И всё-таки: что такое фашизм?

Шамбаров В. Е. : Фашистская Европа / «Алгоритм»,2014г. — (Тайная сила)

При рассмотрении какой-либо идеологии государства не стоит ограничиваться лишь официально провозглашенными и действующими институтами и правовыми нормами, конституционными актами, то есть тем, что провозглашает о государство и что оно само о себе нам сообщает. Система определяется не своими декларациями, а своей практикой. В рассматриваемой книге последовательно изложены события, а так же причинно-следственные связи, объясняющие формирования фашизма в Европе. Политический режим всегда сопряжен с социальной базой, политической культурой и диктатурой буржуазии. Но именно после Первой Мировой войны возникает такое принципиально новое политическое явление, как фашизм. Именно этому процессу посвящена книга Валерия Шамбарова «Фашистская Европа». Автор очень подробно рассматривает историю возникновения фашизма и подобных ему течений в Европе с 1918 по 1945 гг.

Композиционно книга начинается с общего введения и затем фашизм рассматривается последовательно в отдельно взятых странах, сначала на его родине – в Италии, затем в Германии, Болгарии, Румынии, Англии и Ирландии, Бельгии, Швеции, Прибалтики, Франции, Чехословакии, Австрии, Венгрии и в Польше, что очень удобно для понимания и восприятия. Очень важно, что книга демонстрирует нам фашистское движение не как нечто локально-специфическое, известное нам по опыту Италии и Германии, а именно как общеевропейское явление.

В книге даны различные определения фашизма. По мнению советских политических наук фашизм – это «политическое течение, возникшее в капиталистических странах в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных сил империалистической буржуазии». Насколько такое определение выражает сущность, цели и, главное, специфику соответствующих партий и режимов? Что отличает их от других крайне правых течений, существовавших до фашизма или после него? В чем была новизна этого феномена?

Что же касается западной науки, то здесь однозначного определения фашизма вообще не утвердилось. Его применяли к различным ультраправым учениям, пытавшимся одновременно противостоять как коммунизму, так и либерализму. Автором сделано важное замечание относительно того, что сложно дать единое определение фашизму, в связи с тем, что в каждой рассматриваемой стране, он проявлялся по-разному, из-за совершенно разного по уровня экономического развития и национально — культурных традиций.

В книге присутствует ряд весьма сомнительных утверждений. Глава про Италию начинается с утверждения: «Италию в своё время целенаправленно создавали масоны». Хотя роль масонских организаций XIX века в создании единого итальянского государства имела место, подавать автору это в такой утвердительной формулировке не стоило. Всё же не масоны были главной движущей силой итальянского Рисорджементо.

«А уж Радола Гайда (Рудольф Гайдль) был махровым авантюристом» . – сомнительное утверждение относительно военнослужащего, автору стоит быть более корректным в своих высказываниях.

В целом, сюжет книги довольно интересный, стиль написания Валерия Шамбатова доступен и понятен. Так как тема фашизма тяжёлая, намного легче воспринимать информацию не в сугубо научном стиле, однако иногда личная позиция автора давит на читателя, например рассматривать такие понятия как «коммунизм» и «фашизм» на одном уровне, мягко говоря, не совсем корректно. Автором изучен и проанализирован большой объем литературы и не только относительно фашизма. Читается книга довольно легко. Иллюстрационное дополнение к некоторым сюжетным линиям или хотя бы личностям, на мой взгляд, сделало бы её более яркой и увлекательной.

В сравнении с другой литературой по фашизму, книга выделяется тем, что подробно рассматривает это явление даже в тех странах, где оно затронуло общество довольно косвенно. В то время как в большинстве источников фашизм рассматривается традиционно на примере Италии и Германии.

Екатерина Ковтун