Обама не сдержал слово

«Земля обетованная», первый том мемуаров бывшего президента США Барака Обамы, повествует о политическом деятеле, решившем сохранить глобальную мощь США. Журналист Брайан Ричардсон высоко оценил красноречие Обамы, но резко раскритиковалвремя его правления, которое подготовило почву для движения Black Lives Matter.

Марио Куомо, долгое время занимавший пост губернатора Нью-Йорка, высказал известное предположение, что политики «поэтично агитируют, а правят прозаично». Вряд ли это можно сказать о только что ушедшем президенте США, который одновременно проводил кампанию и управлял страной, сочетая расистско-популистскую риторику и агрессивные твиты. В сравнении с ним, его предшественник — известный мастер слова.

Барак Обама одержал победу в 2008 году с простым, но вдохновляющим лозунгом: «Да, мы можем!». Ощущениевсеобщего восторга продолжилось на инаугурации, кульминацией которой стало захватывающее исполнениеамериканской патриотической песни (My Country, Tis of Thee) королевой соула Аретой Франклин.

Однако уже тогда можно было заподозрить неладное. В своей автобиографии 2006 года «Дерзость надежды» Барак Обама, тогдашний новоиспеченный сенатор, откровенно признал: «Я чувствую себя новичком на национальной политической арене, и я служу чистым листом, на котором люди самых разных политических взглядов проецируют свои собственные взгляды. Поэтому я обязательно разочарую некоторых, если не всех».

Спустя четыре года после окончания своего руководства Обама выпустил первый том своих президентских мемуаров. «Земля обетованная», объемом более 700 страниц, представляет собой подробный отчет о жизни президента во время предвыборной кампании и в Белом доме.

Обама подтверждает свои таланты как писатель и, возможно даже в большей степени, как рассказчик 29-часовой аудиокниги. Он умело вплетает жизненные эпизоды с любимой семьей в откровенное и увлекательное повествовании о своем первом сроке. Отчетливо помня о том, что его часто критиковали за то, что он был слишком робким, он повторяет замечание о возложенных на него нереалистичных ожиданиях, прежде чем приступить к защите своего послужного списка.

Следует помнить, что Обама унаследовал страну от своего бездарного предшественника Джорджа Буша в катастрофическом состоянии. Мировая экономика потерпела крах из-за банковского коллапса осенью 2008 года. Помимо этого США все еще были втянуты в военные конфликты на территории Афганистана и Ирака. Обама также столкнулся с республиканской оппозицией, чей тонко завуалированный расизм обеспечил их непримиримое сопротивление всему, что он предлагал, независимо от выгод или последствий.

Обама утверждает, что он искренне хотел закрыть тюрьму в Гуантанамо и обеспечить соблюдение процессуальных норм для задержанных. Как главнокомандующий он был обеспокоен ответственностью за причинение вреда солдатам и заказные убийства мусульманских боевиков, а не за финансирование зарубежных разработок.

Он хотел двигаться быстрее и дальше в продвижении равенства ЛГБТ и он отчаянно хотел провести более радикальные реформы здравоохранения.

Правда в том, что Обама является ярым сторонником бесчисленного множества мифов, связанных с «американской мечтой». Таким образом, почти каждое решение, которое он принимал, было обусловлено его приверженностью сохранению доминирующего положения США в мировой капиталистической иерархии. Например, еще до того, как его избрали, он стремился поддержать пакет мер Буша по спасению экономики после краха банковской системы.

Одним из первых его действий в качестве избранного президента было убедить министра обороны из администрации Буша Роберта Гейтса остаться, и ключевым решением было назначение Хиллари Клинтон государственным секретарем. Тем самым Обама как лауреат Нобелевской премии мира обеспечил продолжение имперской внешней политики США.

Его первым достижением на посту стало принятие пакета мер стимулирования экономики, условия и результаты которого продолжают вызывать ожесточенные споры. Критики утверждают, что, помимо прочего, ему следовало национализировать банки и привлечь к ответственности руководителей высшего звена.

Его ответ был впечатляющим. «Кто-то с более революционной душой мог бы ответить, что все это того стоило, что для приготовления омлета нужно разбивать яйца. Но как бы я ни был готов пожертвовать жизнью в погоне за идеей, я не хотел подвергать такому риску миллионы людей. В этом смысле первые сто дней моего пребывания в должности выявили основную черту моего политического характера. Я был реформатором, консервативным по темпераменту, если не по видению».

Обама также категорически не согласен с Энохом Пауэллом, заявившим, что любая политическая карьера обречена закончится провалом. Следует ожидать, что и второй том его автобиографии, без сомнения, будет столь же красноречивым и дискуссионным.

Однако доказательства убедительны. Именно во времена его руководства процветали жестокость полиции и вопиющее неравенство, которые позднее привели к основанию организации Black Lives Matter, и вместо того, чтобы вести свою страну к земле обетованной, Обама проложил дорогу в ад, которым стало президентство Дональда Трампа.

Оригинал статьи: https://socialistreview.org.uk/464/obama%E2%80%99s-broken-promise

Брайан Ричардсон

Перевод: Валерий Рузаев (студент 4 курса МГЛУ)