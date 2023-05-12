Почему СВО – не «Третья Мировая»?

Недавно я встретил одну старую знакомую. Разговорились с ней, перешли, как водится в России, на политику и вдруг я обнаружил… что она принадлежит к числу тех, кого на Западе именуют «путинферштеер». На полном «серьезе» она вдруг стала доказывать мне, что «я ничего не понимаю», что «Россия ведет сейчас Третью Мировую войну», и что «когда она в ней победит, политическая карта мира сильно изменится». Причем это была не бабушка-пенсионерка с развивающейся деменцией, с утра до вечера смотрящая по телевизору шоу с участием Шеина и Скабеевой, а вполне моложавая, умная, средних лет дама с высшим образованием, приличным английским и друзьями по переписке из США и Европы…

Тогда я подумал, что этот штамп о Третьей Мировой войне, видимо, имеет куда большее распространение, чем мне казалось. И что стоит его проанализировать, коль скоро разделяют его не только безнадёжные жертвы пропаганды, но и люди способные к какому никакому критическому мышлению.

В чем суть пропагандистского штампа о «Третьей Мировой»? В том, что якобы Россия вступила в противостояние с Западом и его сателлитами. На стороне России выступили Белоруссия, Китай, Северная Корея, Индия, Иран, Венесуэла и некоторые другие страны. Полем боя стала территория Украины, но не с Украиной, мол, идет битва. Идет битва двух геополитических блоков – Восточного и Западного. Более того, идет борьба двух мировоззрений, систем ценностей и образов жизни: основанного на «традиционных ценностях», религиозности, семейственности, справедливости (что присуще России и странам восточного блока) и на разного рода извращениях, кощунстве, агрессивном империализме, двойных стандартах, характерных для культуры Запада.

Часто сторонники концепции «Третьей Мировой» отсылают ко Второй Мировой войне. В этом случае Украине отводится роль «фашистского государства» (на том основании, что в ней прославляют коллаборационистов вроде Бандеры и ущемляют русскоязычных), а нынешнее руководство России изображает себя как продолжателей дела дедов, громивших гитлеровский фашизм. Любопытно, что такой же штамп любит использовать и другая сторона! Она тоже сопоставляет происходящее со второй мировой войной, только с Германией сравнивает нынешнюю Россию, Украина предстает в роли жертвы вроде Чехословакии, а президент Байден рисуется «Рузвельтом современности» — борцом с агрессивным «русским империализмом».

В чем состоит ложь таких трактовок?

Во-первых, в том, что нет никакого «восточного блока». Все страны, которые кремлевская пропаганда записывает в сторонники России, в той или иной мере дистанцируются от ее политики и либо осторожны в своих заявлениях, либо прямо не поддерживают «евразийского друга». Иран не единожды (в последний раз – в январе 2023) официально, на уровне МИД заявлял, что признает территориальную целостность Украины и не считает Крым и Донбасс, а также «новые регионы», вошедшие после СВО, российскими территориями[1]. То же самое неоднократно делал Китай[2]. Более того, Пекин постоянно призывает северного соседа прекратить вооружённый конфликт, призывая к немедленному миру. Недавно председатель КНР Си Цзинпинь обсуждал это с президентом Украины Зеленским, а в конце апреля Китай (кстати, наряду с Казахстаном, Арменией, Индией, Турцией и Бразилией) проголосовал за резолюцию ООН, где Россия называется агрессором[3].

Северная Корея признала ДНР и ЛНР, но если мы обратимся к сообщению официального информагентства КНДР (у них есть сайт на русском языке), то увидим, что там нет ни слова о Путине, «борьбе с укрофашизмом», «союзе с Россией» и просто о России. Объяснение северокорейского МИД лапидарно: Украина «поддерживала несправедливую и незаконную враждебную политику США в отношении КНДР», и поэтому «не имеет прав осуждать справедливое пользование КНДР суверенными правами»[4]. На уровне журналистов КНДР может поддержать Россию, заявляя, что «политика гегемонии США и Запада…принудила Россию предпринимать превентивное военное действие »[5], но на уровне официальных органов – нет.

