

…Z-риторика с ее видоизменения – материал большой, по каждой теме-идеологеме можно дипломную работу писать, а в целом весь этот тарарам тянет на многие диссертации.

Может быть, многообразие и разброд мнений пропагандистов выгодны власти? Ведь официально объявленные цели явно не достигнуты, а когда существует неопределенность в достижении целей, что спрашивать-то?

Сами Z-авторы постоянно требуют «единой линии», обязательной идеологии, создания аналога «Советского информбюро» – гневаются, кипят, взывают. День за днем и месяц за месяцем. Но ровно ничего не меняется.

Единой линии («методички») в пропаганде нет. Есть только некоторые запреты, из которых самый заметный – не задевать Турцию и Эрдогана. Даже Путина задевать можно (иногда задевают), а Эрдогана – нельзя.

Запрет называть «спецоперацию» войной касается не всех. Нельзя тем, кто «против». Можно тем, кто «za».Z-авторы называют постоянно и невозбранно.

Маленький пример.

В первые дни событий автор «Военного обозрения» Роман Скоморохов горячо поддерживал все происходящее, восклицая, – «Это не война за политические амбиции. Это не “победоносная войнушка” с целью поднятия политического рейтинга внутри страны или отвлечения народа от проблем. … я говорю, что украинский фашизм должен быть уничтожен» (topwar., «Крымского сценария не получится». 26.02.2022).

Уже в наши дниZ-публицист Ростислав Ищенко заявляет: «Многие люди сегодня задаются вопросом о том, как должна выглядеть наша победа в текущей войне. При этом, признавая, что войну (по факту Третью мировую) мы ведём с коллективным Западом, формат победы пытаются искать на Украине, где развивается всего лишь одна локальная операция этой войны» (ukrаinа ru., «Формат победы в Третьей мировой», 12.05.2023).

Почему «методички» нет и эффективна ли пропаганда без нее – вопрос дискуссионный.

Сами пропагандисты с гневом драконят пропаганду как негодную, не способную сплотить и воодушевить «людей», объяснить им, что происходит, как и зачем. Лично себя обвинители, вероятно, исключаю из негодных, но в целом выносят приговор – все плохо.

Еще в первые недели событий «политолог» Марат Баширов сокрушался, что пропаганда не реагирует на вопросы общества и «люди» вынуждены гадать сами: «Ситуацию нужно разъяснять регулярно, потому что есть напряжение, и люди себе что-то придумывают». Смотрим текст «Путин раскрыл планы России по спецоперации на Украине: Это ответ на вопросы жителей страны и провокации Запада» (Ura. ru., 12.04.2022). Тогда пропагандисты гневались, что пропаганда не справилась, и президент вынужден был лично разъяснять ситуацию и успокаивать общество словами «все идет по плану».

Но вскоре уZ-авторов появились новые вопросы без ответов – по какому плану, зачем идет и куда придет… Вот, например, как спрашивал об этом Виктор Бирюков на «Военном обозрении» в тексте «Какова реальная цель СВО? Официально обозначенные и реальные цели операции на Украине» (topwar., 16.08.2022).

– «Информационную войну выигрывает тот, кто дает более-менее понятный для массового сознания образ будущего. В то время как Украина рассказывает о том, как Киев вступит в Евросоюз и станет частью коллективного Запада, как поднимется уровень жизни и т. д., на освобожденных территориях рассказывают о том, как мы изгоним бандеровцев и нацистов и снова начнем праздновать 9 мая. Кто выглядит убедительней?»

Перенесемся еще на полгода вперед и откроем на Z-ресурсе «4 пера» текст «Почему ничего не слышно о русских диверсантах в Киеве и Львове» (4pera., 03.03.2023). Там крик стоит:

– «Диверсанты-фанатики готовы идти за украинскую идею на смерть, потому что они ведут свою отечественную войну. А какую – мы? И здесь вопрос к пропаганде РФ. Она была провалена год назад, с началом специальной военной операции, и продолжает валиться: какого-то нового слова, внятной военно-политической идеи до сих пор не слышно».

Абсолютное большинствоZ-авторов оценивают свою пропаганду крайне низко. Но… Её исключительно высоко оценивают анти-z.

