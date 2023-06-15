Дайджест новостей на 15 июня
[В мире]
Еврозона оказалась в рецессии из-за роста цен на энергоносители
Турция по просьбе НАТО перебросила батальон спецназа в Косово
Министр обороны Китая выступил с речью в рамках 20-й конференции «Диалог Шангри-Ла»
В Индии рухнул мост через реку Ганг
[Внешняя политика]
Индия и Россия приостановили перевод двусторонней торговли на рупии
Как теперь устроены внешнеторговые расчеты России
В Ассоциации туроператоров России назвали Китай одним из лидеров по турпотоку в Россию
Россия сократила поставки нефти по трубе в ЕС более чем на две трети
[Внутренняя политика]
Губернатор назвал чушью сообщения о том, то леса Свердловской области поджигают диверсанты
В законодательстве об иноагентах появилась категория «третьи лица»
Глава СКР и министр юстиции выступили против запрета на госидеологию в Конституции РФ
В Госдуме допустили отдельные военные сбор для неслуживших россиян
[Экономика]
Где в России аэропорты получили прибыль в 2022 году
Доля непроданного жилья в новостройках составила 71%
Чуть больше трети россиян ощутили рост цен на мясо
[Общество]
Где у россиян больше всего различаются доходы
Суд оштрафовал сервис «Триколор» на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду
На «Мегафон», Premier и Start составили протоколы за демонстрацию ЛГБТ
20% самозанятых-релокантов вернулось в Россию
[Происшествия]
Что известно о прорыве Каховской ГЭС
5 июня в Свердловской области продолжало гореть 4,1 тыс. гектаров леса
5 июня в Ульяновской области шесть человек насмерть отравились сидром
6 июня в Подмосковье рабочий погиб в чане с пивом
[Протесты]
8 июня на Урале 83 горняка отказались подниматься из шахты
8 июня десятки шахтеров, добывающих изумруды на прииске под Асбестом, устроили забастовку
23 мая сотрудники Disneyland в Париже устроили забастовку
30 мая десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне