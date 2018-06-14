Почему надо читать Джека Лондона

В наши дни все, кому не лень, готовы на чем свет стоит ругать современную молодёжь и ставить в пример своё поколение. «А вот раньше было» – звучит отовсюду. Раньше дети книжки читали, раньше пионеры помогали пенсионерам, раньше молодёжь была добрей. Что ж, в этих словах есть и свой резон, и своя правда. Однако не время делает человека, а человек призван творить свою эпоху. Кончено, нынешние дети чрезвычайно увлечены разного рода гаджетами, интернетом, соцсетями, компьютерными играми и прочими проявлениями виртуальной жизни. Но давайте, прежде чем обвинять в очередной раз новое поколение, во-первых, вспомним о том, что и прежние дети, не желающие развиваться интеллектуально и духовно, точно так же игнорировали книги. Только вместо гаджетов и соцсетей в их распоряжении были телевизор и уличные игры. Так что совершенно неправы те, кто уверяет нас, что для пользы подрастающего поколения необходимо ограничить интернет. Это невозможно, да и способов уйти в мир развлечений множество. Во-вторых – и это главное – нам следует понять, почему так происходит.

Почему мир виртуальной жизни оказался столь притягателен, что подрастающее поколение предпочитает его живой жизни? Не следует ли это рассматривать как попытку бегства? А если это именно бегство, то бегство от чего? Не потому ли молодежь с головой уходит от реальной жизни в мир виртуальный, что в нашем нынешнем обществе, как и прежде, полно социальных, экономических и политических проблем? Но если существуют проблемы, отчего их не решать? Не оттого ли, что для решения сложных политико-социальных проблем, даже для того чтобы внятно сформулировать альтернативную точку зрения на положение дел в обществе, человек должен обладать определённым уровнем знаний, культурным уровнем? По крайней мере, это одно из условий. Так вот, если в России и в мире мы наблюдаем моральную и интеллектуальную деградацию в сфере образования и культуры, то мы, левые, просто обязаны предложить собственную альтернативу. В этой связи весьма полезной могла бы быть работа с молодёжью в детско-юношеском возрасте. Когда, с одной стороны, это ещё ребёнок, а с другой стороны, уже начинают формироваться представления об окружающем социуме. Такую работу лучше всего вести как разговор – не в виде скучного нравоучительного монолога, а как диалог. Посредством знакомства с хорошими книгами, музыкой, живописью можно научить человека не только видеть мир, какой он есть сейчас и понимать законы его устройства (что важно), но и мечтать о великом будущем. Если ребёнок научиться с детства любить того, кто слабее его, будь то животные, старики, непохожие на него дети другой национальности и веры, инвалиды, то это уже будет серьёзным фактором будущего развития личности ребёнка с точки зрения идеалов гуманизма. От любви к животным, от понимания, что слабый тоже достоин жизни и счастья, до понимания сущности бедности, опасности войны и т.п. не так уж далеко. Если есть слабые, которых нельзя обижать; если есть бедные люди, над которыми недопустимо издеваться; то есть и целые страны и народы, которые находятся на положении бедных и слабых. Но тут возникает вопрос: на каких образцах научить, вернее подсказать ребёнку верный вектор развития? Не будучи ни искусствоведом, ни культурологом, смею лишь поделиться своим собственным рецептом. Он не есть панацея, ни истина в последней инстанции, но лишь собственный опыт автора статьи. Я хочу рассказать о книгах и писателях, повлиявших на меня в детско-юношеском возрасте. Эти книги сделали меня тем, кто я есть сейчас. И они продолжают влиять на меня. Первым из моих любимых с детства и поныне писателей является Джек Лондон.

Джек Лондон был вторым после Андерсена по издаваемости в СССР зарубежным писателем за 1918—1986 годы: общий тираж 956 изданий составил 77,153 млн. экземпляров. Это о чём-то да говорит…

Моё знакомство с творчеством Джека Лондона началось много лет назад, было это во времена ныне далёкого детства. Первыми прочитанными книгами были, как наверное и у многих, «Белый клык» и «Зов предков». Затем, лет эдак в 12-13 прочитал «Морского волка». Эта книга меня сильно потрясла. Если «Зов предков» и «Белый клык», отображая жестокость нашего бренного мира, учат любви к животным, то «Морской волк» впервые для меня затронул тему выживания человека во враждебной среде, тему сохранения человечности посреди безликой бесчеловечности. Само сочетание романтики приключений и жесткого реализма в отображении бытия сделало Джека Лондона моим любимый писателем. Его книги изменили меня. В том же «Морском волке» я впервые услышал про анархизм как нечто положительное, хоть и из уст антигероя Волка Ларсена.

