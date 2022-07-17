Главная Рубрики Авторские колонки 2022 Июль 17 Левый поворот без «социального большинства»

Левый поворот без «социального большинства»

 

Левый поворот без «социального большинства»

 

Недавняя победа объединённого левого кандидата Густаво Петро на президентских выборах в Колумбии со всей очевидностью подтверждает общую тенденцию нового левого поворота во всей Латинской Америке, как бы «закрепляя» успехи левых, достигнутые чуть ранее в Гондурасе, Перу, Чили. Вместе с тем, мне вспоминается статья, написанная ещё в далёком 1973 г. тогдашним первым секретарём французской соцпартии Франсуа Миттераном. Статья была посвящена падению правительства «Народного единства» в Чили. И одной из причин этого трагического события Ф. Миттеран справедливо назвал отсутствие ясного «социального большинства» у левых сил в чилийском обществе…

Радуясь за наших единомышленников в далёкой Латинской Америке, приходится констатировать, что и сегодня данная проблема стоит весьма остро. Тот же Г. Петро в первом туре хоть и уверенно обошёл всех остальных кандидатов, а набрал 40,3% голосов. В целом же левые в первом туре получили менее половины голосов, а на более ранних выборах в Конгресс левый блок — Исторический пакт для Колумбии — и вовсе набрал лишь 15-16 пунктов. Если внимательно разобрать итоги президентских и законодательных выборов в Перу и Чили, то выходит, что левые и левоцентристы не имели того самого «социального большинства» тоже. А победа их кандидатов во втором туре — в лицо правопопулистским соперникам — была достигнута во многом благодаря поддержки немалой части умеренно-центристских избирателей, для которых вероятный успех праворадикалов был бы ещё более неприятен, чем победа «новых левых».

Все приведённые случаи показывают, что в левом лагере в данных латиноамериканских странах верх взяли представители новой «волны», тех партий и движений, которые не отнесёшь к традиционным, хотя в большинстве случае (особенно в Перу, Чили, да и в Гондурасе) речь идёт о политических субъектах, располагающихся слева от традиционной латиноамериканской социал-демократии. Но вот это-то обстоятельство, вкупе с отсутствием явного социального большинства (и, как правило, также и политического, если смотреть на расстановку сил в национальных конгрессах), ставит очень серьёзный вопрос о будущем актуального «левого поворота».

Возьмём, к примеру, ситуацию в Перу, где год назад очень сложную и «короткую» победу во втором туре президентских выборов одержал учитель и профсоюзный активист Педро Кастильо. С момента начала его президентства в Перу сменилось уже четыре главы правительства, дважды  Кастильо избежал процедуры импичмента. Противоречивый внутриполитический курс  (когда помощь бедным семьям, прокламируемая аграрная реформа, повышение налогов на горонодобывающие компании соединяются с мерами, вполне соответствующими неолиберальной стратегии) вызвал недовольство радикальной левой партии «Свободное Перу» (СП), которая и привела Кастильо на высший пост. В итоге генсек СП Владимир Серрон заявил, что «курс этого правительства не совпадает с предвыборными обязательствами и реабилитирует неолиберальную программу», потребовав от Кастильо отказаться от партийного билета: что и было сделано в конце июня. В итоге уровень парламентской поддержки президентской команды сузился ещё больше, ведь депутатская группа СП фактически оказалась в оппозиции.

Конечно, в Гондурасе и Чили ситуация выглядит менее драматичной, но ведь и там говорить о реальном преобладании сторонников левых президентов в представительной власти не приходится. Как, впрочем, и в Колумбии. Вот почему, думается, мы можем констатировать, что нынешняя фаза левого поворота в Латинской Америке носит весьма противоречивый, конфликтный характер…

Руслан Костюк
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17-7-2022 Авторские колонки, , , , , , , , , , 65
Руслан Костюк

Доктор исторических наук, профессор.

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