Венесуэла в июле 2022 года, действительно, поддержала СВО устами министра иностранных дел. Но в сентябре 2023 она заявила, что присоединяется к плану мирного урегулирования, выдвинутому президентом Мексики…

Даже Белоруссия, которая не просто союзница, а член одного с Россией союзного государства (правда, существующего лишь на бумаге) ведет довольно двусмысленную политику. Президент Лукашенко предоставил территории своей республики для группы войск Российской армии, но при этом постоянно заявляет, что ни один белорусский солдат не участвует в этом конфликте и намекает украинцам и Западу, что не прочь выступить посредником в мирных переговорах.

Однозначно поддерживает Россию в ведении СВО на востоке Украины лишь Сирия, но у нее нет другого выхода: режим Асада держится за счет поддержки Москвы.

Большее, чего удалось добиться руководству России от своих странных «союзников» — воздержание при голосовании за некоторые антироссийские документы в ООН (и то, как видим на примере Китая и Индии, это продлилось недолго). Причем и такая «поддержка» не бескорыстна, Россия продает нефть и газ в Китай и Индию с огромными скидками, иногда ниже себестоимости, себе в убыток. Да и плата за «излишне гибкую» поддержку Лукашенко накладна…

В общем «слаженный восточный блок», одним строем выступающий против «гегемонии Запада» – скорее, мечта кремлевской пропаганды, чем реальность. И все это никак не сравнить со Вторым фронтом Второй Мировой войны – боями союзников в Нормандии, Италии, в северной Африке, масштабными сражениями на Тихоокеанском театре военных действий.

Но может быть правда, что Запад сплотился и воюет против России? США и станы Евросоюза, действительно, продают Украине оружие. Но продают в кредит, таким образом, если оставить в стороне пропагандистские завывания о «защите демократий» — перед нами выгодный бизнес, но никак не союзническая помощь. Кстати, оборудование, которое можно использовать в военных целях продает Украине и… Китай. За год СВО КНР поставила на Украину 532 дрона-беспилотника на сумму 852 миллиона долларов[6]. А ведь Китай у нас числится в «союзниках России». Похоже, в реальности нет союзников и врагов, а есть попытка всех, кому не лень, нажиться на российско-украинском конфликте… Не говоря уже о том, что если критерием участия в мировой войне считать продажу оружия одной из воюющих сторон (и даже помощь военными инструкторами!), то тогда Советский Союз во второй половине ХХ века вел с десяток таких «мировых войн»!

Сторонникам концепции «Третьей Мировой» следовало бы осознать, что участие в войне, тем более — мировой, это непосредственное участие в военных действиях армий разных стран. В 1914 году против России военные действия вела не только Германия, но и Австро-Венгрия, которая участвовала в оккупации южных губерний бывшей Российской империи, и Турция, с которой Россия вела борьбу на Закавказском театре военных действий. Во Вторую Мировую войну против СССР воевали Румыния, Италия, Венгрия, румыны и венгры оккупировали Одессу, итальянцы «отметились» в Сталинградской битве.

Сегодня ни одна страна НАТО не участвует в конфликте непосредственно, задействовав свои вооруженные силы (чему, впрочем, можно только радоваться!). Да, есть добровольцы из Великобритании, США, Франции, Германии, вступающие в украинские боевые части и воюющие с российской армией и милитарными формированиями. Но среди таких добровольцев есть и политические беженцы из России – что теперь, объявлять, что и «Россия воюет на стороне Украины»?!

Хороша же Третья Мировая война России против Запада, когда и Россия, и страны Запада заявляют, что никакой войны между ними нет, а есть лишь «охлаждение отношений»! Итак, никакого международного военного (я акцентирую внимание на этом эпитете!) союза, противостоящего России и ее сомнительным «союзникам», на территории Украины нет.

