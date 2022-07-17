Левый поворот без «социального большинства»

Недавняя победа объединённого левого кандидата Густаво Петро на президентских выборах в Колумбии со всей очевидностью подтверждает общую тенденцию нового левого поворота во всей Латинской Америке, как бы «закрепляя» успехи левых, достигнутые чуть ранее в Гондурасе, Перу, Чили. Вместе с тем, мне вспоминается статья, написанная ещё в далёком 1973 г. тогдашним первым секретарём французской соцпартии Франсуа Миттераном. Статья была посвящена падению правительства «Народного единства» в Чили. И одной из причин этого трагического события Ф. Миттеран справедливо назвал отсутствие ясного «социального большинства» у левых сил в чилийском обществе…

Радуясь за наших единомышленников в далёкой Латинской Америке, приходится констатировать, что и сегодня данная проблема стоит весьма остро. Тот же Г. Петро в первом туре хоть и уверенно обошёл всех остальных кандидатов, а набрал 40,3% голосов. В целом же левые в первом туре получили менее половины голосов, а на более ранних выборах в Конгресс левый блок — Исторический пакт для Колумбии — и вовсе набрал лишь 15-16 пунктов. Если внимательно разобрать итоги президентских и законодательных выборов в Перу и Чили, то выходит, что левые и левоцентристы не имели того самого «социального большинства» тоже. А победа их кандидатов во втором туре — в лицо правопопулистским соперникам — была достигнута во многом благодаря поддержки немалой части умеренно-центристских избирателей, для которых вероятный успех праворадикалов был бы ещё более неприятен, чем победа «новых левых».

Все приведённые случаи показывают, что в левом лагере в данных латиноамериканских странах верх взяли представители новой «волны», тех партий и движений, которые не отнесёшь к традиционным, хотя в большинстве случае (особенно в Перу, Чили, да и в Гондурасе) речь идёт о политических субъектах, располагающихся слева от традиционной латиноамериканской социал-демократии. Но вот это-то обстоятельство, вкупе с отсутствием явного социального большинства (и, как правило, также и политического, если смотреть на расстановку сил в национальных конгрессах), ставит очень серьёзный вопрос о будущем актуального «левого поворота».

Возьмём, к примеру, ситуацию в Перу, где год назад очень сложную и «короткую» победу во втором туре президентских выборов одержал учитель и профсоюзный активист Педро Кастильо. С момента начала его президентства в Перу сменилось уже четыре главы правительства, дважды Кастильо избежал процедуры импичмента. Противоречивый внутриполитический курс (когда помощь бедным семьям, прокламируемая аграрная реформа, повышение налогов на горонодобывающие компании соединяются с мерами, вполне соответствующими неолиберальной стратегии) вызвал недовольство радикальной левой партии «Свободное Перу» (СП), которая и привела Кастильо на высший пост. В итоге генсек СП Владимир Серрон заявил, что «курс этого правительства не совпадает с предвыборными обязательствами и реабилитирует неолиберальную программу», потребовав от Кастильо отказаться от партийного билета: что и было сделано в конце июня. В итоге уровень парламентской поддержки президентской команды сузился ещё больше, ведь депутатская группа СП фактически оказалась в оппозиции.

Конечно, в Гондурасе и Чили ситуация выглядит менее драматичной, но ведь и там говорить о реальном преобладании сторонников левых президентов в представительной власти не приходится. Как, впрочем, и в Колумбии. Вот почему, думается, мы можем констатировать, что нынешняя фаза левого поворота в Латинской Америке носит весьма противоречивый, конфликтный характер…