Объективное знание Карла Поппера

Карл Раймунд Поппер – один из самых значимых и влиятельных философов второй половины ХХ века. Многие о нём так или иначе слышали. Кто-то даже смог составить о нём своё мнение, не прочитав ни одной его книги. Такое случается, когда имя философа оказывается связано с популярной политической теорией или с её критикой. Действительно, его ранняя работа стала классикой политической мысли. И она горячо любима активистами либеральных движений. Но сейчас хотелось бы затронуть те аспекты его философии, которые были далеки от политики.

Прежде заметим, что несмотря на свою непримиримость и даже некоторую эмоциональность в отдельных вопросах, Поппер не был фанатиком. Например, ещё в молодые годы Поппер снискал славу критика марксизма. Но позже он ни раз ссылался в своих работах на Имре Лакатоша — некогда члена венгерскойй коммпартии и ярого сталиниста. Подвергая критике платоновское государство, он активно развивал учение Платона об эйдосах — мире идей. Более того, платоновский мир идей занял одно из ключевых мест в философии Поппера, превратившись в мир человеческого знания. В работах Поппера также встречаются и ссылки на труды его друга детства — нобелевского лауреата Конрада Лоренца, который в более молодые годы был убеждённым членом НСДАП.

Подобная толерантность может кого-то поразить. Но дело здесь, вероятно, не столько в терпимости, сколько в целях, которые ставил перед собой Поппер. А одной из его основных целей, как философа, было приумножение и совершенствование человеческого знания. Можно сказать, что его ответ на вопрос «Зачем человеку нужно знание вообще и особенно наука?» был бы таков: это основной инструмент выживания человека, как вида. Перефразируя Аристотеля, можно сказать, что Поппер следовал такому принципу: пусть мне ненавистны враги, однако долг повелевает отдать предпочтение истине.

У книги, которая ляжет в основу данного рассказа, нет броского популистского названия, в котором говорилось бы о врагах какого-нибудь правильного общества. Она именуется весьма строго — «Знание и психофизическая проблема». Но несмотря на это, есть причины выбрать именно эту книгу для знакомства с основными идеями Поппера.

Во-первых, книга написана живым языком, т.к. она основана на курсе лекций, который Карл Поппер некогда прочёл для весьма широкой аудитории. Чтобы понять смысл книги, достаточно просто иметь к ней интерес, что можно сказать не о каждой работе Поппера. После каждой главы приведён текст дискуссии со слушателями. Иногда – весьма странными слушателями, со странными вопросами. Так что даже лектор признаётся, что не вполне понимает, чего они от него хотят. В общем, эдакие комментарии к постам, которые смело можно пропускать.

Во-вторых, эта книга разоблачает ряд устаревших представлений, до сих пор имеющих хождение в обществе. Например, некоторые положения из теории познания философа-либерала Джона Локка. Слышали выражение «ребёнок – он как чистый лист»? Так вот согласно Джону Локку, «Нет ничего в уме, чего раньше не было в ощущении». Т.е. все знания попадают в человека как бы извне, через наши органы чувств, как жидкость вливается в бадью. Поэтому Поппер называл подобные взгляды «бадейной теорией», и рисовал смешную картинку. Несостоятельность «бадейной теории» можно без труда понять, прочитав вторую главу.

Отсюда следует третья причина. Эта книга может стать хорошим введением в те изыскания, которыми Поппер занимался большую часть жизни. И центральное место среди них принадлежит теории познания и концепции объективного человеческого знания.

Итак, согласно Попперу, объективное знание является продуктом цивилизации и состоит из гипотез, аргументов, научных теорий, а также из музыкальных и литературных произведений. Это знание не является чем-то неизменным. Оно эволюционирует вместе с цивилизацией. А вместе с этим знанием эволюционирует и человеческое сознание.

У объективного знания есть ряд признаков. Во-первых, оно так же реально, как и другие продукты человеческой цивилизации – изображения, здания, скульптуры, производственные предприятия. Во-вторых, объективное знание обладает некоторой автономностью. Здесь Поппер приводит пример с натуральными числами. Создавая десятичную систему счисления, человек не планировал создавать простые числа. Они были открыты человеком в процессе исследования им его же творения. Это демонстрирует, что мир человеческого знания имеет аспекты, которые человек изначально не планировал создавать. Среди художественных произведений, которые бы иллюстрировали такую автономность, можно, пожалуй, выделить работу Микелеанжело Антаниони «Фотоувеличение». Уже в самом начале один из героев произносит слова, которые также дают ключ к пониманию фильма: «Я не вижу, что пишу. Лишь через некоторое время я замечаю нечто, за что можно зацепиться».