Наконец, и сама Россия официально не воюет с Украиной. За противоположное заявление у нас можно даже получить штраф или реальный срок. Россия ведет спецоперацию! Оппозиция склонна рассматривать такие заявления властей как проявление лицемерия, но это не совсем так. Россия, действительно, не объявляла войну Украине (и тем более — странам Запада, даже наиболее враждебно к нам настроенным). Россия не проводила всеобщую мобилизацию, как это делают при военном положении (только «частичную»!). Россия не задействует значительную часть своих вооруженных сил – только ограниченный контингент и милитарные формирования вроде «добровольцев» и ЧВК. Несмотря на санкции и на заявления о «повороте на Восток», Россия продолжает дипломатические и, что особенно важно – торговые отношения с Западом! В 2022 году товарооборот России с Евросоюзом не только не упал, но и вырос до 258, 6 миллиардов долларов, и оказался максимальным за период с 2014 года![7] Более того, очень бойко продолжается торговля… с Украиной. В российских СМИ такая информация замалчивается, но вот на Украине она в свободном доступе; так вот, в декабре 2022 Государственная таможенная служба Украины опубликовала данные об объемах внешней торговли. Оказалось, что по импорту за 2022 Россия 6-ый по счету партнер Украины, а вот по экспорту наша страна спустилась на 20-ое место. Это значит, что Украина почти не продает России свои товары, а вот Россия Украине – очень даже охотно продает. Российские компании снабжают Украину каменным углем и антрацитом (в 2022 поставлено на 431 миллион долларов), углеродистой сталью (поставки на 28,2 миллиона долларов), цветными металлами, топливом для атомных станций. Аммиака Москва поставила Киеву на 21 миллион долларов (и еще Белоруссия – на 1 миллион). Киев 22 февраля 2022 года остановил работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Однако уже на переговорах в Стамбуле летом 2022 запуск аммиакопровода был декларирован как часть «зерновой сделки». «Злые языки» из стана телеграм-конспирологов связывают «перегруппировку российских войск» в районе Херсона как раз с горячим желанием российского бизнеса продавать еще больше аммиака Украине[8].

И «вишенка на торте» — компания «Газпром», которая, как говорится, — «национальное достояние», ежемесячно выплачивает в бюджет Украине от 150 до 200 миллионов долларов за транзит российского газа в Европу![9]

Так о какой «войне» может идти речь?! Вы способны представить, чтобы Сталин в разгар ВОВ поставлял Гитлеру нефть и еще и платил за это, скажем, фашистской Румынии?

Очевидно, сами господа, сидящие в Кремле и на Старой Площади, смотрят на события на востоке Украины как на приграничный конфликт за небольшое расширение «сферы влияния» на постсоветском пространстве. По их замыслу, этот эксцесс не должен был окончательно испортить отношения с «западными партнерами» и, прежде всего – с ЕС. И если отношения все же испортились, то в этом, по их мнению, всецело вина чересчур щепетильных господ из Брюсселя, которые почему-то «близко к сердцу» приняли судьбу страны-лимитрофа (извечную судьбу таких стран!) и слишком уж послушны своему заокеанскому союзнику. Ведь руководство РФ с самого начала СВО постоянно твердит лидерам Запада, что Россия, как и прежде, готова продолжать сотрудничать с Европой и продавать ей ресурсы. А все заявления о войне с «коллективным Западом» — это для внутреннего пользования, для простых россиян, чья задача – сплотиться, поддержать власть, а также «выдавливание оппозиции», отдать силы, а то и жизни за доходы олиг… — тьфу! — за победу над «цивилизацией извращенцев и кощунников»!

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Итак, рассуждения о том, что Россия вместе с союзниками ведет Третью Мировую с Западом, уязвимы для критики по всем пунктам. Но дело не только в лживости картинки, предлагаемой российским гражданам. Чтобы окончательно разобраться в том, ведет ли Россия Третью Мировую или не ведет, нужно вспомнить, что такое мировая война? В истории было множество войн, в которых сталкивались блоки государств, но их не называли мировыми.

Первая (1914-1918) и Вторая (1939-1945) мировая войны характеризовались прежде всего тем, что произошел раскол в самой метрополии мирового капитализма[10], началась конкуренция между двумя западными империализмами (германо-австрийским и англо-американским) за колонии и передел мира. У нас часто забывают, что Российская империя и СССР вступали в эти войны уже после того, как они начались. Российская империя вступила в войну через два дня после ее начала – 1 августа 1914 года, а Советский Союз — почти через 2 года (война началась 1 сентября 1939 года). Причем СССР вообще не хотел в нее вступать, он имел договор о ненападении с Германией и был вынужден это сделать после агрессии Германии 22 июня 1941. К тому времени немцы уже победили во франко-германской войне (так называемая Шестинедельная война, занявшая май и июнь 1940), проиграли в германо-британской войне, так и не решившись высадить десант (так называемая «Битва за Британию», июль-декабрь 1940), победили в «югославской операции» («апрельская война» 1941). Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США в войну в декабре 1941 тоже никак не были связаны с участием в войне СССР. Отсюда, кстати, видна ошибочность утверждений историков — правых ревизионистов, которые заявляют, что Гитлер-де воевал с коммунизмом и если бы в России не было большевиков, Второй Мировой войны не было бы…

