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Дайджест новостей на 15 июня

 

Дайджест новостей на 15 июня

 

[В мире]

 

Еврозона оказалась в рецессии из-за роста цен на энергоносители

 

Турция по просьбе НАТО перебросила батальон спецназа в Косово

 

Министр обороны Китая выступил с речью в рамках 20-й конференции «Диалог Шангри-Ла»

 

В Индии рухнул мост через реку Ганг

 

[Внешняя политика]

 

Индия и Россия приостановили перевод двусторонней торговли на рупии

 

Как теперь устроены внешнеторговые расчеты России

 

В Ассоциации туроператоров России назвали Китай одним из лидеров по турпотоку в Россию

 

Россия сократила поставки нефти по трубе в ЕС более чем на две трети

 

[Внутренняя политика]

 

Губернатор назвал чушью сообщения о том, то леса Свердловской области поджигают диверсанты

 

В законодательстве об иноагентах появилась категория «третьи лица»

 

Глава СКР и министр юстиции выступили против запрета на госидеологию в Конституции РФ

 

В Госдуме допустили отдельные военные сбор для неслуживших россиян

 

[Экономика]

 

Мониторинг деловой активности

 

Где в России аэропорты получили прибыль в 2022 году

 

Доля непроданного жилья в новостройках составила 71%

 

Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо

 

[Общество]

 

Где у россиян больше всего различаются доходы

 

Суд оштрафовал сервис «Триколор» на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду

 

На «Мегафон», Premier и Start составили протоколы за демонстрацию ЛГБТ

 

20% самозанятых-релокантов вернулось в Россию

 

[Происшествия]

 

Что известно о прорыве Каховской ГЭС

 

5 июня в Свердловской области продолжало гореть 4,1 тыс. гектаров леса

 

5 июня в Ульяновской области шесть человек насмерть отравились сидром

 

6 июня в Подмосковье рабочий погиб в чане с пивом

 

[Протесты]

 

8 июня на Урале 83 горняка отказались подниматься из шахты

 

8 июня десятки шахтеров, добывающих изумруды на прииске под Асбестом, устроили забастовку

 

23 мая сотрудники Disneyland в Париже устроили забастовку

 

30 мая десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне

Рабкор.ру
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15-6-2023 События, , 25
Беседа на тему: Политические дела в сегодняшней РоссииКыргызстан выдает России активистов
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