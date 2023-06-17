Кыргызстан выдает России активистов

Вчера стало известно, что в конце мая активиста Алексея Рожкова вывезли из Кыргызстана в Россию.

Рожков стал третьим в России, кто поджёг военкомат после начала войны. Его задержали, обвинив в «покушении на убийство», а через полгода переквалифицировали статью на «порчу имущества». Тогда он был выпущен из СИЗО, но после заявлений властей о том, что поджоги военкоматов необходимо квалифицировать как «террористические акты», дело Рожкова возобновили. Алексей к тому времени покинул Россию, переехав в Кыргызстан. Там его, по запросу из РФ, задержали сотрудники ГКНБ КР и передали российским коллегам. Сейчас Рожков находится в СИЗО-1 Екатеринбурга.

Сегодня в Бишкеке задержан активист Левого Блока Лев Скорякин. В феврале этого года суд заочно арестовал Скорякина на два месяца, объявив в федеральный розыск.

Льва Скорякина и другого активиста ЛБ Руслана Абасова задержали в декабре 2021 года после акции против репрессий у здания ФСБ с баннером «С Днем ЧКиста». Они провели более 7 месяцев в СИЗО, затем их отпустили с ограничением в виде запрета определенных действий. Скорякин, не имея загранпаспорта, был вынужден скрыться в Кыргызстане.

Кыргызстан перестает быть безопасным местом для эмиграции российских антивоенных активистов.

Источник: https://t.me/nevoina2