И наконец, человеческое знание является объективным. Что это значит? Если какое-то знание доступно только одному человеку, грубо говоря, если оно находится только в его голове, то такое знание субъективно. Но если это знание высказано, помещено на какой-то носитель и стало доступно другим, то оно становится объективным. Ещё один важный признак объективного знания – возможность быть понятым или даже дешифрованным. При этом не обязательно, чтобы это знание было кем-то услышано или прочитано на самом деле. Уже сама возможность того, что оно может быть как-то обнаружено и понято переводит это знание в категорию объективного.

Заметим, что такое эволюционирующее объективное знание и является ключевым компонентом в решении Карлом Поппером психофизической проблемы – проблемы взаимодействия физического и психического в человеке. Для решения этой проблемы он вводит систему трёх миров. К первым двум мирам он относит физическое и психической, а мир объективного знания называет «третьим миром». Но об этом лучше прочесть в книге.

Мир объективного знания неоднороден и особняком в нём стоит научное знание, которое интересовало Поппера в большей степени, нежели знание вообще. Значение научного знания для человеческой эволюции нельзя недооценивать. Для нас качество этого знания — вопрос выживания. Желая это проиллюстрировать, Поппер как бы в шутку упоминает историю о мировоззрении одного дикого племени, которое считало каждую жизнь священной. Даже жизнь тигров. В конце концов это племя исчезло. И вместе с ними исчезла их теория о священности жизни тигров. Адекватные, максимально приближенные к истине знания о мире – залог выживания и процветания человека. «Что отличает нас от животного или амёбы», — пишет Поппер, — «так это возможность с помощью критической дискуссии и объективного знания отвергнуть какие-то из наших теорий. Так что если нам повезет, мы можем спасти свою жизнь ценой жизни некоторых из наших ошибочных теорий, – а большинство из них ошибочны, – в то время как амеба погибнет вместе со своей теорией, своими убеждениями и привычками».

Понимание значимости тех или иных взглядов на мир должно подталкивать человека критически относиться к любым научным теориям и устоявшимся убеждениям, совершенствуя механизмы их проверки. Мало просто найти подтверждение своим взглядам и теориям; наличие подтверждающих фактов ещё не говорит о том, что теория на самом деле отражает реальное положение дел. Например, классический фрейдизм таков, что его сторонники могут любые результаты трактовать, как подтверждающие правоту Зигмунда Фрейда.

Но Поппер считал, что в процессе поиска истины важно подвергать свои взгляды более суровым испытаниям. Нужно сверять их с новыми фактами и стараться опровергнуть себя. И если в результате таких проверок некое представление о мире, некая теория оказываются ошибочными, то лучше такой теорией пожертвовать, чтобы она умерла вместо нас. Вспомним воззрения того племени по поводу тигров. В итоге поиск истины из романтической цели превращается во вполне практическую необходимость.

Этот подход Карла Поппера резко контрастирует со склонностью многих людей, в частности поклонников его произведений по политической философии, везде искать лишь подтверждение своим взглядам и убеждениям, отбрасывая всё, что с этими взглядами не согласуется. Подобное когнитивное искажение психологи называют предвзятостью подтверждения. Но быть уверенным в себе и быть правым – это разные вещи. Упомянутый ранее Конрад Лоренц в своей работе «Восемь грехов цивилизованного человечества» писал: «Большинство из нас любит свои гипотезы, но полезно проделывать ежедневно болезненное, но сохраняющее молодость и здоровье упражнение — выбрасывать за борт какую-нибудь любимую гипотезу».

Сам Поппер ни раз пересматривал свои воззрения о чём не стеснялся признаваться в своих статьях. Например, в статье «Естественный отбор и возникновение разума». Для Поппера регулярная ревизия научных теорий и взглядов на мир – это важная часть развития человеческого знания и совершенствование инструмента выживания. Ведь в нашей истории хватает ярких ошибок. Та же геоцентрическая система мира более тысячи лет воспринималась как полноценная научная теория. Но в итоге оказалась ошибочной. А всеобъемлющий характер ньютоновской физики был оспорен теорией относительности и квантовой механикой.

Поэтому Поппер предлагает каждую научную теорию рассматривать как гипотезу, предположение и всегда быть готовым её пересмотреть. Ведь с точки зрения теории вероятности, у человека не так много шансов раскрыть истинные законы окружающего его мира. Лучшее что мы можем сделать — это открыть свой разум для нового знания. А для этого нужно помнить, что наши текущие убеждения могут быть ошибочны.