Парадокс.

Сама я категорически разделяю в этом пункте «позицию-z»: их пропаганда провалилась. Она какофонит вхолостую с первых дней и до сегодня. Обобщу этот тарарам «сборной цитатой»:

… Встретят цветами – почему не встретили цветами – мы освобождаем братьев – никто никого не освобождает – мы сражаемся с нацизмом – отвяжитесь с нацизмом: мы за территории – не за территории, а за справедливость – нет, за безопасность – не за безопасность, а за выживание – мы меняем миропорядок – мы только и просим, чтобы нас оставили в покое – мы приняли суверенное решение – нас обманули-стравили-заманили – мы не планировали спецоперацию – все идет по плану – мы еще не начинали – мы за СССР-2 – мы за Империю – нужна идеология – почему нет идеологии?!

В личных и сетевых дискуссиях меня крепко критикуют за низкую оценку Z-пропаганды. Собеседники считают ее исключительно эффективной, а иногда даже называют «открытием» и аргументы выдвигают серьезные.

Попробую обобщить доводы моих оппонентов.

Пропаганде потому и поручено вывалить на публику ворох несовместимых версий, чтобы каждый нашел в ней что-то близкое себе. Чтобы хоть какой-то «крючочек» зацепил зрителя-слушателя-читателя. Пропаганде потому и поручено оглушить публику громом оглушительных, но невнятных криков, чтобы ввести людей в эмоциональный шок, отключить рациональную критику и оставить с чувством «все не так однозначно». «Единая линия» уязвима для критики, а постоянный тарарам невозможно критиковать: не успеваешь повернуться, как выскакивает новая версия, а публика остается с чувством «всей правды мы не знаем, все не так однозначно». Пропаганда не может объяснить, сплотить и воодушевить, но эта задача ей и не ставится. Задача другая: разобщить общество, внушить, что большинство «za», оставить каждого в одиночестве, растерянности и непонимании. Пропаганда не может побудить к действиям в поддержку спецоперации, но значит, власти это и не нужно. Значит, ее устраивает бездействие и отстраненность население, а с этим пропаганда отлично справляется – проводит линию на бездействие. Пропаганде позволены любые импровизации, лишь бы они били в одну точку.

Этот последний довод подробно развивает Сергей Шелин в статье «Идеи Путинизма побеждали без Путина. Он становится верховным вероучителем только сейчас» (moscowtimes., 08.06.2023):

– «Разнобой в декламациях пропагандистов вполне допускается. Можно восхвалять силу нынешнего российского капитализма, но ничто не мешает и размышлять вслух о возвращении к сталинскому социализму. Войну против Украины можно называть оборонительной, но вполне можно и завоевательной. Главное — ее оправдывать. При Советах за идейные вольности строго взыскивали. Сейчас, если идеологический декламатор — свой в доску, то за импровизации и отличия от других декламаторов он наказан не будет. Этот плюрализм вовсе не говорит об отсутствии общепринятой идеологии. Просто она устроена не так, как прежняя. Прежняя на каждый вопрос давала только один ответ, а нынешняя — по нескольку. Сегодня главное, чтобы все эти ответы били в одну точку».

Мне трудно понять, как именно бьют в одну точку аргументы «нас заманили в ловушку»/«мы приняли суверенное решение», «мы устанавливаем новый миропорядок»/«мы сражаемся за выживание», «мы бросили вызов Западу»/ «мы только и просим, чтобы оставить нас в покое»… Трудно, но не стану спорить – «точку» тут можно найти: оправдание того, что «мы сражаемся».

Но чем должно/может закончиться «сражение», в чем состоит «победа» – тут никакой «точки» нет.

Есть у вас какие-то «любимые» авторы или издания, авторы, которые кажутся вам наиболее показательными, по кому можно почти безошибочно отслеживать основные изменения пропагандистской повестки?

«Любимые» в кавычках авторы у меня, конечно, есть. И даже немало. Отступив в начало 2022 года, интересно (прискорбно…) наблюдать, как авторы возмущались «западной клеветой» (о планах вторжения), а после 24 февраля, не запнувшись, не поперхнувшись, закричали «ура!» и «давно пора!»