— Он возглавил борьбу за дело, обреченное на неудачу, и не устрашился громов небесных, — говорил Ларсен. — Низвергнутый в ад, он не был сломлен. Он увел за собой треть ангелов, взбунтовал человека против бога и целые поколения людей привлек на свою сторону и обрек аду. Почему был он изгнан из рая? Был ли он менее отважен, менее горд, менее велик в своих замыслах, чем господь бог? Нет! Тысячу раз нет! Но бог был могущественнее. Как это сказано? «Он возвеличился лишь силою громов». Но Люцифер — свободный дух. Для него служить было равносильно гибели. Он предпочел страдания и свободу беспечальной жизни и рабству. Он не хотел служить богу. Он ничему не хотел служить. Он не был безногой фигурой вроде той, что украшает нос моей шхуны. Он стоял на своих ногах. Это была личность!

— Он был первым анархистом, — рассмеялась Мод, вставая и направляясь к себе в каюту.

— Значит, быть анархистом хорошо! — воскликнул Волк Ларсен.

Много лет спустя я прочитал множество других книга Лондона. Это и «Железная пята», и «Лунная долина», и «Джон Ячменное Зерно». И, конечно же, «Мартин Иден». Пожалуй, это самая сильная книга Лондона. Именно на её примере автор статьи намерен поговорить об этом писателе. Конечно, сам Лондон, его жизнь и книги заслуживают отдельной полноценной статьи (и она будет), но для начала вполне можно раскрыть тему через призму одной-единственной книги. «Мартин Иден» – книга о том, как молодой необразованный матрос, влюбившись в девушку из буржуазного общества, что называется, из «приличной семьи», занялся самообразованием. В ходе своего саморазвития и внутренней эволюции, Мартин решает завоевать возлюбленную, став знаменитым писателем. Благодаря силе воли, упорству, вере в себя, бесстрашию, труду и природному уму, он действительно добивается успеха. После нескольких лет безуспешных попыток напечатать в журналах свои произведения, на Мартина «внезапно» обрушиваются слава и успех, но уже поздно. Успех не приносит счастья. Разочаровавшись в фальши буржуазного мира всепоглощающей лжи и наживы, Мартин теряет вкус к жизни. Далее следует трагический финал.

Джек Лондон был убеждённым социалистом. Однако, в своём во многом автобиографическом произведении «Мартин Иден» он разбивает самого себя на двух персонажей. Мартин Иден, как и Лондон, вышел из самых социальных низов общества и сделал себя сам. В этой связи невольно вспоминается Максим Горький. Тем не менее, политические и философские взгляды Идена противоположны взглядам Лондона. Мартин Иден – противник социализма. Свои социалистические воззрения Лондон провозглашает устами другого героя — поэта Бриссендена. Бриссенден предупреждает Мартина о том, что социализм – это единственное, что сможет спасти его в момент разочарования в жизни. Эти слова оказались пророческими. Именно крайний индивидуализм и эгоизм губят героя. Отказ от жизни есть отказ от борьбы. Если бы Мартин, подобно Джеку Лондону, был социалистом и революционером, он смог бы выжить, пережить боль разочарования, не потеряв вкуса к жизни. Он переосмыслил бы прожитое и взглянул на мир иными глазами, через призму классовой борьбы. Встав под знамя борьбы за освобождение пролетариата, он обрёл бы новый смысл жизни. Но всему этому не суждено было случиться. Джек Лондон убивает своего героя подобно тому как «убил» Раскольникова Достоевский. Сама судьба была благосклонна к Мартину Идену. Он прожил Жизнь с большой буквы, жизнь хоть и трудную, но не лишённую приключений. Он стал известным писателем. И под самый конец судьба посылала ему надежду на спасение. Девушка по имени Лиззи могла бы спасти Мартина. Сама, подобно Мартину, выйдя из рабочей среды, из тёмного люда, она горячо тянулась к свету, к знаниям и жаждала быть любимой. Но и любовь к отдельно взятому человеку чужда Мартину. Даже беседа с приятелем Джо, с которым они ранее работали в прачечной, подвергаясь беспощадной эксплуатации, разрушающей саму личность и душу человеческую, тяготит его. Будучи молодым, физически сильным и здоровым духом и умом, Мартин теряет вкус к жизни. Это трагедия нашего мира, где многие из обывателей лишь маскируют пустоту внутри жизнелюбием напоказ…

Есть версия (она наиболее распространённая), что сам Джек Лондон покончил жизнь самоубийством. Что ж, Творец последовал за своим Героем до конца, но об этом в следующий раз.

P.S. Да для тех, кто не любит читать, но хотел бы все-таки получить полноценное представление о «Мартине Идене», советую посмотреть одноимённый телеспектакль с Юрием Богатыревым в главной роли. Там также играет Леонид Филатов и множество других хороших артистов. В отличие от экранизации «Железной пяты», этот фильм удался. Кстати, если вы не знали, первым Мартина Идена в России сыграл никто иной, как Владимир Маяковский. Как известно, сам Маяковский последовал примеру Мартина Идена – Джека Лондона…

Сергей Калинин