Сегодня никакого раскола внутри Запада не наблюдается. Наоборот, Запад крайне сплочен. Попытки российских госкорпораций подкупить крупных европейских (в основном — германских) политиков и бизнесменов, поначалу, казалось бы, успешные, в перспективе не принесли России политических дивидендов. Заигрывания с европейскими ультраправыми (немецкая «Альтернатива для Германии», французская «Национальное объединение», итальянская «Лига Севера») тоже не дали ожидаемого эффекта, в «час Х» они отреклись от «спонсоров» из «варварской Скифии».

Конечно, если бы Запад снова раскололся на два полюса — германо-франко-итальянский и британо-американский, чего добивались «геополитики из Москвы», то Третья Мировая война могла бы случиться. Но господин Сурков (или кто у них там был ответственен за стратегическое планирование?) не удосужился задать себе один очень простой, но важный вопрос. Почему во всех мировых войнах Россия всегда оказывалась на стороне британцев и американцев (Антанты и антигитлеровской коалиции)? Ответ очевиден. Потому что как только германский полюс Запада начинает крепнуть, освобождаться от «химеры демократии» и противопоставлять себя «англо-саксонскому полюсу», он растет, принимается озираться вокруг, искать новые земли и ресурсы для империалистического расширения. И тут его взор неизбежно падает на восток, на Россию, как на ближайшие, приграничные территории… Что же касается британо-американского капитала, то его империалистические интересы далеко от нас – в Латинской Америке, Африке, южной Азии… Недаром ведь пресловутая «русофобия» была у немцев всегда, а у англичан и американцев появилась лишь в годы «холодной войны», когда СССР стал вмешиваться в дела «их» бывших колоний. Как видите, у нее есть и экономическое объяснение…

Итак, если бы любителям геополитических шахмат из Москвы удалось бы «расколоть Запад» и привести к власти в Европе ультраправых (что нереально, потому что для этого нужны объективные условия, а не только желания господ вроде Суркова!), то тогда началась бы настоящая войны снова коричневой Европы против России. Третья Мировая война. Возможно, с частичным использованием сценариев ядерного конфликта…

И, можно не сомневаться, тогда Россия нашла бы себе союзников (пускай и не совсем бескорыстных и не очень дружественных) в лице Британии и США. Как в 1914 и 1941…

Впрочем, это все умственные построения касательно настоящей Третьей Мировой, к счастью, не имеющие под собой реальных оснований. Ведь мы выяснили, что никакой третей мировой Россия сейчас не ведет.

Роман Куницын

[1]https://www.rbc.ru/politics/19/01/2023/63c93a919a79479d647a61db

[2]https://dzen.ru/a/ZC2sfwYL1w0izAd0

[3]https://www.moscowtimes.ink/2023/05/01/kitai-v-oon-podderzhal-priznanie-rossii-agressorom-v-ukraine-a41760

[4]http://www.kcna.kp/ru/article/q/51d4da4e6c8159ce0b1516913c38823f.kcmsf

[5]См. статью политобозревателя Ким Мен Чхора «Неизбежный продукт произвола и гегемонии» http://www.kcna.kp/ru/article/q/96c3c24a44b4571759024dc037de7c6a.kcmsf

[6]https://47news.ru/articles/226730/

[7]https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6406ceed9a7947b3912b3c98

[8]https://kherson-news.ru/society/2022/11/23/70094.html

[9]https://zampolit-ru.livejournal.com/16994826.html

[10]Естественно, современная ельцинско-путинская Россия не принадлежит к числу держав метрополии, послевоенный СССР был, так сказать, ассоциированным полу-членом, некапиталистическим государством, соединенным с метрополией мир-системы экономическими связями.