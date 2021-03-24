Рецензия на книгу Владимира Коваленко «Ничто»

В издательстве MAGREB, специализирующейся на выпуске философской литературы вышел новый роман молодого петербургского писателя Владимира Коваленко под названием «Ничто». Этот роман открыл направление художественной прозы в печатном портфеле издательства.

Владимир Коваленко — петербургский писатель-постмодернист, автор романов «Ах-Куй» и «Из-под ногтей», также известен по ряду публикаций в изданиях «Дистопия», «Дискурс», «Найди лесоруба» и интернет-журнале VATNIKSTAN.

Книга состоит из семи частей, которые в самом тексте получили название «шматки». Каждый из «шматков» последовательно связан с предыдущим определенным смысловым содержанием, но это только на первый взгляд. Погружаясь в текст, читатель сталкивается с семью небольшими отдельными историями (не новеллами), объединёнными по принципу «реальности сна», когда мысли автора хаотичны, словно осознанное сновидение, которое цепляется за всевозможные смыслы, изображения и состояния и выстраивает свою, непонятную в бодорствовании, логику.

Также и у Коваленко в его романе; отрываясь от книги, сложно объяснить себе какая между всем происходящим в романе связь, хотя при прочтении никаких предположений подобного рода не возникает. Это, особый авторский стиль, погружающий читателя в свой собственный мистический мир. Мир ближайшего будущего, хотя судя по задумке романа, вполне возможно и непроявленного настоящего, где “есть только Москва и Московская область”. Где бесчисленное количество одиноких «куёщике», вынужденых носиться со встроенными чипами по бесконечным лабиринтам города, который никогда не станет им знакомым.

Мир книги Ничто – это города, где легко заблудиться и навеки пропасть. Нетрудно догадаться, что под странным и смешным словом «куёщике» зашифрованы самые обыкновенные курьеры, доставщики еды, которых мы воочию наблюдаем каждый день, когда едем на работу, возвращаемся с неё, да или просто гуляем. Главный герой, если, конечно сам посыл книги может позволить именовать именно так персонажа, с которым чаще всего пересекается читатель, оказывается на странном маяке, где пытается вспомнить кто он и как выглядит его прошлое, и периодически предстает перед нами в образе того самого “куёщике”, то обращается ребенком, то деревом или непосредственно смотрителем того самого маяка.

Где заканчивается реальность, а где начинается фантазия в книге Коваленко разобрать трудно, ибо там нет ни того, ни другого. Там есть продолжающийся, живущий внутри вечности и внутри каждого конкретного человека (неважно в какую временную и смысловую эпоху проявившегося – в постмодерне или намного позднее) процесс поиска Бога в его классическом или гностическом смысле, на который делает упор Коваленко. Там, где кончается “Ничто” можно обнаружить “все” (т. е. “Его”).

Рассматривая непосредственно литературную ценность романа, стоит отметить, что он получился намного удачнее предыдущих работ автора. Не в последнюю очередь в этом свою роль играет умение Коваленко «по-раннепелевински» писать о детстве, которым он прекрасно пользуется в первой половине книги. Вторая же половина, читается, на наш взгляд, менее занимательно, несмотря на большое количество иронии на злобу дня, например описание внесения поправок в Конституцию народом “Автономной Монархо-Анархо-Демократической Империи”, которая заканчивается рецептом борща и нюансом Василия Ивановича. Подобных моментов в книге Коваленко предостаточно.

Не совсем понятным остаётся включение в книгу большого количества фактов, не совсем понятно выдуманных или реальных, о “параномальных маяках”, разбросанных по всему периметру текста. Этот и многие другие вопросы могут возникать у читателя на протяжении всей книги. Однако, стоит отметить, что здесь Коваленко не изменяет свои старым произведениям. Он дает право читателю самому додумать, что оказывается сказанным лишь «между строк». Работает ли это – решать читателю.

Тамбовцев Юрий

преподаватель, религиовед.