Правда, существует мнение, что эволюция пошла по такому пути, что человек в принципе не способен открыть и понять, как на самом деле устроен мир. Но это выходит за пределы нашей темы и, пожалуй, взглядов Поппера.

Всё вышесказанное о поиске истины необходимо для принятия верного решения. Но не каждый готов с лёгкостью отказаться пусть даже от малой части своих воззрений. Для этого есть разного рода препятствия. Столкновение с общепринятыми взглядами, имеющими форму традиций и доктрин, не часто проходит гладко. Отказ от тех или иных своих воззрений, теорий, представлений о мире может повлечь ревизию жизненных ценностей, а там недалеко и до вопросов о смене образа жизни. Здесь мы подходим к другой проблеме, которая интересовала Карла Поппера.

Выбирая между одними знаниями и другими, отвергая одну теорию в пользу другой, свободны ли мы в своём выборе или он полностью предопределён? Последовательные сторонники жёсткого детерминизма иногда не видят смысла прилагать усилия для достижения своих целей. Будет цель достигнута или нет — уже предопределено заранее. Сторонники свободы воли могут оказаться оторваны от реальности и совершенно неадекватны, заявляя о возможности сделать такой выбор, который отсутствует в принципе. Оставаясь индетермитистом, Поппер находит истину где-то посередине.

Согласно его воззрениям, свобода выбора, она же свобода воли, существует в пределах, ограниченных внутренними и внешними факторами. Например, отказавшись ночью пойти домой через пустырь, на котором стоит группа сомнительных личностей, мы можем выбрать более длинный, но и более безопасный путь. Возможно, тем самым сохранив себе здоровье. Но принять решение мгновенно перенестись с пустыря где-то в России куда-нибудь в Италию мы не можем – такой выбор нам не предоставляется.

Таким образом, с одной стороны, сознание позволяет нам включить воображение и смоделировать возможные последствия наших поступков. Если эти последствия покажутся нам неблагоприятными, мы можем отказаться от них раньше, чем они станут неприятной реальностью. А с другой — наше сознание, которое по мнению Поппера тесно связано с объективным знанием, позволяет нам сделать вполне свободный выбор, который, однако, будет предопределён нашими возможностями и ситуацией, в которой мы находимся.

В заключении хотелось бы сориентировать потенциальных читателей, относительно места, которое Поппер занимал в науке и сделать некоторые осторожные выводы.

Основной сферой интересов Поппера были эпистемология и философия науки, где он занимал промежуточное положение между неопозитивистами и постпозитивистами. Его критерий фальсифицируемости является также и критерием демаркации, который роднит его с первыми; благодаря же концепции «третьего мира» его относят ко вторым. А работы по политической философии были для него, по больше части, исключением. Теперь к выводам.

Во-первых. Поппер даёт ответ на вопрос «Что же создают философы, учёные-теоретики, писатели и кинематографисты». Все они вносят вклад в тот самый мир объективного человеческого знания, который сам по себе может быть объектом исследований и источником познания.

Во-вторых. Поппер отодвигает истинное знание в область чего-то почти недостижимого, заявляя прямо: то, что мы знаем о мире, скорее всего далеко от истины. Но подлинное знание об устройстве мира жизненно важно для человека. Поэтому мы должны пытаться опровергнуть наши нынешние теории и взгляды на мир, находя в них противоречия, чтобы двигаться дальше в нашем познании. Таким образом поиск истины является почти недостижимой целью, которую всё же необходимо перед собой ставить. Это вносит изрядную долю динамизма в познание.

Третий важный аспект философии Поппера в том, что человеческое сознание в значительной степени коренится в мире объективного знания. И здесь мы подходим к тому, что граница между фактом и теорией начинает стираться. Ведь факт не существует сам по себе, а рассматривается в контексте тех или иных суждений и теорий. А получая те или иные эмпирические факты, делая наблюдения и вынося суждения о чём-то мы опираемся на имеющиеся у нас знания и ожидания от этого мира, на теории об этом мире. Например, если вы уделяете чему-то внимание, то вам уже не всё равно, а значит у вас уже есть некие ожидания и убеждения на этот счёт. А некоторые ожидания и вовсе предопределены строением человеческого организма. Если не согласны, то попробуйте невооружённым глазом рассмотреть оттенки ультрафиолетового излучения.

Святослав Орлов