С весны до осени прошлого года авторы дружно били в колокола: «Европа голодаем, замерзает, не моется, умирает»… а потом так же дружно забыли об этом.

Выбор среди «любимых» щедрый… Давайте посмотрим на одного – на постоянного автора ресурса «Военное обозрение» Романа Скоморохова. Он относится тому – немалому – кругуZ-публицистов, кто решительно поддерживает «спецоперацию» и столь же решительно клюет и когтит начальство за провалы.

Перед началом событий ястреб был настроен ядовито – потешался над «планами нападения»: бред, мол, паранойя, полнейшая глупость… на Западе раскричались со страху… насочиняли пугалок… Открываем его статью от 18 февраля 2022 года «Чего еще не боялись в США?» (topwar. 18.02.2022) – автор издевается и хохочет, но вывод делает четкий и серьезный:

– «Я себя чувствую весьма уютно, поскольку, несмотря на поднятую шумиху вокруг российских войск вблизи границы, понимаю, что отдать приказ идти убивать русских, часть из которых упорно называет себя украинцами – это бред. …Воевать за Украину никто не станет, ни Европа, ни США. И Россия не станет, это не выгодно и не нужно. Тут игра, в которой проигрывает первый дернувшийся».

24 февраля автор не вспомнил ни свою уверенность, что «это бред», ни свои насмешки, – и горячо поддержал «эпохальное решение» в тексте «Прощай, старая Украина!» (topwar., 24.02.2022). Теперь автор решительно заявлял, что все проблемы уже решены – «ВСУ ни на что не способны» и «Мы вполне определенно можем попрощаться со старой Украиной».

Но уже сутки спустя автор увидел и написал, что «Крымского сценария не получится» (это название текста – topwar., 26.02.2022). Оказалось, что «в ВСУ есть части, способные оказать сопротивление». Оказалось, что «мы виноваты и в том, что тянули до последнего. В 2015 году разнести ВСУ было бы значительно проще и дешевле».

Оказалось, что «У людей сегодня вообще короткая память». У каких «людей», автор не уточнил, но у него самого она явно короткая, если он уже не помнил свои прежние, совсем недавние тексты.

С тех пор автор принялся клевать начальство и делал это день за днем и месяц за месяцем:

– «Основная проблема дня сегодняшнего – народ не доверяет власти, власть абсолютно не верит народу» (topwar., “Какого предательства боится Россия?”. 14.04.2022).

– «Главной проблемой является отсутствие хоть какой-то вменяемой государственной идеологии в России» (topwar., “Партизанская война как завтрашний день для России”. 19.05.2022)

– «… неплохо было бы навести порядок у себя дома, перед тем, как учить весь мир» (topwar., “Кому нужна такая Россия?”. 08.08.2022)

– «И вот – мобилизация. Работа военкоматов – очередной пример полнейшего безобразия. Которое, простите, но идет с самого верха» (topwar., “В нашей стране когда-нибудь все пойдет по-человечески”. 24.09.2022).

– «СВО показала нашим противникам, к сожалению, слишком много. В принципе, более чем достаточно, чтобы Россию перестали воспринимать всерьез. А вся риторика относительно ядерного удара – это вообще демонстрация слабости по полной программе» (topwar., “Что случилось с российским «чудо-оружием»?”. 13.12.2022).

… А на днях с автором случился трагикомический казус. На него –Z-публициста,Z-активиста, написавшего «12 сигналов в прокуратуру», – настрочила «сигнал» соседка. За синие штаны с желтой жилеткой… Он сам рассказал обо всем этом в тексте «Дорога на Плюк в желто-синих штанах» (topwar., 02.06.2023):

– «на автора этих строк уже наковыряли донос»;

– «Темно-синий костюм и желтая жилетка-светоотражайка – все, законченный украинский шпион или дискредитатор российской армии»;

– «Ну что я могу сказать… Нашим женщинам надо поднять возраст выхода на пенсию лет до 70. Тогда им будет чем заняться, а не сидеть день-деньской, пялясь то в телевизор, накручивая остатки мозгов, то на улицу в поисках врагов».

… Все это было бы смешно, когда бы не было так ужасно.